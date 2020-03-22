 В Украине зафиксировано 73 случая COVID-19, за сутки выявлено 26 новых случаев, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Из 73 случаев - 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
Случаи коронавирусной болезни обнаружены в:
- Днепропетровская область - 2;
- Донецкая область - 1;
- Житомирская область - 2 (1 летальный)
- Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки
- Киев - 29 (из них 20 выявлено за последние сутки);
- Киевская область - 5, из которых 1 за последние сутки
- Львовская область - 2, из которых 1 за последние сутки
- Тернопольская область - 1;
- Черновицкая область - 25 (1 летальный)
- Черкасская - 1 подтвержден за последние сутки.
Создается впечатление, что он сделал это просто специально.
Это реализация плана х.уйла.
Зебил точно боится разглашения компромата.
Ну или кучу денег получил.
Ну что дебилы 73 процента, таки сделали себя разом?
Хавай.Те.
Тем, кто уехал после наших предупреждений, - никаких чартеров. Пусть там и сидят, если туда выехали", - сказал Лукашенко.
Таким должен быть президент, думающий о стране и народе...
Нашим приехавшим нужно было дома посидеть, отнестись ответственно к своим согражданам. Все происходит от нашей личной безответственности
и не везут их таксисты или родственники? по дороге они не заезжают в магазины скупиться? не заходят в парадные, не контактируют с людьми в лифте, с консьержами???
я понимаю что ваш зеля даун, но странно что вы до сих пор этого не поняли!!!
в той же бельгии??
посадка на самолет только со справкой! И ВСЕ!!!
нет, надо было с*ке тут коронамор устроить!!!
Должен же быть хоть какой то позитив в той фигне, что эти зебилы нам устроили!
И где читать некрологи, плиз?
Или Вы из-за поребрика и они Ваши сограждане?
Тогда понятно...
https://www.obozrevatel.com/politics/koronavirus-nashli-u-nardepa-ot-partii-medvedchuka-goncharenko.htm
все нардепы перепугаются и залезут под шконку
нет худа без добра
напиклад на ВООЗ (поки що основна достовірна інформація) є дані що жінки мають менше захворювань і летальних випадків.
https://petition.president.gov.ua/petition/89368
Чим більше людей підпише цю петицію, тим швидше припиниться весь цей цирк і хаос. Всі карантинні засоби це порушення Конституційних прав і свобод громадян, а також кримінальний злочин "Незаконне позбавлення волі" у разі примусового закриття у карантинні медичні заклади.
Не дамо себе обдурити.
https://sitnik.blog/2020/03/19/коронавирус-covid-19-паника-или-подготовка/