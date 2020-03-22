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 Политика Украины
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Все про:Абхазия (339) выборы (23140) Грузия (3678) МИД (5389)

 МИД Украины осудил проведение "президентских выборов" в оккупированной Абхазии

Министерство иностранных дел Украины осудило проведение 22 марта так называемых выборов президента в оккупированном Россией регионе Грузии - Абхазии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Украина не признает никаких так называемых выборов на оккупированных территориях Грузии, поскольку они проводятся под контролем страны-агрессора, противоречат международному праву и не имеют никаких правовых последствий. Эти действия также направлены на дальнейшее обострение ситуации сбезопасностью в регионе Черного моря.

Организация незаконных "выборов" на оккупированных территориях является обычной практикой Российской Федерации в ее попытках легитимизировать последствия агрессии против суверенных государств. Четкая позиция международного сообщества в ответ на эти попытки свидетельствует о тщетности усилий государства-агрессора", - говорится в заявлении.

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В МИД подчеркнули, что Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ.

Источник: https://censor.net.ua/n3183425
 
 
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Та ви шо, прямо таки наш МЗС осудив вибори! А вибори в лугандонії теж просто осудить?
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Який двуликий цей Зєйло... Вдома колабораст колаборастом, а на міжнародній арені прямо приклад принциповості.
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а 25 березня попруть здавати Україну, кремблл...ляді
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однією рукою піартексти-заяви для "порохоботської" України штампують, (типу запобіжно кришку роялю тримають на репетиції Зеленскього перед здачею України), іншою Арсенка на вулиці виводять порядки наводити .
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Мощный сигнал...а главное - очень своевременный! Свитова спильнота у захвати!
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И в ето же время Зелупа с кремлевским холуем Ермаком пропихивают выборы на окупированном дамбасе
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Почти все росийские политики признали Ермака как своего человека. У меня только вопрос, можно уже считать Украину окупированной полностью или еще где то есть очаги сопротивления?
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писали поздравлєнійє, аж прибіг Арахамія, підправив
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Как можно в руинах проводить выборы в среде оккупантов?
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