EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Здоровье
  1286  17
Материалы по теме:
Все про:ВОЗ (176) карантин (901) Гебрейесус (19) COVID-19 (1682) коронавирус (305)

 Солидарность молодых и старых, а также между странами может остановить коронавирус, - гендиректор ВОЗ Гебрейесус

Количество случаев коронавируса в мире превысило 308 тысяч человек, более 13 тысяч человек умерли. Только за последние сутки количество летальных случаев возросло на две тысячи.

По данным ВОЗ, интенсивность распространения вируса значительно возросла, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. Если первые 100 тысяч случаев смертельной болезни фиксировали в течение трех месяцев, то последние сто тысяч человек заболели за 12 дней.

Как сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адганом Гебрейесус, у молодежи нет иммунитета к болезни. Пожилые люди болеют коронавирусом больше, но информация из многих стран показывает, что значительная часть пациентов, нуждающихся в госпитализации, - люди в возрасте до 50 лет, сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантина недостаточно для победы над коронавирусом, - ВОЗ

"Сегодня я хочу обратиться к молодым людям: вы не непобедимы. Этот вирус может положить вас в больницу на недели или даже убить. Даже если вы не заболеете, ваш выбор о том, куда пойти, может быть вопросом жизни и смерти для другого", - заявил гендиректор ВОЗ.

Солидарность - это главное, чтобы победить COVID-19, добавил Гебрейесус. По его словам, солидарность между молодыми и старыми, а также между странами может прервать цепи распространения и остановить вирус.

Впрочем, это требует чрезвычайных усилий, координации, преданности и непоколебимой политической воли, добавил глава ВОЗ.

Также читайте: ООН и ВОЗ разрабатывают для Украины два плана помощи в борьбе с COVID-19 с бюджетом около $58 млн, - Кислица

Источник: https://censor.net.ua/n3183450
 
 
 Топ комментарии
 
Если не от вируса то от голода...
как сказал "янелох42" какая разница...
 показать весь комментарий
 
Снова Евреус сказал благоглупость ни о чём! Солидарность молодых и старых, а также между странами может остановить коронавирус, - гендиректор ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 6483
 показать весь комментарий
 
Людство повинно зробити все, щоб заважати вірусу розповсюджуватися. Для цього- звести до мінімума всі контакти.
Це дуже потрібно для того, щоб було якомога меньше переповнених лікарень.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Снова Евреус сказал благоглупость ни о чём! Солидарность молодых и старых, а также между странами может остановить коронавирус, - гендиректор ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 6483
 показать весь комментарий
 
 
его слова ни на что не повлияют...
зачем болтать напрасно...?
 показать весь комментарий
 
 
Если не от вируса то от голода...
как сказал "янелох42" какая разница...
 показать весь комментарий
 
 
Солидарность - пролетарии всех стран объединяйтесь.
 показать весь комментарий
 
вот,даже директор моз про солидарность говорит...
а зелебобикам все слуги да слуги Солидарность молодых и старых, а также между странами может остановить коронавирус, - гендиректор ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 3812
 показать весь комментарий
 
 
Радуцький з Китаєм дуже солідарен. Молодець просто!
 показать весь комментарий
 
 
Людство повинно зробити все, щоб заважати вірусу розповсюджуватися. Для цього- звести до мінімума всі контакти.
Це дуже потрібно для того, щоб було якомога меньше переповнених лікарень.
 показать весь комментарий
 
 



Роман Донік

@donikroman

·5 ч

РФ будет разогревать недовольство итальянцев позицией соседей из евросоюза. Там сейчас каждый за себя. И по сообщениям из Италии, уже на кухнях обсуждается вопрос о выходе из ЕС. И Россия не будет стоять в стороне. Зная эмоциональность итальянцев, нашли слабое звено.
 показать весь комментарий
 
 
та да... потому так затягивали даже с термином - пандемия... думали Китай там сам откашляется и все будет как всегда... (отряд не заметил потери бойца)...а тут такое!!!
 показать весь комментарий
 
 


Уляна Супрун@usuprun 21 мар.

Скасовані поїздки і зустрічі, невиконані плани, постійне відчуття тривоги - такі реалії життя у світі, яким поширюється SARS-CoV-2. Зараз дуже важливо піклуватися про своє психічне здоров'я і людей навколо, а також підтримувати одне одного: https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2605721326379085/?type=3&theater

Солидарность молодых и старых, а также между странами может остановить коронавирус, - гендиректор ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 2882
 показать весь комментарий
 
Тут поступово починає виповзати ще одна дуже неприємна тема, що може перетворити масову паніку на повну істерику. Це наслідки коронавірусу для тих, хто вижив.
Справа в тому, що після коронавірусу навіть середньої важкості (не кажучи про важкі випадки) сказати "одужав" - це некоректно. Все одно що сказати так про важкопораненого, якому відірвало кінцівки або вибило очі. Тобто заживають рани після ґампутації, або порожні очниці - але людина стає інвалідом, причому без перспектив відновлення.
Так само і тут - людина залишається назавжди скаліченою. Від легенів залишається 20% або 30%, тобто жодного повноцінного життя вже не буде ніколи. Там до туалету доповзти буде важким випробуванням, із задухою на кожному кроці. Плюс жорстока астма, емфізема, інші хвороби внаслідок нестачі дихання.
Величезна кількість населення планети перетвориться на немічних калік, що не зможуть елементарно обслуговувати себе - не те що жити й працювати. І максимальний прогнозований термін такого існування - 5 років (хоча на практиці перша ж хвороба буде останньою).
Тобто сувора реальність - вимирання величезної кількості населення планети і безпрецедентний колапс цивілізації.
 показать весь комментарий
 
Гебрейесус надеюсь знает, что мы не так богаты как эуропэйцы, и нам нужно быстро и качественно. А то чтоб не затянули на годы. Пусть ищет лекарство а не болтает.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗдоровье
 
 
 
 
 
 вверх