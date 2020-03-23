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Все про:Аваков (3004) карантин (901) тест (33) COVID-19 (1682) коронавирус (381)

 До конца дня тесты на коронавирус будут во всех областях Украины, - Аваков

До конца дня понедельника тесты на коронавирус будут во всех областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МВД Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook в ночь на понедельник.

"Под утро Нацгвардия в сопровождении медиков - начнет доставку поступивших тест-систем коронавируса по областям (авиацией и спецавтомобилями). До конца дня понедельника достаточное количество тестов будет во всех областях страны", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские ученые изготовили первую партию экспресс-тестов на коронавирус, - Зеленский

Как сообщалось ранее, Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины (ИМБГ НАНУ) разработал тест-систему для диагностики китайского коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19.

До конца дня тесты на коронавирус будут во всех областях Украины, - Аваков 01
До конца дня тесты на коронавирус будут во всех областях Украины, - Аваков 02

Источник: https://censor.net.ua/n3183476
 
 
 Топ комментарии
 
.А где горячолюбимая бубочка? За плинтус закатилась? Так возьмите спицу и выколупайте её оттуда! До конца дня тесты на коронавирус будут во всех областях Украины, - Аваков - Цензор.НЕТ 5781
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Я так розумію, що керування державою на себе самостійно прийняв Аваков. А де ж преЗедент та Прем'єр?
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у меня стойкой ощущение что в Украине сменился президент втихаря
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.А где горячолюбимая бубочка? За плинтус закатилась? Так возьмите спицу и выколупайте её оттуда! До конца дня тесты на коронавирус будут во всех областях Украины, - Аваков - Цензор.НЕТ 5781
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Оно в нарко коме)))
Неудачно напудрило носик...говно Криворожское
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а петролексеич из комы алкогольной вышел?
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Все кокошники как и ты этим интересуются.Хотите со стола убрать и посуду помыть?)
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вот как будет у тебя диабет сахарный-там и посмотришь-как ты из комы алкогольной выходить будешь..
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ЗЕленый полудурок...
Почитай про диабет и алкоголь!)))
С таким ИНТЕЛЕХТАМ не удивительно что ты голосовал за ЗЕньку)))
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А у этого ЗЕполуумка,разжижение мозга после просмотра 95 квартала.
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Петя Петров, он не пьёт это миф. У него сахарный диабет
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у бубочки важное занятие, он ищет, какие посоветовать фильмы посмотреть вечерком. Аваков походу активно претендует на пост следующего премьера, когда в стране будет полная ж, собак повесят на Шмыгаля и скажут, что нужна твердая рука. Если бубчка будет против, то проведут экспертизу походки Беллы Осмоловской и скажут, что Эрику убили для дестабилизации ситуации.
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Тесты?)))

Это те шо дают результат 50 на 50?))))
Вы дебилы ЗЕленые...
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Китайский тест. Точность 50%. Орёл - есть вирус, решка...
До кінця дня тести на коронавірус будуть у всіх областях України, - Аваков - Цензор.НЕТ 3707
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Я так розумію, що керування державою на себе самостійно прийняв Аваков. А де ж преЗедент та Прем'єр?
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Знакомится с окрестностями Ростова
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Та прем'єр теж підкировує ( не на благо України звісно), а от в яку дупу запхнули зе.
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Зранку Аваков бюджет дефіцитив, тепер тестами зайнявся, тільки МВС йому вже нецікаве.
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МОЗ о ЧП, МВД о тестах и економике... Смешались в кучу, вши и гнидьі...
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Не удивлюсь, если тесты будут сэкон-хэнд - не пропадать же добру...
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100%...
Ця пандемія скосила 73% населення лишивши людей здорового глузду
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Т.к. они выдают данные с достоверностью 86%, то положительный результат теста - заражены, отрицательный результат - считать людей непроверенным...
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вместе с короновирусом.
Людей в инфекционкх море, а вот тестов нет, поэтому нет короновируса.
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у меня стойкой ощущение что в Украине сменился президент втихаря
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Похоже на глазах у нас вырисовывается свой Пиночет
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Не принижуйте славного сина чілійського народу!
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авакову до пиночета оченьь далеко
пиночетсобрал на стадионе ,
аваков решил с нищих украинцев штрафов в пользу тех,
кого пиночет собирал, содрать
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А, пробачте, з якого це хр біса "рюкзачний недоміністр" дає цю інформацію?..
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так навроде оказался самым адекватным в это время
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почему в это ?
ещё в прошлом году он зеленского посадил на цепь , как собаку
и заставил прокурором работать в деле шеремета,
аваков решил рассказать сказочки лохам,
а на самом деле пробивает, как отнесутся лохи
к ликвидации зеленского
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нет, верить Авакову не следует, масками аптеки он наполнил уже,
его надо срочно отправлять в отставку
вместе с зеленским, который у него на поводке,
с какого хера мвд занято тестами ?
разве нет проблем с кадрами ?
разве милиционеры не продолжают нападать на граждан ?
Аваков хитрый , верить ему нельзя
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Знов Аваков. Я так розумію, державний переворот уже відбувся.

Зеленський десь прикований до батареї, чи взагалі прибрали?
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сабаков теперь ********** вместо ЗЕбени?
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Москалі закрили проти нього кримінальну справу чи ще розслідують?
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владелец вооружённых группировок ОПГ МВД
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Так только тесты будут,
значит народ был прав в Санжировке.
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В Україні повний параліч влади, і це перед загрозою пандемії.
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Якщо тільки це правда, то в середу, та наступні дні слід чекати багаторазового збільшення кількості хворих. Якщо слуги Бєні, як звичайно, не набрешуть.
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Беня имеет влияние на армию Авакова ?
не вешайте лапшу на уши
Аваков узурпирует власть
Зеленский марионетка
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так или иначе Аваков имеет вооружённую армию
готовую расстреливать безоружных граждан из пулемётов
это хитрый и опасный противник ,
да, он поддерживает, в данный момент, зеленского,
на коротком поводке, любое движение и зеленский полный ноль
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вот тут истерика русского врача работающего в Испании.
Дебилам типа : "этот вирус проблема пожилых", или "накуй маску" или "хочу погулять" смотреть обязательно.
Будете смотреть, представьте, что возле ваших мамы, папы, бабушки и т.д. живут такие же дегенераты.
Кстати, везде говорят про проблему смертности: типа выжил не выжил. Никто не говорит о приобретённом хроническом бронхите, хронической астме и т.д.
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Зроблю посилання кликабельним з вашого дозволу - Telegram: Contact @DialogUaChat
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Я в принципе не против. Пусть простят меня модераторы ЦЕНЗОРА за ссылку на другой ресурс, но думаю в условиях всеобщего карантина и непонимания многими происходящего меня поймут и простят.
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Факт первый:
А. Симптомы и что делать при коронавирусе. Испания.

Б. Коронавирус в Испании. Взгляд изнутри медицинской системы.

Сколько зла и ненависти в этой особе...
Факт второй:
Фейсбук заблокировал тысячи аккаунтов, разгоняющих панику в европейском информационном пространстве и выставляющей местные правительства сборищами идиотов, неспособных противостоять мощной эпидемии, убивающей миллионы европейцев.
Установлено, все эти аккаунты управлялись из одного центра и были созданы с одних ай-пи адресов.
Факт третий:
В научном и околонаучном пространстве РФ проходят "научные" конференции, на которых
ученые мужи "доказывают", что ничего нового в этой эпидемии нет, так, мелочь, обычные сезонные болезни, какие-то мутации. "Ну, в общем, переживем".
Новый коронавирус SARS-CoV-2: факты и фейки
КОРОНАВИРУС. ПОВОДОВ ДЛЯ ПАНИКИ В РОССИИ НЕТ. Наталья ГРЭЙС

В общем, как всегда, две "правды" - одна на экспорт для "гейропы", вторая для внутреннего потребления.
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А Истина, как всегда, где-то посередине:
РЕАКЦИЯ ДОКТОРА АЛЕКСАНДРА МЯСНИКОВА
Что же на самом деле страшнее - коронавирус или та паника, которая вокруг него развернулась? Какие средства против коронавируса наиболее эффективны? И когда же закончится всеобщее безумие? Об этом в интервью нам расскажет известный российский врач Александр Мясников.
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Из комментариев к видео "русской врачихи на Тенерифе, озабоченной коронавирусом":

Натали Киев несколько минут назад (порадовало: коммент из Киева!)

"Коллега, что за чушь Вы сказали? Не возможно накопление короновируса! Это только безграмотный далёкий от медицины человек может сказать, что если вы с одним инфекцированным пообщаетесь то переболеете в лёгкой форме, а вот если с десятью👆то вам простите пиз*ец! = даже далёким людям от медицины просто смешно! Если Вы у одного человека возьмёте 100₴ у вас будет только 100₴,а вот если у десятерых по 100₴ то будет 1000₴, С ВИРУСАМИ ТАК НЕ РАБОТАЕТ!!! Достаточно заразиться от одного, а дальше зависит от личного иммунитета и сопутствующих заболеваний раннее имеющих. Коронавирус уже как 50 лет есть на планете и его ооооочень хорошо успели изучить учёные, он меняется, но то, что Вы рассказываете это бред сивой кобылы= ничего он не разрывает внутри, ни в сердце ни в лёгких! Большие сомнения, что Вы врач🤔, но если это правда, то Вас нужно обходить десятой дорогой!"
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Ну наконец то...
Ждем прирост заболевших в разы!
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Вообще то слова "будут во всех областях Украины" следует читать как "Будут аж во всех 14 (это без Луганды) областных центрах"
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Президент Эрдоган объявил о пунктах программы размером в 100 миллиардов турецких лир(около 16 млрд долларов), принятой на время борьбы с коронавирусом.

1. Налог на проживание не будет взиматься до ноября.

2. Мы выделяем дополнительно 2 миллиарда лир на денежную помощь нуждающимся семьям в соответствии с критериями, установленными нашим Министерством по делам семьи, труда и социальной политики. То есть, каждая малоимущая семья получит все нужные продовольствии на месяцы от государство бесплатно, а так же их арендная оплата жилья будет от государство.

3. Откладывается удержание НДС и ежемесячных налогов апреля, мая и июня на 6 месяцев для розничной торговли, торговых центров, металлургической отрасли, автомобилестроения, логистики, транспорта, кинотеатров, гостиниц, производства продуктов питания, текстиля, одежды и организации мероприятий.

4. Мы увеличиваем минимальную пенсию до 1500 лир(250 долларов) эту минимальную пенсию в Турции получают те которые фактически не давали пользу Турции(не работав).

5. На указанные три месяца будет снижена ставка НДС в сфере внутренних авиаперевозок с 18 процентов до 1 процента.

6. Поскольку из-за мер, принятых в связи со вспышкой COVİD-19, у многих компаний ухудшился оборот средств, мы позволим задержать выплату основного долга и процентных платежей банкам как минимум на 3 месяца и предоставим дополнительную финансовую поддержку в случае необходимости.

7. Мы предоставим экспортерам финансовую поддержку в хранении произведенного товара, чтобы поддерживать темпы использования производственных мощностей во время временного замедления экспорта.

8. В этот период мы предоставим предпринимателям (по их заявке) трехмесячную отсрочку выплаты основного долга и процентов по кредитным долгам Halkbank на апрель, май и июнь без наложения штрафных санкций.

9. Мы увеличим лимит фонда кредитных гарантий с 25 млрд. лир до 50 млрд лир и предоставим средства МСП, нуждающимся в ликвидности и имеющие дефицит залогового обеспечения.

10. Мы будем поощрять внедрение кредитных пакетов для социальных целей на выгодных для наших граждан условиях.

11. Мы увеличим сумму кредитования для жилья стоимостью до 500 тысяч лир с 80 до 90 процентов и снизим минимальный первоначальный взнос до 10 процентов.

12. Мы обеспечим, чтобы фирмы, потерпевшие убытки в апреле, мае и июне, имели пометку «форс-мажор» в своем кредитном реестре.

13. Мы откладываем на три месяца выплату подоходного налогов.

14. Мы продолжим поддержку минимальной заработной платы.

15. Мы внесем поправки в законы, касающиеся удаленной работы и работы по гибкому графику.

16. Мы внедрим разрешения на кратковременную работу; процессы, необходимые для его получения, будут упрощены и ускорены. Таким образом, мы предоставляем временную поддержку работникам, которые прерывают свою основную деятельность, а также снижаем расходы работодателей.

17. Мы выплатим праздничный бонус пенсионерам в начале апреля.

18. Выплата прав на сервитут и доли дохода от аренды отелей за май, июнь и июль отложена на 6 месяцев.

19. Чтобы обеспечить непрерывность занятости, мы увеличиваем период компенсации с 2 до 4 месяцев.

20. В случае нарушения работы глобальных цепочек поставок, мы будем развивать альтернативные каналы в соответствии с приоритетами, которые мы определили как в производстве, так и в розничной торговле.

21. Для одиноких пожилых людей старше 80 лет мы запускаем периодическую программу наблюдения, состоящую из социальных и медицинских услуг на дому.

Так же Эрдоган заявил, что мы вместе выстоим этот трудный период времени и защитим наш народ иншаАллаh
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аваков пытается защитить интересы олигархата ,
для этого он развернул компанию запугивания
и обмана граждан
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иногда пишут, что лечение не сахар, нужно помёрзнуть и купить таблеток лёжа в
боксе, иногда что дадут тысячу гривен, иногда что оштрафуют,
люди не получили чётких инструкций, зеленский в оманской прострации,
все деньги в панамах и не факт , что не сгорят под
шумок форс мажора, увы, наше государство существует только для обдирания граждан и организации хранения ободранных денег в офшорах
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Уже месяц эту фигню слышу. До конца дня какого года Аваков?
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Ученые доказали,что гомосексуальные связи недают распространяться вирусу,жопа берет весь удар на себя,распухает розочкой и выделяет антитела.
А Я то думаю,почему у нас ЗЕминистры и премьер неболеют вирусом,а президент так вобще непробивной.
Пида...ы.
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в Украине валом чувачков и чувих
получающих жирные зарплаты и пенсии
как высокккккккккккоранговые управленцы
что то не видно результатов от слова вообще,
один Аваков развлекается будоража лохов новыми штрафами
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Ага, где эти маркёры совести человечества, Лещенко, Найемы, Юля и та заткнулась, удивительные вещи творятся...
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Государство, видно, вгору идет, не иначе. Ни одного, в прошлом, антикоррупционэра не слышно. Хлебальники свои позакрывали и сидят тише мыши, на полумилионных зарплатах. И знойный Михо Сулугуни на майдан не зовет...
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А шо зеля вже нікуя не коментує?Чи в нас Аваков президент??
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Керуют олигархи, как и всегда, а Аваков лучше излагает материал, быстрее текст заучивает...
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Зеля безвылазно на работе, не спит и не ест - пытается спасти страну. Аваков ключевой министр в Украине - чем вы не доволены? Вы по Зе соскучились?
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Танька МТС,ты случайно не мандель? А то за зелю ответы пишешь.
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Как жизнь в самоизоляции танюха? Вам с другими ботами развозку на офис организовали или вы из дому работаете?
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В Одессе в областной больнице тоже находятся люди с подозрением на коронавирус и ждут этих тестов. Надеюсь, диагноз не подтвердится. Боже, береги Украину.
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...заголовок має звучати так До конца дня тесты на коронавирус будут .
...бо насправді про "вовсехобластях нам 3,14#дять другий тиждень ... і в кого вони будуть ...у "правааахранителей ...а коли ці тести до простих людей потраплять ...
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аваков ты часом не перенапрягся на работе? фантаст..... у нас в аптеках масок нет и лекарств не хватает а ты про тесты.....
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Все эпидемии сначала появляютси выкашивают армию. По состаянии армии можно судить о вирусе а не по больным с потологиями в больницах.В лазарете в априори здоровых нет.
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