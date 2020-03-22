 Пророссийские ботофермы распространяют фейковое видео о драке в автобусе якобы из-за признаков коронавируса у пассажира, - СБУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, киберспециалисты установили, что этот конфликт на самом деле был зафиксирован значительно раньше и никак не связан с коронавирусом ("хотя и не красит участников ситуации").
"Отметим, что первоисточниками размещения этого видео стали "боты", в частности, и пророссийского направления. Впоследствии эти материалы стали активно распространять на сепаратистских и пророссийских ресурсах. Аномальное "вирусное" распространение материала указывает на вовлечение "ботоферм" для дестабилизации ситуации.
Поэтому еще раз призываем и СМИ, и граждан тщательно относиться к проверке информации и пользоваться официальными источниками. Помните: такие публикации направлены только на расшатывание ситуации в нашем государстве.", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники СБУ осуществляют меры по установлению и привлечению к ответственности лиц, которые сознательно распространяют ложную информацию.
Отметим, что этот фейк в своем telegram-канале упомянул депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский. "Добрые жители Львова избили и вышвырнули из автобуса закашлявшего пассажира. Львовский Погром июня 41 года, в определенных, очень узких кругах, принято списывать на борьбу с советской властью. Представленной, как известно, в тот момент, беспомощными женщинами, детьми и стариками. Ну ок, нет уже давно никакой советской власти, на нее не спихнешь. Сами избили и вышвырнули из автобуса. Пройдет дней 10, тесты покажут реальную картину с заболеваемостью, и что тогда? Убивать за кашель будут?" - написал он.
Напомним, на прошлой неделе СБУ уже выявила 6 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе. Совместно с Нацполицией в отношении указанных лиц приняты меры административного воздействия. Кроме этого, установлено, что один из таких "киберактивистов" получал задание из страны-агрессора на дестабилизацию ситуации через распространение фейков о COVID-19.
Росія вже звернулася до Білорусі з проханням передати продукти, заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, пише U-News з посиланням на БелТА.
Лукашенко зазначив, що після того, як через епідемію, РФ закрила кордон з Білоруссю, звернулися російські ритейлери з проханням дати продукти харчування, тому що починається дефіцит.
Президент заявив, що Білорусь на це погодилася, але вже за іншими цінами.
боятся голодного бунта, сами то кроме репы ни чего не производят ...
Я на рашкосайти з 2014 принципово не захожу.
Зелёный коридор: Россия временно отменила запрет на ввоз некоторых товаров из-за коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU.
С пятницы, 20 марта, санкционный список сокращается. Разрешение на ввоз товаров первой необходимости из-за рубежа будет дано на месяц. Таможне дадут «зеленый коридор», заявил премьер Мишустин на заседании правительства 19 марта.
Такая мера связана с катастрофическими масштабами распространения коронавируса в мире. Правительство считает, что из-за угрозы распространения китайской заразы процедуру ввоза товаров первой необходимости нужно упростить.
В список вошли продовольственные и непродовольственные продукты, лекарства и медицинские изделия. В том числе - защитные маcки. Такое решение было принято по результатам оперативного совещания с заместителями.
Украина увеличила импорт картофеля в 700 раз
Корреспондент.biz, 9 декабря 2019, 16:55
В октябре-ноябре до половины всех розничных продаж картофеля приходилось на импортную продукцию, ввезенную преимущественно из России.
В течение июля-ноября 2019 года импорт картофеля в Украину достиг 188,4 тысяч тонн. Это в 700 раз больше, чем за тот же период предыдущего сезона. В основном картофель завозят из РФ и Беларуси, сообщает East Fruit в понедельник, 9 декабря.
В ноябре был установлен новый рекорд месячного импорта картофеля - 46 тысяч тонн. И хотя по сравнению с октябрем объемы импорта снизились в два раза, они превышали объемы импорта за ноябрь 2018 года в 15 тысяч раз.
я вчера в магазине и картофель из франции на прилавке видел по 25 гривен .
но пока не видел картофель из рАсии а у нас закон обязывает писать страну производитель на товаре .
да и с чего ты взял что ее прям таки закупают что бы вся украина не голодала ?
порой ваши кацапские фейки просто умиляют , это бы было не так смешно если бы небыло так грустно !!!
Итальянский прецедент: эпицентр переместился в Европу ... и Украину.
В Италии, как и в Украине - нарИд проголосовал за популистов.. чисто "по-приколу".
Тех самых популистов, что ржали и орали о "фейковом коронавирусе", делали селфи в барах - когда в стране уже были заболевшие.
Тех самых популистов, которые до первых смертей в стране думали что "рассосётся само" - и снимали видосики для пипла.
Тех самых популистов, что вместо подготовки к эпидемии - тупо на всё забили и решали свои вопросы...
И это - не об Украине., это - об ИТАЛИИ.. хотя - "никакой разницы нет!"
И теперь Италия - пожинает плоды своего идиотизма, проголосовавших "по-приколу" - расплачиваясь тысячами смертей по причине бездарности пришедших к власти популистов-клоунов.
В видео - более подробно об Италии, Испании (вчеро ОДИН футбольный матч - и Испания повторяет путь Италии), Украине (и возврате десятков тысяч из зараженной Италии, среди которых Н-количество носителей коронавируса) и расеи...
вроди еще тесты не привезли ....
И разбитые мудрым наридом троллейбусы в Киеве - это тоже фейк.
И бегающие по супермаркетам за гречкой и макаронами жлобы - это тоже фейк.
И быдло, забрасывающее канями автобусы с эвакуированными из Китая - это тоже фейк.
Идиоты, выбравшие президентом быдло из Кривого Рога, наверное тоже нам приснилось.
Давайте смотреть правде в глаза - большинство украинцев является дремучими отсталыми людьми, с легкотью поддающимися манипуляциям.
Так что все сходят с ума потихоньку, и наши ни хуже, ни лучше....
"ДП "Укрспирт"запустило у роботу ще 4 заводи через підвищений попит на медичний спирт у зв'язку з поширенням вірусу Covid-19 (коронавірусу)" йдеться у повідомленні пресслужби підприємства.
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Нас что начинают СПАИВАТЬ ?
а за чем ?????????????????????????????
- за шкафом !
Антисептик из чего делается? А алкоголя в магазинах и без того валом. Но как антисептик он не годится. Нужно чтобы содержание спирта было не менее 73%.
Чи "наша служба і опасна і трудна,і ніхріна нє відна",і треба виправдати під час епідемії закупівлю новеньких фольксів і тойот ?
то что я смотрю то вряд ли ...
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вдруг если перегорела лампочка ? где ее купить ? Вы скажите живи так ..Ок если порвало шланг на туалетный бачек или на смеситель или картридж в смесителе накрылся что делать ?
все работают только по интернету ...и в какой год мы шагнули в 1995 или в 1795 ?
https://hromadske.ua/posts/u-centri-gromadskogo-zdorovya-rozpovili-de-viyavili-novi-vipadki-zarazhennya-koronavirusom-v-********