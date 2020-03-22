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 Политика Украины, Экономика
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Все про:карантин (901) МВФ (2823) Смолий (74) Кристалина Георгиева (7) COVID-19 (1682) коронавирус (305)

 Есть поддержка МВФ и надежда на быстрые результаты переговоров, - председатель НБУ Смолий о возможном получении финансирования

Международный валютный фонд может предоставить Украине финансирование для компенсации потерь из-за распространения COVID-19.

Об этом написал в Twitter председатель Национального банка Украины Яков Смолий, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина активно прорабатывает с МВФ возможное получение финансирования в рамках программ для поддержки стран, которые несут потери от коронавируса. Есть поддержка МВФ и надежда на быстрые результаты переговоров", - написал руководитель НБУ, добавив твит директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

Руководитель фонда сообщила об "очень конструктивном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским", а также указала, что выразила поддержку Украине, "когда страна стоит перед огромными вызовами, вызванными COVID-19".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина рассчитывает на финансирование МВФ по программам борьбы с коронавирусом, - Смолий

Есть поддержка МВФ и надежда на быстрые результаты переговоров, - председатель НБУ Смолий о возможном получении финансирования 01

Напомним, 22 марта Владимир Зеленский сообщил руководительнице Международного валютного фонда о состоянии дел в нашей стране и мерах, принятых для предотвращения распространения COVID-19.

Также читайте: Никто в МВФ не отказывал в кредите Украине. Работаем над программой в связи с новыми условиями, - представитель Фонда в Киеве Рашкован

Источник: https://censor.net.ua/n3183454
 
 
 Топ комментарии
 
Под шумок короновируса, хотят оприходовать (стырить) деньги МВФ, за которые в последствие будет расплачиваться народ.
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МВФ пообещало клоуну помощь наклейками ЗЕ
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Ишак Оманский хочет принимать со всех сторон в любом количестве? Голобородьку оно уже отиграло, начал сценки переигрывать? Шоу близится к финалу, но на Ростов видимо расчитывать не придется.
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Та не кажи "гоп" доки не перескочиш!!!!
Ну что за уроды, блин.......
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Под шумок короновируса, хотят оприходовать (стырить) деньги МВФ, за которые в последствие будет расплачиваться народ.
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еще кредитов наберут? он договорился (с)
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Ворйо втекло до Ростову ще рік тому. Нє?
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Половину Страны готовы уложить куда кому повезет ради финансовой иньекции.
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Коломойскай от предвкушении очередного транша радостно потирает рученки.
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Тобто хвалиться тим,що МВФ обіцяло сприяти в виділенні допомоги країнам третього світу,(в т.ч. Україні) в боротьбі з пандемією ?
Молодєц.
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ага.. и нам дадут еще один кредит, и Ермак купит себе Майбах 2022 года выпуска..
Мы это все проходили во времена Жульки и Януковоща..
Деньги Зебилам НЕ ДАВАТЬ!!!
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премьеркой, но такой что хуже перЗедента..
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Це кому як, а мені при ній жилось добре.
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Канцлер Меркель сейчас находится на домашнем карантине. Тест показал наличие коронавируса у её лечащего врача.
Представитель федерального правительства Штеффен Зайберт сказал: «После ее сегодняшнего выступления в прессе канцлер была проинформирована о том, что доктор, который делал её профилактическую пневмококковую вакцинацию в пятницу днем, теперь дал положительный результат на коронавирус
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это Меркельша по приказу путена нагоняет пургу и панику...
тварь обоссанная брехливая...
шоу - сначала вроде как случайное фото как она в магазин ходит - и вот - она на самоизоляции! гниду КГБ-шная...
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Председатель НБУ Смолий,тоже себе хочет мерс за три ляма.
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Респіраторами й парацетамолом хай дають! Ви ж,мерзоти,гроші розтягнете ,на "Мерседеси" за три мільйони,як виродок Єрмак!
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Шльома хочет всем понравится......
Ну не дадут в МВФ бабла без антиБениного закона.
И как говорил Моша на той неделе : " таки да , дай нам Бог иметь то шьо мьі имели."
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