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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Зеленский (4980) МВФ (2823) Кристалина Георгиева (7)

 Зеленский по телефону обсудил с директором МВФ Георгиевой увеличение суммы поддержки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Стороны обсудили финансово-экономическую ситуацию в Украине в связи с распространением коронавируса. 

"Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина рассчитывает на финансирование МВФ по программам борьбы с коронавирусом, - Смолий

Стороны также договорились координировать совместные действия по расширению программ поддержки Украины международными партнерами, в частности по увеличению их объема.

Источник: https://censor.net.ua/n3183449
 
   
 Топ комментарии
 
увеличение? та ты хоть шото получи сначала, тварь коломойская
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Утром дядю Беню в тюрьму, - вечером деньги, вечером дедю Беню в тюрьму, - утром деньги...
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увеличение? та ты хоть шото получи сначала, тварь коломойская
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Зеленский с телефоном обсудил увеличение суммы поддержки Украины от МВФ Зеленский по телефону обсудил с директором МВФ Георгиевой увеличение суммы поддержки Украины - Цензор.НЕТ 8870
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цікаво -а він точно у МВФ звонив...?! хоча міг подзвонити-а потім як хвёдорович зробити... Зеленський телефоном обговорив із директором МВФ Георгієвою збільшення суми підтримки України - Цензор.НЕТ 8252
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беззмістовний висер теж гівнюкам піар - обсуждают обйом не маючи надії його отримати?
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Тут идёт шантаж МВФ. "Вы же сами видите что будет если денег не дадите"
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а если посадят за оскорбление президента плакать будете?
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"Vadym Tsyrkalyuk лижи попу и не отсвечивай, дура"


- оно уже только от одного вопроса обосцалось и всралось...
А что будет когда за ним придут? ...
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а кто придет - ты, лахта кацапская? Зеленський телефоном обговорив із директором МВФ Георгієвою збільшення суми підтримки України - Цензор.НЕТ 6213
вот реально - наберут бестолочей расейских, не знакомых с реалиями в Украине - и потом удивляются - почему их так быстро посылают к *****))
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хм... геройствует на клавиатуре...
Прекращал бы анонировать на портрет порох - кормильца что бы последних признаков потенции не лишиться ...
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ты реально думаешь, что мы - прошедшие Майдан, фронт - испугаемся каких-то "приходов"? Зеленський телефоном обговорив із директором МВФ Георгієвою збільшення суми підтримки України - Цензор.НЕТ 6625
алё, ленка-зеленская.. твой вова - ссыкун, а ты - просто дура из лахти))
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Майдан и фронт оно видело по телевизору и теперь стало ветераном и кавалером ордена Бутусова за сдачу Фастова.
Пожалейте тварюшку и дайте денег на памперсы ..
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п.с. судя по твоим словам - вовка зеленский давно не появлется дома ( с "ослаблядей" развлекается?)) и ты - анонируешь на его портрет?
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скоро придут за бездарным зе!лохом-************, временно иммитирующем презЕдента! Зеленський телефоном обговорив із директором МВФ Георгієвою збільшення суми підтримки України - Цензор.НЕТ 8147
Зеленський телефоном обговорив із директором МВФ Георгієвою збільшення суми підтримки України - Цензор.НЕТ 3003
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ЗЕлебоба сдрыснет на Ростов?)))
или на виллу баджу в Италии?)))
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неее... вова ссыкло - слишком трусливый в Италию сбегать.. там же вирус, а вове - страшно даже в бронежилете))
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А у нас уже есть такое рашковское говно, как статья за оскорбление президента?
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пані Прокурор швидко знайде...навіть не сумнівайтеся...далі буде.........
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какого "президента"? по какой статье садить планируете? а если вас?
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где оскорбление, кто посмел?)) Это мы так ШУТИМ!
о порноактирисе "вове зеленском", готовом в любое время и в любой позе принять "помощь" - лишь бы спаси свою дупу от Майдана Зеленський телефоном обговорив із директором МВФ Георгієвою збільшення суми підтримки України - Цензор.НЕТ 8093
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для початку треба прийняти закон про неможливість повернення Привату Бєні
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Оно знает поэтому и просит... скажет -договорился но не скажет о чем, что вместо ни хрена дадут в два раза больше - два раза по ни хрена
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Просто не получить 7 миллиардов долларов - оно престижнее, чем не получить 5.
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Моя бабця пикійна, нехай з Богом спочиває, любила казати:"Говорила, балакала - сіла, та й заплакала."
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А моя казала: " В нові штани вбрався, на порозі всівся і всрався".
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Зелебобики! Отгадайте загадочку: Чем зе отличается от птицы-говоруна? Зеленский по телефону обсудил с директором МВФ Георгиевой увеличение суммы поддержки Украины - Цензор.НЕТ 4911
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ты Говоруна сравнениями не позорь, Говорун был птиц полезный!
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Дам подсказку зелебобикам, что кто-то из этой пары (зе или птица-говорун) не отличается умом и сообразительностью. Интересно теперь отгадают?
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у страны работа такая. за 28 лет все керманычи подсовывали страну под кого угодно. вот зеля не исключение.
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никогда не было. за страну обидно. а то шо зеля когдато с этого ржал так это ж правда.
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Прикольні ви зебіли. За декілька місяців ти будеш усім доводити що і за Блазня не голосував. Все, ходи здоровий, хай щастить.
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вот зеля не исключение.

зеля исключение.

он один из всех президентов стебался над кредитами
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работа комика стебаться. работа президента и кабмина - брать кредиты если папиредники брали. и после тупого зели будут брать еще лет 100
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так устроена экономика.

а стебаться над этим может разве шо полный дебил
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зачем???? национализировать не только у бени, но и у других "благодеятелей". и продать.
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Отнять и поделить? Вообще то беня сам отдал банк, предварительно оттуда украл 5.5 миллиарда долларов, в надежде, что ворованное можно будет не отдавать.
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На новий тендер з закупки авто для зевлади? Зеленский по телефону обсудил с директором МВФ Георгиевой увеличение суммы поддержки Украины - Цензор.НЕТ 2188
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Давати Україні кошти через олігархівську прокладку -зєлєнського це все одно, шо лити воду у відро без дна.
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Хоча частина персонажів помінялася... Зеленский по телефону обсудил с директором МВФ Георгиевой увеличение суммы поддержки Украины - Цензор.НЕТ 2479

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А как же конец эпохи бедности?? ЗЕбилы поди уже разбаХатели...Баригу мародёра оторвали от корыта, а денег у ЗЕбильных больше не стало..опять клянчит у МВФ..то кто ж теперь ворует???
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В них тепер з"явився такий чудовий "папєрєднік" як коронавірус. Це ще не на одне десятиріччя буде "виправдовуванням" для крадіїв при владі.
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Утром дядю Беню в тюрьму, - вечером деньги, вечером дедю Беню в тюрьму, - утром деньги...
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а можно вечером деньги, утром дядю Беню в тюрьму? Зеленский по телефону обсудил с директором МВФ Георгиевой увеличение суммы поддержки Украины - Цензор.НЕТ 9230
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Сказала- вместо 5 не дали 8 лярдов. И смеялась, смеялась...
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Почему в пресс службе *********** не полностью передали беседу? Директор же сказала, что пока не приймите антикаломойский закон, то денег вам никто не даст
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какой мАлАдец, еще на пару мерседесов янелоху хватит
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увеличение...пока даже еще и не обещаного? ))))
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Італія вже начебто пік пройшла
сьогодні вже менше нових інфікованих та померлих, ніж учора
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Цифры просто страшные да мне пофиг пик пусть они переживут этот кошмар поскорее и с меньшим количеством погибших
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Типа, пандемия привела к падению экономики. Осел тут не при чем...не при чем...прием..алло...
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Что Бубочка, реальная жизнь отличается от квартальной и сериальной? Ты, как девушка легкого поведения из немецких фильмов для взрослых принимаешь во всех позах. Что, не смешно уже, клоун?
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Тот МВФ уже ******** как вы деньги тырите
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Владимир Добрый не зная иного пути пошел тропинкой по передников)))) А так дулся доказывая что он не такой!))))
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Иными словами тут мол кризис и коронавирус Кристалина не мешало бы добавить деньжат
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поддєржкі Украіни, це кого, каламойського і ахмєтова?
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вони НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!!!)))
хай петер цьмокають пр..нь))))
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Клятый короновирус! Не дает Бубочке закончить зубажиння.
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Называвший за кредиты Украину проституткой позвонил в МВФ и попросил увеличить сумму кредитов, картина маслом.
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... что же делать?

Только одно - надо все ресурсы бросать на систему здравоохранения. Надо бороться с непосредственной причиной кризиса.
А что делать нищей Украине?
Немедленно выполнить все требования МВФ , получить кредит и бросить средства на медицину. Когда Зеленский и подконтрольные ему "Слуги народа" в нынешних условиях отказываются принимать "антиколомойский" закон по требованию МВФ, они совершают политическое преступление и будут осуждены судом истории.

Головачев Андрей
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Зеля похвастался перед Кристалиной Георгиевой, что глава его офиса Ермак, Мерса купил?
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Репетиція рімейку "слуги народа-2" по телефону?
(я не дивився той дурний фільм, просто з мережі знаю що галаборотька когось там з мвф чи то напоїв чи то трахнув).
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МВФ заявило: «при Зеленському почався справжній розгул корупції». Отже, Порох вже і МВФ купив. Уявляєте, скільки у нього бабла? Отож! А ви, дешевки зелені, Колимі за копійки продалися.
*** Порох - це золоті літери, вписані в історію України, а Зе - лише матюки лайном на стінах.
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Единственный выход для Осла Оманского - продажа земли, которая принадлежит украинцам. Вот и будут пропихать в Раде пока народ не сможет собраться и вынести из на гилляки. А там хоть и трава не расти. Здрасьте, родина Израиль!
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ну то есть готов принимать со всех сторон .как та актриса .
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Уважаемый МВФ просим выделить 5 миллиардов Игорю Валериевичу на пропитание. Ну нехватает Бене, не дай Бог исхудает.
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-Добрый вечер, Кристалина
-Не звони сюда больше, клоун!
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Тоесть власть целенаправлено отравила украинцев коронавирусом, ввела в стране ЧС и все для того чтобы пробить МВФ на слезу и выклянчить побольше денег?
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Україна підтримує президента Зеленського !
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Тебе плохо? Или очень плохо? Третьего не дано.
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Обещали весной посадки...
а пришел короновирус!)))
Посадки придется перенести....НА СЛЕДУЮЩУЮ ВЕСНУ!)))))))))))))
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а следующей весной придет еще какая то...ЗЕЛЕНАЯ СРАЧКА!))))))))))
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жалкое зеленое недоразумение... эта жалкая попрошайка готова "принять в любом к-ве и с любой стороны", будь то местные царьки олигархи, будь то МВФ... словом мародер и тварь, жалкая, мелкая, трусливая тварь
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Эта дама смотрела слугу народа? Я бы голобородьку, который посылал МВФ сами знаете куда, не дал кредит, из принципа.
Ирония судьбы, в кино ты посылаешь, а в реале кшянчишь. Разрыв шаблона.
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