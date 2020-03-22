 В связи с коронавирусом необходимо ввести чрезвычайное положение в Украине, - Емец

Об этом он заявил в эфире 112 канала, пишет Цензор.НЕТ.

"Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас геометрически развивается, не было бы", - подчеркнул Емец.

По его словам, для эффективной борьбы с распространением коронавируса в Украине все украинцы должны занять сознательную позицию, минимизировать контакты с другими, соблюдать правила гигиены, а также выполнять советы Минздрава.

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Напомним, на фоне распространения коронавируса режим чрезвычайной ситуации введен в шести регионах Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что режим чрезвычайной ситуации нужно будет объявлять в других регионах, кроме тех, где он уже введен.