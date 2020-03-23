EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Киевские новости
  2663  6
Материалы по теме:
Все про:карантин (901) КГГА (2357) транспорт (1370) Поворозник (49) COVID-19 (1682) коронавирус (381)

 Отдельные категории пассажиров со спецпропуском будут оплачивать проезд как обычно, - замглавы КГГА Поворозник

Отдельные категории пассажиров со специальными билетами будут оплачивать проезд по стандартной схеме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник на своей странице в Facebook.

"Во избежание каких-либо манипуляций, сообщаю, что проезд в общественном транспорте, который будет перевозить только отдельные категории пассажиров, будет осуществляться не бесплатно. То есть, пассажиры со спецпропускам, пользуясь общественным транспортом по определенным маршрутам, смогут приобрести билет, воспользоваться проездным, карточкой киевлянина или Kyiv Smart Card", - написал он.

Поворозник призвал киевлян, которые не работают в отраслях, обеспечивающих жизнедеятельность страны и города, и у которых нет спецбилетов, не "брать штурмом" автобусы, троллейбусы или трамваи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стратегического запаса масок для больниц Киева хватит на 7-10 дней, - первый замглавы КГГА Поворозник

"Оставайтесь дома! Если критическая необходимость выехать в город, воспользуйтесь частным транспортом, такси, или транспортом предприятий, на которых вы работаете. Общественный транспорт на период введенных ограничений, будет перевозить исключительно людей, которые работают, чтобы обеспечить жизнедеятельность города", - добавил Поворозник.

Как сообщалось, с понедельника, 23 марта, общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно сотрудников предприятий, обеспечивающих критически важные сферы жизни города и страны.

Кроме того, пассажирам будет необходим специальный билет, который они должны получить в учреждении, предприятии или организации, где работают.

Отдельные категории пассажиров со спецпропуском будут оплачивать проезд как обычно, - замглавы КГГА Поворозник 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183472
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Коррупция неистребима! В головах начальников! Уничтожается только гильотиной - главным средством от головной боли!
 показать весь комментарий
 
 
Какой фуйнёй занимается наше правительство , лишь бы в угоду шмаркле не запустить самый безопасный вид транспорта - метро. А янукович станции метро в центре Киева ещё во время Майдана закрывал, уже тогда боялся короновируса.
 показать весь комментарий
 
 
Что то мне подсказывает, что и эти с пропусками, будут стоять в пробках.
 показать весь комментарий
 
В киевской областной больнице 3 раза в неделю проходят процедуру гемодиализа 120 челоек.Почему их нет в списках на транспорт,как им добираться?
 показать весь комментарий
 
а как быть с проезными обычными зелеными метро-тролейбус например для людей деньги не вернут?нет тролейбусов и метро с 17 го пол месяца пропало они строго с 1 го по первое след месяца
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх