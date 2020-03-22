 В связи с коронавирусом необходимо ввести чрезвычайное положение в Украине, - Емец

Об этом он заявил в эфире 112 канала, пишет Цензор.НЕТ.
"Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас геометрически развивается, не было бы", - подчеркнул Емец.
По его словам, для эффективной борьбы с распространением коронавируса в Украине все украинцы должны занять сознательную позицию, минимизировать контакты с другими, соблюдать правила гигиены, а также выполнять советы Минздрава.
Напомним, на фоне распространения коронавируса режим чрезвычайной ситуации введен в шести регионах Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что режим чрезвычайной ситуации нужно будет объявлять в других регионах, кроме тех, где он уже введен.
Весёлая компания Под крышкою сидит И, распевая песенки, Усами шевелит. Подмигивают весело: "Здорово, старичок!" - Четыре неразлучных Таракана и сверчок. Четыре неразлучных Таракана и сверчок!
и лекарства без него в больницы нельзя купить.
и тестов у нас два месяца нет исключительно из-за отсутствия чрезвычайного положения.
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По официальным данным никакого геометрического распространения и близко нет. Тут либо Емец откровенную чушь несет, либо он знает реальные цифры и скрывает это.
Пациент скорее мертв чем жив
уже молчу за вывезенные маски по 2 грн, которые сейчас стоят 200 и дефицит всего!!
осталось кацапам еще продукты вывезти, и вуаля, 33-ий год в исполнении зеленского наступит! "можем повторить""???
ненавижу урода!!!
22 марта 2020, 13:41
В МИД так называемой "Донецкой народной республики" заявили, что "ДНР" начнет принимать в своих больни
https://www.dialog.ua/ukraine/203630_1584863876
Уляна Супрун@usuprun 21 мар.
Скасовані поїздки і зустрічі, невиконані плани, постійне відчуття тривоги - такі реалії життя у світі, яким поширюється SARS-CoV-2. Зараз дуже важливо піклуватися про своє психічне здоров'я і людей навколо, а також підтримувати одне одного: https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2605721326379085/?type=3&theater
Уже в апреле Саудовская Аравия выпустит на мировые рынки огромное количество дешевой нефти, которая станет тяжелым ударом для нефтяной отрасли России. Саудовская Аравия готовится нарастить добычу нефти и полностью вытеснить Россию из рынков Европы.
"Нефтяная война", которую начал Кремль, в ближайшие недели достигнет своего пика. В апреле Саудовская Аравия наращивает добычу нефти на 1,5-2 миллиона баррелей в день, на которые уже объявила рекордные скидки. Все эти дешевые баррели хлынут на мировые рынки, вытесняя слабых игроков. Одной из первых пострадает Россия.
При самом благоприятном сценарии стоимость нефти обрушится ниже $15 за баррель.
А японские банкиры вообще предрекли крушение цен на нефть ниже 0.
Благодаря новым технологиям бурения, себестоимость добычи в Саудовской Аравии еще больше снизилась на некоторых месторождениях, таких как крупнейшее в мире морское нефтяное месторождение Шааба. Саудовская нефть сейчас является самой дешевой в мире, даже с учетом затрат на добычу, транспортировки и налогов.
Она составляет $9 за баррель.
Почему не созданы комиссии для ревизии и подготовки медицинских учреждений?
Почему не проведена инвентаризация складов ГО?
Почему не разрабатываются методы и методики санитарной обработки?
и т.д.
Нам просто приказали сидеть тихо дома и дохнуть от вируса или от голода!!!
Поручили этому уроду озвучить.
Сейчас нехотя согласятся!
Ну...или по заявкам трудящихся... Да, Зебил?
Дебилы, *****!
Минздрав Италии распространил в минувшие выходные данные по смертности от коронавируса, где средний возраст летальных исходов - 81,4 года.
§ 14,3% - старше 90
§ 8,2% - от 80 до 89
§ 4% - от 70 до 79
§ 1,4% - от 60 до 69
§ 0,1% - от 50 до 59
§ 0% - от 50 до 59
государство всегда делало всё, чтобы народ скорее передох, а тут вдруг такая "забота"