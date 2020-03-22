EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия, Здоровье
  13898  152
Материалы по теме:
Все про:карантин (901) Минздрав (2341) COVID-19 (1682) коронавирус (305)

 В Украине зафиксировано 73 случая COVID-19, за сутки выявлено 26 новых случаев, - Минздрав

По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 26 новых случаев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Из 73 случаев - 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Случаи коронавирусной болезни обнаружены в:

  • Днепропетровская область - 2;
  • Донецкая область - 1;
  • Житомирская область - 2 (1 летальный)
  • Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки
  • Киев - 29 (из них 20 выявлено за последние сутки);
  • Киевская область - 5, из которых 1 за последние сутки
  • Львовская область - 2, из которых 1 за последние сутки
  • Тернопольская область - 1;
  • Черновицкая область - 25 (1 летальный)
  • Черкасская - 1 подтвержден за последние сутки.

Также читайте: В Украине за сутки выявлено 16 новых случаев инфицирования коронавирусом, - ЦОЗ Минздрава (обновлено)

В Украине зафиксировано 73 случая COVID-19, за сутки выявлено 26 новых случаев, - Минздрав 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183453
 
 
 Топ комментарии
 
Ну что нужно принять еще пару самолетиков с Европы и всех пустить в маршрутки!!
 показать весь комментарий
 
Треба було більше везти з Куршавелю. Не тримайте людей за лохів. Коли стало видно, що вірусу в країна майже немає вирішили привезли 50 тисяч потенційно хворих аби ввести надзвичайний стан. Це що не видно?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
зеленый мародер нелох осел оманский, занимается геноцидом украинского народа, эту тварь нужно немедленно устранять пока не поздно
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
можете начать завтра. все важные дела делают с утра
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
у нього диван всередину проріс )
 показать весь комментарий
 
зеленского надо посадить в тюрьму, если не повесить, без суда и без следствия, за преступное решение массово свозить людей из зараженных регионов Европы. Без проверки, без карантина и обсервации. Он свез десятки тысяч людей сюда, и сколько было инфицированных - время покажет. Но тут может начаться такое, что Ухань с Италией покажутся цветочками...
Создается впечатление, что он сделал это просто специально.
 показать весь комментарий
 
 
Это не впечатление!
Это реализация плана х.уйла.
Зебил точно боится разглашения компромата.
Ну или кучу денег получил.
 показать весь комментарий
 
 
Зебиловласть навезла заробитчан с короной и распихала по городам
Ну что дебилы 73 процента, таки сделали себя разом?
Хавай.Те.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А при каком порохохряке они туда разъехались? В Україні зафіксовано 73 випадки COVID-19, за добу виявлено 26 нових випадків, - МОЗ - Цензор.НЕТ 170
 показать весь комментарий
 
 
так почти год как зе руллит...или Порох снова вам виноват...?!
 показать весь комментарий
 
 
Це кацапістанєц. З Вялікой Набутилочной Пєдофілофілії.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
хавай петін безвіз
 показать весь комментарий
 
 
Кацев крючить непадецкі від безвіза.
 показать весь комментарий
 
 
Лукашенко запретил въезд в Беларусь людей, которые выехали после после предупреждений о пандемии.
Тем, кто уехал после наших предупреждений, - никаких чартеров. Пусть там и сидят, если туда выехали", - сказал Лукашенко.
Таким должен быть президент, думающий о стране и народе...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Нашла кого в пример ставить, ***** два.
Нашим приехавшим нужно было дома посидеть, отнестись ответственно к своим согражданам. Все происходит от нашей личной безответственности
 показать весь комментарий
 
 
а как они до дому с аэропорта добираются, стесняюсь спросить?? все личными машинами??
и не везут их таксисты или родственники? по дороге они не заезжают в магазины скупиться? не заходят в парадные, не контактируют с людьми в лифте, с консьержами???
я понимаю что ваш зеля даун, но странно что вы до сих пор этого не поняли!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
вернітьпетю )))
 показать весь комментарий
 
Ты просто не понимаешь, кто такой Лукашенко. Ничего общего с ******. Против него истерику ведет так называемая "оппозиция" Беларуси, которой Лукашенко не дал раздерибанить Беларусь и создать олигархию со своими Коломойскими, Ахметовыми и т.п. И наши политики и зомбоСМИ им подгавкивают, так как все наши политики и зомбоСМИ связаны с теми или иными олигархами. Я рассказала все понятно. Не знаю поймешь ли ты. Дискутировать не буду.
 показать весь комментарий
 
Ні, треба було на карантин, як в Санжарах! Чому тоді посадили, а зараз ні?
 показать весь комментарий
 
в чем была проблема обязать желающих вернуться сдать тест на коронавирус в европе??
в той же бельгии??
посадка на самолет только со справкой! И ВСЕ!!!
нет, надо было с*ке тут коронамор устроить!!!
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня в Чехию, имеющую населения в 4 раза меньше Украины, из Китая привезли разное антивирусное оборудование на украинском самолете АН-124 Руслан. В Украину из Китая везут оборудование на самолете ИЛ-76, имеющем грузоподъемность в несколько раз меньше Руслана. Делайте выводы об отношении к народу зеленой банды.
 показать весь комментарий
 
 
3 дні тому - Украинский транспортный самолет Ан-124 "Руслан" производства ГП "Антонов" доставит из Китая в Чехию медицинское оборудование и тесты
 показать весь комментарий
 
 
Чехи говорят, что надолго арендовали, Земан договорился.
 показать весь комментарий
 
 
может и тварь зеленая уже... держим кулаки
 показать весь комментарий
 
 
Трое из четырех - заражены. Ждем четвертого! В Україні зафіксовано 73 випадки COVID-19, за добу виявлено 26 нових випадків, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5864
 показать весь комментарий
 
 
предупреждали же-вместе в сауну не ходить ...хотя сколько их там всего было...?! неужели вся фрахция...?!!! Раду на КАРАНТИН....!!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ше петька десь бігає
 показать весь комментарий
 
потрібной той "ОПЗЖ" терміново скликати якийся "шабаш", сбори, і Сашка лукашева в залу запустити до них.... а потім годин так на чотири двері і вікна заблокувати.....
 показать весь комментарий
 
Плиз, отдельную статистику по представителям власти.
Должен же быть хоть какой то позитив в той фигне, что эти зебилы нам устроили!
И где читать некрологи, плиз?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Только неумная дура мечтает читать некрологи о своих согражданах.
 показать весь комментарий
 
 
Где Вы нашли "наших сограждан" в представителях нашей сегодняшней власти?
Или Вы из-за поребрика и они Ваши сограждане?
Тогда понятно...
 показать весь комментарий
 
 
Полтавская мастерица Ирина Григорова запустила флешмоб #даруюмаску. Она дарит женщинам-полицейским защитные дизайнерские маски с вышивкой

В Україні зафіксовано 73 випадки COVID-19, за добу виявлено 26 нових випадків, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9224
 показать весь комментарий
 
 
Идиотка. Маска должна закрывать нос и плотно прилегать к лицу со всех сторон. Что она напялила? И что за лифчик сшила? Или это кепка? В любом случае, это изделие нельзя стирать при 90 градусов, поэтому оно бесполезно.
 показать весь комментарий
 
хоть даст Бог, отведет голосование за рынок земли.
все нардепы перепугаются и залезут под шконку
нет худа без добра
 показать весь комментарий
 
 
да-создаётся впечатление что вирус этот нас таки "спасает"(тьху 3 раза)..неожиданно...
 показать весь комментарий
 
 
Власть уже в неадеквате. У нее нет никакой социологии - ее уже давно не проводят… Исполнители уже давно рисуют нервным царям то, что им хочется видеть… Это замыкает неизбежный круг сансары… (с)
 показать весь комментарий
 
 
В Украине 73% зараженых? Коронавирус переживут только любители шоколада
 показать весь комментарий
 
 
Когда Зеленский на дебатах говорил "Я ваш приговор" - это он обращался не к Порошенко, а к народу Украины.
 показать весь комментарий
 
 
ти вже ікону порошенка намалював? молитву написав? помолився на ту ікону на ніч? за****и ви своїм порошенком!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Було б непогано, як би подавали не тількикількість заражених і померли (з підозрою), а порівняльні таблиці з грпом і ГРВІ, наявність інших хвороб, вікова тенденція.
напиклад на ВООЗ (поки що основна достовірна інформація) є дані що жінки мають менше захворювань і летальних випадків.
 показать весь комментарий
 
 
Задача власти - максимальная паника и введение ЧП. Если начнут как в других странах все расшифровывать - это не поспособствует панике.
 показать весь комментарий
 
цікаво скільки жопоблоківців щаразилось у зраді, та зебобочек??
 показать весь комментарий
 
Мама дорогая....сколько же их уже сейчас, учитывая практически полное отсутствие тестов.
 показать весь комментарий
 
На сайті президента України розміщено петицію про скасування в Україні всіх карантинних заходів щодо "протидії коронавірусу". У всіх засобах масової інформації негайно припинити завідоме залякування громадян та нагнітання масової істрерії з цього "питання".
https://petition.president.gov.ua/petition/89368
Чим більше людей підпише цю петицію, тим швидше припиниться весь цей цирк і хаос. Всі карантинні засоби це порушення Конституційних прав і свобод громадян, а також кримінальний злочин "Незаконне позбавлення волі" у разі примусового закриття у карантинні медичні заклади.
Не дамо себе обдурити.
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх