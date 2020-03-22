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 Общество
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 С начала суток враг единожды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, противник обстрелял позиции ОС недалеко от Водяного в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из минометов калибра 82 мм, выпустив 5 мин.

"Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника. Сегодня, 22 марта, в результате вражеского обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отмечается в сообщении.

Напомним, 21 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов позиций украинских сил один военнослужащий ОС получил ранения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183424
 
 
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Коронавирус, сходи к этим упырям, и поцёмкайся с ними взасос!
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Давненько говнокомандующий предовую не посещал с тех пор как заставлял добробаты бросить оборудованные позиции.
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