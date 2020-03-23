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 Украина попала в список самых уязвимых для коронавируса стран, - GHS Index. ИНФОГРАФИКА

Эксперты из Global Health Security Index (GHS) определили самые уязвимые страны для коронавируса.

Отчет по итогам исследования опубликован на официальном сайте "Инициативы по ядерной угрозе" (Nuclear Threat Initiative, NTI) 13 марта, информирует Цензор.НЕТ.

По выводам ученых за 2019 год, мир в целом не готов к эпидемиям и пандемиям. Они проанализировали данные о 195 странах.

Лучше остальных подготовлены США (83,5 балла), Великобритания (77,9), Нидерланды (75,6), Австралия (75,5) и Канада (75,3).

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Украина находится на 94 позиции (38 баллов из 100), между Зимбабве и Сенегалом.

Теперь же Украина вошла в список государств с наибольшей степенью уязвимости к коронавирусной пандемии. Для этого списка были выбраны страны, чей индекс ниже 33, а количество путешествующих ежегодно превышает 1 миллион. Причем Украина в этом списке третья после Венесуэлы и Пакистана.

Украина попала в список самых уязвимых для коронавируса стран, - GHS Index 01

Также читайте: В Украине зафиксировано 73 случая COVID-19, за сутки выявлено 26 новых случаев, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3183464
 
 
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Лучше остальных подготовлены США (83,5 балла), Великобритания (77,9), Нидерланды (75,6), Австралия (75,5) и Канада (75,3).

Как всегда, почти одни англо-саксы... "Британский мир" лучший в мире.
А "русским мир" это дно.
Так всегда было в истории, есть и будет. Аминь.
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Пока что лучшую (медленную) динамику показывают Япония и Южная Корея. Англосаксы могут позавидовать.
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Они не сушили сопли. И там есть привычка ходить в масках в холодное время года.
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Потому что там есть исполнительная власть и высокоразвитая система защиты. Японцы, например, не постеснялись поставить корабль на карантин. А в Украине не стесняются завозить больных со всех стран без карантина. В общем, японская и южнокорейская власти показывают значительно более развитыми и образовнными, чем украинская. Что, в общем-то, и не требовалось доказывать. И так понятно. Просто тут показательный пример.
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У нас якраз хвалять Квебек.
На Трюдо нарікають за повільну реакцію.
Сподіваюся, справимося.
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Кто ж тебя Василием назвал,болезный идиот.
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кацап, ты дибилом родился, дибилом и умрёшь. Аминь тебе.

Твой русский мир всегда был в заднице и ты там же находишься.
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диктатура кваквакова - вот истинная свобода? Украина попала список самых уязвимых для коронавируса стран, - GHS Index - Цензор.НЕТ 1493
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У народного депутата "Опозиційної платформи - За життя" Олександра Лукашева виявили коронавірус Covid-19. Він вже є третім парламентарем, у якого діагностували це захворювання.
https://24tv.ua/u_nardepa_opzzh_oleksandra_lukasheva_viyavili_koronavirus_n1302299
Украина попала список самых уязвимых для коронавируса стран, - GHS Index - Цензор.НЕТ 9466
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Україна дійсно не підготовлена до пандемії. Окрім того, ми можемо залишилися без медиків, завдяки запланованому зевладою звільненню.
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Кто вам виноват , что вы выбрали себе такого президента? Сами на себя и пинайте
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Я його не обирав, тому із подібними звинувачуваними звертайтеся до інших. Тим більше, що вам це добре відомо.
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Не стоит тебе повторяться , я знаю что твоя хата с краю и ты ничего не знаю и нечего не выбирал .
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І знову від вас брехня. Пропоную вам мені не писати.
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Все по честному!

Какой президент, какой народец, такое и место в рейтинге!
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Самой подготовленной оказалась Южная Корея, а не США. В США так же пощёлкали как и в Европе. Так что иследование так себе. Хотя за Украину скорей согласен.
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