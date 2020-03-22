 "Укрзализныця" назначила еще один спецпоезд из Перемышля в Киев, - Криклий

Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что поезд №706/705 отправится из Перемышля 23 марта в 15:50 и прибудет в Киев в 23:59. По дороге запланирована остановка во Львове.

Билеты можно купить на сайте "Укрзализныци".

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Напомним, 20 марта из польского Перемышля в Украину прибыло четыре поезда, на которых вернулись более 2 400 украинцев. Семерых пассажиров госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу.

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