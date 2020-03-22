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 Политика Украины
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 Надо остановить распространение не только медицинской пандемии, но и политической, социальной и экономической, - Яценюк

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк рассказал о своем видении шагов, необходимых для преодоления кризиса в Украине.

"Профессионализм вместо паники, системность вместо страха, действие вместо демагогии - это три столпа, на которых должна базироваться модель преодоления кризиса", - подчеркнул Яценюк в программе "Сегодня. Итоги" на телеканале "Украина" 22 марта, сообщает Цензор.НЕТ.

"Людям в первую очередь надо говорить правду. И каждый из власти сегодня должен выходить и говорить: вот как развивается пандемия, вот сколько у нас есть масок, сколько тестов - только реально, а не лгать, - сколько у нас есть койкомест, сколько медицинского персонала, как мы обеспечены и какие у нас проблемы", - отметил он.

В противном случае, подчеркнул Яценюк, "это путь в никуда": "Это как раз путь к полному разочарованию граждан и к распространению не только медицинской пандемии, но и к политической, социальной и экономической пандемии. Это надо остановить. Люди должны быть уверены, что в стране есть власть, и эта власть знает, что делать".

Он отметил, что задача номер один сейчас - ввести всеобъемлющий и полный карантин: "Мы отстаем от Европы и США по темпам распространения пандемии, по разным оценкам, от 2 до 3 недель. Это означает, что пока мы еще не ощутили реальной волны, как пандемии, так и экономического кризиса, который потом наступит. И это тоже надо честно артикулировать. Поэтому номер один - обеспечение полноценного карантина ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основная концентрация расходов - армия, медицина, социальное обеспечение, - Яценюк о выходе из пандемии и экономического кризиса

Следующий шаг, подчеркнул Яценюк - обеспечить безопасность медиков а также других работников, которые обеспечивают жизнедеятельность граждан - спасателей, полицейских, работников продуктовых магазинов: "Задача власти - дать им средства защиты, у них должны быть маски, респираторы, средства дезинфекции. У них должна быть зарплата ".

Власти также должны четко рассказать о ситуации с медицинским обеспечением: "Они должны сейчас нам четко сказать, что есть в Украине, что едет в Украину и будет закупаться в кратчайший период времени".

Об экономической ситуации, Яценюк отметил, что во всем мире сфера услуг "на сегодня умерла": "У нас нет таких сбережений у людей, которые дали бы возможность людям выживать. Пройдет неделя или три - и все, у людей не будет средств, за что есть".

Также смотрите: Если власть продолжит разговоры с РФ в нынешнем формате - это будет распад Украины, - Яценюк. ВИДЕО

Учитывая это, подчеркнул лидер НФ, Кабинет министров должен безотлагательно изменить систему выплат по безработице, переведя регистрацию в онлайн, а также предусмотреть доплаты гражданам для того, чтобы обеспечить безработных.

Источник: https://censor.net.ua/n3183445
 
   
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https://www.youtube.com/watch?v=5JiNOZcjcj4

Итальянский прецедент: эпицентр переместился в Европу ... и Украину.

В Италии, как и в Украине - нарИд проголосовал за популистов.. чисто "по-приколу".
Тех самых популистов, что ржали и орали о "фейковом коронавирусе", делали селфи в барах - когда в стране уже были заболевшие.
Тех самых популистов, которые до первых смертей в стране думали что "рассосётся само" - и снимали видосики для пипла.
Тех самых популистов, что вместо подготовки к эпидемии - тупо на всё забили и решали свои вопросы...
И это - не об Украине., это - об ИТАЛИИ.. хотя - "никакой разницы нет!"
И теперь Италия - пожинает плоды своего идиотизма, проголосовавших "по-приколу" - расплачиваясь тысячами смертей по причине бездарности пришедших к власти популистов-клоунов.
В видео - более подробно об Италии, Испании (вчеро ОДИН футбольный матч - и Испания повторяет путь Италии), Украине (и возврате десятков тысяч из зараженной Италии, среди которых Н-количество носителей коронавируса) и расеи...
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Из аналитика он стал владельцем ботофермы.. Надо остановить распространение не только медицинской пандемии, но и политической, социальной и экономической, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6199
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бутусов, ты чего эту падлу каждый день пиаришь?пришел на крови и еще хочет?
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Да, он одним щелчком пальцев для нашей пользы и ради нас сделает нам курс доллара 120 при текущем 28. Было уже, ради нашей пользы путь сидит в Канаде
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Піди ще сіткою-рабицею кролів, смородину і помідори на соєму маєтку відгороди, тільки на 20%. І скажи, що це допомагає від кацапів і інших болячок.
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Надо бы доверить Яценюку стенку и против этих супостатов построить. И чтоб на века!
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А каг насчьот військової, економічної та фінансової?
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Кроль остановил стеной орды кацапских танков- остановит и коронавирус. Надо только дать ему несколько миллиардов. Желательно долларов.
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ну а где же еще зезрадокацапошоблу искать? Надо остановить распространение не только медицинской пандемии, но и политической, социальной и экономической, - Яценюк - Цензор.НЕТ 2266конечно же здесь...на теме про моджахеда сеню
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Сени много стало. Видать, стену достроил
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По факту: Яценюк советует раздавать деньги голодранцам, стоящим на бирже. Уумноо...
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Яценюк мразь которая на крови Майдана пришла к власти и ограбила Украитну и её народ.
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шо Петя, шо Сеня хочуть знову до корита присосатись
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Позовите Юлю и Ляшко, не все ещё в теме. Или потом их Яценюк подтянет как в тот раз
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Зачем всплыло это говно? Кому оно нужно со своими нравоучениями?
Жаль, шо заслуженная "куля в лоб", так в лобешник этому мудаку и не прилетела. Очень жаль.
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Сєня, як нам тебе не вистачає зараз з зеленими профанами.
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Надо віддати должне Яценюку,він не буб зрадником України як зелені.
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На фоне нынешних трускавецких дегенератов - клоунов начинаешь понимать что Сеня был просто финансовым гением...
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да уж в сем раз поднять тарифы - это гениальный ход...
а еще и с пенсий налоги брать...
можно еще перечислять его гениальные реформы...
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ЗЕшкваренная лугандоновская вата аж дымится от Яценюка и от того что он первый кто начал реальную демаркацию границы с московией!
Ничего лаптеногие, забор на кордоне не помешает нам вас на московию через него перекидывать!
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шо Петя, шо Сеня хочуть знову до корита присосатись
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