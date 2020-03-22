 В США планируют выплатить каждой семье по 3 тыс. долл. для стимулирования экономики в условиях эпидемии коронавируса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По словам руководителя американского Минфина, администрация Трампа внесла на рассмотрение Конгресса США соответствующий законопроект, содержащий меры по стимуляции экономики. На данный момент американские законодатели завершают работу над этим законопроектом. Его принятие ожидается 23 марта.

Принятие и вступление в силу этого пакета мер позволит Федеральной резервной системе использовать до четырех триллионов долларов ликвидных средств для поддержки экономики страны, пояснил Мнучин. Американские чиновники надеются, что объявлении меры поддержки регулятора помогут бизнесу страны продержаться следующие три-четыре месяца.

"Нам нужно именно сейчас вкладывать деньги в экономику. Если мы это сделаем, то тогда, по нашему мнению, мы сможем стабилизировать экономику", - заявил американский чиновник.

В то же время Мнучин дал понять, что правительство США может принять и другие меры экономической поддержки, если в течение следующих двух месяцев ситуация не улучшится.