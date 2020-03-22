 В Украине за сутки выявлено 16 новых случаев инфицирования коронавирусом, - ЦОЗ Минздрава (обновлено)

Об этом вечером 22 марта в эфире одного из телеканалов заявил глава Центра общественного здоровья Игорь Кузин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"На данный момент у нас есть 645 подозрений и 63 подтвержденных случая", - сказал чиновник. Кузин добавил, что за 22 марта медики получили 114 подозрений на коронавирус.
"Это те случаи, которые потенциально можно квалифицировать, как инфицирование новым коронавирусом. И сейчас по отношению к каждому такому случаю происходит не только эпидемическое расследование, но и оказание медицинской помощи", - пояснил он, что значит подозрение.
Пресс-секретарь ЦОЗ Валерия Сало в комментарии hromadske рассказала, что 14 случаев инфицирования обнаружили в Киеве, 1 во Львове и 1 в Киевской области.
Она уточнила, что все 14 случаев, выявленные в Киеве - это пассажиры одного самолета, который прилетел из Женевы.
https://hromadske.ua/posts/u-centri-gromadskogo-zdorovya-rozpovili-de-viyavili-novi-vipadki-zarazhennya-koronavirusom-v-********
раньше практически не было тестов, поэтому и было такое малое количество зараженных короновирусов
Уже и город называть не хотят! Ибо тогда придется закрыть столицу на карантин! И куда тогда свозить ж*помоев со всей Европы?
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суки безмозглые...
Фусина территория
Самоизоляция
https://public.tableau.com/profile/publicviz#!/vizhome/monitor_15841091301660/sheet0
мать вашу, сколько вы еще инфицированных завезете в страну?????что творит зеленский??
коронамор?? хочет повторить, как в 33 году с украинцами?????
§ 14,3% - старше 90
§ 8,2% - от 80 до 89
§ 4% - от 70 до 79
§ 1,4% - от 60 до 69
§ 0,1% - от 50 до 59
§ 0% - от 50 до 59