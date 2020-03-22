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 Политика Украины
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 "Укрзализныця" назначила еще один спецпоезд из Перемышля в Киев, - Криклий

Назначен еще один спецпоезд из Перемышля в Киев для эвакуации украинцев из Польши. Он отправится 23 марта.

Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что поезд №706/705 отправится из Перемышля 23 марта в 15:50 и прибудет в Киев в 23:59. По дороге запланирована остановка во Львове.

Билеты можно купить на сайте "Укрзализныци".

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Укрзализныця назначила еще один спецпоезд из Перемышля в Киев, - Криклий 01

Напомним, 20 марта из польского Перемышля в Украину прибыло четыре поезда, на которых вернулись более 2 400 украинцев. Семерых пассажиров госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183439
 
 
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Национальной безопасностью Украинекто-нибудь занимается???
Похоже в Украину скоро со всей планеты заразу свезут!
Интересно, что скажет Зе когда начнут умирать люди ?
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Одним поездом больше, одним поездом меньше.
Уже какая разница?
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Я смотрю что большинство СМИ начало испытывать финансовые трудности после 5 лет процветания, когда вливались огромные деньги на мочилово Порошенко.
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так седьмой год уже пошел как Пи2дец Киеву - разве ты не заметил ???
а после того как рАсия выключила газ так ОН вообще замерз ....
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наверно ждут новый видосик от бубочки ? "Укрзализныця" назначила еще один спецпоезд из Перемышля в Киев, - Криклий - Цензор.НЕТ 9646
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давайте прямо с Италии всех сюда везите, придурки
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ЗЕ И КРИКЛИЙ-ВЫ УЖЕ ЗАВЕЗЛИ В УКРАИНУ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 57 ТЫСЯЧ БОЛЬНЫХ И НИКТО НЕСЛЕДИТ ЗА ИХ КАРАНТИНОМ-ЧТОДАЛЬШЕ?А ИЗРАИЛЬ ВСЕХ ПРИБЫВШИХ УЛОЖИЛ НА КАРАНТИН!
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