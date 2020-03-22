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 Пророссийские ботофермы распространяют фейковое видео о драке в автобусе якобы из-за признаков коронавируса у пассажира, - СБУ

В сети "разгоняется" видео о том, что в городском транспорте (сначала речь шла о Виннице, а потом о Львове) произошла драка, поскольку один из пассажиров якобы кашлял и был с признаками коронавируса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, киберспециалисты установили, что этот конфликт на самом деле был зафиксирован значительно раньше и никак не связан с коронавирусом ("хотя и не красит участников ситуации").

"Отметим, что первоисточниками размещения этого видео стали "боты", в частности, и пророссийского направления. Впоследствии эти материалы стали активно распространять на сепаратистских и пророссийских ресурсах. Аномальное "вирусное" распространение материала указывает на вовлечение "ботоферм" для дестабилизации ситуации.

Поэтому еще раз призываем и СМИ, и граждан тщательно относиться к проверке информации и пользоваться официальными источниками. Помните: такие публикации направлены только на расшатывание ситуации в нашем государстве.", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия, Китай и Иран распространяют фейки о коронавирусе, - Помпео

Отмечается, что сотрудники СБУ осуществляют меры по установлению и привлечению к ответственности лиц, которые сознательно распространяют ложную информацию.

Пророссийские ботофермы распространяют фейковое видео о драке в автобусе якобы из-за признаков коронавируса у пассажира, - СБУ 01

Также читайте: Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Отметим, что этот фейк в своем telegram-канале упомянул депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский. "Добрые жители Львова избили и вышвырнули из автобуса закашлявшего пассажира. Львовский Погром июня 41 года, в определенных, очень узких кругах, принято списывать на борьбу с советской властью. Представленной, как известно, в тот момент, беспомощными женщинами, детьми и стариками. Ну ок, нет уже давно никакой советской власти, на нее не спихнешь. Сами избили и вышвырнули из автобуса. Пройдет дней 10, тесты покажут реальную картину с заболеваемостью, и что тогда? Убивать за кашель будут?" - написал он.

Пророссийские ботофермы распространяют фейковое видео о драке в автобусе якобы из-за признаков коронавируса у пассажира, - СБУ 02

Напомним, на прошлой неделе СБУ уже выявила 6 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе. Совместно с Нацполицией в отношении указанных лиц приняты меры административного воздействия. Кроме этого, установлено, что один из таких "киберактивистов" получал задание из страны-агрессора на дестабилизацию ситуации через распространение фейков о COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3183443
 
 
 Топ комментарии
 
Тада.
И разбитые мудрым наридом троллейбусы в Киеве - это тоже фейк.
И бегающие по супермаркетам за гречкой и макаронами жлобы - это тоже фейк.
И быдло, забрасывающее канями автобусы с эвакуированными из Китая - это тоже фейк.
Идиоты, выбравшие президентом быдло из Кривого Рога, наверное тоже нам приснилось.

Давайте смотреть правде в глаза - большинство украинцев является дремучими отсталыми людьми, с легкотью поддающимися манипуляциям.
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Баканов, не трогай российские ботофермы, они твоему другу помогли стать президентом Украины.
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Коронавірус дістався до РФ і показав, що в умовах загрози країна не здатна навіть прогодувати своє населення. Там почався дефіцит їжі.

Росія вже звернулася до Білорусі з проханням передати продукти, заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, пише U-News з посиланням на БелТА.

Лукашенко зазначив, що після того, як через епідемію, РФ закрила кордон з Білоруссю, звернулися російські ритейлери з проханням дати продукти харчування, тому що починається дефіцит.

Президент заявив, що Білорусь на це погодилася, але вже за іншими цінами. Пророссийские ботофермы распространяют фейковое видео о драке в автобусе якобы из-за признаков коронавируса у пассажира, - СБУ - Цензор.НЕТ 7776
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путєноїдам незабаром треба буде зібратися всім стадом, щоб проголосувати за поправки до путєна.
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Коронавірус дістався до РФ і показав, що в умовах загрози країна не здатна навіть прогодувати своє населення. Там почався дефіцит їжі.

Росія вже звернулася до Білорусі з проханням передати продукти, заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, пише U-News з посиланням на БелТА.

Лукашенко зазначив, що після того, як через епідемію, РФ закрила кордон з Білоруссю, звернулися російські ритейлери з проханням дати продукти харчування, тому що починається дефіцит.

Президент заявив, що Білорусь на це погодилася, але вже за іншими цінами. Пророссийские ботофермы распространяют фейковое видео о драке в автобусе якобы из-за признаков коронавируса у пассажира, - СБУ - Цензор.НЕТ 7776
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поэтому рашка и отменила "вдруг" санкции... Проклятый Госдеп - снова будет отравлять ненавистным сыром и хамоном скрепных расеян!
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рашка відмінила ембарго на товари від акул імперіалізму?
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голод не тетка .
боятся голодного бунта, сами то кроме репы ни чего не производят ...
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Так це правда, що відмінила?

Я на рашкосайти з 2014 принципово не захожу.
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Премьер Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление
Зелёный коридор: Россия временно отменила запрет на ввоз некоторых товаров из-за коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU.
С пятницы, 20 марта, санкционный список сокращается. Разрешение на ввоз товаров первой необходимости из-за рубежа будет дано на месяц. Таможне дадут «зеленый коридор», заявил премьер Мишустин на заседании правительства 19 марта.
Такая мера связана с катастрофическими масштабами распространения коронавируса в мире. Правительство считает, что из-за угрозы распространения китайской заразы процедуру ввоза товаров первой необходимости нужно упростить.
В список вошли продовольственные и непродовольственные продукты, лекарства и медицинские изделия. В том числе - защитные маcки. Такое решение было принято по результатам оперативного совещания с заместителями.
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Как тебе кажется, почему Украина у РФ картошку закупает?
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это называется - "торговля на крови".. "узеленским" все равно чем торговать - главно прибыль..

Украина увеличила импорт картофеля в 700 раз
Корреспондент.biz, 9 декабря 2019, 16:55
В октябре-ноябре до половины всех розничных продаж картофеля приходилось на импортную продукцию, ввезенную преимущественно из России.

В течение июля-ноября 2019 года импорт картофеля в Украину достиг 188,4 тысяч тонн. Это в 700 раз больше, чем за тот же период предыдущего сезона. В основном картофель завозят из РФ и Беларуси, сообщает East Fruit в понедельник, 9 декабря.
В ноябре был установлен новый рекорд месячного импорта картофеля - 46 тысяч тонн. И хотя по сравнению с октябрем объемы импорта снизились в два раза, они превышали объемы импорта за ноябрь 2018 года в 15 тысяч раз.


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Украина и раньше картошку закупала у других .
я вчера в магазине и картофель из франции на прилавке видел по 25 гривен .
но пока не видел картофель из рАсии а у нас закон обязывает писать страну производитель на товаре .
да и с чего ты взял что ее прям таки закупают что бы вся украина не голодала ?
порой ваши кацапские фейки просто умиляют , это бы было не так смешно если бы небыло так грустно !!!
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еды нет, осталось одно дерьмо. и есть очень хорошая новость от якутского скульптора )
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https://www.youtube.com/watch?v=5JiNOZcjcj4

Итальянский прецедент: эпицентр переместился в Европу ... и Украину.

В Италии, как и в Украине - нарИд проголосовал за популистов.. чисто "по-приколу".
Тех самых популистов, что ржали и орали о "фейковом коронавирусе", делали селфи в барах - когда в стране уже были заболевшие.
Тех самых популистов, которые до первых смертей в стране думали что "рассосётся само" - и снимали видосики для пипла.
Тех самых популистов, что вместо подготовки к эпидемии - тупо на всё забили и решали свои вопросы...
И это - не об Украине., это - об ИТАЛИИ.. хотя - "никакой разницы нет!"
И теперь Италия - пожинает плоды своего идиотизма, проголосовавших "по-приколу" - расплачиваясь тысячами смертей по причине бездарности пришедших к власти популистов-клоунов.
В видео - более подробно об Италии, Испании (вчеро ОДИН футбольный матч - и Испания повторяет путь Италии), Украине (и возврате десятков тысяч из зараженной Италии, среди которых Н-количество носителей коронавируса) и расеи...
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Бот шото высрал и налайкал свой высер с кучи аккаунтов
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подтверджены кем ?
вроди еще тесты не привезли ....
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Тести -- то інша справа: вони, просто, швидкі і тільки для цього вірусу. А є ще лабораторії, в яких, на жаль, не все так швидко, як хотілося б. Ось тут про ті лабораторії: У Києві з'явився новий пацієнт з підозрою на коронавірус
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так тайну из этого сами не делайте, а выложите видео с вашими пояснениями, и вопрос исчерпан. А так опять пустили туман думай что хочешь.
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Я смотрел, банальная драка(как обычно).Там пенсионер еще пытался пнуть, но промазал.
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Та хоть бы это и так было. Нашли новость. Подрались в автобусе. Та это каждый день, на каждой остановке. Я понимаю, если бы Медведчука отметелили на кизяк, за то, что он чихнул в Раде.. - это было бы событие
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Тада.
И разбитые мудрым наридом троллейбусы в Киеве - это тоже фейк.
И бегающие по супермаркетам за гречкой и макаронами жлобы - это тоже фейк.
И быдло, забрасывающее канями автобусы с эвакуированными из Китая - это тоже фейк.
Идиоты, выбравшие президентом быдло из Кривого Рога, наверное тоже нам приснилось.

Давайте смотреть правде в глаза - большинство украинцев является дремучими отсталыми людьми, с легкотью поддающимися манипуляциям.
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Герхард - быдло пишущее о быдле - тоже быдло.
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Но-но ! Можливо, ті,що бігали по гречку й макарони-не такі вже й дурні.
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слышь кацап у тебя вчера ночью в мАскву ввели армию и Беркут Киевский который растреливал на Майдане людей а ты все срешся что в киеве в маршрутке кому то в морду дали ?????????????????????
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Те, що є, то є, але зайвого не потрібно Проросійські ботоферми поширюють фейкове відео про бійку в автобусі нібито через ознаки коронавірусу у пасажира, - СБУ - Цензор.НЕТ 4860 Та й не факт, що певні відео знімаються не за домовленістю за наперед написаним сценарієм Проросійські ботоферми поширюють фейкове відео про бійку в автобусі нібито через ознаки коронавірусу у пасажира, - СБУ - Цензор.НЕТ 413
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Ніхто не займається пропагандою піднімаючи силу духа народа, все більше унічижаючі новини, серіали + дремуча халявна пам'ять совків, які передають її своїм нащадкам.
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все это так, но справедливости ради я сообщу вам новость например, что американцы угнали фуру с туалетной бумагой.
Так что все сходят с ума потихоньку, и наши ни хуже, ни лучше....
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Баканов, не трогай российские ботофермы, они твоему другу помогли стать президентом Украины.
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Да куда тем каца-ботам убогим! Драгоценнейшее правительство само тААк расшатывает ситуацию и разгоняет панику, что за ними не угнаться! Основной вопрос - что будет жрать половина страны, которую они отправили на самомастурбациию? - висит в воздухе! Мать вашу шмыганую! Пророссийские ботофермы распространяют фейковое видео о драке в автобусе якобы из-за признаков коронавируса у пассажира, - СБУ - Цензор.НЕТ 9807
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Я не сомневаюсь что драки возможны при таком безалаберном управлении но я недавно заметил что в раене 800 м от моего дома как то незаметно открылись 5 наливаек и 6 разливаек пива и тут вдруг попалось на глаза вот это : Пророссийские ботофермы распространяют фейковое видео о драке в автобусе якобы из-за признаков коронавируса у пассажира, - СБУ - Цензор.НЕТ 9453
"ДП "Укрспирт"запустило у роботу ще 4 заводи через підвищений попит на медичний спирт у зв'язку з поширенням вірусу Covid-19 (коронавірусу)" йдеться у повідомленні пресслужби підприємства.

***
Нас что начинают СПАИВАТЬ ?
а за чем ?????????????????????????????
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зачем пишется вместе..., и вообще, пора уже догадаться....
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...через підвищений попит на медичний спирт....
Антисептик из чего делается? А алкоголя в магазинах и без того валом. Но как антисептик он не годится. Нужно чтобы содержание спирта было не менее 73%.
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Так ещё укрспирт остановил экспорт, вероятно, чтобы, спирт не вывезли, как маски, а то у тогда точно бунт!
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На рассии такой бардак с обнулённым карликом ,что венсь мир посылает кремлёвсого карлика на *** .
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а что на рАсии кого то спросят или кто то против будет ?
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А той відеоматеріал-фейк ,крім СБУ,хтось бачив ?
Чи "наша служба і опасна і трудна,і ніхріна нє відна",і треба виправдати під час епідемії закупівлю новеньких фольксів і тойот ?
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Наше ТВ расскажет, что угодно если заплатить, например - маски бесполезны!
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Маски уже не обговорил разве что ленивый. Маски безусловно полезны. Только смотря для чего.
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а ВАШЕ это какое ?
то что я смотрю то вряд ли ...
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Интересно, за эти разоблачения дают целому отделу только медали или повышенные премии тоже? Проросійські ботоферми поширюють фейкове відео про бійку в автобусі нібито через ознаки коронавірусу у пасажира, - СБУ - Цензор.НЕТ 6608
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сегодня начал падать на измену
вдруг если перегорела лампочка ? где ее купить ? Вы скажите живи так ..Ок если порвало шланг на туалетный бачек или на смеситель или картридж в смесителе накрылся что делать ?
все работают только по интернету ...и в какой год мы шагнули в 1995 или в 1795 ?
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Викрути лампочку з іншого приміщення і вкрути туди де згоріла, а потім навпаки. Проросійські ботоферми поширюють фейкове відео про бійку в автобусі нібито через ознаки коронавірусу у пасажира, - СБУ - Цензор.НЕТ 6021
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Не панікуй раньше часу. Зараз форс мажор. Потім пристосується все. Але щось купити не з ліків або харчів... Проросійські ботоферми поширюють фейкове відео про бійку в автобусі нібито через ознаки коронавірусу у пасажира, - СБУ - Цензор.НЕТ 9819
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Лампочки є в супермаркетах, повно їх там. Певно що будівельники перейшли в інет, тому можна подзвонити і домовитися про зустріч. Приватний транспорт не зупиняють
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На вибори ходив...Там,твої,вподобаня.Олігохренат....
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Хай собі, як знають, божеволіють, конають, - нам своє робить.
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Уже самоизолировался! Сказали, выйдешь из дому, больше живым не зайдешь! Он думал, что любимчики Петра самые умные, а соседи идиоты...теперь же две недели - на карантин! Проросійські ботоферми поширюють фейкове відео про бійку в автобусі нібито через ознаки коронавірусу у пасажира, - СБУ - Цензор.НЕТ 1994
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Розігнати,це,дебільне,нінащо непригодне СБУ.Кому потрібніці,російськи паяци Проросійські ботоферми поширюють фейкове відео про бійку в автобусі нібито через ознаки коронавірусу у пасажира, - СБУ - Цензор.НЕТ 4683
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СБУ, сама велика прокацапська ботоферма на Банковій. Накриєте її, а інші не страшні.
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Та хай козломордые разгоняют. Они и Санжары разогнали теперь в параше коронопаника - ***** на карантине. А теперь начнут друг другу морды бить и нехай.
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73% хотели постоянного шоу - получайте. Жрите не обляпойтесь.
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жрите вы. леденцы рошен. на руинах нашей медицины и разворованной барыгой страны.
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А хочешь посмотреть смертельное шоу? Сгоняй в Италию!
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14 випадків інфікування виявили у Києві, 1 - у Львові та 1 - на Київщині.
https://hromadske.ua/posts/u-centri-gromadskogo-zdorovya-rozpovili-de-viyavili-novi-vipadki-zarazhennya-koronavirusom-v-********
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