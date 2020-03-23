 До конца дня тесты на коронавирус будут во всех областях Украины, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МВД Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook в ночь на понедельник.

"Под утро Нацгвардия в сопровождении медиков - начнет доставку поступивших тест-систем коронавируса по областям (авиацией и спецавтомобилями). До конца дня понедельника достаточное количество тестов будет во всех областях страны", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские ученые изготовили первую партию экспресс-тестов на коронавирус, - Зеленский

Как сообщалось ранее, Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины (ИМБГ НАНУ) разработал тест-систему для диагностики китайского коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19.



