 "Отложите в сторону политическую борьбу", - Зеленский провел совещание с регионами, посвященное борьбе с коронавирусом

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
На совещании также присутствовали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представители профильных министерств, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак с заместителями и городской голова Киева Виталий Кличко.
Глава государства призвал региональных менеджеров объединиться для недопущения распространения эпидемии коронавируса в Украине.
"Сегодня есть два важных момента: это самоизоляция и преодоление паники. Пожалуйста, объясняйте людям, что карантин – это не шутки, и зачем он нужен, а также объединитесь в это нелегкое время, чтобы показать совместную работу власти, чтобы защитить украинцев. Отложите в сторону политическую борьбу. В единстве – наша победа", – отметил Зеленский.
Глава государства заявил, что для координации усилий и наиболее эффективного сотрудничества ради здоровья украинцев такие селекторные совещания с регионами будут проводиться два раза в неделю. Он призвал области и областные центры составить список проблем на местах для их совместного решения.
Зеленский также напомнил, что уже скоро ожидается прибытие первого самолета из Китая со средствами защиты, тестами, которые будут распределены по регионам.
Премьер-министр Шмыгаль отметил, что наибольшие бюджеты в регионах для борьбы с угрозой COVID-19 есть там, где объединили поступления из областного и местного бюджетов, а также привлекли большой бизнес. Он призвал глав ОГА и городских голов привлекать бизнес к закупке необходимой медицинской базы.
"Мы, правительство, работаем 24/7. Ежедневно у нас проходят встречи, такие как с представителями G7, китайского правительства, МВФ и других. Наши международные и европейские партнеры поддерживают нас. В некоторых ситуациях мы реагируем на вызовы быстрее, чем другие", – сказал Шмыгаль.
Премьер-министр также рассказал, что проводится мониторинг заболеваемости и потребностей государственных учреждений на основе информации из местных больниц. Он поможет справедливо распределять ресурсы, грамотно прогнозировать и делать заказы в будущем. Глава правительства также призвал не допустить коррупционных действий и злоупотреблений при закупке средств, необходимых для противодействия распространению коронавируса, и отметил, что планируется создание Стабилизационного фонда для борьбы с этой инфекцией и ее последствиями в Украине.
Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал региональных руководителей решить вопрос продовольственных рынков, которые несут серьезные риски распространения коронавируса. Он рассказал, что правоохранительные органы системно работают над контролем соблюдения карантина и самоизоляции, в частности теми, кто вернулся из-за границы.
"Накануне из-за рубежа вернулось 19 тысяч человек в рамках программ эвакуации украинцев. Им всем предоставляется памятка о самоизоляции на две недели и делается тест на коронавирус. Полиция берет на себя обязательства контролировать их обсервацию", – сказал министр внутренних дел.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что было издано постановление, которое предусматривает, что все украинцы из-за границы должны заполнять анкеты. Эти данные будут передавать на места, и санитарные врачи в регионах будут консультировать, а в случае необходимости – оказывать помощь тем, кто прибыл из другой страны. Он также отметил, что было определено, какие из медицинских учреждений следует перепрофилировать для борьбы с COVID-19.
Секретарь Координационного совета при Президенте Украины Кирилл Тимошенко подчеркнул, что лично находится на связи с региональными менеджерами для быстрого решения вопроса с поставкой всего необходимого в местные больницы.
Вначале они кладут на лопатки госбюджет, валят промпроизводство, разрушают систему госуправления и играют в пирамиду ОГВЗ.
Потом они грабят местные бюджеты.
Затем мир накрывает пандемия и они лихорадочно начинают искать выход.
...
В результате, их управленческий гений рождает три химеры:
1. Бездумно скопировать чужой опыт.
2. Выделить на всю страну всего 100 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом, когда только Днепр выделил 98, Кривой Рог - 60, Винница - 50 и т.п.
3. Дограбить местные бюджеты в пользу олигархов, придумав для них налоговые льготы и отмену уплаты земельного налога, идущего в местные бюджеты.
...
Простой пример.
Эти клоуны говорят, что в общественном транспорте нельзя ездить больше, чем по 10 человек.
Мол, так делают во всем мире.
...
Да, так делают во всем мире.
Но вам, идиотам, нужно было думать о том, что во всем мире ГОСУДАРСТВО в пандемию даёт в общественный транспорт субвенции.
Помогает частным перевозчикам, закупает для них топливо.
Они будут возить и воздух, если вы только покроете их расходы.
Как это делают и в Китае, и в Германии.
...
Нельзя просто административными методами закрыть проблему.
Это ТАК НЕ РАБОТАЕТ!
Экономику нельзя урегулировать уголовными делами и штрафами!!!
Ещё неделя и нас ждёт коллапс!
...
Они думают, что по умолчанию всю рассосётся.
Не рассосётся.
Более, того их «налоговые льготы» изъяли из бюджетов городов ( и так несущих основные расходы на борьбу с эпидемией ) в пользу олигархов: Киев - минус миллиард, Днепр - минус 300 миллионов, Кривой Рог - минус 250 миллионов, Каменское - минус 100.
...
И последний вопрос.
Личный.
Владимир Александрович, вы побеспокоились о том, чтобы крупный бизнес не пострадал.
И это правильно.
...
Крупный бизнес обещал помогать.
Всё верно.
...
Скажите, где я могу получить у Игоря Валерьевича хотя бы пару талонов на дизельное топливо для городского транспорта?
Других мэров этот вопрос тоже интересует.