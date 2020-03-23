 У нардепа Шахова заявили, что у контактировавших с ним нардепов и сотрудников офиса коронавирус не обнаружили

Об этом сообщает Telegram-канал Коронованый Шахов, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно публикации, тесты проводились с 18 по 20 марта и показали отрицательный результат.
"У Сергея Вельможного симптомы, похожие на вирус COVID-19. Сейчас он госпитализирован вместе с сыном. Проводятся дополнительные обследования и повторные тесты. Сергей Шахов находится на госпитализации в инфекционном отделении Александровской больницы. Его состояние удовлетворительное", - говорится в публикации.
Напомним, 18 марта у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова, недавно вернувшегося из-за границы, подтвердили коронавирус.
Президент Зеленский заявил, что 17 марта персональная карточка Шахова для голосований была зарегистрирована в Раде.
Позже народный депутат Украины Сергей Шахов опроверг слова президента Зеленского, что 17 марта его персональная карточка была зарегистрирована в Раде.
Премьер-министр Денис Шмыгаль в связи с ситуацией с коронавирусом в Украине предлагает подготовить закон о передаче полномочий между органами власти.
Ну....на всю голову - это точно!!!!
А может и не миллионы. Наших Зебилов х.уйло скупает по дешевке...