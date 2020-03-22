EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Здоровье
  4050  61
Материалы по теме:
Все про:карантин (901) чрезвычайное положение (151) COVID-19 (1682) Емец Илья (16) коронавирус (305)

 В связи с коронавирусом необходимо ввести чрезвычайное положение в Украине, - Емец

Министр здравоохранения Илья Емец выступает за введение в Украине чрезвычайного положения.

Об этом он заявил в эфире 112 канала, пишет Цензор.НЕТ.

"Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас геометрически развивается, не было бы", - подчеркнул Емец.

По его словам, для эффективной борьбы с распространением коронавируса в Украине все украинцы должны занять сознательную позицию, минимизировать контакты с другими, соблюдать правила гигиены, а также выполнять советы Минздрава.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мертвым деньги не нужны, - Антон Геращенко не исключил введения чрезвычайного положения в стране. ВИДЕО

Напомним, на фоне распространения коронавируса режим чрезвычайной ситуации введен в шести регионах Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что режим чрезвычайной ситуации нужно будет объявлять в других регионах, кроме тех, где он уже введен.

Источник: https://censor.net.ua/n3183451
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Введение ЧП вбсолютно не нужно, достаточно карантина. И Раду нужно отправить на карантин. Потому что принимают хрен знает что. Этим идиотам нельзя ничего доверять. А Емец пусть не трындит, а занимается медициной, подготовкой медиков, больниц, закупкой лекарств и аппаратов ИВЛ. Сидит и трепится старый маразматик.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
что ты сделала в жизни больше и лучше чем он что бы так о нем говорить.
 показать весь комментарий
 
выйдем из карантина, а нас уже ждут... с транспортом (воронок чёрный) В связи с коронавирусом необходимо ввести чрезвычайное положение в Украине, - Емец - Цензор.НЕТ 379
В связи с коронавирусом необходимо ввести чрезвычайное положение в Украине, - Емец - Цензор.НЕТ 9038
 показать весь комментарий
 
 
им нельзя! у них второе дыхание открылось...пахать надо круглосуточно (пока никто не контролирует и не протестует...да и не фоткает как они там кнопкодавят и в носу чем ковыряют!) короче - лафа!
 показать весь комментарий
 
Его нужно было вводить 21 апреля прошлого года, когда 73 % народа заболело зебиловирусом
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
схоже - кацапським соєвим ботам , чим гірше в Україні - тим їм краще
 показать весь комментарий
 
 
да нет... чем хуже Украине от президентства дурака, тем сильнее надежда, что тебе подобные прозреют. Но ты ж еремень! Гвозди бы делать из этих людей! У вас, зебилов, твердая кость в мозгу...
 показать весь комментарий
 
 
Это провокатор он тут постоянно высеры оставляет за своего кловуна...потом ещё бегает жаловаца на СФ. Так его модератор был самого забанил)))
 показать весь комментарий
 
 
В связи с "муудрыми мерами" вспомнилась песенка моего детства. Про четырёх тараканов и сверчка. Так там дедушка в качестве инсектицида пытался динамит использовать. Не помогло, кстати. В связи с коронавирусом необходимо ввести чрезвычайное положение в Украине, - Емец - Цензор.НЕТ 3816
 показать весь комментарий
 
 
В.Макаров - Четыре таракана и сверчок

Весёлая компания Под крышкою сидит И, распевая песенки, Усами шевелит. Подмигивают весело: "Здорово, старичок!" - Четыре неразлучных Таракана и сверчок. Четыре неразлучных Таракана и сверчок!
 показать весь комментарий
 
 
Когда в аптеках будут маски, другие средства индивидуальной защиты и не по марадёрским ценам?
 показать весь комментарий
 
 
ну пойми ты наконец-то, шо маски в аптеки невозможно завезти без чрезвычайного положения !!!

и лекарства без него в больницы нельзя купить.

и тестов у нас два месяца нет исключительно из-за отсутствия чрезвычайного положения.
 показать весь комментарий
 
которое сейчас геометрически развивается, не было бы", - подчеркнул Емец.

---

По официальным данным никакого геометрического распространения и близко нет. Тут либо Емец откровенную чушь несет, либо он знает реальные цифры и скрывает это.
 показать весь комментарий
 
 
он адепт власти, которой, чем больше паники навести и разогнать всех по домам - тем лучше.
 показать весь комментарий
 
 
ничего бы не было, если бы зеленский не свозил сюда массово зараженных со всего мира!!!только 14 зараженных сегодня он завез из женевы! зубожилые мыши жили в женеве?? не могли там посидеть в карантине?? нет, надо было сюда свезти и всех угробить!!!
уже молчу за вывезенные маски по 2 грн, которые сейчас стоят 200 и дефицит всего!!
осталось кацапам еще продукты вывезти, и вуаля, 33-ий год в исполнении зеленского наступит! "можем повторить""???
ненавижу урода!!!
 показать весь комментарий
 
 
Джерелом можливо був сам літак, скільки і кого він перевозив до наших
 показать весь комментарий
 
В "ДНР" будут везти больных коронавирусом из России, больницы Донецка готовятся к массовому приему инфицированных
22 марта 2020, 13:41
В МИД так называемой "Донецкой народной республики" заявили, что "ДНР" начнет принимать в своих больни
https://www.dialog.ua/ukraine/203630_1584863876
 показать весь комментарий
 
 
ЧП будет распространяться на всё, кроме дерибана земли, капитуляции перед парашей и возврата Бене "Привата". Ради этого почти все зебилы готовы в Раде даже коронавирусом заболеть. Ху*ло обещал их бесплатно лечить после этих их "подвигов". В связи с коронавирусом необходимо ввести чрезвычайное положение в Украине, - Емец - Цензор.НЕТ 8822
 показать весь комментарий
 
 
Введите этому маразматику ЧП на всю голову Где маски и где антисептик Тяжела ноша идиота В связи с коронавирусом необходимо ввести чрезвычайное положение в Украине, - Емец - Цензор.НЕТ 770
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А тиждень тому вся соєва ботва дружно верещала що метро в Києві і Харкові не треба закривати !
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
так ото ж - в цей складний час Україні потрібно не тупе критиканство , а єдність !
 показать весь комментарий
 
 
Так люди надихнулися вашим прикладом, а зупинитися вже не можуть
 показать весь комментарий
 


Уляна Супрун@usuprun 21 мар.

Скасовані поїздки і зустрічі, невиконані плани, постійне відчуття тривоги - такі реалії життя у світі, яким поширюється SARS-CoV-2. Зараз дуже важливо піклуватися про своє психічне здоров'я і людей навколо, а також підтримувати одне одного: https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2605721326379085/?type=3&theater

В связи с коронавирусом необходимо ввести чрезвычайное положение в Украине, - Емец - Цензор.НЕТ 5015
 показать весь комментарий
 
Саудовская Аравия готовится нанести решающий удар в "нефтяной войне" !
Уже в апреле Саудовская Аравия выпустит на мировые рынки огромное количество дешевой нефти, которая станет тяжелым ударом для нефтяной отрасли России. Саудовская Аравия готовится нарастить добычу нефти и полностью вытеснить Россию из рынков Европы.
"Нефтяная война", которую начал Кремль, в ближайшие недели достигнет своего пика. В апреле Саудовская Аравия наращивает добычу нефти на 1,5-2 миллиона баррелей в день, на которые уже объявила рекордные скидки. Все эти дешевые баррели хлынут на мировые рынки, вытесняя слабых игроков. Одной из первых пострадает Россия.
При самом благоприятном сценарии стоимость нефти обрушится ниже $15 за баррель.
А японские банкиры вообще предрекли крушение цен на нефть ниже 0.
В связи с коронавирусом необходимо ввести чрезвычайное положение в Украине, - Емец - Цензор.НЕТ 3450

Благодаря новым технологиям бурения, себестоимость добычи в Саудовской Аравии еще больше снизилась на некоторых месторождениях, таких как крупнейшее в мире морское нефтяное месторождение Шааба. Саудовская нефть сейчас является самой дешевой в мире, даже с учетом затрат на добычу, транспортировки и налогов.
Она составляет $9 за баррель.
 показать весь комментарий
 
 
гадаю що так...але при умові якщо путяра щось не утне чи трамп не втрутиться...
 показать весь комментарий
 
Власть расписывается в собственно некомпетентности.
Почему не созданы комиссии для ревизии и подготовки медицинских учреждений?
Почему не проведена инвентаризация складов ГО?
Почему не разрабатываются методы и методики санитарной обработки?
и т.д.
Нам просто приказали сидеть тихо дома и дохнуть от вируса или от голода!!!
 показать весь комментарий
 
 
цікаво -а пан Разумков та ВР про то в курсі...? чи уже рішення приймає сам пан Президент та міністри...?!!!
 показать весь комментарий
 
 
Задача этого мудака работать на РФ и звиздеть о необходимости введения ЧП, его с этой целью и назначали...
 показать весь комментарий
 
 
полностью поддерживаю данное предложение.
 показать весь комментарий
 
 
эх, всех бы кто приезжает из-за границы на карантин на 3 недельки, и усе було б добре)
 показать весь комментарий
 
 
Це тільки мені здаєця,що корона тільки привід для чогось грандіозного і нехорошого? В связи с коронавирусом необходимо ввести чрезвычайное положение в Украине, - Емец - Цензор.НЕТ 9183
 показать весь комментарий
 
О! Вот оно! Наконец-то! Родили!
Поручили этому уроду озвучить.
Сейчас нехотя согласятся!
Ну...или по заявкам трудящихся... Да, Зебил?
Дебилы, *****!
 показать весь комментарий
 
В связи с коронавирусом необходимо ввести чрезвычайное положение в Украине, - Емец - Цензор.НЕТ 393В связи с коронавирусом необходимо ввести чрезвычайное положение в Украине, - Емец - Цензор.НЕТ 393
Минздрав Италии распространил в минувшие выходные данные по смертности от коронавируса, где средний возраст летальных исходов - 81,4 года.
§ 14,3% - старше 90
§ 8,2% - от 80 до 89
§ 4% - от 70 до 79
§ 1,4% - от 60 до 69
§ 0,1% - от 50 до 59
§ 0% - от 50 до 59
 показать весь комментарий
 
как-то это всё смешно
государство всегда делало всё, чтобы народ скорее передох, а тут вдруг такая "забота"
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗдоровье
 
 
 
 
 
 вверх