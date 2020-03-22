 Пророссийские ботофермы распространяют фейковое видео о драке в автобусе якобы из-за признаков коронавируса у пассажира, - СБУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, киберспециалисты установили, что этот конфликт на самом деле был зафиксирован значительно раньше и никак не связан с коронавирусом ("хотя и не красит участников ситуации").

"Отметим, что первоисточниками размещения этого видео стали "боты", в частности, и пророссийского направления. Впоследствии эти материалы стали активно распространять на сепаратистских и пророссийских ресурсах. Аномальное "вирусное" распространение материала указывает на вовлечение "ботоферм" для дестабилизации ситуации.

Поэтому еще раз призываем и СМИ, и граждан тщательно относиться к проверке информации и пользоваться официальными источниками. Помните: такие публикации направлены только на расшатывание ситуации в нашем государстве.", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сотрудники СБУ осуществляют меры по установлению и привлечению к ответственности лиц, которые сознательно распространяют ложную информацию.

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Отметим, что этот фейк в своем telegram-канале упомянул депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский. "Добрые жители Львова избили и вышвырнули из автобуса закашлявшего пассажира. Львовский Погром июня 41 года, в определенных, очень узких кругах, принято списывать на борьбу с советской властью. Представленной, как известно, в тот момент, беспомощными женщинами, детьми и стариками. Ну ок, нет уже давно никакой советской власти, на нее не спихнешь. Сами избили и вышвырнули из автобуса. Пройдет дней 10, тесты покажут реальную картину с заболеваемостью, и что тогда? Убивать за кашель будут?" - написал он.

Напомним, на прошлой неделе СБУ уже выявила 6 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе. Совместно с Нацполицией в отношении указанных лиц приняты меры административного воздействия. Кроме этого, установлено, что один из таких "киберактивистов" получал задание из страны-агрессора на дестабилизацию ситуации через распространение фейков о COVID-19.