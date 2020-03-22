 Более 200 украинцев возвращаются из Таллинна в Киев 22 марта, - посол Беца

Об этом сообщила в Twitter посол Украины в Эстонии Марьяна Беца, информирует Цензор.НЕТ.
"54 гражданина Украины улетели сегодня в Украину спецрейсом SkyUpAirlines Осло-Таллинн-Киев. Сегодня вечером SkyUpAirlines осуществит еще один прямой чартер Таллинн-Киев с 189 гражданами Украины. Делаем все, чтобы наши граждане оказались дома как можно быстрее в это сложное время", - написала она.
Напомним, по состоянию на 20 марта, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, почти 30 тыс. украинцев вернулись на Родину. Еще приблизительно такая же цифра наших сограждан ожидают возвращения.
Коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, попадает в клетки-мишени благодаря рецепторам особого белка - ангиотензинпревращающего фермента (АПФ2, АСЕ2). Вирус использует его как входные ворота. В то же время АПФ2 является мишенью целого ряда лекарственных препаратов (ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина), которые широко применяются у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертензией, сахарным диабетом.
Айдер Муждабаєв
Так виглядає апарат штучної вентиляції легенів.
Злые вопросы к безмозглой Зе-власти Март 22, 2020Без рубрикиКомментарии
Время для вопросов. Некоторые уже, правда, риторические. И вряд ли мы получим надлежащие ответы. Некому отвечать. Мы ведь явно видим трусливую команду, которая растеряно копирует что/то чужое, не понимая «а зачем?» Однако только ответы на эти вопросы позволят нам прогнозировать своё ближайшее будущее. И подготовиться к нему надлежащим образом…
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
1. Почему было принято решение о бесконтрольном ввозе в страну нескольких сот тысяч заробитчан из европейских очагов инфекции?
Кто принял данное решение и зачем?..
2. Почему не были подготовлены карантинные зоны для эвакуированных и вернувшихся?
Есть ли списки вернувшихся, в том числе и многих тысяч нелегалов?
Кто виновен в отсутствии предохранительной логистики?…
3. Если ещё 3 февраля была создана практически Госкомиссия про противодействию вирусу (под эгидой тогдашнего премьера Гончарука), почему запреты на вывоз средств индивидуальной защиты появились только 11 марта?
С чем связан этот разрыв во времени?
Кто виновен в умышленной организации массового вывоза СИЗ?..
4. Почему маски вывозились из страны в серьезных промышленных объемах и после 11 марта?
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Кто такой в это связи гражданин «Нефедов» и как его заявления о законности вывоза масок соотносятся с конкретным психическим здоровьем и соотношением цены и экспортных пошлин?..
5. Почему в Западной Украине не формируются разделительные сектора по областям расселения вернувшихся, не проводится подготовка к быстрому обустройству полевых госпиталей, не готовится ввод подразделений НацГвардии для санации территорий? Кто мониторит регион?..
6. Почему до сих пор не создан единый информационный центр, который будет в «один голос» сообщать важную и обязательную информацию и остановит поток фейков, глупости и разноголосицы, которые возникают из/за информационной конкуренции разных гос/органов?
Кто этот pr-идиот?..
7. Зачем некое админ/учрежение «КГГА» публично сообщает о неизбежности заболевания 22 млн. украинцев и тем самым преднамеренно нагоняет панику? И не только они нагоняют.
Кто вообще предоставил право голоса столь отборным, но анонимным глупцам? Кто такой гражданин Кличко?..
8. Почему премьер Шмыгаль вместо круглосуточной работы в рабочем кабинете проводит много времени на прямых эфирах в инфантильных ток/шоу?
Где внятные решения, которые изложены простым языком в 10 пунктах и которые составляют основу общей гос/стратегии?…
9. Кто и как будет осуществлять снабжение разных категорий граждан в случае тотального запрет/карантина? Кто такой гражданин Аваков?…
10. Наконец, кто такой Радуцкий?
Почему до сих пор нет адекватной реакции прокуратуры на откровенно мародерские инициативы и действия целого ряда личностей, что в свою очередь провоцирует рост цен на все товары во всех магазинах/аптеках страны?..
Походу, скоро в Украину заразу со всей планеты свезут!
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