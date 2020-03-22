 Больше двух человек не собираться, - в Германии ужесточили карантинные меры

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Основной пункт: больше двух человек не собираться. Исключение сделано для членов семьи, а также людей, живущих единым домашним хозяйством. Новые правила будут действовать в течение ближайших двух недель.
Контакты с другими людьми необходимо ограничить до минимума. Для этого, в частности, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра от ближайшего человека в общественных местах.
Все гастрономические предприятия должны быть закрыты. Аналогичное касается услуг в области личной гигиены, в том числе парикмахерских и косметических студий.
По-прежнему разрешаются поездки на работу или для помощи другим людям. Индивидуальные занятия спортом и физические упражнения на свежем воздухе будут по-прежнему возможны.
Нарушения ограничений по контактам будут контролироваться административными органами и полицией. Нарушения будут наказываться штрафами вплоть до 25 тысяч евро.
. Біля воріт стоять 2 сталкери: обшарпані, в масках, у кожного в руках по АК.
- Пароль?
- питають вони.
- Зєля - підор!
- Проходь.
- Який там нині курс макарон до гречки?
- 1:2. Ти в АТБ?
- Так.
- Ми за тебе помолимось.
подельники...