 Зеленский по телефону обсудил с директором МВФ Георгиевой увеличение суммы поддержки Украины

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Стороны обсудили финансово-экономическую ситуацию в Украине в связи с распространением коронавируса.
"Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан", - подчеркнул Зеленский.
Стороны также договорились координировать совместные действия по расширению программ поддержки Украины международными партнерами, в частности по увеличению их объема.
- оно уже только от одного вопроса обосцалось и всралось...
А что будет когда за ним придут? ...
вот реально - наберут бестолочей расейских, не знакомых с реалиями в Украине - и потом удивляются - почему их так быстро посылают к *****))
Прекращал бы анонировать на портрет порох - кормильца что бы последних признаков потенции не лишиться ...
алё, ленка-зеленская.. твой вова - ссыкун, а ты - просто дура из лахти))
Пожалейте тварюшку и дайте денег на памперсы ..
или на виллу баджу в Италии?)))
о порноактирисе "вове зеленском", готовом в любое время и в любой позе принять "помощь" - лишь бы спаси свою дупу от Майдана
зеля исключение.
он один из всех президентов стебался над кредитами
а стебаться над этим может разве шо полный дебил
сьогодні вже менше нових інфікованих та померлих, ніж учора
хай петер цьмокають пр..нь))))
Только одно - надо все ресурсы бросать на систему здравоохранения. Надо бороться с непосредственной причиной кризиса.
А что делать нищей Украине?
Немедленно выполнить все требования МВФ , получить кредит и бросить средства на медицину. Когда Зеленский и подконтрольные ему "Слуги народа" в нынешних условиях отказываются принимать "антиколомойский" закон по требованию МВФ, они совершают политическое преступление и будут осуждены судом истории.
Головачев Андрей
(я не дивився той дурний фільм, просто з мережі знаю що галаборотька когось там з мвф чи то напоїв чи то трахнув).
*** Порох - це золоті літери, вписані в історію України, а Зе - лише матюки лайном на стінах.
-Не звони сюда больше, клоун!
а пришел короновирус!)))
Посадки придется перенести....НА СЛЕДУЮЩУЮ ВЕСНУ!)))))))))))))
Ирония судьбы, в кино ты посылаешь, а в реале кшянчишь. Разрыв шаблона.