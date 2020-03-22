 Меркель уходит на самоизоляцию после общения с врачом, у которого выявили коронавирус

Об этом сообщил пресс-секретарь Меркель Штефан Зайберт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"После сегодняшней пресс-конференции канцлеру сообщили, что врач, который в пятницу вечером сделал ей прививку от пневмококковой инфекции, прошел тестирование на коронавирус, и оно было позитивно. Поэтому канцлер решила незамедлительно отправиться на домашний карантин", - сообщил Зайберт.
По его словам, Меркель в ближайшие дни будет регулярно проходить проверки до тех пор, пока не будет однозначного результата. "И на домашнем карантине канцлер будет выполнять свои служебные обязанности", - сказал Зайберт.
Ранее Меркель сама сообщила, что из-за ограничений общественной жизни правительством ФРГ ее жизнь сейчас полностью изменилась - большую часть времени она проводит дома в телефонных переговорах и видеоконференциях, все служебные поездки в настоящее время отменены.
По данным института Роберта Коха на 22 марта, в Германии 18 610 человек, у которых подтвержден коронавирус нового типа, 55 человек скончались.
и заходи в метро, не ссы! Бумаги туалетной не достать?
Скорей скупайте книги, книги, *****! Сходил купил бюстгальтер номер шесть.
Две маски для лица, пожалуй, есть Главврач запретил приближаться к клеёнке,
поминки проводятся на удалёнке. Вакцину ищут лучшие умы.
И средние. И худшие. И мы. Одно лишь утешает наш народ:
весь мир такой же идиот.
Или тобой всю жизнь будет править колбаса по 2.20?
Ярослав Смеляков.
Если я заболею,
к врачам обращаться не стану,
Обращаюсь к друзьям
(не сочтите, что это в бреду):
постелите мне степь,
занавесьте мне окна туманом,
в изголовье поставьте
ночную звезду.
врач, делавший прививку первому лицу...и заболел...
первое лицо, сходило в магазин...а ее водители-охрана-обслуга? по идее тоже???