 По данным разведки потери наемников РФ на Донбассе за неделю составили 13 убитых, 22 раненых, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Также оккупанты потеряли три единицы техники, в частности миномет калибра 120 мм без возможности восстановления и два автомобиля типа Урал.

Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих наши подразделения всегда дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

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