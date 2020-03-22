 ВР не представлена в Координационном совете по противодействию распространению коронавируса, - Разумков

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил в эфире телеканала "Украина" вечером в воскресенье, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ситуация следующая. Координационный совет был создан президентом, если я не ошибаюсь, это было 16 марта, указ 88. Там - президент, Совет национальной безопасности и обороны представляет секретарь, представители офиса президента, правительство, премьер-министр, представители некоторых других учреждений. По состоянию на сегодня представителей Верховной Рады там нет, их не включили в работу этого координационного совета", - сказал Разумков.

При этом он подчеркнул, что Рада ждет от Координационного совета законопроекты, готова будет над ними работать и рассмотреть в кратчайшее время.

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Разумков напомнил, что парламент готовится к внеочередному пленарному заседанию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию распространения коронавируса COVID-19 и возглавил его. В него также не включен глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.