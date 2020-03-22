Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Нацбанка.
В НБУ считают, что сейчас услуги по обмену валют, перевода средств, небанковского кредитования, другие услуги небанковских финучреждений пользуются большим спросом у населения
"Это ограничение не распространяется на банки и страховые компании, однако распространяется на другие небанковские финучреждения (пункты обмена валют, финансовые компании, кредитные союзы, ломбарды и др.)", - говорится в сообщении НБУ.
Национальный банк предлагает правительству внести изменения в постановление № 211 от 11 марта, позволив предоставления всеми финансовыми учреждениями услуг во время действия ограничительных мер.
Напомним, с 17 марта Кабмин приостановил работу предприятий, деятельность которых предусматривает принятие посетителей, чтоб остановить распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывает COVID-19.
Вирусомор = Ломбард
Як працює таксі в умовах карантину?
Неизвестно какой пассажир к вам сядет, здоровый или не очень)
то-то ермак вместо него постоянно выступает...
\
а может вислюка уже придушили? эххх..
Думав через карту зайти так часто роблю без натовпу. спокійно ....Відключено !
Оптимізація !..Он Меркель заявила *перехворіє 70-80 відсотків ..тільки в різних формах ..Ось тоді виробиться імунітет .
чи на засобах захисту зюзя більше заробить?
- Беня, погром!
Выбегают и в чем были бегут огородами.
- Постой! Мы же в Израиле! Какие погромы?
- Таки не надо расслабляться!
зараз ЗЕльонскіє через ломбарди вам нагадають, що ви - злидні
Подходит время собирать золотые коронки и обручальные кольца у простого и мудрого нарида
Гешефт..!!
"НБУ предлагает Кабмину разрешить обменникам и ломбардам работать во время карантина"
Могут сдавать в ломбард золотые зубы своих недалеких предков идти покупать китайскую маску по цене 10 украинских, которые Зебанарий в ЕС продал.
21.03.2020 Юрій Гудименко
Крупнейший мегаполис страны и единственный украинский глобальный город останавливает весь общественный транспорт. По сути, экономика Киева останавливается. Это локаут, от которого полшага до дефолта всей страны.
Важно понимать, что дефолта можно было избежать и можно избежать даже сейчас. МВФ предлагает нам $5 млрд за «антиколомойский» закон - закон, который блокирует возможность Коломойскому вернуть ПриватБанк или получить за него компенсацию. Пять миллиардов долларов - огромные деньги для стагнирующей украинской экономики. Колоссальные.
Но Украина не взяла эти деньги.
В выборе между Коломойским и дефолтом власть выбрала курс на дефолт. Не поднялась рука на Игоря Валерьевича, пришлось положить хер на весь народ.
МВФ готов был закрыть глаза на отсутствие даже земельной реформы, на отсутствие других реформ, на что угодно, но
МВФ не подписывался кормить наших олигархов.
Поэтому олигархов будем кормить мы. Денег не будет.
Зеленский, разумеется, будет искать виноватых, если дефолт случится. В виноватых будем мы с вами, потому что выходили на акции протеста под парламент (это будет ложь, потому что антиколомойский закон в Раде даже ни разу не ставили в повестку дня, не то что на голосование). В виноватых будет коронавирус, и это тоже будет ложь, потому что МВФ ставил такие условия задолго до коронавируса, и все об этом знали многие месяцы и не делали ничего. В виноватых будет НБУ, хотя они сейчас делают всё плюс-минус правильно, но именно их головы полетят первыми, потому что козлы отпущения нужны всегда. В виноватых будет сам МВФ, потому что проклятые буржуи посмели ставить нам какие-то условия и не дают денег просто так, зажравшиеся сволочи, на святое покусились - на наших посконных олигархов, нехристи.
В виноватых, разумеется, не будет Владимира Зеленского. Владимир Зеленский не будет виноват в том, что имея тотальное большинство в парламенте, имея под контролем всех министров (кроме Авакова, тот сам себе контроль) и вообще тотальную власть над всеми и вся, зассал (уж простите) пойти против Игоря Коломойского и тем самым поставил страну на порог первого в истории Украины дефолта.
Виноваты будут все. Зеленский виноват не будет.
Каждый вечер вечер наступает вдруг.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1070861.0
DW на русском@dw_russian 22 ч
Необычный шаг со стороны сети немецких магазинов ALDI:
сеть наймет уволенных сотрудников McDonald´s, которые лишились работы из-за закрытия точек фастфуда.
Это также позволит смягчить нагрузку на персонал супермаркетов. #COVID_19
У нас уже зарегистрировались на пособия по безработице- 2.5 миллиона человек- в основном сфера услуг, рестораны, бары,салоны красоты,офисы и т.д. это временная мера.
Ходят разговоры, о том что Трамп собирается выплатить единоразовую помощь по 1000 долларов на взрослого и 500 долларов на каждого ребенка до 18 лет.
Статистика по Сан Антонио ТХ( более 2 млн населения) - количество кейсов на Короно вирус- 8!!!!!!! В штате обьявлена черезвычайная ситуация! Все общественные мероприятия отмененны, вся сфера услуг- закрыта.
Теперь новости по моей специальности- у нас отменили действия требований по безопасности и елетронным логбукам- для медицинских грузов, воды, пищи , мед обородувания! Водители могут ехать нарушая требования Депортамента Транспорта и им ничего за это не будет.
Сейчас в Сенате подается закон о временном упрощении лицензий на ношения оружия для защиты безопасности водителям коммерческих транспортных средств. Это связано с возсожностью нападений и ограблений грузовиков и водителей, из- за ухудшения экономической ситуации и кризисов! Хотят сделать временное разрешение для нас водителей на ношение нарезного короткоствольного оружия. Буевально сегодня вышла эта новость!