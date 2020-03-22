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 "Отложите в сторону политическую борьбу", - Зеленский провел совещание с регионами, посвященное борьбе с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главами областных государственных администраций и мэрами городов по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

На совещании также присутствовали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представители профильных министерств, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак с заместителями и городской голова Киева Виталий Кличко.

Глава государства призвал региональных менеджеров объединиться для недопущения распространения эпидемии коронавируса в Украине.

"Сегодня есть два важных момента: это самоизоляция и преодоление паники. Пожалуйста, объясняйте людям, что карантин – это не шутки, и зачем он нужен, а также объединитесь в это нелегкое время, чтобы показать совместную работу власти, чтобы защитить украинцев. Отложите в сторону политическую борьбу. В единстве – наша победа", – отметил Зеленский.

Глава государства заявил, что для координации усилий и наиболее эффективного сотрудничества ради здоровья украинцев такие селекторные совещания с регионами будут проводиться два раза в неделю. Он призвал области и областные центры составить список проблем на местах для их совместного решения.

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Зеленский также напомнил, что уже скоро ожидается прибытие первого самолета из Китая со средствами защиты, тестами, которые будут распределены по регионам.

Премьер-министр Шмыгаль отметил, что наибольшие бюджеты в регионах для борьбы с угрозой COVID-19 есть там, где объединили поступления из областного и местного бюджетов, а также привлекли большой бизнес. Он призвал глав ОГА и городских голов привлекать бизнес к закупке необходимой медицинской базы.

"Мы, правительство, работаем 24/7. Ежедневно у нас проходят встречи, такие как с представителями G7, китайского правительства, МВФ и других. Наши международные и европейские партнеры поддерживают нас. В некоторых ситуациях мы реагируем на вызовы быстрее, чем другие", – сказал Шмыгаль.

Премьер-министр также рассказал, что проводится мониторинг заболеваемости и потребностей государственных учреждений на основе информации из местных больниц. Он поможет справедливо распределять ресурсы, грамотно прогнозировать и делать заказы в будущем. Глава правительства также призвал не допустить коррупционных действий и злоупотреблений при закупке средств, необходимых для противодействия распространению коронавируса, и отметил, что планируется создание Стабилизационного фонда для борьбы с этой инфекцией и ее последствиями в Украине.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал региональных руководителей решить вопрос продовольственных рынков, которые несут серьезные риски распространения коронавируса. Он рассказал, что правоохранительные органы системно работают над контролем соблюдения карантина и самоизоляции, в частности теми, кто вернулся из-за границы.

"Накануне из-за рубежа вернулось 19 тысяч человек в рамках программ эвакуации украинцев. Им всем предоставляется памятка о самоизоляции на две недели и делается тест на коронавирус. Полиция берет на себя обязательства контролировать их обсервацию", – сказал министр внутренних дел.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что было издано постановление, которое предусматривает, что все украинцы из-за границы должны заполнять анкеты. Эти данные будут передавать на места, и санитарные врачи в регионах будут консультировать, а в случае необходимости – оказывать помощь тем, кто прибыл из другой страны. Он также отметил, что было определено, какие из медицинских учреждений следует перепрофилировать для борьбы с COVID-19.

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Секретарь Координационного совета при Президенте Украины Кирилл Тимошенко подчеркнул, что лично находится на связи с региональными менеджерами для быстрого решения вопроса с поставкой всего необходимого в местные больницы.

Источник: https://censor.net.ua/n3183421
 
   
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Сергій Прач

@sergey_prach 6 ч

Порох тягне 10 тис костюмів біозахисту для медиків, ШВЛ, інше медичне приладдя. Гончаренко тягне маски, Ярославський купує тести

Єрмак купує собі мерса. Але ж він не барига? Він же слуга, йому ж таке можна?
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Зеленский - закрой ломбарды, ибо открытые ломбарды при эпидемии которую Вы раскрутили, это явный паризнак геноцида населения.
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Только импичмент и только военный трибунал и только высшая мера для амебы которая возомнила из себя СЦАРЯ "Відкладіть убік політичну боротьбу", - Зеленський провів нараду з регіонами, присвячену боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 1295
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Я ни на что не намекаю, НО(!!!), при Порохе такой х@йни не было...
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Борис Филатов, мер Днепра
Вначале они кладут на лопатки госбюджет, валят промпроизводство, разрушают систему госуправления и играют в пирамиду ОГВЗ.
Потом они грабят местные бюджеты.
Затем мир накрывает пандемия и они лихорадочно начинают искать выход.
...
В результате, их управленческий гений рождает три химеры:

1. Бездумно скопировать чужой опыт.
2. Выделить на всю страну всего 100 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом, когда только Днепр выделил 98, Кривой Рог - 60, Винница - 50 и т.п.
3. Дограбить местные бюджеты в пользу олигархов, придумав для них налоговые льготы и отмену уплаты земельного налога, идущего в местные бюджеты.
...
Простой пример.
Эти клоуны говорят, что в общественном транспорте нельзя ездить больше, чем по 10 человек.
Мол, так делают во всем мире.
...
Да, так делают во всем мире.
Но вам, идиотам, нужно было думать о том, что во всем мире ГОСУДАРСТВО в пандемию даёт в общественный транспорт субвенции.
Помогает частным перевозчикам, закупает для них топливо.
Они будут возить и воздух, если вы только покроете их расходы.
Как это делают и в Китае, и в Германии.
...
Нельзя просто административными методами закрыть проблему.
Это ТАК НЕ РАБОТАЕТ!
Экономику нельзя урегулировать уголовными делами и штрафами!!!
Ещё неделя и нас ждёт коллапс!
...
Они думают, что по умолчанию всю рассосётся.
Не рассосётся.
Более, того их «налоговые льготы» изъяли из бюджетов городов ( и так несущих основные расходы на борьбу с эпидемией ) в пользу олигархов: Киев - минус миллиард, Днепр - минус 300 миллионов, Кривой Рог - минус 250 миллионов, Каменское - минус 100.
...
И последний вопрос.
Личный.
Владимир Александрович, вы побеспокоились о том, чтобы крупный бизнес не пострадал.
И это правильно.
...
Крупный бизнес обещал помогать.
Всё верно.
...
Скажите, где я могу получить у Игоря Валерьевича хотя бы пару талонов на дизельное топливо для городского транспорта?
Других мэров этот вопрос тоже интересует.
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Філатов - талановитий журналіст й мер симовлу перемоги над планами *****, Кличко ліг під Єрамка за те що залишився мером . ФІЛАТОВ, ВПЕРЕД!
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