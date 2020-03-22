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 Политика Украины, Киевские новости
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 В ближайшие дни ВР сможет передать около 25 автомашин больницам Киева, - Разумков

Верховная Рада на время борьбы с коронавирусом сможет передать больницам Киева еще 25 автомобилей.

Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня у меня был разговор со всеми руководителями комитетов, с аппаратом Верховной Рады Украины и я думаю, что в ближайшие дни Верховная Рада Украины сможет передать около 25 автомашин больницам города Киева", - сказал Разумков в эфире телеканала "Украина" вечером в воскресенье.

Он подчеркнул, что все в парламенте понимают, что сегодня профильным больницам, которые ведут борьбу с коронавирусом машины намного важнее, чем Раде.

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Напомним, Верховная Рада передала Александровской и Киевской городской детской инфекционной больнице четыре автомобиля, которые находятся на балансе парламента.

Источник: https://censor.net.ua/n3183455
 
 
 Топ комментарии
 
я уже вижу как семейные врачи ездят по адресам на майбахах и мерсах
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Наче вже була подібна новина. Ніяк не можуть передати - тиждень треба піаритись.
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ермак может продать свою и на эти деньги купить 3
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- їм міськради і облради повинні допомогти
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дурО, у обл та міскрад твое зелене шобло забрало ВСІ кошти..
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кстати, о деньгах:
Власть еще не выделила ни копейки на чрезвычайную ситуацию из фонда на чрезвычайные ситуации РНБО, 17 млрд. гривен которого лежит на счетах аппарата офиса президента.



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ермак может продать свою и на эти деньги купить 3
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И тоже передать. деньги все равно ворованные.
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Наче вже була подібна новина. Ніяк не можуть передати - тиждень треба піаритись.
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У меня есть горчичники и банки ,могу передать Верховной Раде,а они потом передадут В ближайшие дни ВР сможет передать около 25 автомашин больницам Киева, - Разумков - Цензор.НЕТ 6307 нуждающим, а если каждый так сделает как я,то мы вместе победим коронавирус на разработку которого потрачены миллионы долларов.
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Можу передати сірники щоб ставити банки.
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могу передать привет и призыв держаться, хоть денег нет
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я уже вижу как семейные врачи ездят по адресам на майбахах и мерсах
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Майбахи и мерсы они закупят вместо переданных ранее опелей...
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Ермак тоже передаст ворованную у народа машину?
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А кортеж, на якому бубочку супроводжує 95 квартал, він теж передасть?
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Коломойский такой скряга,помню как он своего по крови Савика Шустрика чихвостил на всю страну за какие то 20 млн долларов долга,а савик говорил ,что Коломойский должен народу Украины 5 миллиардов долларов. В ближайшие дни ВР сможет передать около 25 автомашин больницам Киева, - Разумков - Цензор.НЕТ 2517
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А деж оно будет от народа прятаться? Нет, не передаст.
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Урод, иди проверься! Может тебе пора изолироваться.
Хоть пару недель не будешь вонять русским миром.
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ВР сможет передать около 25 автомашин? Чьих? Чего раньше не передали?
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Мабуть вирішили закупити нові, а старі віддадуть лохам.
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От тепер сиди тихенько. Ти ж спікер головногго керівного органу. Купи булавку і якусь ікону і не відсвічуй. І тільки спробуй....
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Возможно, после окончания эпидемии мир изменится и кумирами для миллионов людей по всему земному шару станут уже не спортсмены или актеры, а медики, ученые и интеллектуальная элита... А то что мир изменится и никогда уже не будет таким как раньше это 10500% ...
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І, можливо перестануть обирати на відповідальні посади мультяших персонажів. Італійці то мабуть повинні зробити висновок. Як що ні то. горбатого могила справить.
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«Фишечка» от президента: Ермак убеждает Зеленского дать команду вести больных на COVID-19 с ОРДЛО на мирную территорию Украины
Начинается плач о распространении коронавируса на оккупированных территориях Донбасса. Сначала соответствующее заявление обнародовали «правозащитники». Теперь омбудсмен Денисова проявляет высокую осведомленность о количестве больных и об отсутствии тестов на COVID-19 в ОРДЛО. Есть предположение, что уже очень скоро Зеленский проявит заботу и прикажет везти больных оттуда сюда. Хорошая «фишечка». И Путину понравится. Об этом в своем блоге пишет политолог Михаил Бесараб. https://replyua.net/news/200913-fishechka-ot-prezidenta-ermak-ubezhdaet-zelenskogo-dat-komandu-vesti-bolnyh-na-covid-19-s-ordlo-na-mirnuyu-territoriyu-ukrainy.html
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вот вам и ваплащение "платформы примирения"...а разместить прибывших в ОП...там места достаточно...ах да- и Конча-Заспа...и окрестности...
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Вони ж помруть. Потім скажуть, що "бєндєровцьі их умарили". Якщо не повні довбні то від цього відмовляться...
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и шо на них возить...? маски и спецкостюмы...?! там же сплошь ВИП-модели...
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А аваковські орли не в змозях підвозити лікарів? Чи тільки бабок штрафувати
Тим більше прикупили джипики з дірявого бюджету!
Найближчими днями ВР зможе передати близько 25 автомобілів лікарням Києва, - Разумков - Цензор.НЕТ 8894
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передадут дрова а после купят новенькие мерсы....
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Карантин и сидеть дома!? ОК. На месяц моих финансовых запасов в носке хватит. Что дальше ? За, какие деньги без работы "хлеб" покупать ? Подыхать или воровать в магазинах ? Найближчими днями ВР зможе передати близько 25 автомобілів лікарням Києва, - Разумков - Цензор.НЕТ 7291
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Странно что нет новостей о кацапах в Италии.
По сути Россия сегодня в Европе проводит операцию "Троянский конь", а про данайцев европейцы видать позабыли. Ну ожидаемо, КГБ это не глупая организация, а европейский плебс возглавляют давно уже не самые умные представители этих наций. Боюсь что Евросоюз сломался, несите новый.
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Купленные на деньги народа машины дадут на время народу! Прикольно. Это можно считать благотворительностью или это одолжение?
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Зачем больницам эти легковушки? Им другие машины нужны, оборудованные для этих целей, а не задницы возить!!! Очередной зе-дебильный пиар!
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