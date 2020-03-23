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 Враг за сутки трижды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

22 марта вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресc-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

- неподалеку от Водяного - из 82-мм минометов - 5 мин;
- вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Березовое - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

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"Подразделения Объединенных сил применили дежурные огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ.

Вчера, 22 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди наших защитников нет.

Враг за сутки трижды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183468
 
 
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втрат немає але четверо поранені..двоє в комі(з ФБ від хлопців)
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