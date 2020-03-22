 Солидарность молодых и старых, а также между странами может остановить коронавирус, - гендиректор ВОЗ Гебрейесус

По данным ВОЗ, интенсивность распространения вируса значительно возросла, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. Если первые 100 тысяч случаев смертельной болезни фиксировали в течение трех месяцев, то последние сто тысяч человек заболели за 12 дней.

Как сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адганом Гебрейесус, у молодежи нет иммунитета к болезни. Пожилые люди болеют коронавирусом больше, но информация из многих стран показывает, что значительная часть пациентов, нуждающихся в госпитализации, - люди в возрасте до 50 лет, сказал он.

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"Сегодня я хочу обратиться к молодым людям: вы не непобедимы. Этот вирус может положить вас в больницу на недели или даже убить. Даже если вы не заболеете, ваш выбор о том, куда пойти, может быть вопросом жизни и смерти для другого", - заявил гендиректор ВОЗ.

Солидарность - это главное, чтобы победить COVID-19, добавил Гебрейесус. По его словам, солидарность между молодыми и старыми, а также между странами может прервать цепи распространения и остановить вирус.

Впрочем, это требует чрезвычайных усилий, координации, преданности и непоколебимой политической воли, добавил глава ВОЗ.

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