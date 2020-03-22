 Обнародованы контактные номера, по которым можно заказать спецбилеты для проезда в общественном транспорте Киева. СПИСОК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента.
Напомним, с понедельника, 23 марта, в Киеве общественный наземный транспорт приостанавливает перевозки пассажиров на период карантина. Будут работать только временные маршруты исключительно для тех граждан, которые обеспечивают критически важные сферы жизни города.
Перевозиться будут медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, сотрудники стратегических предприятий.
Пассажиры будут допускаться в транспорт только и только при наличии специальных билетов, удостоверение личности и средств индивидуальной защиты.
Что я мог сказать в ответ
Вот билет на балет
На тpамвай билета нет
Заметно!
різновиди пріоритетів позначали буквами:
скажімо, медики - літер М
соцпрацівники - літер С
журналісти - літер Ж
торгівля - літер Т...
Неначе сон,скоріше б прокинутись
То ли еще будет,
То ли еще будет
Ой-ой-ой! 73%
ЗЕбанарий уже полгода, как надо было вынести вперед ногами -
тогда, когда все показатели экономики поползли вниз, МВФ отказался давать денег Коломойскому вместо Украины и начался прогиб под Роисю.
Часть выкосит коронавирус, часть поляжет в битве за еду, остальной быдляк надо будет ограничить в правах в обмен на еду и пойло.
Остальным счастья, радости, много ломбардов и ЗЕленуху по всему лицу.
Начали с билетов а дальше я так понимаю начнут карточки на еду распростронять ?
это список будущих жителей конча-заспы. особенно второй номер. та которая магазинам и предпринимателям выдает (или не выдает) билеты