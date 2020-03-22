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Все про:боевик (16508) потери (1826) наемники РФ (1093)

 По данным разведки потери наемников РФ на Донбассе за неделю составили 13 убитых, 22 раненых, - пресс-центр ОС

По подтвержденным данным разведки, потери русско-оккупационных войск за текущую неделю составили 13 человек погибших, 22 человека ранены и травмированы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Также оккупанты потеряли три единицы техники, в частности миномет калибра 120 мм без возможности восстановления и два автомобиля типа Урал.

Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих наши подразделения всегда дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, - Офис Генпрокурора

Источник: https://censor.net.ua/n3183434
 
   
 Топ комментарии
 
Краще би відпустили в ордло кілька сепарів, які інфіковані короновірусом.🙄
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По данным разведки потери наемников РФ на Донбассе за неделю составили 13 убитых, 22 раненых, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3337 опять неуставные взаимоотношения лыдынырии?
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Краще би відпустили в ордло кілька сепарів, які інфіковані короновірусом.🙄
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ходять взагалі дикі чутки, що наші "миролюбці" хочуть навпаки - запропонувати хворих на коронавірус з окупованих територій везти до нас ( я наприклад це вже почув тричі за сьогодні...може фейк...а може й ні... від сивохоподібних всього можно чекати)
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и не просто отпустили, а на фуре с водкой !!!
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Раніше казали про втрати сепарів, а теперішня влада - мовчить....
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Не, теперь ты просто говоришь "я вам ниверю, вы фсе врёти"
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13 опочленцев скорей всего подохли от бояры на метаноле... ведь наш гавнокомандующий ************ сказал: "просто нужно перестать стрелять..."
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Зелебобики,где ваш мир обещанный на коленях? Может пойдёте с него получит..... как с охламона по голове табуретом.Он ведь вас ЛОХАМи выставил.Украинцы ему не верили сразу, шилокруту квартальному.За одно и про 4000 напомните.
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ОНО еще не научилось , ему нужно дать еще время, 11 месяцев это мало ...
но эти 73% тварей за него голосовавших забыли что 7 июня Порошенко принял присягу а в конце августа уже был Иловайск и ни кто не тдавал времени учится !!!
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як зєльонській взнає, то комусь мало не покажеться За даними розвідки, втрати найманців РФ на Донбасі за тиждень становлять 13 убитих, 22 поранених, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7468 За даними розвідки, втрати найманців РФ на Донбасі за тиждень становлять 13 убитих, 22 поранених, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7468
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Паленую бояру с беспилотника сбросили?
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опять неуставные взаимоотношения лыдынырии?
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Короновирус однако свирепствует.. По данным разведки потери наемников РФ на Донбассе за неделю составили 13 убитых, 22 раненых, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 4596
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Это же наши люди, надо им аптечки подарить и еды отправить!
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начорта покійникам аптечки і їжа?
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Ну там один умник из зезрады предлагал им аптечек передать
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Я чёйто не понял? Энти порохоботы мочат наших избирателей!!!!???
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Бред, полный бред. Век интернета и такие сказки писать, для кого???
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Уже извинились презик с ермаком перед ****** владимировичем?
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13 человек погибших

они что повесились (если запрещено стрелять в них) ?
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По данным разведки потери наемников РФ на Донбассе за неделю составили 13 убитых, 22 раненых, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1493

А полиция не усматривает в этом скоплении народа нарушение указа о карантине ?
Или она только из автобуса 11-го пассажира вытаскивает, а тут - всё норм ?!
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..эти пусть гуляют, Кирюха отмашку дал, в звоны звонить и хороводы крестные водить и поплотнее,пусть гуляют, может и вправду попустит...
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Шо порохоботи - стріляти нашим заборонено? )))
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а что можно стрелять без приказа ?
ты что как и бубочка УКЛОНИСТ не был в армии и не читал присягу и устав ???
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а ніхто і не стріляв . то все самопідриви і самостріли
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Эту инфу нужно проверить, зеленый мародер любит себе оманские фронта приписывать.
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Кажется, что хорошие результаты, но если учесть, что по ту сторону баррикад находятся декласированные человекоподобные, никому не нужные приматы, то для нас это дорогая цена.
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Чета не ясно где здесь зрада....может надо сидя на бутылке с права на лево читать?
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Без фото и видео это болтовня а не инфа Фотки из морга похорон кладбища из соцстраниц в траурной рамке А так это всё балабольство для совсем уж наивных на шестом году войны
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Та писали ж, що до ВСУ на контракт записалася бабця знахарка, яка іхтамнєтів зурочує. Кацапська церква проти тих чар зовсім безсила.
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