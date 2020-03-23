 Самолет с партией тестов для выявления COVID-19 приземлился в Украине, - ОП. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
После завершения дезинфекционных мероприятий санитарными службами самолет начнут разгружать.
"Закупка медицинских средств в Китае состоялась во исполнение договоренностей президента Украины Владимира Зеленского и представителей крупного бизнеса. Процесс доставки координировали народные депутаты от партии "Слуга народа" и чиновники. Это только первая партия медицинского груза из Китая. На этой неделе запланировано еще несколько рейсов", - сообщают в пресс-службе.
Отмечается, что военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты для искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.
Медицинские средства, в частности тесты для ПЦР, уже в понедельник будут переданы в лаборатории каждого региона Украины.
Экспресс-тесты, а также медицинские маски будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, пограничной службы и других.
Экспресс-тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для проверки людей, у которых выявлена повышенная температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь. В случае положительного результата экспресс-теста врачи должны взять дополнительный образец для подтверждения в лаборатории с помощью ПЦР-теста.
Напоминаем, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поставке из Китая тестов для выявления коронавируса, масок и дезинфицирующей жидкости.
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Вот так.Паникерский прогноз госпожи Закревской не сбылся.Вот,что она писюкала сегодня."Друзья. Плохие новости. Помните президент недавно анонсировал, что вот-вот должен прибыть самолет из Китая с тестами на коронавирус, антисептиками и этим всем? Так вот - там не те тесты, которые нужны. В самолете экспресс-тесты. А нужны - тест-системы ПЦР".А оказалось,что из Китая прилетело два вида тестов,и многое другое.Пускай привозят еще,чем больше,тем лучше.И экспресс тесты,которые забраковала Закревская пусть то же везут.Если этой дуре они не нужны,так это не значит,что они не нужны врачам и остальным гражданам.Что на разных идиотов внимание обращать?