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 Политика Украины, Здоровье
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 Во Львовской области 94 подозрения на коронавирус, 61 человек госпитализирован, - ОГА,

Всего в области за все время с подозрением COVID-19 к медикам обратились 104 человека.

Об этом рассказала врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко, сообщает на Facebook Львовская облгосадминистрация, передает Цензор.НЕТ.

"У 94 человек во Львовской области - подозрение на коронавирус. У одного пациента - положительный результат теста на коронавирус. Ожидаются результаты контрольного тестирования. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии", - сообщила Тимко. Позже она подтвердила выявление второго случая коронавируса во Львовской области.

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Всего в области за все время с подозрением COVID- 19 к медикам обратились 104 человека, причем семеро их них - в период с 16:30 часов по 21:30 часов 22 марта. Это жители Львова и Самборского, Стрыйского, Сколевского районов.

"В период с 21:30 часов 22 марта до 8:00 часов 23 марта, в области с подозрением на коронавирусную инфекциею за ночь никто не обращался", - рассказала Тимко.

Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 61 человек, на самоизоляции - 32. Выздоровели 11 пациентов.

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Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У одной пациентки — приближенное к тяжелому.

Во Львовской области 94 подозрения на коронавирус, 61 человек госпитализирован, - ОГА, 01
Во Львовской области 94 подозрения на коронавирус, 61 человек госпитализирован, - ОГА, 02

Источник: https://censor.net.ua/n3183479
 
 
 Топ комментарии
 
Почалося, шкода що уроди при владі не мають ні плану дій, ні коштів для боротьби з цим, хоча - какая разница.
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це тільки розкачка, навіть не квіточки. он навіть німецькі статисти вруть на половину занижуючі поповнення за день і сумарно по областям.
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Лікар мав би зараз не на гілках тролити.... Не знаходиш?
Лікар він...
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Выздоровело 11 Во Львовской области 94 подозрения на коронавирус, 61 человек госпитализирован, - ОГА, - Цензор.НЕТ 9791 Какие же дебилы -- заболели без тестов выздоровели без тестов совок совком
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значить організм виявився сильнішим. Це називається ПРИРОДНИЙ ВІДБІР. Во Львовской области 94 подозрения на коронавирус, 61 человек госпитализирован, - ОГА, - Цензор.НЕТ 6759
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це тільки розкачка, навіть не квіточки. он навіть німецькі статисти вруть на половину занижуючі поповнення за день і сумарно по областям.
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В Італії включають в статистику тільки померлих по лікарнях, тих що померли вдома не враховують, з лікарями завал...
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точно. не всіх, хто всиг кашлянути, перед смертю від рака, в Італії включили в статистику по коронавірусу.
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Почалося, шкода що уроди при владі не мають ні плану дій, ні коштів для боротьби з цим, хоча - какая разница.
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А нам залишається, скориставшись порадою англійських вчених, регулярно протирати ласти, щоб не склеїлись, самогонкою.
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Интересно... наличие гриппа исключает наличие коронавируса?
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Кацахола знайдіть десь на гілках, він лікар.
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Дякую, буде цікаво ще запитати, чи існують тести на власне грип.
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скоріш за все ставили діагноз по симптоматиці.
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Лікар мав би зараз не на гілках тролити.... Не знаходиш?
Лікар він...
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у нриппа и вируса одинаковое начало, конец только другой.
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Ні не виключають, просто шансів вижити при двох інфекціях майже не буде. особливо якщо спочатку організм ослабить грипп а потім додасться коронавірус..
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Oni drug drugu nemesajet У Львівській області 94 підозри на коронавірус, 61 особу госпіталізовано, - ОДА, - Цензор.НЕТ 8687Poxozyje u nix priznaki.Razlycije sto korone nesvojstveno kogda bezit iz nosa i gorlo.
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Olga A 6130c05e

По відгукам лікарів-вірусологів (США, Бритнія, Австралія) поки не має точних даних про взаємне виключення грипу і короновірусу. По Італіїї та Іспанії, де вимирають будинки престарілх, вважають цю ситуацію, як накладення корони і грипу, що й привело до такого результату.
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Больше поездов с туристами от ЗЕнеадеквата
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"Одужали 11 пацієнтів." - це щонайменше 20 днів як вони були інфіковані!

Скільки людей були в контакті з ними, скільки ВЖЕ перенесли легку чи безсимптомну форму цієї хвороби?


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