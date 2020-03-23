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 Политика Украины, Экономика
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 Аваков предлагает принять экстраординарные меры из-за надвигающегося экономического кризиса. Среди них - увеличение дефицита госбюджета как минимум на 200 млрд

Глава МВД Арсен Аваков предлагает принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом. В частности, увеличить дефицит госбюджета минимум втрое с одновременным секвестром и провести реструктуризацию внешнего долга.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook в ночь на понедельник.

"Нет, я не коммунист, не фантазер – и реально понимаю, что у государства и сейчас бюджет трещит по швам – денег нет, а на фоне надвигающегося мирового экономического кризиса и вовсе трудности катастрофические… Придется на пару месяцев пойти на экстраординарные шаги. Макро-финансовые и экономические", - написал он.

Среди экстраординарных шагов, министр перечислил следующие:

1. Верховной Раде немедленно - пересмотреть Государственный бюджет: создать специальный Стабилизационный фонд из которого профинансировать антикризисные меры.

2. Увеличить дефицит госбюджета – существенно, надо считать, но, как мне кажется, миллиардов на 200 как минимум. Не стесняясь! – таков вызов времени. Мне жаль, но придется.

3. Провести секвестр бюджета – сократив затраты на некритические по нынешним временам вложения и инвестиции. Не допуская ущерба по линии обороны и безопасности. Мне жаль, но придется.

4. Обязательно заключить соглашение с МВФ, заручившись поддержкой в антикризисных мерах и, получив финансирование по программам помощи, в том числе по программе поддержки в связи с пандемией коронавируса.

5. Немедленно, и в кратчайшие сроки, провести реструктуризацию внешних долгов Украины, существенно сократив нагрузку по выплатам процентов и основного долга в ближайшие годы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моя позиция - тотальный полный карантин, - Аваков о борьбе с коронавирусом

6. Жёстко пресекать спекуляции на валютном рынке и вывод антикризисной гривневой массы на валютный рынок, применяя законодательные и связующие механизмы.

7. Ни в коем случае не сворачивать крупные инвестиционные проекты по стране – сразу по окончанию карантина –  и возобновить сразу по окончанию карантина те проекты, которые дают мультипликатор для всей экономики – дороги, ипотека, металлургия, энергетика, машиностроение..

8. Принять специальную программу доступных кредитных ресурсов для бизнеса - от мала до велика - по низким ставкам 5-7% годовых через рефинансирование коммерческих банков со стороны Национального банка Украины.

9. Предусмотреть специальные меры по установлению паритета во внешнеторговом балансе, стимулируя импортозамещение. 

Аваков отметил, что описанные шаги, это лишь ключевые принципы и необходимые меры, которые по его мнению нужно принять, с компетентным глубоким анализом, коррекцией и комплексом иных действий.

"Без этих и других экстраординарных мер – нам будет чудовищно сложно! Людям будет очень сложно! И потому - надо действовать - защищая людей, балансируя экономику – в условиях, каких еще не было. Действовать решительно, быстро и четко.

Пандемия накатывает на Украину, у нас еще есть несколько дней, но очень скоро все силы государства будут сосредоточены на медицинских проблемах, борьбе за жизни людей, порядке и системе жизнеобеспечения каждого украинца в этот непростой период.

Поэтому самое время решить несколько ключевых структурных вопросов и честно говорить об этом с обществом. Почему и написал – важно, чтобы каждый из Вас знал, что готовится и обсуждается. И в какой все мы оказались непростой ситуации", - резюмировал глава МВД.

Аваков предлагает принять экстраординарные меры из-за надвигающегося экономического кризиса. Среди них - увеличение дефицита госбюджета как минимум на 200 млрд 01
Аваков предлагает принять экстраординарные меры из-за надвигающегося экономического кризиса. Среди них - увеличение дефицита госбюджета как минимум на 200 млрд 02
Аваков предлагает принять экстраординарные меры из-за надвигающегося экономического кризиса. Среди них - увеличение дефицита госбюджета как минимум на 200 млрд 03

Источник: https://censor.net.ua/n3183470
 
 
 Топ комментарии
 
Аваков вже керує Україною ? А де ЗЕ ???
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угу.
хиханьки про "нашего Муссорини" были не на голом месте.
судя по активности "Муссорини", он явно готовится на Первое Место...

====
Не сторонник Авакова, но! - если Аваков собирается сместить величайшего в мире ишака, поддержу Авакова руками, ногами и всем остальным.
Ибо хуже ишака быть невозможно.
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С причала рыбачил апостол Клован
Аваков ходил по воде...
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Вопрос выживания населения. Обьединить усилия всех. Все силы и средства бросить на медицину (тесты, больницы, ИВС) , базовые вещи: обеспечение населения продуктами питания, теплом. Ввести чрезвычайное положение. Саботаж, вредительство, панику на время эпидемии преследовать в уголовном порядке.
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Продавати маски за кордон це вредительство? А завозити хворих без карантину це що?
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Ясно. Значить знов буде шити рюкзачки Аваков предлагает принять экстраординарные меры из-за надвигающегося экономического кризиса. Среди них - увеличение дефицита госбюджета как минимум на 200 млрд - Цензор.НЕТ 3862
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ой, да накупите уже бюстгалтеров - один бюстгалтер - уже 2 маски -что вы с этими масками носитесь? на худой конец шарфом замотайтесь в несколько слоев.....бандана в несколько слоев тоже пойдет...
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Авакян взял на себя роль президента?
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Вообще-то это не президентские полномочия, а премьер-министра.
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А, хто там у вас зараз міністр по общаку?
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Ну так наш прем'єр же ж сам пропонує наділити преЗедента надзвичайними повноваженнями, щоб той без Ради міг приймати рішення у випадку надзвичайного стану.

Шмигаль доручив підготувати закон про передачу повноважень між органами влади
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Підозрюю, що Зєля вже прив'язаний до батареї десь у Боярці. Випускають раз на добу, аби повеселив популяцію жартами про коронавірус.
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ну... не будет бюджета - что же ему разворовывать?
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Так Зеленський работает президентом во власти Авакова - это было ясно с первых дней.
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Свидетели секты "хуже не будет" скажите хоть что-нибудь! Мне ваша поддержка сейчас очень необходима! Аваков предлагает принять экстраординарные меры из-за надвигающегося экономического кризиса. Среди них - увеличение дефицита госбюджета как минимум на 200 млрд - Цензор.НЕТ 3984

"Нет, я не коммунист, не фантазер - и реально понимаю, что у государства и сейчас бюджет трещит по швам - денег нет, а на фоне надвигающегося мирового экономического кризиса и вовсе трудности катастрофические… Придется на пару месяцев пойти на экстраординарные шаги. Макро-финансовые и экономические", - написал он.Источник: https://censor.net.ua/n3183470
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доллар будет по 50 - дефолт - как и хотел коломойский
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так одностороння реструктурізація боргів це і є дефолт.
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То что он предлагает,-это есть инфляция как в Зимбабве а потом дефолт!
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Я так понимаю, что Аваков - следующий премьер-министр?
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оно хочет стать диктатором. а вот, что у него получится - это большой вопрос. мусора против армии мало чего стоят.
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Меня всегда потешают придумщики-фантазёры - зебы, которые открывают рот на лукашистов...
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Угу, А.Б.А сделал скромную заявку на Премьера. И возможно могильщика ЗЕ
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Яким чином збільшення дефіціту приведе до появлення коштів? Включать станок і пенсії вистачить на три буханки хлібу?
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Ечть еще ЗВР. Ещё планируется 10 млрд. у соседа.
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від ЗВР треба відняти 7 % відсотків ВВП що не можна чіпати і фіг там що лишиться, у сусіда така ж хрень, при цій ціні на нафту там грошей до листопада і ще невідомо що буде з 1 квітня.
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Чтобы появились деньги их надо просто напечатать
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недо-наполеон намного лучше полноценного Ишака.
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аваков наш призедент, слава авакаву. ура!!!
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А мы думали национализацию предприятий.
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Так ты думал, что Голобородько - большевик, когда его выбирал? :D
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Вот и новый спаситель нарисовался.
Почувствуйте разницу, если клоун на тв несёт то что должен диктор или профильный министр сообщать, то авакян предлагает умные мысли по спасению стран, пока что в фб.
Клоуна выставили дураком.
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Он предлагает украинцам потуже затянуть ремни(хотя куда дальше). В любой стране основная часть расходов бюджета это соцвыплаты.
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Олимпийский Министр мвдсбумоз, генерал, чангачгук? Он же от барыги Порошенко, почему зелохторат еще не возмущен?
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Жёстко пресекать спекуляции на валютном рынке и вывод антикризисной гривневой массы на валютный рынок, применяя законодательные и связующие механизмы - Нацполиция объявила о закупке 631 авто на 275,9 млн грн, Аваков предлагает принять экстраординарные меры из-за надвигающегося экономического кризиса. Среди них - увеличение дефицита госбюджета как минимум на 200 млрд - Цензор.НЕТ 698
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А на 200 млрд сколько можно вертолетов и машин накупить. Сказка просто. Целый бронепоезд полицейский можно купить.
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Как-то похрен. Всё что последует в следующие месяцы мало зависит от этих дрыгающихся туловищ. А дальше мы пойдем своей дорогой.
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Нет. Но как тут Бутусов правильно писал, что каждый покажет на что он способен.
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А буде по 100 грн цього вже не уникнути, максимум в наступному році, а грошей дасть друкарський станок...
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73 % зелебобиков купили на выборах самые дорогие билеты на квартал 95 в МИРЕ.Сначала прохихикали мозги,теперь прохихикивают деньги.....осталось только заработать язву желудка.
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Й чом,би видатному злочинцю непійти в Дупу... Аваков предлагает принять экстраординарные меры из-за надвигающегося экономического кризиса. Среди них - увеличение дефицита госбюджета как минимум на 200 млрд - Цензор.НЕТ 9441 Диктатор засцяний...
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А если попросить приехать Гонтареву, чтобы она опять подняла курс втрое? Тогда гривен в бюджете всем хватит
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Есть такой стишок. Вот пропели вы дешевую гривну,выбирая Януковича и Тимошенко:

Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
Помертвело чисто поле;
Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком
Был готов и стол, и дом.
Все прошло: с зимой холодной
Нужда, голод настает;
Стрекоза уж не поет:
И кому же в ум пойдет
На желудок петь голодный!
Злой тоской удручена,
К Муравью ползет она:
«Не оставь меня, кум милый!
Дай ты мне собраться с силой
И до вешних только дней
Прокорми и обогрей!» -
«Кумушка, мне странно это:
Да работала ль ты в лето?» -
Говорит ей Муравей.
«До того ль, голубчик, было?
В мягких муравах у нас
Песни, резвость всякий час,
Так, что голову вскружило». -
«А, так ты...» - «Я без души
Лето целое все пела». -
«Ты все пела? это дело:
Так поди же, попляши!»
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А если в цифрах? При президенте Януковиче столько то, при президенте Тимошенко столько то. ведь мы то и дело их выбирали по-вашему? Уточниие пожалуйста, что такое дешевая гривна, которую мы пропели
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В каких цифрах? Сначала ты выбираешь воров, популистов и идиотов. Они просирают бюджет и гробят экономику. Потом приходит Гонтарева, говорит "я починила", но такие умники как ты так и не поняли, что ломать не надо было.
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Цинічний аморальний виродок, на якому клейма ніде ставити, не без "героїчних" зусиль якого ми знаходимось в цій кризі, пропонує план виходу з неї... Здепець. Неначе люди подуріли...
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Это не план выхода из кризиса. Это просто судорожное движение. Реакция на то, что видимо, но не то что более сложно предсказать.
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Просто в хлопчика відкрились очі, що гаманець пустий, а це тільки березень.
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Да, думалось,что подушку от Пороха и Гройсмана на год-полтора растянут,но новые лица оказались ещё талантливей.Так это ещё 3 ярда от лаптеногих за газ откусили..Чудные мальчики,очень способные.)
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А якщо поманить морквинкою? Чи за вуха притягти?..
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Во времена настали! Министр МВД даёт советы в вопросах экономики и бюджета! Да не на заседании КабМина, а всенародно выкладывает в Фейсбуке. Это для чего? Чтобы услышали или оценили?
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Главная проблема Авакова, что он невероятно токсичен и доверяет ему никто, кроме кучки олигархов, которые также далеки от народа.
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А на запонки золотые статью расхода увеличить? Хотя для мвд наверное лучше золотые свистки прикупить.
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Стоило потренироваться на рюкзачках, как человек стал разбираться в экономике. Лучше займись своим делом, и вылови тех барыг-спекулянтов, которые на ОЛХ продают в тридорога повязки, которых нет по аптекам.
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Чтож, не выгорело у Авакова стать Премьером при Зеленском, так он таки будет Президентом, при фактическом "самоизолировании Зеленского от должности Президента Украины".
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Аваков главную причину падения экономики назвать и устранить не хочет? А то как бабло распределить - таких много умников у нас.
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Простите, а Зеленский уже на даче в Фаросе ?
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Ото так дааааа! Україна надзвичайна. Як гарно!!!!
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А я думал Авакян должен ловить преступников
А он в президенты наметил
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Так ментам кушать скоро не станет чего и Авакова никто поддерживать не будет. Нацжоны отправятся на вольные хлеба.
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Аваков сидит на бюджете. Без бюджета он никто. Другие игроки его раздавят очень быстро. И вот жопой чует угрозу.
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Співчуваю тим хто не обирав цю гидотну та брехливу владу. Нажаль ви також постраждаєте від цього тупого наріда.
А ті хто голосував за цю мразоту: Кушайте ваше дерьмо и не обляпайтесь
☹️
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В Белизе секвестировали нарколёт с кокаином. Но у арсенчика было припасено!...
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