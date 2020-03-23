 Во Львовской области 94 подозрения на коронавирус, 61 человек госпитализирован, - ОГА,

Об этом рассказала врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко, сообщает на Facebook Львовская облгосадминистрация, передает Цензор.НЕТ.

"У 94 человек во Львовской области - подозрение на коронавирус. У одного пациента - положительный результат теста на коронавирус. Ожидаются результаты контрольного тестирования. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии", - сообщила Тимко. Позже она подтвердила выявление второго случая коронавируса во Львовской области.

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Всего в области за все время с подозрением COVID- 19 к медикам обратились 104 человека, причем семеро их них - в период с 16:30 часов по 21:30 часов 22 марта. Это жители Львова и Самборского, Стрыйского, Сколевского районов.

"В период с 21:30 часов 22 марта до 8:00 часов 23 марта, в области с подозрением на коронавирусную инфекциею за ночь никто не обращался", - рассказала Тимко.

Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 61 человек, на самоизоляции - 32. Выздоровели 11 пациентов.

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Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У одной пациентки — приближенное к тяжелому.



