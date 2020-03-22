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 Происшествия, За рубежом
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 За сутки от коронавируса в Италии умер 651 человек, общее число жертв COVID-19 в стране - 5 476 человек

21 марта от коронавируса в Италии умер 651 человек, общее количество умерших от COVID-19 в стране составляет 5 476 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статистический портал Worldometer.

Общее количество зараженных коронавирусом в Италии составляет 59,1 тыс. человек, в том числе за последние сутки выявили почти 5,6 тыс. новых случаев болезни.

7 024 итальянца полностью выздоровели, 46,6 тыс. человек продолжают лечение, 3 тыс. случаев оцениваются как критические.

За сутки от коронавируса в Италии умер 651 человек, общее число жертв COVID-19 в стране - 5 476 человек 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Италии объяснили высокую смертность от коронавируса в стране. Одна из причин - средний возраст населения

Источник: https://censor.net.ua/n3183440
 
 
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Умерло меньше чем вчера. Надеюсь тенденция будет сохранятся.
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если дедушка в прединсультном состоянии с отказавшими почками в последнюю неделю своей жизни подхватил вирус, то умер он от вируса.

в прежние года с такими же симптомами умирали без вируса в таких же количествах.

Общая смертность повысилась по сравнению с таким же периодом прошлого года ?
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Ужасно много, но все же чуть меньше, чем вчера. Появляется свет в конце тоннеля?
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Надеюсь там пик прошел, вот в США только все начинается
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Може хоч епідемія спонукає американців проголосувати за демократів,я кі обіцяють перехід на безкоштовну медицину європейського зразка...
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перехід на безкоштовну медицину європейського зразка...

как в Италии ?
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І чим тобі не подобаєтсья італійський зразок?
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а чем итальянский образец лучше американского в пересчёте смертности от вируса на тысячу граждан ?
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https://likkasa.com.ua/10-stran-s-luchshej-sistemoj-zdravooxraneniya-v-mire/
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и правда у американцев медицина проблема по финансам серьезная
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у тебя вообще нет событий, действий, явлений и вещей, не связанных с Порошенко ?
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слушай сарказм может быть какой угодно, но сейчас не до этого, я знаю и многие граждане Украины, что именно у нас будет пиз..ц какова не будет даже в Италии, просто думайте о вашем личном здоровье и не смейтесь над реальной опасностью
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реальная опасность заключается не в самом вирусе, а в отсутствии организации медицины при пиковых вызовах
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Для бессмертных стало понятно, что они смертны на 100%?
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А прєдставляєтє, как оно для атєїстов?
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То Петя ще настоює, щоб метро працювало?
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