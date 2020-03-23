EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Здоровье
  3053  43
Материалы по теме:
Все про:ВР (24624) карантин (901) Шахов_Сергей (69) COVID-19 (1682) коронавирус (381)

 У Шахова заявили, что у контактировавших с ним нардепов и сотрудников офиса коронавирус не обнаружили

У всех народных депутатов из "команды Шахова", а также работников офиса коронавирус не обнаружен.

Об этом сообщает Telegram-канал Коронованый Шахов, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно публикации, тесты проводились с 18 по 20 марта и показали отрицательный результат.

"У Сергея Вельможного симптомы, похожие на вирус COVID-19. Сейчас он госпитализирован вместе с сыном. Проводятся дополнительные обследования и повторные тесты. Сергей Шахов находится на госпитализации в инфекционном отделении Александровской больницы. Его состояние удовлетворительное", - говорится в публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Коронавируса никакого нет!" - выступление депутата Шахова накануне заражения COVID-19. ВИДЕО

У Шахова заявили, что у контактировавших с ним нардепов и сотрудников офиса коронавирус не обнаружили 01

Напомним, 18 марта у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова, недавно вернувшегося из-за границы, подтвердили коронавирус.

Президент Зеленский заявил, что 17 марта персональная карточка Шахова для голосований была зарегистрирована в Раде.

Позже народный депутат Украины Сергей Шахов опроверг слова президента Зеленского, что 17 марта его персональная карточка была зарегистрирована в Раде.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в связи с ситуацией с коронавирусом в Украине предлагает подготовить закон о передаче полномочий между органами власти.

Также читайте: У нардепа Вельможного подтвердили коронавирус, - нардеп Шахов

Источник: https://censor.net.ua/n3183460
 
 
 Топ комментарии
 
Они боятся сидеть дома, потому что в зРаде скоро будут раздавать миллионы за известное всем нам голосование! Как же они их получат?
А может и не миллионы. Наших Зебилов х.уйло скупает по дешевке...
 показать весь комментарий
 
Через 5 дней ещё сделайте. Возможно, ещё инкубационный период идёт....
 показать весь комментарий
 
Это деза! Они все больны!
Ну....на всю голову - это точно!!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Уже появился! У депутата від ОПЗЖ Лукашева виявили коронавірус

У нардепа Шахова заявили, что у контактировавших с ним нардепов и сотрудников офиса коронавирус не обнаружили - Цензор.НЕТ 3914
 показать весь комментарий
 
 
Він вже є третім парламентарем, у якого діагностували це захворювання.
https://24tv.ua/u_nardepa_opzzh_oleksandra_lukasheva_viyavili_koronavirus_n1302299
 показать весь комментарий
 
 
Хоч якась приємна новина. Вважаючи з якої фракції цей депутат.
 показать весь комментарий
 
 
Через 5 дней ещё сделайте. Возможно, ещё инкубационный период идёт....
 показать весь комментарий
 
 
Как это не нашли? А ну проверить еще раз!
 показать весь комментарий
 
 
Хворіти тим чого нема. Депутатська група "Довєріє"!
 показать весь комментарий
 
Это деза! Они все больны!
Ну....на всю голову - это точно!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Они боятся сидеть дома, потому что в зРаде скоро будут раздавать миллионы за известное всем нам голосование! Как же они их получат?
А может и не миллионы. Наших Зебилов х.уйло скупает по дешевке...
 показать весь комментарий
 
 
..это просто сказка какая то.. У нардепа Шахова заявили, что у контактировавших с ним нардепов и сотрудников офиса коронавирус не обнаружили - Цензор.НЕТ 7187..вечером вирус есть, утром вируса нет... через день вируса как будто уже нет, а к вечеру что то похоже на вирус есть...мутирует он так что ли, или фантазии чьи то так включаются в зависимости от чего только? блинн поржал..поправляйся Сирожа... У нардепа Шахова заявили, что у контактировавших с ним нардепов и сотрудников офиса коронавирус не обнаружили - Цензор.НЕТ 7187
 показать весь комментарий
 
..пусть поправляется и в раду, работы много там, законы всякие галасавать, речи мудрые толкать, в студиях с мертвечуками общаться, интеллектом удивляя, да и друганы заждались... ...пусть выздоравливает шахтиор наш куршавельский...
 показать весь комментарий
 
 
Вирус очень хитровыделанный под стать больным.
 показать весь комментарий
 
Погано. Дузе погано. Недопрацював Шахов, не-до-пра-цю-вав!
Але депутати та співробітники ОП все одно мають колегу пробачити
(і провідати сараку в лікарні... бананів і попельсинів принести... посидіти, поспілкуватися...)
 показать весь комментарий
 
 
Провідати, це звичайно було би непогано, та тільки в інфекціонку відвідувачів на пускають. Отака халепа.
 показать весь комментарий
 
 
Так вони ж депутати, їм можна! Мандат показали - і вперед, в будь-яку заборонену зону!
(у цьому випадку ми охоче не помітимо таку невеличку корупцію )
 показать весь комментарий
 
 
Один товарищ работал в свое время водителем в Раде, рассказывал, что депутаны почти все время в командировках за границей. Там их настоящая жизнь, там деньги, недвижимость.
 показать весь комментарий
 
 
А как проверили то?! Ведь нет в Украине тестов которые определяют вирус на начальной стадии!? У нардепа Шахова заявили, что у контактировавших с ним нардепов и сотрудников офиса коронавирус не обнаружили - Цензор.НЕТ 6736
 показать весь комментарий
 
 
посмотрели под лупой - круглых таких рогатых зелёных штучек нет
 показать весь комментарий
 
 
В разгар эпидемии в Китае не раз попадалось видео, как китайская полиция бьёт палками оптимистов, отрицающих опасность коронавируса и выходящих на улицу без масок или с температурой. Отвратительное зрелище. Негуманные методы.
А что прикажете делать с дебилами вроде Шахова, или того заробитчанина из Польши, который не собирается никак себя ограничивать карантином, потому то «умрут только старики»?..(с)
 показать весь комментарий
 
 
и что прикажете? всех отправить на самомастурбацию пока мандраж у власти пройдёт? нарушивших сжигать из огнемёта на месте? тех, кто жрать захотел, тоже. да?
 показать весь комментарий
 
Народ-то причём ?! Народ как мух дустом уже 100 лет обрабатывают , сперва попы с муллами да равинам , потом парторги и ТВ , потом певцы компрадорского капиталу разом с клерикалами , опять же , а в перерыве опять парторги ...
А ********* ещё жестче задумали по-изуитски -- доктора , светилу науки играет поп-растрига с намёком , мол медицина это одно , а теория Дарвина - ересь . Мол бинарную алгебру не математики придумали, а дядечка на горе Синай как манную кашу еврейским пастухам кочевникам ... до этого "чудесного дарования" дрочившим на золотого тельца .
 показать весь комментарий
 
Я несколько раз смотрел фильм "Последний самура" ...

Голливуд часто любит пускать гуманитарные сопли по разрушающимся традициям , при этом пользуясь всеми лучшими достижениями науки и инжениринга . Это нехай нейрохирурги пыхтят над пациентами , инженеры строят на CAD трехмерные образы , а программеры пишут сложные системы или искусственный интеллект . Томы Крузы вас заставят пускать сопли умиления на предмет того , как хорошо быть самураем в дикой , невежественной и отсталой стране . И какое зло несет "безвольный император" Мэйдзи и его подлое правительство . Безвольные и подлые до той крайней спепени , что посмели сокральную Японие сделать 100% грамотной . Первая страна в мире , где даже девочки и все пошли в школы . Безобразие , разврат и поругание всех традиций !
А как это жестоко ... заставить неряху помыть руки , а невежу пойти учиться !
Какое-то изуитство .
И когда через 20 лет японская армия и флот вдрыз разнесли "народ богоносец" под Цусимой ... сколько было вони в мокшанской прессе -- мол какие-то японские макаки и нас великих .
Мы ж мол каждый год по два раза крестным ходом ходили , богоносный дядя императора - великий князь пробухал бабки на броню для "Варяга" и прочих кораблей-утопленцев .
В то же время в империи Романовых грамотных было не более 2% и это среди мужиков . Да и кто ж там баб считал-то ?!
 показать весь комментарий
 
25 го нассут Патриотам в глаза и скажут шо так и было да Белецкий
 показать весь комментарий
 
Депутат Шахов:

"11 марта я вернулся из-за рубежа, у меня была поездка во Францию и Швейцарию. 12-го утром я в 7 утра был на программе ТРК "Эра" "Доброго ранку, країно!", а затем заехал в Верховную Раду в комитет по экологии. В сессионном зале меня не было. Почувствовал себя не очень хорошо. Уехал домой". https://censor.net.ua/n3182409
У нардепа Шахова заявили, что у контактировавших с ним нардепов и сотрудников офиса коронавирус не обнаружили - Цензор.НЕТ 7729
 показать весь комментарий
 
 
а задать бы этому депутану вопрос: а что ты, скотина, делал в другой стране, когда Украина боролась с вирусом? Или брал отпуск за свой счет? или командировка "по обмену опытом"?
 показать весь комментарий
 
"Я сразу просил проверить на коронавирус, но у врачей не было тестов" депутат Шахов.
Вот вам вся ваша "организация и готовность"

Депутат Шахов говорит, что заразился в Украине. Может потому, что шахтеры, которых он всегда так отчаянно защищает, не поймут, если он заразился в Куршавеле.

Шахов сообщил об ухудшении состояния: «Головокружение, кашель и жидкий стул»

Депутат Шахов, называвший короновирус "придуманным" и "нестрашным", попал в больницу с пневмонией
Нардеп Шахов действительно болен коронавирусом COVID-19. он заразился во время отпуска во Франции. Последний раз в ВР он был 6 марта. Так что есть ли инфицированные в ВР или нет уже не стоит. Вопрос уже лишь в том сколько их.

Депутат Рады Сергей Шахов, у которого подтвердили коронавирус, заявил, что у его коллеги, депутата от группы "Довіра" Сергея Вельможного и его сына подтвердили коронавирус. Вельможный отрицает, как сразу это делал и сам Шахов. Но находится в больнице

Шахову дадим героя Украины,такой подвиг....заслужил...!
 показать весь комментарий
 
 
М-да.... Даже вирусом не выкосить этих 450 зараз
 показать весь комментарий
 
 
Тримаємо кулаки і за радуцького, може він з торчком і не одужає
: В связи с подтверждением заболеванием COVID-19 комитет ВР Украины по вопросам здоровья нации - глава Радуцкий, "СН" уходит под карантин.
У заболевшего Радуцкого свыше 60 подтверждённых контактов внутри ВР
 показать весь комментарий
 
 
Коронавирус выявлен у ещё одного нардепа - Александра Лукашева из ОПЗЖ

как У нардепа Шахова заявили, что у контактировавших с ним нардепов и сотрудников офиса коронавирус не обнаружили - Цензор.НЕТ 9253 жалко мы дома 24 часа сидим, а они за нас работают.. У нардепа Шахова заявили, что у контактировавших с ним нардепов и сотрудников офиса коронавирус не обнаружили - Цензор.НЕТ 3535
 показать весь комментарий
 
 
нардеп шахов так же утверждал что коронавируса нет. вывод: брешет как дышит.
 показать весь комментарий
 
То-есть информация о том, что коронавирус вызывает симптомы атипичной пневмонии, у кого-то прошел мимо ушей. Или это сознательно занижается число заболевших и умерших.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх