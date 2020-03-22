 ВР не представлена в Координационном совете по противодействию распространению коронавируса, - Разумков

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил в эфире телеканала "Украина" вечером в воскресенье, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Ситуация следующая. Координационный совет был создан президентом, если я не ошибаюсь, это было 16 марта, указ 88. Там - президент, Совет национальной безопасности и обороны представляет секретарь, представители офиса президента, правительство, премьер-министр, представители некоторых других учреждений. По состоянию на сегодня представителей Верховной Рады там нет, их не включили в работу этого координационного совета", - сказал Разумков.
При этом он подчеркнул, что Рада ждет от Координационного совета законопроекты, готова будет над ними работать и рассмотреть в кратчайшее время.
Разумков напомнил, что парламент готовится к внеочередному пленарному заседанию.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию распространения коронавируса COVID-19 и возглавил его. В него также не включен глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
Это так, для примера
Про це повідомляє El Pais.
Госпіталь розрахований на 5000 місць. Перші пацієнти прибули в госпіталь в суботу, 21 березня. Директор Антоніо Сапатеро повідомив, що в ці вихідні туди переїдуть 300 осіб.
Входи в госпіталь охороняє поліція. Передбачається, що сюди будуть відправляти пацієнтів з легкими симптомами.
У Мадриді за останніми даними від коронавіруса померли 804 людини. В іспанській столиці і передмісті налічується 8921 інфікованих.
.................. Хто це такі і на якій підставі я маю їм показувати документи ?
Основными задачами муниципальной стражи будут:обеспечение охраны общественного порядка на территории юрисдикции соответствующего местного совета, во взаимодействии с органами внутренних дел;профилактика правонарушений;информирование органов и подразделений внутренних дел о совершенных или готовящихся преступлениях, места концентрации преступных группировок;выполнения отдельных административных взысканий;охрана имущества, находящегося в коммунальной собственности;предоставление отдельных видов правовой и социальной помощи гражданам, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и организациям, осуществляющим свою деятельность на территории соответствующего городского совета и местного совета объединенной территориальной общины;содействие органам внутренних дел Украины, другим правоохранительным органам, государственным органам, обеспечивающим неприкосновенность государственной границы и охране суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, в реализации ими своих полномочий.содействие выполнению решений соответствующих советов, которые образовали муниципальную стражу, принятых в пределах их полномочий по вопросам:контроля за соблюдением земельного и природоохранного законодательства, использованием и охраной земель, других природных ресурсов общегосударственного и местного значения;благоустройства территории, контроля за соблюдением правил санитарии, чистотой улиц, парков, скверов и придомовых территорий;охраны государственных символов, символов территориальной общины и памятников культуры городапарковки автотранспорта;охраны памятников истории и культуры, архитектуры и градостроительства, дворцово-парковых, парковых и усадебных комплексов, природных заповедников;организации торговли, общественного питания и бытового обслуживания;спасение жизни людей, защиты их здоровья, сохранения материальных ценностей в случае стихийного бедствия, экологических катастроф, эпидемий, эпизоотий, пожаров, других чрезвычайных ситуаций;обеспечение общественного порядка при проведении карантинных мероприятий во время эпидемий и эпизоотий;принятия участия в пределах своих полномочий в обеспечении военного и чрезвычайного положения;
Одесский регион столкнулся с бюрократическими препятствиями при попытке закупить маски и защитные костюмы из ЕС и США, сообщает волонтер Антонина Селина.
По ее словам, речь идет о закупке средств защиты, в том числе и для медицинских работников. Дело в том, что власти по закону не имеют права тратить бюджетные деньги на медицинские товары, не лицензированные в Украине, даже при наличии американской и европейской лицензий.
«Когда мы находим в продаже подходящие костюмы, то просто не успеваем их выкупать. Получается, продавец должен прислать сюда образец, он неделю или больше будет получать украинскую лицензию. Или мы тратим время на поиски благотворителей и переговоры. И в том, и в другом случае товар перекупают, столько ждать никто не будет. Например, из-за этого мы потеряли договор с американской компанией Honeywell на поставку 26 тысяч костюмов», - пояснила она «Думской».
Волонтеры обращаются к Верховной Раде и всему руководству страны с просьбой срочно приостановить действие данной нормы как минимум на два месяца и позволить местным органам власти приобретать медицинские товары с лицензиями FDA или CE.
«Это значительно улучшит наше положение и поможет спасти жизни медиков, - уверена волонтер. - Еще одна проблема: монополия государства на закупку ПЦР-тестов на коронавирус, которые более точные, чем экспресс. У нас нет реактивов. Чтобы сделать этот тест, одесситу сегодня надо ехать в Киев или отправлять анализы. Так мы в борьбе с вирусом далеко не уйдем».
https://www.obozrevatel.com/crime/u-zelenskogo-poyavilsya-svoj-svinarchuk-sbu-prizvali-proverit-radutskogo.htm
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Политика / Общество 22-мар, 21:079 997 0
Только содержание несуществующей партии «Слуга Народа» обходится налогоплательщикам в 140 миллионов тогда, когда Кабмин выделил на борьбу с эпидемией лишь 100! Об этом на своей странице в социальной сети Facebook пишет мэр Днепра Борис Филатов.
Приводим его заявление полностью:
Друзья мои, буду откровенен как всегда. После вчерашнего демарша мэров на «Свободе слова» у Шустера, завтра в 14-00 у нас селекторное совещание с Президентом.
Почти через год после избрания, Глава государства, наконец, снизошёл до нас, смердов, руководителей областных центров и городов - миллионников.
Лидеров территориальных громад, избранных сотнями тысяч людей.
Я хотел бы заручиться вашей поддержкой, друзья мои.
Простых людей, которым небезразличны права местного самоуправления.
Кто думает о своих городах, посёлках и территориальных громадах.
Нам говорят, что у правительства нет денег на борьбу с эпидемией? Знайте, они - лгут.
Нам говорят, что у депутатов нет денег на борьбу с эпидемией? Знайте, они - лгут.
Нам говорят, что Города обязаны отдать последнее? Знайте, они - лгут.
Давайте напомним им всем.
Этим дармоедам, которые сидят в парламенте, которые только на финансирование своих партий выделили почти 300 миллионов гривен!
Тем, кто на свои депутатские округа повыписывал 2 миллиарда гривен, так называемого «соцэконома».
Эти деньги своих депутатов Президент не хочет перекинуть на нужды медицины?
Только содержание несуществующей партии «Слуга Народа» обходится налогоплательщикам в 140 миллионов тогда, когда Кабмин выделил на борьбу с эпидемией лишь 100!
Пожалуйста, репост.
Пусть знают, что мы знаем.
И не будем молчать.
она же не жена ЛОХА !
ну как ей не верить ....