 Обнародованы контактные номера, по которым можно заказать спецбилеты для проезда в общественном транспорте Киева. СПИСОК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента.

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Напомним, с понедельника, 23 марта, в Киеве общественный наземный транспорт приостанавливает перевозки пассажиров на период карантина. Будут работать только временные маршруты исключительно для тех граждан, которые обеспечивают критически важные сферы жизни города.

Перевозиться будут медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, сотрудники стратегических предприятий.

Пассажиры будут допускаться в транспорт только и только при наличии специальных билетов, удостоверение личности и средств индивидуальной защиты.

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