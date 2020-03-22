 В ближайшие дни ВР сможет передать около 25 автомашин больницам Киева, - Разумков

Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня у меня был разговор со всеми руководителями комитетов, с аппаратом Верховной Рады Украины и я думаю, что в ближайшие дни Верховная Рада Украины сможет передать около 25 автомашин больницам города Киева", - сказал Разумков в эфире телеканала "Украина" вечером в воскресенье.
Он подчеркнул, что все в парламенте понимают, что сегодня профильным больницам, которые ведут борьбу с коронавирусом машины намного важнее, чем Раде.
Напомним, Верховная Рада передала Александровской и Киевской городской детской инфекционной больнице четыре автомобиля, которые находятся на балансе парламента.
Власть еще не выделила ни копейки на чрезвычайную ситуацию из фонда на чрезвычайные ситуации РНБО, 17 млрд. гривен которого лежит на счетах аппарата офиса президента.
Хоть пару недель не будешь вонять русским миром.
Начинается плач о распространении коронавируса на оккупированных территориях Донбасса. Сначала соответствующее заявление обнародовали «правозащитники». Теперь омбудсмен Денисова проявляет высокую осведомленность о количестве больных и об отсутствии тестов на COVID-19 в ОРДЛО. Есть предположение, что уже очень скоро Зеленский проявит заботу и прикажет везти больных оттуда сюда. Хорошая «фишечка». И Путину понравится. Об этом в своем блоге пишет политолог Михаил Бесараб. https://replyua.net/news/200913-fishechka-ot-prezidenta-ermak-ubezhdaet-zelenskogo-dat-komandu-vesti-bolnyh-na-covid-19-s-ordlo-na-mirnuyu-territoriyu-ukrainy.html
Тим більше прикупили джипики з дірявого бюджету!
По сути Россия сегодня в Европе проводит операцию "Троянский конь", а про данайцев европейцы видать позабыли. Ну ожидаемо, КГБ это не глупая организация, а европейский плебс возглавляют давно уже не самые умные представители этих наций. Боюсь что Евросоюз сломался, несите новый.