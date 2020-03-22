 За сутки от коронавируса в Италии умер 651 человек, общее число жертв COVID-19 в стране - 5 476 человек

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статистический портал Worldometer.

Общее количество зараженных коронавирусом в Италии составляет 59,1 тыс. человек, в том числе за последние сутки выявили почти 5,6 тыс. новых случаев болезни.

7 024 итальянца полностью выздоровели, 46,6 тыс. человек продолжают лечение, 3 тыс. случаев оцениваются как критические.

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