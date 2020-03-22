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 Больше двух человек не собираться, - в Германии ужесточили карантинные меры

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель в рамках телефонной конференции, прошедшей в воскресенье, 22 марта, договорились еще более ужесточить карантинные меры из-за эпидемии коронавируса в Германии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Основной пункт: больше двух человек не собираться. Исключение сделано для членов семьи, а также людей, живущих единым домашним хозяйством. Новые правила будут действовать в течение ближайших двух недель.

Контакты с другими людьми необходимо ограничить до минимума. Для этого, в частности, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра от ближайшего человека в общественных местах.

Все гастрономические предприятия должны быть закрыты. Аналогичное касается услуг в области личной гигиены, в том числе парикмахерских и косметических студий.

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По-прежнему разрешаются поездки на работу или для помощи другим людям. Индивидуальные занятия спортом и физические упражнения на свежем воздухе будут по-прежнему возможны.

Нарушения ограничений по контактам будут контролироваться административными органами и полицией. Нарушения будут наказываться штрафами вплоть до 25 тысяч евро.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183427
 
   
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Україну пишеш з маленької літери, кацап?
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Субота, 10:30. Продзапас скінчився, довелось вийти із бункеру
. Біля воріт стоять 2 сталкери: обшарпані, в масках, у кожного в руках по АК.
- Пароль?
- питають вони.
- Зєля - підор!
- Проходь.
- Який там нині курс макарон до гречки?
- 1:2. Ти в АТБ?
- Так.
- Ми за тебе помолимось.
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диктатуру затiває нiмецька влада. астанавiтєсь, фошизды!
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