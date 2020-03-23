 Емец рассказал о расчетах худшего сценария по коронавирусу: "По аналогии с Италией"

Об этом в эфире "112 Украина" заявил глава Минздрава Илья Емец, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, исходя из врачебного опыта, всегда надо учитывать возможность развития событий в самой худшей ситуации.

"Нужно сценарий сейчас для этой проблемы худший продумать. И этот сценарий мы можем по аналогии с Италией и, посмотрим, с Испанией. Поэтому у главного санврача, моего зама, есть расчеты худшего сценария", - сказал Емец.

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В Италии от коронавируса умерли более 5,4 тысяч человек.