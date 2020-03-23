EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, Здоровье
  847  3
Материалы по теме:
Все про:карантин (901) COVID-19 (1682) коронавирус (305)

 СOVID-19: количество смертей от коронавируса в мире превысило 14,7 тысяч, инфицированы - 339 259 тыс. человек

По состоянию на утро понедельника, 23 марта, количество летальных исходов вследствие коронавируса достигло 14 706 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего в мире смертей зафиксировано в Италии - 5 476 человек. При этом количество зараженных достигро 59 138 человек. В Китае умерли 3 153 человека в течение всего времени эпидемии, количество зараженных - 81439 человек. 

В целом в мире сейчас насчитывается 339 259 тысяч инфицированных. В свою очередь, выздоровели 98 834 человека.

Третья по численности страна по количеству больных - США, здесь заразились уже 35 206 человек. Дальше - Испания (28768, умерли - 1772), Германия (24873, умерли - 94) и Иран (21638, умерли - 1685).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Самолет с партией тестов для выявления COVID-19 приземлился в Украине, - ОП. ФОТО

По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 26 новых случаев

СOVID-19: количество смертей от коронавируса в мире превысило 14,7 тысяч, инфицированы - 339 259 тыс. человек 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183471
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В США за сутки 14 тысяч новых зараженных. По динамике за неделю обгонят Италию.
 показать весь комментарий
 
Испания (28768, умерли - 1772), Германия (24873, умерли - 94). Впечатляет количество умерших по сравнению с инфицированными в Германии на фоне Испании.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх