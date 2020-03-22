 Будем информировать международные организации и ВОЗ обо всех случаях COVID-19 в оккупированном Крыму, - Чубаров

Об этом в Facebook сообщил глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"Наши наблюдения за ситуацией в Крыму и общение с соотечественниками свидетельствуют о том, что российская оккупационная власть Крыма не осуществляет эффективные меры безопасности, направленные против распространения заболевания коронавирусом. Более того, до последних дней в Крыму на официальном уровне поощрялось пренебрежительное и насмешливое отношение людей к угрозе заболевания коронавирусом", – написал Чубаров.

Он отметил, что "в условиях оккупированного Россией Крыма основной формой нашего содействия соотечественникам и всем гражданам Украины, которые проживают на полуострове, является регулярное обнародование и информирование специализированных международных организаций, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) обо всех случаях заболевания коронавирусом в Крыму, а также анализ действий оккупационных властей Крыма в условиях эпидемии коронавирусной инфекции".

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"Мы осуществим все усилия для того, чтобы заставить Россию согласно международному гуманитарному праву нести в полной мере ответственность как государства-оккупанта", - добавил Чубаров.

Напомним, 21 марта в оккупированном Российской Федерацией Крыму подтвержден первый случай коронавирусной инфекции COVID-19. Житель полуострова скрывал информацию о своем визите во Францию. По состоянию на 22 марта под меднаблюдением по коронавирусу в Крыму и Севастополе находится 417 человек.