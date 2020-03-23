 У Шахова заявили, что у контактировавших с ним нардепов и сотрудников офиса коронавирус не обнаружили

Об этом сообщает Telegram-канал Коронованый Шахов, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно публикации, тесты проводились с 18 по 20 марта и показали отрицательный результат.

"У Сергея Вельможного симптомы, похожие на вирус COVID-19. Сейчас он госпитализирован вместе с сыном. Проводятся дополнительные обследования и повторные тесты. Сергей Шахов находится на госпитализации в инфекционном отделении Александровской больницы. Его состояние удовлетворительное", - говорится в публикации.

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Напомним, 18 марта у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова, недавно вернувшегося из-за границы, подтвердили коронавирус.

Президент Зеленский заявил, что 17 марта персональная карточка Шахова для голосований была зарегистрирована в Раде.

Позже народный депутат Украины Сергей Шахов опроверг слова президента Зеленского, что 17 марта его персональная карточка была зарегистрирована в Раде.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в связи с ситуацией с коронавирусом в Украине предлагает подготовить закон о передаче полномочий между органами власти.

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