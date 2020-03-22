EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  1386  24
Материалы по теме:
Все про:карантин (901) эвакуация (641) Эстония (671) Беца (268) COVID-19 (1616) коронавирус (305)

 Более 200 украинцев возвращаются из Таллинна в Киев 22 марта, - посол Беца

54 гражданина Украины 22 марта вылетели в Украину спецрейсом SkyUpAirlines Осло-Таллинн-Киев, позже вечером запланирован еще один вылет.

Об этом сообщила в Twitter посол Украины в Эстонии Марьяна Беца, информирует Цензор.НЕТ.

"54 гражданина Украины улетели сегодня в Украину спецрейсом SkyUpAirlines Осло-Таллинн-Киев. Сегодня вечером SkyUpAirlines осуществит еще один прямой чартер Таллинн-Киев с 189 гражданами Украины. Делаем все, чтобы наши граждане оказались дома как можно быстрее в это сложное время", - написала она.

Более 200 украинцев возвращаются из Таллинна в Киев 22 марта, - посол Беца 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодня запланированы еще 29 авиарейсов, которыми вернутся около 6 тысяч украинцев, - Мининфраструктуры

Напомним, по состоянию на 20 марта, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, почти 30 тыс. украинцев вернулись на Родину. Еще приблизительно такая же цифра наших сограждан ожидают возвращения.

Источник: https://censor.net.ua/n3183433
 
 
 Топ комментарии
 
https://www.economics-prorok.com/2020/03/%d0%b7%d0%bb%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8b-%d0%ba-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b5-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8.html#more-98721

Злые вопросы к безмозглой Зе-власти Март 22, 2020Без рубрикиКомментарии
Более 200 украинцев возвращаются из Таллинна в Киев 22 марта, - посол Беца - Цензор.НЕТ 8304Время для вопросов. Некоторые уже, правда, риторические. И вряд ли мы получим надлежащие ответы. Некому отвечать. Мы ведь явно видим трусливую команду, которая растеряно копирует что/то чужое, не понимая «а зачем?» Однако только ответы на эти вопросы позволят нам прогнозировать своё ближайшее будущее. И подготовиться к нему надлежащим образом…
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
1. Почему было принято решение о бесконтрольном ввозе в страну нескольких сот тысяч заробитчан из европейских очагов инфекции?
Кто принял данное решение и зачем?..
2. Почему не были подготовлены карантинные зоны для эвакуированных и вернувшихся?
Есть ли списки вернувшихся, в том числе и многих тысяч нелегалов?
Кто виновен в отсутствии предохранительной логистики?…
3. Если ещё 3 февраля была создана практически Госкомиссия про противодействию вирусу (под эгидой тогдашнего премьера Гончарука), почему запреты на вывоз средств индивидуальной защиты появились только 11 марта?
С чем связан этот разрыв во времени?
Кто виновен в умышленной организации массового вывоза СИЗ?..
4. Почему маски вывозились из страны в серьезных промышленных объемах и после 11 марта?
В тему - На телевидении Испании порадовались поступлению партии украинских масок. Видео
Кто такой в это связи гражданин «Нефедов» и как его заявления о законности вывоза масок соотносятся с конкретным психическим здоровьем и соотношением цены и экспортных пошлин?..
5. Почему в Западной Украине не формируются разделительные сектора по областям расселения вернувшихся, не проводится подготовка к быстрому обустройству полевых госпиталей, не готовится ввод подразделений НацГвардии для санации территорий? Кто мониторит регион?..
6. Почему до сих пор не создан единый информационный центр, который будет в «один голос» сообщать важную и обязательную информацию и остановит поток фейков, глупости и разноголосицы, которые возникают из/за информационной конкуренции разных гос/органов?
Кто этот pr-идиот?..
7. Зачем некое админ/учрежение «КГГА» публично сообщает о неизбежности заболевания 22 млн. украинцев и тем самым преднамеренно нагоняет панику? И не только они нагоняют.
Кто вообще предоставил право голоса столь отборным, но анонимным глупцам? Кто такой гражданин Кличко?..
8. Почему премьер Шмыгаль вместо круглосуточной работы в рабочем кабинете проводит много времени на прямых эфирах в инфантильных ток/шоу?
Где внятные решения, которые изложены простым языком в 10 пунктах и которые составляют основу общей гос/стратегии?…
9. Кто и как будет осуществлять снабжение разных категорий граждан в случае тотального запрет/карантина? Кто такой гражданин Аваков?…
10. Наконец, кто такой Радуцкий?
Почему до сих пор нет адекватной реакции прокуратуры на откровенно мародерские инициативы и действия целого ряда личностей, что в свою очередь провоцирует рост цен на все товары во всех магазинах/аптеках страны?..
 показать весь комментарий
 
Наш Зеля добряк - скоро он позовёт всех зараженных из других стран мира в Украину.
 показать весь комментарий
 
Эстонцы перекрестились. Более 200 украинцев возвращаются из Таллинна в Киев 22 марта, - посол Беца - Цензор.НЕТ 6469
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Для евакуації українців з Польщі призначили ще один поїзд...
 показать весь комментарий
 
Лекарства, принимаемые миллионами людей, могут увеличивать риск заражения коронавирусом

Коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, попадает в клетки-мишени благодаря рецепторам особого белка - ангиотензинпревращающего фермента (АПФ2, АСЕ2). Вирус использует его как входные ворота. В то же время АПФ2 является мишенью целого ряда лекарственных препаратов (ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина), которые широко применяются у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертензией, сахарным диабетом.
 показать весь комментарий
 
) каждому покидающему -"вана таллинн" в подарок!
 показать весь комментарий
 
А який зв'язок це має з темою статті?
 показать весь комментарий
 
 
https://www.economics-prorok.com/2020/03/%d0%b7%d0%bb%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8b-%d0%ba-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b5-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8.html#more-98721

Злые вопросы к безмозглой Зе-власти Март 22, 2020Без рубрикиКомментарии
Более 200 украинцев возвращаются из Таллинна в Киев 22 марта, - посол Беца - Цензор.НЕТ 8304Время для вопросов. Некоторые уже, правда, риторические. И вряд ли мы получим надлежащие ответы. Некому отвечать. Мы ведь явно видим трусливую команду, которая растеряно копирует что/то чужое, не понимая «а зачем?» Однако только ответы на эти вопросы позволят нам прогнозировать своё ближайшее будущее. И подготовиться к нему надлежащим образом…
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
1. Почему было принято решение о бесконтрольном ввозе в страну нескольких сот тысяч заробитчан из европейских очагов инфекции?
Кто принял данное решение и зачем?..
2. Почему не были подготовлены карантинные зоны для эвакуированных и вернувшихся?
Есть ли списки вернувшихся, в том числе и многих тысяч нелегалов?
Кто виновен в отсутствии предохранительной логистики?…
3. Если ещё 3 февраля была создана практически Госкомиссия про противодействию вирусу (под эгидой тогдашнего премьера Гончарука), почему запреты на вывоз средств индивидуальной защиты появились только 11 марта?
С чем связан этот разрыв во времени?
Кто виновен в умышленной организации массового вывоза СИЗ?..
4. Почему маски вывозились из страны в серьезных промышленных объемах и после 11 марта?
В тему - На телевидении Испании порадовались поступлению партии украинских масок. Видео
Кто такой в это связи гражданин «Нефедов» и как его заявления о законности вывоза масок соотносятся с конкретным психическим здоровьем и соотношением цены и экспортных пошлин?..
5. Почему в Западной Украине не формируются разделительные сектора по областям расселения вернувшихся, не проводится подготовка к быстрому обустройству полевых госпиталей, не готовится ввод подразделений НацГвардии для санации территорий? Кто мониторит регион?..
6. Почему до сих пор не создан единый информационный центр, который будет в «один голос» сообщать важную и обязательную информацию и остановит поток фейков, глупости и разноголосицы, которые возникают из/за информационной конкуренции разных гос/органов?
Кто этот pr-идиот?..
7. Зачем некое админ/учрежение «КГГА» публично сообщает о неизбежности заболевания 22 млн. украинцев и тем самым преднамеренно нагоняет панику? И не только они нагоняют.
Кто вообще предоставил право голоса столь отборным, но анонимным глупцам? Кто такой гражданин Кличко?..
8. Почему премьер Шмыгаль вместо круглосуточной работы в рабочем кабинете проводит много времени на прямых эфирах в инфантильных ток/шоу?
Где внятные решения, которые изложены простым языком в 10 пунктах и которые составляют основу общей гос/стратегии?…
9. Кто и как будет осуществлять снабжение разных категорий граждан в случае тотального запрет/карантина? Кто такой гражданин Аваков?…
10. Наконец, кто такой Радуцкий?
Почему до сих пор нет адекватной реакции прокуратуры на откровенно мародерские инициативы и действия целого ряда личностей, что в свою очередь провоцирует рост цен на все товары во всех магазинах/аптеках страны?..
 показать весь комментарий
 
 
Наш Зеля добряк - скоро он позовёт всех зараженных из других стран мира в Украину.
 показать весь комментарий
 
 
Пора вже Італійців вести в Україну на лікування ! не влада а Долбой@@
 показать весь комментарий
 
 
Понад 200 українців повертаються з Таллінна до Києва 22 березня, - посол Беца - Цензор.НЕТ 8625 Алле! в Украине национальной безопасностью кто-нибудь занимается???
Походу, скоро в Украину заразу со всей планеты свезут!
 показать весь комментарий
 
 
Дабро пажалавать , ріднесенькі наші ! Паді натірпєліся там на чужбінє ...
 показать весь комментарий
 
 
ишак османский уже переехал со своим офисом в зал для встреч "Борисполя"...?
 показать весь комментарий
 
 
Чомусь коли почалась війна з паРашою такого ажиотажу і бажання повернутись на Батьківщину в них не було... І лікувати їх будуть на сплачені нами податки убогі лікарі на мізерні зарплати... А так - велкам, звичайно - державі не заплатили ні копійки, а із держави всі халявні бонуси отримають.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх