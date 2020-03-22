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Все про:Германия (3553) карантин (901) Меркель (1763) COVID-19 (1616) коронавирус (305)

 Меркель уходит на самоизоляцию после общения с врачом, у которого выявили коронавирус

Канцлер Германии Ангела Меркель будет находиться на самоизоляции, ибо общалась с врачом, у которого впоследствии подтвердили коронавирус.

Об этом сообщил пресс-секретарь Меркель Штефан Зайберт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"После сегодняшней пресс-конференции канцлеру сообщили, что врач, который в пятницу вечером сделал ей прививку от пневмококковой инфекции, прошел тестирование на коронавирус, и оно было позитивно. Поэтому канцлер решила незамедлительно отправиться на домашний карантин", - сообщил Зайберт.

По его словам, Меркель в ближайшие дни будет регулярно проходить проверки до тех пор, пока не будет однозначного результата. "И на домашнем карантине канцлер будет выполнять свои служебные обязанности", - сказал Зайберт.

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Ранее Меркель сама сообщила, что из-за ограничений общественной жизни правительством ФРГ ее жизнь сейчас полностью изменилась - большую часть времени она проводит дома в телефонных переговорах и видеоконференциях, все служебные поездки в настоящее время отменены.

По данным института Роберта Коха на 22 марта, в Германии 18 610 человек, у которых подтвержден коронавирус нового типа, 55 человек скончались.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183436
 
 
 Топ комментарии
 
Ты депутат Верховной Рады, ты подозреваешь, что у тебя коронавирус? Не спеши идти в самоизоляцию, вначале организуй встречу с депутатами Опоблока, пожми руку Медведчуку и Рабиновичу, пообщайся с Ермаком и поцелуй в щечку Мендель.
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Я думаю что у человека, который круглосуточно следит за комментариями на странице Мендель - определенные проблемы с головой.
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Надень на голову трусы
и заходи в метро, не ссы! Бумаги туалетной не достать?
Скорей скупайте книги, книги, *****! Сходил купил бюстгальтер номер шесть.
Две маски для лица, пожалуй, есть Главврач запретил приближаться к клеёнке,
поминки проводятся на удалёнке. Вакцину ищут лучшие умы.
И средние. И худшие. И мы. Одно лишь утешает наш народ:
весь мир такой же идиот.
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У тебе, що, було завдання за не слідкувати? Меркель уходит на самоизоляцию после общения с врачом, у которого выявили коронавирус - Цензор.НЕТ 1743
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А свое мнение имеешь?
Или тобой всю жизнь будет править колбаса по 2.20?
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Я думаю что у человека, который круглосуточно следит за комментариями на странице Мендель - определенные проблемы с головой.
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Я думаю, что человек пишущий под разными флагами - троль!
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Трында, ты, меркель, брехливая, санкции ты уходишь с рашки снимать.
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Ты депутат Верховной Рады, ты подозреваешь, что у тебя коронавирус? Не спеши идти в самоизоляцию, вначале организуй встречу с депутатами Опоблока, пожми руку Медведчуку и Рабиновичу, пообщайся с Ермаком и поцелуй в щечку Мендель.
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Німеччина подолає епідемію, а в Україні поки нема планів щодо забезпечення населення на період епідемії.
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Нема епідемії, є наша земля, яку вони хочуть віддати за весь цей цирк на всій землі.
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у немцев самый низкий процент смертности! на уровне 0,7 примерно! и у нас порядка 8%! и это только цветочки... в Иране тоже порядка 8%... вот это наш уровень
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Устрой поцелуй по брежневски с президентом.
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Меркель! Мы очень.... прям ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ обеспокоены!!! Прям в 99 левел обеспокоенности о состоянии твоего здоровья!
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Фрау Рібентроп ***** - їй Порох був як ниючий зубний біль: вона би вже стільки питань з другом вольдемаром би обкашляла - а то якійсь санкції баблішко опять же мимо ... І тут поперло - обрали вісьлюка!
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не плохо сходила в маркет за французкой булочкой.
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ех, Анжела, а могла б востаннє вофку ***** відвідати і попрощатися
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Думаю фрау Меркель сейчас самое время встретиться с Лукашенко
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не, спросить с глазу на глаз путина, есть ли у того сибирская шуба
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Вот оно как, к врачам обращаться...

Ярослав Смеляков.


Если я заболею,
к врачам обращаться не стану,
Обращаюсь к друзьям
(не сочтите, что это в бреду):
постелите мне степь,
занавесьте мне окна туманом,
в изголовье поставьте
ночную звезду.

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вот как бывает!!!
врач, делавший прививку первому лицу...и заболел...
первое лицо, сходило в магазин...а ее водители-охрана-обслуга? по идее тоже???
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Бо *** кази туй бабі аби не бігала сама за вином у супермаркет...
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