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Все про:карантин (901) ЦОЗ (57) Игорь Кузин (19) COVID-19 (1682) коронавирус (305)

 В Украине за сутки выявлено 16 новых случаев инфицирования коронавирусом, - глава ЦОЗ Минздрава Кузин

За сутки 22 марта в Украине зафиксировали 16 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее количество зараженных - 63 человека.

Об этом вечером 22 марта в эфире одного из телеканалов заявил глава Центра общественного здоровья Игорь Кузин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"На данный момент у нас есть 645 подозрений и 63 подтвержденных случая", - сказал чиновник. Кузин добавил, что за 22 марта медики получили 114 подозрений на коронавирус.

"Это те случаи, которые потенциально можно квалифицировать, как инфицирование новым коронавирусом. И сейчас по отношению к каждому такому случаю происходит не только эпидемическое расследование, но и оказание медицинской помощи", - пояснил он, что значит подозрение.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183447
 
 
 Топ комментарии
 
Эпидемия, не эпидемия - боты на работе.
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Щось не чути жaртiв 95го зедебiльного кварталу з приводу вивозу масок за кордон для наживи Зе I Радуцкого? I про те що нi в одной аптеке масок не было и нет?
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Эпидемия, не эпидемия - боты на работе.
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100% - одразу видно , що їм пофіг на Україну - головне свою копійчину заробити !
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одразу видно ................................ що ти кацапский поц.
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Так переважна більшість шоколадних ботів Україну хіба що на мапі бачили, вони ж не місцеві.
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ну так - не дарма ж більшість рошенівських ботв - кацапомовні
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ну не скажите - они родом отсюда, но живут в польше-италии и при этом советую нам как любить Украину и за сивого Свина голосовать. Совсем как путинские патриоты из америк говорят, тем кто еще на россии остался.
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Порохоботам чим гірше тим краще
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бізнес на крові це якщо продавати маски після заборони експорту.
таких продажів немає. немає і бізнесу. уймись шоколадне
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так людина ж за свої і для себе.
порошенко під свій президентський зад за бюджетні 50 млн грн купив був 2 мерси. тоді тебе не плющило??????
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Когда обосрался - вини порохоботов...

Девиз всех зебилов... В Україні за добу виявлено 16 нових випадків інфікування коронавірусом, - глава ЦГЗ МОЗ Кузін - Цензор.НЕТ 320
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а картінкі які... трудяться у фотошопі за цукерки рачки
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а цукерки в них рачкИ , чи рАчки...? В Україні за добу виявлено 16 нових випадків інфікування коронавірусом, - глава ЦГЗ МОЗ Кузін - Цензор.НЕТ 6240
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Зейоббікам мабуть будуть виписувати лікарі "********* палички" в дупу! В Україні за добу виявлено 16 нових випадків інфікування коронавірусом, - глава ЦГЗ МОЗ Кузін - Цензор.НЕТ 6390
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Щось не чути жaртiв 95го зедебiльного кварталу з приводу вивозу масок за кордон для наживи Зе I Радуцкого? I про те що нi в одной аптеке масок не было и нет?
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бо карантин. концерти скасовано. чи ви від канфет геть отупіли??????
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а є дані що підприємтсва на катинці купили маски?
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Есть. Особо отсталых зелеботов за отдельную плату научу пользоваться Гуглом...)
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ссилку в студію по кожному вору який купив маску. нова пошта то них не відноситься, але по ній теж ссилку на маски
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О чем вы? Коломойский ни разу в благотворительности замечен не был. Он не лох.
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а зачем? якщо не вистачає грошей на державні функції - треба піднімати податки, а не лізти в карман до когось
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Купили і продали вдесятеро дорожче.
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війна - концерти не скасовано... зелений поц - през - концерти скасовано... дива...
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шо ж шоколадний поц не скасовував концерти????????
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Ага, 16.
Тестов нет, а у даунов всего 16 новых случаев.
Даде цифру занизить правдоподобно - и то, не могут.
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Ее правдоподобную ни одна страна дать не может как бы не старалась. Есть люди, что бессимптомно переносят инфекцию, есть у кого еще и сопутствующее может быть типа ОРВИ или банальной простуды, есть те кто не обратился, самоизолировался и лечится сам, есть банально кому не могут установить из за отсутствия достаточного количества тестов. Понятно, что реальная цифра выше.
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А шо надо просто перестать болеть , не работает ???????
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А какая разніца будет ли ходіть инфицированній коронавирусом по асфальтірованной дороге ?
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Главное что бы Зеленский - который продаёт маски на крови - заразился.... остальное - пох.
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Пока Украина болеет то ты тут на комментариях зарабатываешь. Вонь как от чехоточного.
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У дураков так принято один во всем виноват, а умные думают иначе. Уже понятно,что Сорос финансировал ЗЕленых, а не Коломойский, как нам впаривали и пытаются впаривать.
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Яка різниця - який юда фінансує юдівську експансію?
Результат - один...
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Кацап исчезни, пока за юда в деактив не попал.
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просто тестов не хватает...а привезли не те....так что еще ситуация будет "нормальной" еще до появления "тех" тестов
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петяботы как не сбрешуть, так солгут.
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Ещё нет экспресс-тестов, но выявляют. А кто этому поверит?
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Главное- не следовать советам зебилов, и будете здоровы:
В Украине за сутки выявлено 16 новых случаев инфицирования коронавирусом, - глава ЦОЗ Минздрава Кузин - Цензор.НЕТ 8530
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Шановні Зевиборці. Якщо ви не можете знайти у продажу захисну маску - не проблема. Перед виходом з дому наклєйтє на хлєбальнік наліпку Зекоманда. Вона не пропускає вірус.В Украине за сутки выявлено 16 новых случаев инфицирования коронавирусом, - глава ЦОЗ Минздрава Кузин - Цензор.НЕТ 498
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Вот у Сороса и спроси.
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Чехія. Рукавички і маска - безкоштовно!В Украине за сутки выявлено 16 новых случаев инфицирования коронавирусом, - глава ЦОЗ Минздрава Кузин - Цензор.НЕТ 3353
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Так сделай тут Европу. Начни с себя. Закупи за свои деньги маски и перчатки и дари прохожим!
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так в Украину со всего мира забрали вирусню. сейчас как раз начнется всплеск.
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МОЛОДА КРОПИВА ПРОТИ КОРОНА ВІРУСУ.
Про цілющі властивості кропиви наші предки знали не з чуток, ця трава була універсальними ліками від багатьох хвороб; прекрасним харчовим продуктом, що збагачує раціон потрібними і корисними речовинами.

Вміст вітаміну С в кропиві удвічі більше, чим у лимонах і в 10 разів більше, ніж у яблуках. А зміст каротину більший, ніж у щавлі, моркві, обліписі. Завдяки усім цим компонентам кропива є унікальною рослиною і має щонайширший спектр корисної дії. У складі листя кропива є і органічні кислоти, які сприяють зміцненню організму в цілому, підняттю імунітету. Кропива допомагає швидше відновитися організму в післяопераційний період, вона здатна протистояти радіації, захистити тканини від нестачі кисню.

Найкраще пити свіжий сік кропиви, приготований з листя та молодих соковитих пагонів. Протягом 3-4 тижнів вживайте щоденно по 3-4 ст. л. соку, розвівши водою (1:3).

Листя кропиви містять: глікозид уртицин, дубильні речовини (до 2 %), каротиноїди, хлорофіл (до 5 %), вітаміни С, В2, В3, органічні кислоти, мікро- і макроелементи (кремній, залізо - 41 мг%, мідь - 1,3 мг%, марганець - 8,2 мг%, бор - 4,3 мг%, титан - 2,7 мг%, нікель - 0,03 мг%).

Людям із захворюваннями крові (варикоз, тромбофлебіт, атеросклероз), а так само тим, у кого занадто густа кров, кропиву вживати не можна, це може спровокувати появу тромбів. Не рекомендовано вживання кропиву і вагітним жінкам, це може викликати скорочення мускулатури матки і привести до передчасних пологів.
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Кульбаба при Коронавірусі.

За рахунок свого складу, рослина володіє масою корисних властивостей. Біологічно активні речовини кульбаби володіють потужними відхаркувальними, противірусні, антибактеріальні, фунгіцидні та антиоксидирующими властивостями.

Кульбаба також багатий вітамінами, в ньому можна знайти вітаміни групи В(В1, В2 В4 і В9), вітамін Е, вітамін А і досить рідкісний вітамін К. Присутня в рослині і величезна кількість аскорбінової кислоти - до 50% на грам. Також в кульбабі можна знайти такі корисні мінерали: марганець, фосфор, кобальт, мідь, залізо, срібло, бор і багато іншого.

Виявляється, кульбаба має лікувальні властивості і приносить користь не лише своїм зовнішнім виглядом. Ця цілюща рослина здатна позбавити людину багатьох недуг. Причому, використовуються практично всі її частини: і квіти, і листя, і стебла, і навіть коріння. Також кульбабу застосовують в кулінарії у вареннях, салатах, борщах, вітамінних асорті.

Також коріння кульбаби надають зміцнювальну і антитоксичну дію, позбавляють від дисбактеріозу, нормалізують обмін речовин, заспокоюють нервову систему. Нормалізація обміну речовин в організмі і очищення шлунково-кишкового тракту призводить до поліпшення стану шкіри, волосся і нігтів, відновлює сон.

Для жінок кульбаба корисний тим, що він регулює гормональний фон, запобігаючи гормональні перепади, а також виникнення кісти і пухлини, викликані гормональним дисбалансом. Крім цього, рослину можна використовувати для лікування жіночих запальних захворювань. У свою чергу для чоловіків кульбаба корисний тим, що він підсилює ерекцію і сексуальний потяг, а також кількість і якість насіння.

Кульбаба крім лікувальних властивостей може мати і протипоказання. Хоча вони спостерігаються вкрай рідко, і кульбаба вважається безпечною для здоров'я рослиною. Слід з обережністю вживати кульбабу людям із ризиком закупорки жовчних проток, а також з підвищеною кислотністю шлункового соку, виразковою хворобою. І, звичайно ж, у всьому має бути міра.
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завтра будет 120, после завтра 240, а потом 500... и пошло!
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А потом тесты закончатся да и в ВР подмахнут то что надо - вот и все
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сейчас подвезут побольше тестов на короновирус и пойдёт резкое увеличение количества зараженных...
раньше практически не было тестов, поэтому и было такое малое количество зараженных короновирусов
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такое впечатление, что раньше жили с ним, просто не знали какой-то мутации........
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Где, твари? В Киеве??? Куда вы посвозили короновирус со всей Европы??? В Україні за добу виявлено 16 нових випадків інфікування коронавірусом, - глава ЦГЗ МОЗ Кузін - Цензор.НЕТ 5020
Уже и город называть не хотят! Ибо тогда придется закрыть столицу на карантин! И куда тогда свозить ж*помоев со всей Европы?
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