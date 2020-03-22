 Подготовка законопроектов для рассмотрения на внеочередном заседании Рады почти окончена, - Разумков

Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня мы готовимся к внеочередному заседанию Верховной Рады Украины. Наши коллеги нарабатывают ряд законопроектов, они почти готовы. Я думаю, что сегодня до вечера они будут уже полностью подготовлены в комитетах", - сказал Разумков в эфире одного из телеканалов.
При этом Разумков не сообщил, когда внеочередное заседание Рады может состояться. Он отметил, что народные депутаты работают конструктивно и консолидированно, убрав "политику из деятельности парламента".
Ранее, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допускал, что внеочередное заседание Верховной Рады может пройти в начале предстоящей недели.
почитай, там про запреты или ограничения для депутатов ни чего абсолютно не написано ....
соберутся, перезаразятся и разнесут по округам и по бензозаправкам
Гончаренко тянет маски, Ярославский покупает тесты .
Ермак покупает себе мерса.
Но он не барыга ?
Он слуга, ему же такое можно ?
тогда ни мира не было и землю забрали - думаешь повторится ?
ну вот такая цена его подписи , главное что бы не продешевил в комплектации мерса ....
подозрительная трудоспособность в тотальный и усиленный карантин тех, кто месяцами так ни хера не делал... уж не вызвано ли это каким-то осложнением от предкороновируса???
не...ну не дерибанить же они там сбегутся-соберутся ? ))))))))))
(а чего ж еще? естественно ж ...дерибанить)
(анаболики для лёликов-боликов завезли чё ли?)
ваша Вошьдь сказала, что мы все президенты, зуб давало.. как бы не осталась без зубов, обещалка хйлова..
иначе прийдём в 95й правительственный квартал ВСЕ и заплюём ваш вирус короны насмерть, не помогут и авак-овцы
Що за ігри зі схованками???
Бажаєте таки , щоби вас знесли??? - Україні звісно буде погано, бо фєдєрасти цього лише чекають, але вас це вже не буде турбувати - це ви розумієте???
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