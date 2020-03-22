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 В Украине за сутки выявлено 16 новых случаев инфицирования коронавирусом, - ЦОЗ Минздрава (обновлено)

За сутки 22 марта в Украине зафиксировали 16 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее количество зараженных - 63 человека.

Об этом вечером 22 марта в эфире одного из телеканалов заявил глава Центра общественного здоровья Игорь Кузин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"На данный момент у нас есть 645 подозрений и 63 подтвержденных случая", - сказал чиновник. Кузин добавил, что за 22 марта медики получили 114 подозрений на коронавирус.

"Это те случаи, которые потенциально можно квалифицировать, как инфицирование новым коронавирусом. И сейчас по отношению к каждому такому случаю происходит не только эпидемическое расследование, но и оказание медицинской помощи", - пояснил он, что значит подозрение.

Также смотрите: "Выбора у нас нет", - Шмыгаль призвал украинцев избегать посиделок с друзьями, а предпринимателей - приостанавливать бизнес. ВИДЕО

Пресс-секретарь ЦОЗ Валерия Сало в комментарии hromadske рассказала, что 14 случаев инфицирования обнаружили в Киеве, 1 во Львове и 1 в Киевской области.

Она уточнила, что все 14 случаев, выявленные в Киеве - это пассажиры одного самолета, который прилетел из Женевы.

Смотрите: Как живет Киев на карантине. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3183447
 
 
 Топ комментарии
 
Щось не чути жaртiв 95го зедебiльного кварталу з приводу вивозу масок за кордон для наживи Зе I Радуцкого? I про те що нi в одной аптеке масок не было и нет?
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завтра будет 120, после завтра 240, а потом 500... и пошло!
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А потом тесты закончатся да и в ВР подмахнут то что надо - вот и все
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сейчас подвезут побольше тестов на короновирус и пойдёт резкое увеличение количества зараженных...
раньше практически не было тестов, поэтому и было такое малое количество зараженных короновирусов
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такое впечатление, что раньше жили с ним, просто не знали какой-то мутации........
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Где, твари? В Киеве??? Куда вы посвозили короновирус со всей Европы??? В Україні за добу виявлено 16 нових випадків інфікування коронавірусом, - глава ЦГЗ МОЗ Кузін - Цензор.НЕТ 5020
Уже и город называть не хотят! Ибо тогда придется закрыть столицу на карантин! И куда тогда свозить ж*помоев со всей Европы?
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Ты случайно не санжароид (т.е. житель Санжар)? В Україні за добу виявлено 16 нових випадків інфікування коронавірусом, - глава ЦГЗ МОЗ Кузін - Цензор.НЕТ 2037
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Воно кацап. Раніше було "унітазьі мьіть" зараз на "жопомоєв" поміняли. Бо "унітаз" - сакральна кацапська скрєпа й його нє можна помінати всує. Тим більше мити...
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А ти впевнений що ти сам не інфікований вірусом ? Чи може ти з тих людей у кого більше на одну хромосому ?
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Завтра буде. Йому зі спецталоном щє ставати до праці.
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Давайте "янелохи" везите еще сюда "нашихграждан" да побольше! **** помирать так помирать
суки безмозглые...
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Что-то санжароиды проснулись!!! Привееееееет, санжароид!!!!
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Зеля, це ти спамиш? Іди шини качай, завтра на вєліку їхать на роботу
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Даже не знаю - в тему, или нет. Как-то странно поехали в Испанию маски из Украины, а за ними Слепотрастый туда-же! Может он там их торжественно передавал от имени украинского народа (на передаче военной техники пиариться возможности не имеет, но привычка осталась где-то кому-то что-то торжественно передавать) !?
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А еще одно наблюдение. Зеля собрал олигархов, те что-то из нового оборудования купили. А вот фонд Порошенок поступил в "своем стиле" - вместо покупок новых аппаратов ИВЛ отремонтировал с десяток старых. Что-то это очень напомнило историю с "Оплотами" для украинской армии. Дежавю?
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То все для плєбсу. Бо потрібні тисячі.
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почему не говорят где?, это что, врачебная тайна? или, что б их не перестреляли добрые соседи?
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14 в Києві нажаль. Ось посилання https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-chislo-zarazhennyh-koronavirusom-prevysilo-1584869766.html
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это пассажиры одного самолета, который прилетел из Женевы. а вчера еще должен с Испании человек 200 самолет второй после Италии по заражению
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У Вас не возникает желание закричать: "Санжары - это вся Украина! Япрезидент всех Санжар!!!", по типу "путин президент всего мира!!!"
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14 прилетевших с женевы в Киев!!!
мать вашу, сколько вы еще инфицированных завезете в страну?????что творит зеленский??
коронамор?? хочет повторить, как в 33 году с украинцами?????
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И у Вас тоже не возникает желание закричать: "Санжары - это вся Украина! Я президент всех Санжар!!!", по типу "путин президент всего мира!!!"
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Минздрав ИТАЛИИ распространил в минувшие выходные данные по смертности от коронавируса, где средний возраст летальных исходов - 81,4 года.

§ 14,3% - старше 90
§ 8,2% - от 80 до 89
§ 4% - от 70 до 79
§ 1,4% - от 60 до 69
§ 0,1% - от 50 до 59
§ 0% - от 50 до 59
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"Фонд Рокфеллера" готовит перераспределение финансов и активов в планетарном масштабе. А Украину затянуло в этот смерч как последних идиотов. Боюсь, что плакала наша земелька, наши чернозёмы густо политые потом и кровью миллионов украинцев. После таких "карантинов" всегда наступает экономический кризис из которого трудно выбраться, а Украине особенно тяжело!
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Не хватает одной строчки: "Сведения достал из ставки Рокфеллера, точно, мля буду, чуваки!!!!!! В Україні за добу виявлено 16 нових випадків інфікування коронавірусом, - ЦГЗ МОЗ - Цензор.НЕТ 357
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в 2017 году, когда я попала в инфекционку нашего города, у меня было все свое, даже постель, аптеки в этом богом забытом заведении не было, от слова совсем, и меня просто отпускали в город, в аптеку, где я все приобретала за свой счет, спирт, в том числе, но то в 17, когда в аптеке еще были антисептики, а счас... нас ждут оч. "веселые времена"...
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Да бросьте паниковать - что будет, то будет! Займитесь сексом с любимым человеком! Это лучше чем паника!
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16 заболевших. Ах-ах-ах! Ох-ох-ох! т е по половине заболевшего на область! Тем более потом окажется что в половине случаев диагноз не подтвердился! Какая ужасная эпидемия! Надо усиливать карантин, а то завтра вообще никто не заболеет
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все супертяжко работавшие последний год киевляне уже вернулись из курортов??????
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