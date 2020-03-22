 "Отложите в сторону политическую борьбу", - Зеленский провел совещание с регионами, посвященное борьбе с коронавирусом

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

На совещании также присутствовали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представители профильных министерств, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак с заместителями и городской голова Киева Виталий Кличко.

Глава государства призвал региональных менеджеров объединиться для недопущения распространения эпидемии коронавируса в Украине.

"Сегодня есть два важных момента: это самоизоляция и преодоление паники. Пожалуйста, объясняйте людям, что карантин – это не шутки, и зачем он нужен, а также объединитесь в это нелегкое время, чтобы показать совместную работу власти, чтобы защитить украинцев. Отложите в сторону политическую борьбу. В единстве – наша победа", – отметил Зеленский.

Глава государства заявил, что для координации усилий и наиболее эффективного сотрудничества ради здоровья украинцев такие селекторные совещания с регионами будут проводиться два раза в неделю. Он призвал области и областные центры составить список проблем на местах для их совместного решения.

Смотрите: "Карантин - это не каникулы": Зеленская и другие известные мамы Украины призвали позаботиться о детях. ВИДЕО

Зеленский также напомнил, что уже скоро ожидается прибытие первого самолета из Китая со средствами защиты, тестами, которые будут распределены по регионам.

Премьер-министр Шмыгаль отметил, что наибольшие бюджеты в регионах для борьбы с угрозой COVID-19 есть там, где объединили поступления из областного и местного бюджетов, а также привлекли большой бизнес. Он призвал глав ОГА и городских голов привлекать бизнес к закупке необходимой медицинской базы.

"Мы, правительство, работаем 24/7. Ежедневно у нас проходят встречи, такие как с представителями G7, китайского правительства, МВФ и других. Наши международные и европейские партнеры поддерживают нас. В некоторых ситуациях мы реагируем на вызовы быстрее, чем другие", – сказал Шмыгаль.

Премьер-министр также рассказал, что проводится мониторинг заболеваемости и потребностей государственных учреждений на основе информации из местных больниц. Он поможет справедливо распределять ресурсы, грамотно прогнозировать и делать заказы в будущем. Глава правительства также призвал не допустить коррупционных действий и злоупотреблений при закупке средств, необходимых для противодействия распространению коронавируса, и отметил, что планируется создание Стабилизационного фонда для борьбы с этой инфекцией и ее последствиями в Украине.

Также читайте: Зеленский договорился с руководством украинских телеканалов о видеоуроках для школьников, - ОП. ФОТОрепортаж

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал региональных руководителей решить вопрос продовольственных рынков, которые несут серьезные риски распространения коронавируса. Он рассказал, что правоохранительные органы системно работают над контролем соблюдения карантина и самоизоляции, в частности теми, кто вернулся из-за границы.

"Накануне из-за рубежа вернулось 19 тысяч человек в рамках программ эвакуации украинцев. Им всем предоставляется памятка о самоизоляции на две недели и делается тест на коронавирус. Полиция берет на себя обязательства контролировать их обсервацию", – сказал министр внутренних дел.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что было издано постановление, которое предусматривает, что все украинцы из-за границы должны заполнять анкеты. Эти данные будут передавать на места, и санитарные врачи в регионах будут консультировать, а в случае необходимости – оказывать помощь тем, кто прибыл из другой страны. Он также отметил, что было определено, какие из медицинских учреждений следует перепрофилировать для борьбы с COVID-19.

Читайте: Готовимся к возможному ухудшению ситуации, во вторник будет телемост с китайскими врачами, - Шмыгаль

Секретарь Координационного совета при Президенте Украины Кирилл Тимошенко подчеркнул, что лично находится на связи с региональными менеджерами для быстрого решения вопроса с поставкой всего необходимого в местные больницы.