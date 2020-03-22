 Зеленский по телефону обсудил с директором МВФ Георгиевой увеличение суммы поддержки Украины

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Стороны обсудили финансово-экономическую ситуацию в Украине в связи с распространением коронавируса.

"Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина рассчитывает на финансирование МВФ по программам борьбы с коронавирусом, - Смолий

Стороны также договорились координировать совместные действия по расширению программ поддержки Украины международными партнерами, в частности по увеличению их объема.