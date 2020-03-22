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 Политика Украины
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 ВР не представлена в Координационном совете по противодействию распространению коронавируса, - Разумков

Ни одного представителя парламента нет в Координационном совете, созданном президентом Владимиром Зеленским для противодействия распространению COVID-19.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил в эфире телеканала "Украина" вечером в воскресенье, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ситуация следующая. Координационный совет был создан президентом, если я не ошибаюсь, это было 16 марта, указ 88. Там - президент, Совет национальной безопасности и обороны представляет секретарь, представители офиса президента, правительство, премьер-министр, представители некоторых других учреждений. По состоянию на сегодня представителей Верховной Рады там нет, их не включили в работу этого координационного совета", - сказал Разумков.

При этом он подчеркнул, что Рада ждет от Координационного совета законопроекты, готова будет над ними работать и рассмотреть в кратчайшее время.

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Разумков напомнил, что парламент готовится к внеочередному пленарному заседанию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию распространения коронавируса COVID-19 и возглавил его. В него также не включен глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Источник: https://censor.net.ua/n3183448
 
 
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Конечно, при Порошенко выдали бы 228 тысяч. Каждому!
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нет, витя. просто протянули бы ножки по одёжке. пояснения нужны?
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При Порошенко в кедах остановили кацапские регулярные войска
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Не уверен что вирус захочет подписать капитуляцию Украины в Минске, как сделали при Порошенко. Он немного по другой системе действует.
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В Минске лоху ***** навешали лапши на уши, после Минских Порох хер на них ложил, а ***** санкциями ипали.Кстати, был бы ты в АТО, такого бы не случилось,сейчас уже Кремль брал бы
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Как в Америке обычно называют "дождик" (ёлочное украшение)? А, "американец"?
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Саакашвили ничего нигде не подписывал.

Это так, для примера
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етот вітя тролліт тезісамі оПРавданія ********
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бо ми знали хто ворог та де він...а ось зараз все набагато складніше...окрім фронту на Сході маємо ще ... ВР не представлена в Координационном совете по противодействию распространению коронавируса, - Разумков - Цензор.НЕТ 5884
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У столиці Іспанії Мадриді відкрили найбільший в Європі тимчасовий госпіталь. Його облаштували на території величезного виставкового центру Ifema.

Про це повідомляє El Pais.

Госпіталь розрахований на 5000 місць. Перші пацієнти прибули в госпіталь в суботу, 21 березня. Директор Антоніо Сапатеро повідомив, що в ці вихідні туди переїдуть 300 осіб.

Входи в госпіталь охороняє поліція. Передбачається, що сюди будуть відправляти пацієнтів з легкими симптомами.

У Мадриді за останніми даними від коронавіруса померли 804 людини. В іспанській столиці і передмісті налічується 8921 інфікованих.
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получается, коронавирус - это их корова...они ее сами доят...без разумкова и его бездельников))) да? ))))
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Значит задумано тАкое паскудство, что даже зелёная ВР громко возмутится! ВР не представлена в Координационном совете по противодействию распространению коронавируса, - Разумков - Цензор.НЕТ 7790
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а кто знает на сколько это законно , не имея ни одного представителя парламента нет в Координационном совете голосовать Верховной Раде за законопроэкты ???
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эта власть "держит в банко миллионо и плеванто на законо" (с)
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ВР не представлена в Координационном совете по противодействию распространению коронавируса, - Разумков - Цензор.НЕТ 3706

.................. Хто це такі і на якій підставі я маю їм показувати документи ?
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я так понял что это типа совковых дружинников только на зарплате :

Основными задачами муниципальной стражи будут:обеспечение охраны общественного порядка на территории юрисдикции соответствующего местного совета, во взаимодействии с органами внутренних дел;профилактика правонарушений;информирование органов и подразделений внутренних дел о совершенных или готовящихся преступлениях, места концентрации преступных группировок;выполнения отдельных административных взысканий;охрана имущества, находящегося в коммунальной собственности;предоставление отдельных видов правовой и социальной помощи гражданам, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и организациям, осуществляющим свою деятельность на территории соответствующего городского совета и местного совета объединенной территориальной общины;содействие органам внутренних дел Украины, другим правоохранительным органам, государственным органам, обеспечивающим неприкосновенность государственной границы и охране суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, в реализации ими своих полномочий.содействие выполнению решений соответствующих советов, которые образовали муниципальную стражу, принятых в пределах их полномочий по вопросам:контроля за соблюдением земельного и природоохранного законодательства, использованием и охраной земель, других природных ресурсов общегосударственного и местного значения;благоустройства территории, контроля за соблюдением правил санитарии, чистотой улиц, парков, скверов и придомовых территорий;охраны государственных символов, символов территориальной общины и памятников культуры городапарковки автотранспорта;охраны памятников истории и культуры, архитектуры и градостроительства, дворцово-парковых, парковых и усадебных комплексов, природных заповедников;организации торговли, общественного питания и бытового обслуживания;спасение жизни людей, защиты их здоровья, сохранения материальных ценностей в случае стихийного бедствия, экологических катастроф, эпидемий, эпизоотий, пожаров, других чрезвычайных ситуаций;обеспечение общественного порядка при проведении карантинных мероприятий во время эпидемий и эпизоотий;принятия участия в пределах своих полномочий в обеспечении военного и чрезвычайного положения;
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Жополизков Слуга не согласен с бубочкой? Ой...
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Почему молчит армия,в государсве происходит госизмена
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Мдя.Разумков хоч знає, що він живе в парламентсько-президентській республіці? І що там тобі накидали на розгляд? І ти ж це ж чітко виконувало б. А тут тебе в раду по координації не взяли. Прибери соплі і піди с посади,якщо не дурень. Бо те, що зараз хочуть протягнути - це не те що ганьба, а до 7-мого покоління.
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а що казати коли молекулою у Єрмака служить його шеф у ОПі ?
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Рузумуков, вали на карантин и не выпендривай-са. Деятель, бня. И без тебя они сами запутаются и налажают.
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Как не представлена? А Шаховым? Со стороны короновируса правда
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Волонтеры бьют тревогу: бюрократия мешает одесситам покупать средства защиты для медиков иностранного производства

Одесский регион столкнулся с бюрократическими препятствиями при попытке закупить маски и защитные костюмы из ЕС и США, сообщает волонтер Антонина Селина.
По ее словам, речь идет о закупке средств защиты, в том числе и для медицинских работников. Дело в том, что власти по закону не имеют права тратить бюджетные деньги на медицинские товары, не лицензированные в Украине, даже при наличии американской и европейской лицензий.
«Когда мы находим в продаже подходящие костюмы, то просто не успеваем их выкупать. Получается, продавец должен прислать сюда образец, он неделю или больше будет получать украинскую лицензию. Или мы тратим время на поиски благотворителей и переговоры. И в том, и в другом случае товар перекупают, столько ждать никто не будет. Например, из-за этого мы потеряли договор с американской компанией Honeywell на поставку 26 тысяч костюмов», - пояснила она «Думской».
Волонтеры обращаются к Верховной Раде и всему руководству страны с просьбой срочно приостановить действие данной нормы как минимум на два месяца и позволить местным органам власти приобретать медицинские товары с лицензиями FDA или CE.
«Это значительно улучшит наше положение и поможет спасти жизни медиков, - уверена волонтер. - Еще одна проблема: монополия государства на закупку ПЦР-тестов на коронавирус, которые более точные, чем экспресс. У нас нет реактивов. Чтобы сделать этот тест, одесситу сегодня надо ехать в Киев или отправлять анализы. Так мы в борьбе с вирусом далеко не уйдем».
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а памятаєте як було в 2014 році...?! як волонтери всіма правдами та неправдами боролися і знаходили і можливості і гроші а іноді робили неможливе...ось зараз саме така ситуація...борімося!!! Слава Україні!!!
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Демарш. Мэр назвал депутатов дармоедами и посоветовал Зеленскому перевести финансирование "Слуги народа" на борьбу с эпидемией
Политика / Общество 22-мар, 21:079 997 0

Только содержание несуществующей партии «Слуга Народа» обходится налогоплательщикам в 140 миллионов тогда, когда Кабмин выделил на борьбу с эпидемией лишь 100! Об этом на своей странице в социальной сети Facebook пишет мэр Днепра Борис Филатов.

Приводим его заявление полностью:

Друзья мои, буду откровенен как всегда. После вчерашнего демарша мэров на «Свободе слова» у Шустера, завтра в 14-00 у нас селекторное совещание с Президентом.

Почти через год после избрания, Глава государства, наконец, снизошёл до нас, смердов, руководителей областных центров и городов - миллионников.

Лидеров территориальных громад, избранных сотнями тысяч людей.

Я хотел бы заручиться вашей поддержкой, друзья мои.

Простых людей, которым небезразличны права местного самоуправления.

Кто думает о своих городах, посёлках и территориальных громадах.

Нам говорят, что у правительства нет денег на борьбу с эпидемией? Знайте, они - лгут.

Нам говорят, что у депутатов нет денег на борьбу с эпидемией? Знайте, они - лгут.

Нам говорят, что Города обязаны отдать последнее? Знайте, они - лгут.

Давайте напомним им всем.

Этим дармоедам, которые сидят в парламенте, которые только на финансирование своих партий выделили почти 300 миллионов гривен!

Тем, кто на свои депутатские округа повыписывал 2 миллиарда гривен, так называемого «соцэконома».

Эти деньги своих депутатов Президент не хочет перекинуть на нужды медицины?

Только содержание несуществующей партии «Слуга Народа» обходится налогоплательщикам в 140 миллионов тогда, когда Кабмин выделил на борьбу с эпидемией лишь 100!

Пожалуйста, репост.

Пусть знают, что мы знаем.

И не будем молчать.
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ВР не представлена в Координационном совете по противодействию распространению коронавируса, - Разумков - Цензор.НЕТ 1787

она же не жена ЛОХА !
ну как ей не верить ....
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Сцивоху не забули включити в координаційну раду? Він же продюсер і може налагодити процес.
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Говорят, что у Разумкова с Зеленским напряженные отношения. Что бы кто не говорил, но именно Разумков вытащил всю предвыборную компанию Зеленского Помните сколько его выступлений было на всех ТВ каналах Даже задавались вопросом Зеленского выбирают в президенты или Разумкова
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