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 Политика Украины, Здоровье
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 Емец рассказал о расчетах худшего сценария по коронавирусу: "По аналогии с Италией"

В Украине существует рассчитанный худший сценарий развития событий в связи с распространением коронавируса, он сравним с ситуацией в Италии.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил глава Минздрава Илья Емец, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, исходя из врачебного опыта, всегда надо учитывать возможность развития событий в самой худшей ситуации.

"Нужно сценарий сейчас для этой проблемы худший продумать. И этот сценарий мы можем по аналогии с Италией и, посмотрим, с Испанией. Поэтому у главного санврача, моего зама, есть расчеты худшего сценария", - сказал Емец.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В связи с коронавирусом необходимо ввести чрезвычайное положение в Украине, - Емец

В Италии от коронавируса умерли более 5,4 тысяч человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3183475
 
 
 Топ комментарии
 
Буде гірше. Набагато гірше.

І не треба винуватити медиків- частина з нас уже три місяці без зарплатні і попереджена- після епідемії 70% з нас скоротять.
Тобто, за дякую ризикуй життям, працюй, знаючи що тебе звільнять?
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В Рашке адепты Ху"ла считают что короновирус можно победить колокольным звоном.
В Украине адепты ЗЕ считают что короновирус можно победить президентским концертом на фортепиано.
Украина не Расея
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Только жёсткий карантин со средствами индивидуальной защиты могут помочь в ситуации. Вот и посмотрим чего стоит жизнь пожилых для власть имущих.
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Спасибо зеленому дегенерату за зараженных гастарбайтеров со всех уголков Европы в Украине!
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Шо Вы верзете ?
В Козломордии заболеваемость огромная и без безвиза
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Мене кацапи не хвилюють, на відміну від вас. Якби не було безвіза, хворих було б набагато менше.
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Мир не собирается сидеть в закрытых пространствах - ХВАТИТ ТОЛКАТЬ ДРЕМУЧИЕ ВЗГЛЯДЫ
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Унылое гавно Емец ! Ты должен пахать 24 часа в сутки что бы не допустить ситуации как в Италии , а не рисовать циферки, сколько теоретически умрёт украинцев ! (
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Оптиміст.Як в Італії-не буде.В Італії є медицина.
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Медицина есть в Южной Корее, а в Италии есть остатки медицины и любовь к популистам- политикам, за что они. Ейчас и рассплачиваются своими жизнями и своих родственников. Но то что у нас еще хуже, то это чистая правда ( правда у нас народ поживучее и не в такой эйфории)
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Поговаривают, что у неё в трудовой книжке записан 15-летний стаж кандидата в президенты и благодарности за смещение Ющенко и Порошенко, как все её результаты. Может врут?
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А ще Вона, вдало розводить в Україні особливу ручну породу козлів, в той час як її благовірний гонить в Чехії пиво "Козел"...
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И муж владеет сетью ламбардов, коронавирус им в помощь вместе с национальным банком...
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нах, такого министра, вместо того , шоб рассказать как собираются выкарабкиваться из этой ситуации, он объявляет шо "всё пропало"...
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Нормальна стратегія вибудовується з прогнозу на найгірший варіант розвитку ситуації - це одне. А друге: наші владні "менеджери" будуть на усю користуватись ситуацією, щоб прийняти усі "непопулярні" закони, прибрати опонентів (чи то політичних, чи то бізнесових) і, звичайно, набити кишені - це ж нелюди і їм насрати на усіх.
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Треба негайно позвозити ще пару тисяч з вогнищ.
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хуже чем в Италии не будет, бо в наш страна стильки как там не живут...все буде хорошо...
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А взагалі тре подякувати Ємцю, шо пробовтавст. Кіношніки срані.
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Дибильные журналисты задают дибильные вопросы такому же отвечающему, в таком случае....говорю так, - потому что наихудший сценарий може любой человек себе представить... А от министра хочется слышать что-то конструктивное .
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Италия:
20 февраля - 3
27 февраля - 655
5 марта - 3858
12 марта - 12462
22 марта - 59138

Украина готовится к "худшему сценарию развития событий"
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Откуда вы знаете что эти цифры правдивы ?
Откуда вы знаете что эти люди умерли именно от коронавируса ?
Почему ничего подобного не наблюдается на юге Италии ?
Почему вы думаете что пресса и правительство Италии не могут просто безбожно врать ?
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59138 случаев!? В Италии в 2009 г от H1N1 было 1 миллион 238 тысяч случаев заболеваний с несколькими десятками тысяч умерших. Сравни. И как-то пережили. А в Украине на сегодняшний день 63 случая. Это же абсолютный ноль. И кто нечестный и преступный панику нагнетает, экономику Украины убивает?
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Хозяева режима Бубочки и его выплятков. На "вирус" они хотят списать неминуемый дефолт.
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Ничего не будет.
Это в чистом виде кампания запугивания населения полностью обанкротившимся режимом.
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Кабаки закрыты, рестораны, игровые залы и проч. Мне туда без надобности. Магазины, аптеки, общественный транспорт, почта и т.д. - всё работает.
Закрывать метро - нет, таких идиотов у нас во власти нет.
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В течение следующих 48 часов Виктория будет полностью закрыта, прекратив все второстепенные услуги, включая школы, со вторника.

VIDEO
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В школах они и так просто штаны протирают, так что без разницы; пусть дома сидят.
А вообще, экономический разгром запланирован был колоссальный, и в значительной степени он состоялся. Моррисон пока заливает деньгами этот пожар, но в бюджете, естественно, колоссальная дыра теперь.
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Население наше уже начало подозревать что идёт колоссальный развод.
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Я только в среду прилетел из Мельбурна, из командировки , а вчера узнал что издан приказ правительства и наш отдел в Мельбурне переводят на работу из дома, со Вторника. Не обсуждается - Приказ!
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Это лишь означает что вашему отделу на работе, в общем, присутствовать необязательно. Таких компаний много, протирающих штаны на стуле.
Вот пивоварни приказано закрыть - это, конечно, верх абсурда. Создаётся подпольный рынок алкоголя, обмена валюты и т.д. Всё это для государства очень плохо.
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Ученые доказали,что гомосексуальные связи недают распространяться вирусу,жопа берет весь удар на себя,распухает розочкой и выделяет антитела.
А Я то думаю,почему у нас ЗЕминистры и премьер неболнют вирусом,а президент так вобще непробивной.
Пида...ы.
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Вы правильно подписались. Вы уже начали воплощать свой план по нераспространению кронавируса в жизнь, похоже, раз вас там несколько?
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Ничего нового. Все про вас было уже описано Фрейдом - сплошные жопы в комментариях и однополый мужской секс.
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У Раді вже є кілька інфікованих. Якщо цими днями Раду не охопить епідемія, то цей вірус пусті балачки та залякування населення.
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Интересно, много ли времени потребуется населению чтобы осознать это ?
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А може, якщо бити по дзвону фуєм "кампазітора", то вилікуються всі зейоббіки Ємець розповів про розрахунки найгіршого сценарію щодо коронавірусу: "За аналогією з Італією" - Цензор.НЕТ 9731 НЄ?
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Это всё петин безвиз
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Да. И масками хто торговал? по безвизу. Барыга.
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Не. мы хотели в Мордор. болота рассиси ваять статуи петухов из гамна.
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Да в Лаптестане сейчас эпидемия аж горит . Так шо нечего здесь умничать
Давай троль , вали в лаптестан
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А самим что им делать в таком случае ? Повеситься ?
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Якби не Петін безвіз, хворих було б набагато менше.
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Слышь, ты, ублюдок, где твоя коллега - Кузьменко, врач-кардиолог ?
Если твой режим её убил, мёртвые будут плакать, наблюдая за вашим наказанием. Традиция сварить гетмана в медном чане никуда не делась. Народ помнит технологию.
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Их лечить надо, коллективно, галоперидолом. Полное поражение в избирательных правах до конца жизни.
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....перевел стрелки на санитарного и зама. видно тот еще пройдоха)..говори-я-! отвечу пипетка....начни еще про макроэкономику)
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Средний возраст умерших от короновируса в Италии 80 лет, т е всех умерших своей смертью подгоняют по короновирус. Кстати почти все из этих 60 тысяч случае на Севере Италии и очень мало на Юге. Ясно что политики Италии ничем не лучше украинских. Так что люди не верьте этим жуликам от политики и будьте бдительны!
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На юге Италии правит мафия. Потому там нет никакого вируса.
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В Украине существует рассчитанный худший сценарий
Ємець розповів про розрахунки найгіршого сценарію щодо коронавірусу: "За аналогією з Італією" - Цензор.НЕТ 2543
А рассчитать лучший и его реализовать - Слабо?
.
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Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что государство и бизнес должны в условиях эпидемии коронавируса тратить средства на поддержание людей младше 65 лет, а не трупов. Страна.ua
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и? и что будет предпринимать власть? чем помогут простым украинцам пережить чумку???
звиздеть и охкать - оставьте форумчанам - а вам пахать и убеждать, рассказывать и помогать - масками (ой...продали) тест-системами (ой..не того калибру) ИВЛ (ой...завод стоит, купили 10 - (на семью преЗЕдента - (да пусть не болеет! но ведь может же!!!??) и то не хватит), медикам - добраться и выжить (костюмы, маски, дезинфекция, лекарства и питание...да-да...они тоже хотят есть)...а старики? их же только аферисты проведуют, чтоб украсть последнее "на смерть" запасенное (за эту неделю не один десяток таких "звоночков")...
не надо ванговать!!! надо информировать! орать!!!!
итальянский медик, пережившая сама эту х*етень - при первых признаках закрылась дома (5 дней температура сбивала парацетамолом и насильно впихивала в себя бульон - чтоб не терять аппетит - а значит бороться, и пила воду-чаи-ситро (самоделку) в огромных количествах! и она не допустила у себя пневмонии, а значит забитых бронхов и воспаления легких с задышкой и отказом организма жить из-за нехватки органам кислорода...
а они зраде не могут запретить х.ню во время чумы принимать!!! оно того видать стоит???
пардон! много буков - весь на нервах!!! фуууух...спокойно!!!! пришла весна - сажать надо!!!)))
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Откуда вы знаете что вся эта байда из Италии - правда ?
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даже если нет...
включил соображалку и проанализировал - парацетамол жаропонижающее и противовоспалительное, бульон - сам по себе кладезь - и жидкий и горячий и питательный (с больными почками только противопоказан), обильное питье - что тут не так? даже при легкой простуде рекомендуют пить много (не алкоголя естественно), что самоизолировалась? тоже молодец... может потому что начала активно себя сама спасать и выжила???
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Парацетамолом и бульоном нельзя вылечиться от кори, оспы, полиомиелита, А от "коронавируса", оказывается, можно. Чудеса.
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бульоном не от чего не вылечиться - но он поддержит организм, когда отсутствует аппетит, а силы на сопротивление брать где-то надо... парацетамол - простейшее и доступнейшее и недорогое (жаропонижающее, противовоспалительное и анельгизирующее )
не говорю о лечении - говорю о помощи, самопомощи в борьбе за жизнь..
не лечит, не вылечивает, не излечивает, не предотвращает, а помогает выжить
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По данным МОЗ Украины, за прошедшую неделю гриппом заболели 201 653 человека, из которых 66,6% - это дети. Несколько человек умерли. И ноль внимания. А короновирусом заболели 63 человека и страна с ума сходит! Что это такое!?
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каждое правительство всех стран по своему использует эту ситуацию. у нас делаются всё для скорейшего дефолта. кому и зачем это нужно, думаю, не нужно обьяснять.
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Я на месте пенсионеров после таких заяв, Украина готова...и у нас будет как в Италии, не выходил бы на улицу. "Если у Вас нет вируса, тогда мы идём к вам. Пенсионный фонд"
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В Украине гриппом каждую неделю болеет около 200−240 тысяч человек, которым
оказывается медицинская помощь. Есть летальные случаи… Для Украины
грипп сегодня на первом месте по опасности, поскольку грипп есть, грипп
циркулирует и в этом эпидсезоне в нас уже умерли 43 человека от гриппа.
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Есть в сети обращение к людям итальянцев прямо из больницы в Бергамо. Именно об этом. Что коронавирус - это не просто грипп. И недооценить это смертеподобно.
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Емец,ты ты один из первых будешь в ответе если что...
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як в Італії, еге ж бо. В Італії п ять тисяч ШВЛ а в Україні зо три сотні.
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Вместо того, чтобы заниматься делом, информировать, успокаивать, этот мудак каждый день вбрасывает в массы свои апокалиптические ужастики. На кого работаем тавагищ емец?
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Он работает на тех же на кого работают правительства почти всего мира: на мировую мафию банкиров, которые пытаются подмять под себя всю планету. Это не "теория заговора", а просто факт. Помните где окопался Фирташ, и куда рванул Азиров после краха режима Янука ? Вот там и ищите организаторов нынешнего всемирного бардака.
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