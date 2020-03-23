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 СOVID-19: количество смертей от коронавируса в мире превысило 14,7 тысяч, инфицированы - 339 259 человек

По состоянию на утро понедельника, 23 марта, количество летальных исходов вследствие коронавируса достигло 14 706 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего в мире смертей зафиксировано в Италии - 5 476 человек. При этом количество зараженных достигро 59 138 человек. В Китае умерли 3 153 человека в течение всего времени эпидемии, количество зараженных - 81439 человек. 

В целом в мире сейчас насчитывается 339 259 инфицированных. В свою очередь, выздоровели 98 834 человека.

Третья по численности страна по количеству больных - США, здесь заразились уже 35 206 человек. Дальше - Испания (28768, умерли - 1772), Германия (24873, умерли - 94) и Иран (21638, умерли - 1685).

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По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 26 новых случаев

СOVID-19: количество смертей от коронавируса в мире превысило 14,7 тысяч, инфицированы - 339 259 человек 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183471
 
 
 Топ комментарии
 
На 400 Млн країну поки що не критично ,правда сидимо у строгому карантіні .Чікаго Ілліноїс.
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Інфікуються всі. Не всі це помітять.
Але не всі і одужають.
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Берегите себя. Вчера на кацап тв все аж прыгали от счастья, ожидая коллапса в Штатаз и мечтая, что в Украине все вымрут- конечно, не прямо говорили, но это было понятно . Не дадим путлеру ни одного шанса радоваться. Ситуация все-таки не такая не контролируемая, многое зависит от самих людей.
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В США за сутки 14 тысяч новых зараженных. По динамике за неделю обгонят Италию.
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В США свій Ставрополь, там ці негритянські квартали болт забили на карантин.
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В Нью-Йорке 16 тысяч инфицированных. В Монголии - 10 инфицированных.
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У другій світовій СРСР втратив 28 млн, Монголія 5000, Монголія перемогла?
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На 400 Млн країну поки що не критично ,правда сидимо у строгому карантіні .Чікаго Ілліноїс.
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Берегите себя. Вчера на кацап тв все аж прыгали от счастья, ожидая коллапса в Штатаз и мечтая, что в Украине все вымрут- конечно, не прямо говорили, но это было понятно . Не дадим путлеру ни одного шанса радоваться. Ситуация все-таки не такая не контролируемая, многое зависит от самих людей.
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Американці багато переіщуються. Частина населення живе на колесах. Проблеми точно будуть. Швидше за все пару тижнів і штати вийдуть в "лідери" за поширенням вірусу
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Американці, дуже свідомі та відповідальні люди, на відміну від європеців і повірте вони добре прислухаються та виконують усі рекомендації та накази уряду щодо їхньої безбеки.
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Испания (28768, умерли - 1772), Германия (24873, умерли - 94). Впечатляет количество умерших по сравнению с инфицированными в Германии на фоне Испании.
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В Германии массовое тестирование населения. Выявляют всех у кого даже нет никаких симптомов.
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Мне кажется, тут другое. Немцы более дисциплинированы. Испанцы при встрече целуются два раза, всевозможные обнимашки , постукивания , общительность и жизнерадостный пофигизм - немцы так себя не ведут. Хотя Меркель тоже засекли в супермаркете и без маски - теперь вот тоже на самоизоляции от контакта с коронавирусом.
Вчера разговаривала со своей знакомой, живущей в каталонии ближе к Франции в маленьком городке. В паламосском госпитале уже полно больных. это их центральный госпиталь всех близлежащих мест. За выход без маски или справки- штраф 600 евро, в машине собственной ездить только по одному. На улицу только с собачкой. Лидл и другие продуктовые работают, но полупустые. Все , наконец, начали выполнять требования по карантину. Хотелось бы чтобы и до нас дошло раньше , чем настанет абзац
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Массового тестирования ни где нету, так как во всех развитых странах на это просто нет денег. Да и самих тестов очень мало и на всех не хватает. Тестируют избирательно, только группы риска - миллиардеров, бизнесменов, политиков и тех, у кого "симптомы на лицо" или уже на лице. Массово тестировали только в Китае, где "спецбригады" отлавливали всех на улицах и если есть температура забирали в больницу. А в западных странах, практически во всех, в последние годы массово проводили "реформы" здравоохранения. То есть, укрупнение главных больниц, массовое закрытие районных поликлиник и так называемых "станций здоровья" и тотально (и ежегодно) повышают цены на все, что связано с медициной. Теперь, до больниц нужно ехать черт знает куда и пока доедешь, успеешь заразить 100 человек в автобусах или метро.
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Испания бедная страна и медицина у нее тоже бедная.
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То-то Янукович лечил ножку в Испании. Экономил, наверное, искал, где подешевле... Вы бы прежде, чем написать что-нибудь, подумали....
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Я бы так не сказала ни про Испанию , ни про медицину. Италия более богатая страна - и их это не спасло.
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Все относительно и зависит от ваших доходов и статуса. Но, массовой медицины в капиталистических странах уже нету и в последние годы безжалостно уничтожаются последние ее остатки. Теперь все отдано частным "практисам" и им на медицину абсолютно насрать - они думают только о деньгах. Сейчас, даже снотворное не купишь без рецепта врача и за прием к врачу нужно платить, как в частных, так и в государственных больницах. В аптеках без рецепта продают только витамины и то, в три дорого. Отсюда и выходит главная проблема современных капиталистических стран "дорого = бедно". Не следует думать, что богатая страна - это богатая медицина, как раз наоборот: богатая страна - это дорогая медицина, а дорогая медицина - это бедная медицина. Но, зато, богатые медицинские работники, в Финляндии врачи сделали себе зарплаты по 7-10 тыс. евро в месяц и теперь работать не хотят, говорят - доходы достаточные, но теперь надо улучшать условия нашего труда - вкусно и бесплатно кушать на работе, больше отдыхать, развлекаться, отпуска по 2 месяца, меньше работать, получать бесплатные путевки, билеты в гольф-клубы, спортзалы и разные другие плюшки...
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Судя по динамике не за горами миллионы человек.
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Самая быстрая динамика заражения в США. Скоро они догонят Италию.
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А як справи з короною у двухміліонній Литві?
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Ученые выяснили по геному 5 видов коронавируса. Самый смертельный оказался в Иране. В Италии такой же как в Китае. Но только в США обнаружены все 5 видов.
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А чому ви вважаєте шо в Ірані більш небезпечний ніж в Італії?
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Дяде не сомневаюсь , из какой страны эти 'говорящие ученые '
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Інфікуються всі. Не всі це помітять.
Але не всі і одужають.
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Американці дуже ********** подорожувати, та і китайці теж мріють побачити Штати, ось і маємо статистику погану(
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Думаю, неправда. кацапщина отчитывается плохо.
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