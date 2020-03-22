 Есть поддержка МВФ и надежда на быстрые результаты переговоров, - председатель НБУ Смолий о возможном получении финансирования

Об этом написал в Twitter председатель Национального банка Украины Яков Смолий, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина активно прорабатывает с МВФ возможное получение финансирования в рамках программ для поддержки стран, которые несут потери от коронавируса. Есть поддержка МВФ и надежда на быстрые результаты переговоров", - написал руководитель НБУ, добавив твит директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.
Руководитель фонда сообщила об "очень конструктивном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским", а также указала, что выразила поддержку Украине, "когда страна стоит перед огромными вызовами, вызванными COVID-19".
Напомним, 22 марта Владимир Зеленский сообщил руководительнице Международного валютного фонда о состоянии дел в нашей стране и мерах, принятых для предотвращения распространения COVID-19.
желаемое за действительность...
Ну что за уроды, блин.......
Молодєц.
Мы это все проходили во времена Жульки и Януковоща..
Деньги Зебилам НЕ ДАВАТЬ!!!
Горит сарай ,гори и хата.
Представитель федерального правительства Штеффен Зайберт сказал: «После ее сегодняшнего выступления в прессе канцлер была проинформирована о том, что доктор, который делал её профилактическую пневмококковую вакцинацию в пятницу днем, теперь дал положительный результат на коронавирус
тварь обоссанная брехливая...
шоу - сначала вроде как случайное фото как она в магазин ходит - и вот - она на самоизоляции! гниду КГБ-шная...
Ну не дадут в МВФ бабла без антиБениного закона.
И как говорил Моша на той неделе : " таки да , дай нам Бог иметь то шьо мьі имели."