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 Самолет с партией тестов для выявления COVID-19 приземлился в Украине, - ОП. ФОТО

Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" (Киев) из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

После завершения дезинфекционных мероприятий санитарными службами самолет начнут разгружать.

"Закупка медицинских средств в Китае состоялась во исполнение договоренностей президента Украины Владимира Зеленского и представителей крупного бизнеса. Процесс доставки координировали народные депутаты от партии "Слуга народа" и чиновники. Это только первая партия медицинского груза из Китая. На этой неделе запланировано еще несколько рейсов", - сообщают в пресс-службе.

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Самолет с партией тестов для выявления COVID-19 приземлился в Украине, - ОП 01
Самолет с партией тестов для выявления COVID-19 приземлился в Украине, - ОП 02
Фото: president.gov.ua

Отмечается, что военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты для искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.

Смотрите также: Сегодня военный грузовой самолет вылетает в Китай за тестами на COVID-19, масками и медоборудованием, - "слуга народа" Мотовиловец. ФОТО

Медицинские средства, в частности тесты для ПЦР, уже в понедельник будут переданы в лаборатории каждого региона Украины.

Экспресс-тесты, а также медицинские маски будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, пограничной службы и других.

Экспресс-тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для проверки людей, у которых выявлена ​​повышенная температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь. В случае положительного результата экспресс-теста врачи должны взять дополнительный образец для подтверждения в лаборатории с помощью ПЦР-теста.

Напоминаем, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поставке из Китая тестов для выявления коронавируса, масок и дезинфицирующей жидкости.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Самолет ВСУ загружается в Китае и доставит медицинский груз в Киев вечером 22 марта, - замглавы ОП Тимошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3183466
 
 
 Топ комментарии
 
Только содержание несуществующей партии «Слуга Народа» обходится налогоплательщикам в 140 миллионов тогда, когда Кабмин выделил на борьбу с эпидемией лишь 100!
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook пишет мэр Днепра Борис Филатов:

"Друзья мои, буду откровенен как всегда. После вчерашнего демарша мэров на «Свободе слова» у Шустера, завтра в 14-00 у нас селекторное совещание с Президентом.
Почти через год после избрания, Глава государства, наконец, снизошёл до нас, смердов, руководителей областных центров и городов - миллионников. Лидеров территориальных громад, избранных сотнями тысяч людей.
Я хотел бы заручиться вашей поддержкой, друзья мои.Простых людей, которым небезразличны права местного самоуправления. Кто думает о своих городах, посёлках и территориальных громадах.
Нам говорят, что у правительства нет денег на борьбу с эпидемией? Знайте, они - лгут.
Нам говорят, что у депутатов нет денег на борьбу с эпидемией? Знайте, они - лгут.
Нам говорят, что Города обязаны отдать последнее? Знайте, они - лгут.
Давайте напомним им всем.
Этим дармоедам, которые сидят в парламенте, которые только на финансирование своих партий выделили почти 300 миллионов гривен!
Тем, кто на свои депутатские округа повыписывал 2 миллиарда гривен, так называемого «соцэконома».
Эти деньги своих депутатов Президент не хочет перекинуть на нужды медицины?

Только содержание несуществующей партии «Слуга Народа» обходится налогоплательщикам в 140 миллионов тогда, когда Кабмин выделил на борьбу с эпидемией лишь 100!
Пожалуйста, репост.
Пусть знают, что мы знаем.
И не будем молчать".
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Процесс доставки координировали народные депутаты от партии "Слуга народа"
Источник: https://censor.net.ua/p3183466

Это как? Они давали борту коридор, координировали действия пилотов или управляли китайскими грузчиками? Может они на это бабло дали? Так ведь НЕТ!!!
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І нам не забули повідомити, що доставкою займалися слуги одного народу. Це піар чи вони займаються не своєю роботою?
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А кто такие представители крупного бизнеса?
Случайно не те олигархи, с которыми на выборах зюзя обещал разобраться?
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Сколтко ПЦР тестов привезли, почему не пишите кол-во? Нахер експрес тесты купили, абсолютно бесполезные?
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Бот, свободен, шаркай далеко. А вот шмарклю с коронавирусом "мудрый нарид" не переживет.
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Дай Бог! Кстати, как там у Пепы с короной? Он же недавно вернулся из Испании.
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У пети неизлечимый вирус короны, а вот на коронавирус этого лузера не мешало бы проверить
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Вот и вылезла боком нашим клованам дружба с "анпираторами" типа рашки и китая - прислали не тесты, а говно левое. А в самом китае спецы США обнаружили 100000 неидентифицированных больных из-за применения этих несертифицированных систем.
США собирается подавать в суд на китай.
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и правильно сделает. заразили весь мир, суки
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В китае работает группа медицинских специалистов из США, если ты не знал.
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Сколько денег пожертвовала на приобретения правильных тестов? Дай как угадаю. НОЛЬ. Что значит сертифицированных? Кто, когда и какие тесты сертифицировал, кто и в каких количествах их применял? Какая странна проводит тесты всех желающих этими сертифицированными тестами? ответьте на эти вопросы, честно и без политики..
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Ты лучше спроси у зекоманды куда они дели деньги, 130 млрд из оставленных в казне правительством Гройсмана. За какие деньги они сейчас покупают скифское золото, а не правильные тест-системы. Таким дебилам я жертвовать не собираюсь.
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военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты для искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.

Вот так.Паникерский прогноз госпожи Закревской не сбылся.Вот,что она писюкала сегодня."Друзья. Плохие новости. Помните президент недавно анонсировал, что вот-вот должен прибыть самолет из Китая с тестами на коронавирус, антисептиками и этим всем? Так вот - там не те тесты, которые нужны. В самолете экспресс-тесты. А нужны - тест-системы ПЦР".А оказалось,что из Китая прилетело два вида тестов,и многое другое.Пускай привозят еще,чем больше,тем лучше.И экспресс тесты,которые забраковала Закревская пусть то же везут.Если этой дуре они не нужны,так это не значит,что они не нужны врачам и остальным гражданам.Что на разных идиотов внимание обращать?
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хз кто такая Закревская, но Супруниха залайкала её пост. Поддерживают хаос, убогие бабы...
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Слуги уроды - вы должны были уже десять таких бортов принять.
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Ты банкуешь? Нет? Или считаешь, что это китайцы за спасибо поставляют? Ты просто гавкаешь. Как собака на луну.
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Научись разговаривать с людьми а не гавкать. На покупку автопарков МВД,СБУ у них деньги есть, а на мед.оборудование и лекарства для людей - как всегда - нет.
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А ты сейчас что делаешь? Меня жизни учишь? Прикинь, бюджет - не резиновый и в нем в 2019 году эти расходы запланированы не были. Такие, как ты совки все и везде требуют, на халяву, но. Все имеет свою цену. И керосин и зарплата пилотов и маски и препараты и аппараты ИВЛ. Но это - у людей. У таких совков, как ты - аааааа, нам все должны. При этом я больше, чем уверен, что ты из тех умников, которые хвалятся, что налоги придумали лохи и платишь их целое никуя.
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Значит ты тупой если так думаешь. А перераспределить бюджет - слабо. Купить не запонки золотые (офис президента), а маски защитные для людей и т.д.
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Конечно я тупой. Предлагаю из бюджета выкинуть пенсии и медобслуживание твоих родных во благо масок и олигофренов, которые не могут при желании и умении сделать маски за 15 секунд из влажной салфетки и подручных средств. Не отвечай. Совка видно издалека)
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Закупать не авто для чиновников, а то что сейчас необходимо для больниц. Это аппараты вентиляции легких, лекарства, маски защитные (которые вывез один из слуг уродов).
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Прикинь, открою тебе тайну. Полиция и медработники - это тоже ЧИНОВНИКИ. И им тоже ездить надо, порядок наводить и людей лечить. Возможно ( упаси Боже ) и тебя. Если настолько рукожоп и переживаешь за маски - натягивай трусы на голову и вперед. В моем миллионном городе сеголня утром, возвращаясь с работы я увидел всего трех человек в масках. Из тысяч, увиденных по дороге. Чо тебя так плющит от всего? Любая тряпка, хоть кухонное полотенце выполнит функции защиты от капель влаги, несущих вирус. Ну, то такэ. Надо ж зраду зрадную разогнать! Петя тариф не снизил? Я - серьезно
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А як це так, Малорос не пішов зустрічати літак? Ай ай, це провал менделіхи...
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Огласите весь список, пожалуйста так сколько тестов для ПЦР (полимеразной цепной реакции) прилетело забыли указать, и маски бесплатно или хотя бы по 1,84грн. как до этого из Украины вывозили, и видео где победоносного прибытия борта с Мотовиловцем.
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Зеленые дегенераты даже не способны закупить маски! Вместо тестов ПЦР, эти дол**** закупили экспрес тесты.
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Петекантроп не осилил две строчки текста? Буфер переполнился? Сочувстую и отпраляю в зашквар к Закревской
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Мрази ЗЕбильные. Даже на смерти пиарятся...
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Козак,ты что,охренел?А как же ремонт 10 ИВЛ?Ах,да то был не пиар,то манна небесная.И сколько из тех аппаратов уже работает?Последняя инфа всего 2.
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