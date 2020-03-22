 Более 200 украинцев возвращаются из Таллинна в Киев 22 марта, - посол Беца

Об этом сообщила в Twitter посол Украины в Эстонии Марьяна Беца, информирует Цензор.НЕТ.

"54 гражданина Украины улетели сегодня в Украину спецрейсом SkyUpAirlines Осло-Таллинн-Киев. Сегодня вечером SkyUpAirlines осуществит еще один прямой чартер Таллинн-Киев с 189 гражданами Украины. Делаем все, чтобы наши граждане оказались дома как можно быстрее в это сложное время", - написала она.

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Напомним, по состоянию на 20 марта, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, почти 30 тыс. украинцев вернулись на Родину. Еще приблизительно такая же цифра наших сограждан ожидают возвращения.