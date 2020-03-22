 По данным разведки потери наемников РФ на Донбассе за неделю составили 13 убитых, 22 раненых, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Также оккупанты потеряли три единицы техники, в частности миномет калибра 120 мм без возможности восстановления и два автомобиля типа Урал.
Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих наши подразделения всегда дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.
но эти 73% тварей за него голосовавших забыли что 7 июня Порошенко принял присягу а в конце августа уже был Иловайск и ни кто не тдавал времени учится !!!
они что повесились (если запрещено стрелять в них) ?
А полиция не усматривает в этом скоплении народа нарушение указа о карантине ?
Или она только из автобуса 11-го пассажира вытаскивает, а тут - всё норм ?!
ты что как и бубочка УКЛОНИСТ не был в армии и не читал присягу и устав ???