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 Политика Украины, Здоровье
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 У нардепа Шахова заявили, что у контактировавших с ним нардепов и сотрудников офиса коронавирус не обнаружили

У всех народных депутатов из "команды Шахова", а также работников офиса коронавирус не обнаружен.

Об этом сообщает Telegram-канал Коронованый Шахов, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно публикации, тесты проводились с 18 по 20 марта и показали отрицательный результат.

"У Сергея Вельможного симптомы, похожие на вирус COVID-19. Сейчас он госпитализирован вместе с сыном. Проводятся дополнительные обследования и повторные тесты. Сергей Шахов находится на госпитализации в инфекционном отделении Александровской больницы. Его состояние удовлетворительное", - говорится в публикации.

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У нардепа Шахова заявили, что у контактировавших с ним нардепов и сотрудников офиса коронавирус не обнаружили 01

Напомним, 18 марта у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова, недавно вернувшегося из-за границы, подтвердили коронавирус.

Президент Зеленский заявил, что 17 марта персональная карточка Шахова для голосований была зарегистрирована в Раде.

Позже народный депутат Украины Сергей Шахов опроверг слова президента Зеленского, что 17 марта его персональная карточка была зарегистрирована в Раде.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в связи с ситуацией с коронавирусом в Украине предлагает подготовить закон о передаче полномочий между органами власти.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183460
 
 
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Через 5 дней ещё сделайте. Возможно, ещё инкубационный период идёт....
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Как это не нашли? А ну проверить еще раз!
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Хворіти тим чого нема. Депутатська група "Довєріє"!
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Это деза! Они все больны!
Ну....на всю голову - это точно!!!!
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Они боятся сидеть дома, потому что в зРаде скоро будут раздавать миллионы за известное всем нам голосование! Как же они их получат?
А может и не миллионы. Наших Зебилов х.уйло скупает по дешевке...
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