 Солидарность молодых и старых, а также между странами может остановить коронавирус, - гендиректор ВОЗ Гебрейесус

По данным ВОЗ, интенсивность распространения вируса значительно возросла, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. Если первые 100 тысяч случаев смертельной болезни фиксировали в течение трех месяцев, то последние сто тысяч человек заболели за 12 дней.
Как сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адганом Гебрейесус, у молодежи нет иммунитета к болезни. Пожилые люди болеют коронавирусом больше, но информация из многих стран показывает, что значительная часть пациентов, нуждающихся в госпитализации, - люди в возрасте до 50 лет, сказал он.
"Сегодня я хочу обратиться к молодым людям: вы не непобедимы. Этот вирус может положить вас в больницу на недели или даже убить. Даже если вы не заболеете, ваш выбор о том, куда пойти, может быть вопросом жизни и смерти для другого", - заявил гендиректор ВОЗ.
Солидарность - это главное, чтобы победить COVID-19, добавил Гебрейесус. По его словам, солидарность между молодыми и старыми, а также между странами может прервать цепи распространения и остановить вирус.
Впрочем, это требует чрезвычайных усилий, координации, преданности и непоколебимой политической воли, добавил глава ВОЗ.
зачем болтать напрасно...?
как сказал "янелох42" какая разница...
а зелебобикам все слуги да слуги
Це дуже потрібно для того, щоб було якомога меньше переповнених лікарень.
Роман Донік
@donikroman
·5 ч
РФ будет разогревать недовольство итальянцев позицией соседей из евросоюза. Там сейчас каждый за себя. И по сообщениям из Италии, уже на кухнях обсуждается вопрос о выходе из ЕС. И Россия не будет стоять в стороне. Зная эмоциональность итальянцев, нашли слабое звено.
Уляна Супрун@usuprun 21 мар.
Скасовані поїздки і зустрічі, невиконані плани, постійне відчуття тривоги - такі реалії життя у світі, яким поширюється SARS-CoV-2. Зараз дуже важливо піклуватися про своє психічне здоров'я і людей навколо, а також підтримувати одне одного: https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2605721326379085/?type=3&theater
Справа в тому, що після коронавірусу навіть середньої важкості (не кажучи про важкі випадки) сказати "одужав" - це некоректно. Все одно що сказати так про важкопораненого, якому відірвало кінцівки або вибило очі. Тобто заживають рани після ґампутації, або порожні очниці - але людина стає інвалідом, причому без перспектив відновлення.
Так само і тут - людина залишається назавжди скаліченою. Від легенів залишається 20% або 30%, тобто жодного повноцінного життя вже не буде ніколи. Там до туалету доповзти буде важким випробуванням, із задухою на кожному кроці. Плюс жорстока астма, емфізема, інші хвороби внаслідок нестачі дихання.
Величезна кількість населення планети перетвориться на немічних калік, що не зможуть елементарно обслуговувати себе - не те що жити й працювати. І максимальний прогнозований термін такого існування - 5 років (хоча на практиці перша ж хвороба буде останньою).
Тобто сувора реальність - вимирання величезної кількості населення планети і безпрецедентний колапс цивілізації.