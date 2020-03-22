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 Киевские новости, Общество
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 Обнародованы контактные номера, по которым можно заказать спецбилеты для проезда в общественном транспорте Киева. СПИСОК

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА обнародовал список и контактные номера уполномоченных для выдачи спецбилетов для проезда в общественном транспорте Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента.

Обнародованы контактные номера, по которым можно заказать спецбилеты для проезда в общественном транспорте Киева 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": КГГА приняла решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве, - Поворозник

Обнародованы контактные номера, по которым можно заказать спецбилеты для проезда в общественном транспорте Киева 02

Напомним, с понедельника, 23 марта, в Киеве общественный наземный транспорт приостанавливает перевозки пассажиров на период карантина. Будут работать только временные маршруты исключительно для тех граждан, которые обеспечивают критически важные сферы жизни города. 

Перевозиться будут медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, сотрудники стратегических предприятий.

Пассажиры будут допускаться в транспорт только и только при наличии специальных билетов, удостоверение личности и средств индивидуальной защиты.

Также читайте: На период карантина в Киеве запрещено пользоваться спортивными и детскими площадками, - КГГА

Источник: https://censor.net.ua/n3183423
 
 
 Топ комментарии
 
Тобто наразі ніхто і нікому не оформлював ніяких дозволів(перепусток) на пересування містом громадським транспортом. Завтра почнеться черговий рівень бардака... Обнародованы контактные номера, по которым можно заказать спецбилеты для проезда в общественном транспорте Киева - Цензор.НЕТ 8540
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А ще треба видати продовольчі карточки для отримання 100 грамів хліба на добу працюючим та 50 грамів дітям, інвалідам та пенсіонерам.🐸
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Пpедъявите билет
Что я мог сказать в ответ
Вот билет на балет
На тpамвай билета нет
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Тобто наразі ніхто і нікому не оформлював ніяких дозволів(перепусток) на пересування містом громадським транспортом. Завтра почнеться черговий рівень бардака...
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в Рівному в медзакладах роздали спецперепустки
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Только что позвонил - билетов уже нету!!! Обнародованы контактные номера, по которым можно заказать спецбилеты для проезда в общественном транспорте Киева - Цензор.НЕТ 9599 Обнародованы контактные номера, по которым можно заказать спецбилеты для проезда в общественном транспорте Киева - Цензор.НЕТ 49
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Кто-то скупил все билеты, как и туалетную бумагу! Обнародованы контактные номера, по которым можно заказать спецбилеты для проезда в общественном транспорте Киева - Цензор.НЕТ 3770
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Пpедъявите билет
Что я мог сказать в ответ
Вот билет на балет
На тpамвай билета нет
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А ще треба видати продовольчі карточки для отримання 100 грамів хліба на добу працюючим та 50 грамів дітям, інвалідам та пенсіонерам.🐸
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А цим вони почнуть займатися лише після того, як введуть надзвичайний стан... Обнародованы контактные номера, по которым можно заказать спецбилеты для проезда в общественном транспорте Киева - Цензор.НЕТ 8357
Обнародованы контактные номера, по которым можно заказать спецбилеты для проезда в общественном транспорте Киева - Цензор.НЕТ 110
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А ще треба дітей приймати у квітенята, а потім у зепіонери🤢
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Ностальгируешь?
Заметно!
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Я бачив твої провокації на Раді Форумчан. Тому тебе у спам і прошу Форумчан у цьому мене підтримати.
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Є два варіанти розвитку подій - або всі сидять вдома, або аншлаг на цвинтарі. Обирати вам
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Та да. И где те пять лет потужных реформ.
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в результате реформ - Украина РАЗВИВАЛАСЬ 5 лет... но тут зебилы(мышебратья 87%) выбрали ватника-клоуна, и тот угробил ВСЁ что только было можно - за полгода..
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колись такі "спєцбєлєти" називалися літерними
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літер означав пріоритет на проїзд
різновиди пріоритетів позначали буквами:
скажімо, медики - літер М
соцпрацівники - літер С
журналісти - літер Ж
торгівля - літер Т...
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От як одна людина може видати квитки на весь район Київа?
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А якщо людина живе в одному районі,а працює в іншому?Тоді де будуть "обілечувати"?
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Та вже не здивуюсь,якщо на ОЛХ скоро буде "міняю маску,парацетамол чи антисептик на білет на маршрутку".
Неначе сон,скоріше б прокинутись
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а мона дать зеленой шушваре спецбилетик на транспорт в ад
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У нас страна сплошной парадокс: едьте на транспорте по спец. билетам, но их нет и еще надо оформить. Масок нет в аптеке, но без масок туда не входить и тд. Как в цирке, зато весело и приключений много.
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Билета нету, садись в карету, кареты нету садись в тюрьму!
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То ли еще будет,
То ли еще будет,
То ли еще будет
Ой-ой-ой! 73%
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чо танюха, нравится? отож... у них еще масса креативных идей судя по всему. они в своей атмосфере - придумывать и воплощать безумства
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зеленые с катушек слетели полностю , на весь Киев 15 операторов , коррупция будет жестокая , мы накануне грандиозных событий
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Тисяч 300 на одного, нормальне навантаження, якщо хвилинку на кожного то через 208 діб можна дозвонитись, це якщо без сна і вихідних.
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Какие 300 тысяч, ты читал каким предприятиям будут давать пропуска или лишь бы **********?
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Ну добре, дозвоняться на 163 день, так краще?
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І скажуть, щоб покликали медсестру, бо комар до крові кусає груди...
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Все плохо . У народа нет денег , чтобы сидеть дома без работы . Все может закончиться протестом . Тогда будет ещё хуже .
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так а ума выбрать клоуна вам хватило ?
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Не может, а должно.

ЗЕбанарий уже полгода, как надо было вынести вперед ногами -
тогда, когда все показатели экономики поползли вниз, МВФ отказался давать денег Коломойскому вместо Украины и начался прогиб под Роисю.
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а куда девать те 73% *банатов голосовавших за бубочку и поддерживающих эту ватханалию уже 11 месяцев ????????????????????????????????
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Естественный отбор плюс немного усердия.

Часть выкосит коронавирус, часть поляжет в битве за еду, остальной быдляк надо будет ограничить в правах в обмен на еду и пойло.
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реально у людей которые работали и в конце дня получали почасово зарплату таки да деньги кончаются !!!!
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И прошло только два дня карантина, а деньги катастрофически закончились.
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У нас контора, тем, кто не на удаленке, спецбилеты делает.

Остальным счастья, радости, много ломбардов и ЗЕленуху по всему лицу. Оприлюднено контактні номери, за якими можна замовити спецквитки для проїзду в громадському транспорті Києва - Цензор.НЕТ 2977
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какой следующий ход - спецпропуска чтобы выйти на улицу ? ААА, мы все умрееем, если не закрыть на изоляцию в хрущевках все население Украины.
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Начали с билетов а дальше я так понимаю начнут карточки на еду распростронять ?
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вау

Начали с билетов а дальше я так понимаю начнут карточки на еду распростронять ?Оприлюднено контактні номери, за якими можна замовити спецквитки для проїзду в громадському транспорті Києва - Цензор.НЕТ 7740
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На туалетную бумагу, парацетамол,маски, гречку, спички, олию, пенсию...
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В принципе теперь многие узнают, как это быть пенсионером. Спи, сколько хочешь, сиди в интернете, сколько хочешь. Да вообще делай, что хочешь.
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А поскандалить с кем с утричка? Нееее, так не годится.
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ак а схема какая? позвонил и что? билет домой привезут? или на вайбер скинут?
это список будущих жителей конча-заспы. особенно второй номер. та которая магазинам и предпринимателям выдает (или не выдает) билеты
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на время карантина отменить льготный проезд в общественном транспорте в украине, это сохранит жизни пенсам
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Древние киргизы не знали о существовании евреев, а потому все происходившие с ними беды относили на счет темных сил природы...
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