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 НБУ предлагает Кабмину разрешить обменникам и ломбардам работать во время карантина

Национальный банк обратился в Кабинет Министров Украины с предложением разрешить всем небанковским финансовым учреждениям предоставлять свои услуги во время карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Нацбанка.

В НБУ считают, что сейчас услуги по обмену валют, перевода средств, небанковского кредитования, другие услуги небанковских финучреждений пользуются большим спросом у населения

"Это ограничение не распространяется на банки и страховые компании, однако распространяется на другие небанковские финучреждения (пункты обмена валют, финансовые компании, кредитные союзы, ломбарды и др.)", - говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк предлагает правительству внести изменения в постановление № 211 от 11 марта, позволив предоставления всеми финансовыми учреждениями услуг во время действия ограничительных мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инструкция от МИД и Минздрава для тех, кто возвращается из-за границы: "Не пытайтесь скрыть симптомы"

Напомним, с 17 марта Кабмин приостановил работу предприятий, деятельность которых предусматривает принятие посетителей, чтоб остановить распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывает COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3183418
 
 
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і ще дозвольте ломбардам земельні паї приймати НБУ предлагает Кабмину разрешить обменникам и ломбардам работать во время карантина - Цензор.НЕТ 3995
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Через месяц наступят жнива для ломбардов НБУ предлагает Кабмину разрешить обменникам и ломбардам работать во время карантина - Цензор.НЕТ 9617
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і ще дозвольте ломбардам земельні паї приймати НБУ предлагает Кабмину разрешить обменникам и ломбардам работать во время карантина - Цензор.НЕТ 3995
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К этому все шло. Шакалы усвоили только одну науку - грабить. Империя "Торгсин" на зеленый лад. А, вы суки, голосовавшие за этих тварей из "СН" готовы последнее рыжье от бабушки Бене Коломойскому в ломбард снести? Они "скифкое золото" и запонки по 40 штук за наше бабки покупают, а вы идите в ломбард
НБУ пропонує Кабміну дозволити обмінникам і ломбардам працювати під час карантину - Цензор.НЕТ 5293
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Ну правильно! Школи закрить, щоб діти не навчалися і не набували природнього імунітету від хвороб, як це було завжди, бо не дай Бог ще принесуть до дому старому болячку від якої в нього імунітету на протязі життя не виробилося, а те що в дітей цього імунітету взагалі не буде, то вакцинаціями допоможемо. А ломбарди і обмінники це святе, це кругообіг бабок в природі, тут природній відбір ніхто не відміняв...
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Через месяц наступят жнива для ломбардов НБУ предлагает Кабмину разрешить обменникам и ломбардам работать во время карантина - Цензор.НЕТ 9617
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Таксистам не дуже, нема роботи, у нас так.
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Ціни може й піднялись, але кількість бажаючих їхати падає з кожним днем.
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А тем, у кого свои авто, можно ездить еще? или уже нет?)
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Если так завидуете, сядьте и поработайте таксистом
Неизвестно какой пассажир к вам сядет, здоровый или не очень)
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.. где, если не секрет?! В Киеве цена осталась прежней. Сейчас протестировал, Болт, Юбер, Уклон.... ничего не повысилось!
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вислюка даже дома нет.. что-то там было что "семья его не видела неск.дней"...прячеся эта шмаркля.. в персональной палате в Феофании...
то-то ермак вместо него постоянно выступает...
\
а может вислюка уже придушили? эххх.. НБУ предлагает Кабмину разрешить обменникам и ломбардам работать во время карантина - Цензор.НЕТ 8619
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Долларові і недолларові мільйонери не повинні нічого витрачати. Вони,як і звичайні люди, вже заплатили податки. Якщо цих податків мало,піднімайте ставку податку для додаткової пропорційноі участі всіх, а то лізете в карман таких гидктх всім мільйонерів.
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А якщо податки не платив, а все в офшорах?
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А ну ка озвучь, сколько налогов бубочка заплатил? а 95 квартал?
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Перенесіть ломбарди в супермаркети.
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что и следовало ожидать.Еще не все золото у народа вытряхнули.
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Пля ...Сьогодні пішов до терміналу Ощада ...Зась ! Зачинено на вихідні ..!.А з понеділка натовп буде товктись або черга на вулиці !!
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Дивись уважно, не на вихідні, Ощад різко скоротив кількість працюючих точок.
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НБУ предлагает Кабмину разрешить обменникам и ломбардам работать во время карантина - Цензор.НЕТ 3944 .Об*ява ..Тільки в будні дні 9-17..!

Думав через карту зайти так часто роблю без натовпу. спокійно ....Відключено !
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Є... але баблос- нал потрібен був на *базарчик * ! НБУ предлагает Кабмину разрешить обменникам и ломбардам работать во время карантина - Цензор.НЕТ 974
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Якщо заморачуватись *масками шмазками * ?..

Оптимізація !..Он Меркель заявила *перехворіє 70-80 відсотків ..тільки в різних формах ..Ось тоді виробиться імунітет .
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ПС .+.оплата комуналкі собі та бабусі (сусідці) з роздруківкою чеків відомо !
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Деякі структури вперто не хтять мати з Приватом.
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А нащо саме термінал Ощаду? Через Приватівські банкомати можна як зняти, так і покласти гроші на картку будь-якого банку без жодних відсотків...
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Треба все заборонити, навіть продовольчі магазини.🧐
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Як введуть надзвичайний стан - то це буде одним з перших пунктів до виконання... НБУ предлагает Кабмину разрешить обменникам и ломбардам работать во время карантина - Цензор.НЕТ 8019
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і повітря з водою.. шоб не дихали і шмарклі не розносили
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Не варто їм підказувати, а то й таке додумаються зробити...
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да-да...и быстрозаем тоже...))) а еще подпольным-подвальным казино... на продукты
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Вот же потроха сучьи! Так они и так работают у меня ломбард в доме там всегда очереть и без масок непускают! Вам пох на вирус главное ближнего обобрать
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Точно так как предлагают в НБУ сегодня в голодомор 1932-33 года из Украины выкачали золото и уморили народ пока не выкачали всё. Корововирус это ширма.
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Ну, вот что происходит? Эти пейсатые пи2...сы 100 лет назад с революцией сюда заехали. народу выкосили без счёта, потом в 33-ем, а сейчас их бойкие внучата к короновирусу страну подготовили?
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а "Золотий вік"?
чи на засобах захисту зюзя більше заробить?
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Еврей эмигрировал в Израиль. Пять утра, к нему врывается сосед:
- Беня, погром!
Выбегают и в чем были бегут огородами.
- Постой! Мы же в Израиле! Какие погромы?
- Таки не надо расслабляться!
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так ломбарды вроде бы закрыли вместе с игровыми заведениями. нет?
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Ну ессно ломбарды ..даже ЗЕбилы уже понимают что экономике полная жопа, и это только начало реального кризиса когда пол страны безработные и всё остановилось. И это ещё пожалую я оптимистично говорю..с этими ЗЕкловунами у нас кризис будет намного сильней чем в любой другой стране и по времени значительно дольше. Ломбарды хорошо подзаработают когда народ безработный будет сносить туда последнее имущество просто ради пожрать..Как же ЗЕмародёры могут запретить такой лакомый кусочек..
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Так само і нафта - бензин - ціни. Діло 100% в падлах.
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ну що, злидні, ви думали що ви середній клас по хайпу за ЗЕльонського ?
зараз ЗЕльонскіє через ломбарди вам нагадають, що ви - злидні
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Ломбарды это бизнес власти, в частности Разумкова, в условиях, когда у людей не будет возможности заработать, они будут идти за кредитами и просто нести сдавать за бесценок свои драгоценности, зеленая банда мародеров и тут нашли способ поживиться.
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Валюту и золотишко жидва принимать готова хоть под бомбами.нормальная схема-работы лишили деньги закончатся тащите заначку пересичные кто в скупку кто в обменку да за такое гасить надо хуже бандитов в 90-х
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Через недельку ЗЕмародёр издаст указ что б ломбарды переходили на круглосуточную работу и без выходных....
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Все таки добра у нас влада, могли б наказати просто здати валюту і золото в казну.
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не кажи гоп, бо ти ще не знаєш, по скільки ці виродки будуть приймати долари і золото НБУ пропонує Кабміну дозволити обмінникам і ломбардам працювати під час карантину - Цензор.НЕТ 2659
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Правильно предлагают....
Подходит время собирать золотые коронки и обручальные кольца у простого и мудрого нарида
Гешефт..!! НБУ предлагает Кабмину разрешить обменникам и ломбардам работать во время карантина - Цензор.НЕТ 2395

"НБУ предлагает Кабмину разрешить обменникам и ломбардам работать во время карантина"



НБУ предлагает Кабмину разрешить обменникам и ломбардам работать во время карантина - Цензор.НЕТ 3991





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А что тут такого? Если у меня бабла нет, так мне туалетную бумагу хавать надо?
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Что же ты будешь хавать, если у тебя бабла нет?
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Особенно ломбарды теперь актуальны для зебилов.

Могут сдавать в ломбард золотые зубы своих недалеких предков идти покупать китайскую маску по цене 10 украинских, которые Зебанарий в ЕС продал. НБУ предлагает Кабмину разрешить обменникам и ломбардам работать во время карантина - Цензор.НЕТ 2845
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Так и скупать всё будут по мизерной цене, т.к. они не дурные и понимают, что покупателей по большой цене долго не предвидится...
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В выборе между Коломойским и дефолтом власть выбрала курс на дефолт
21.03.2020 Юрій Гудименко

Крупнейший мегаполис страны и единственный украинский глобальный город останавливает весь общественный транспорт. По сути, экономика Киева останавливается. Это локаут, от которого полшага до дефолта всей страны.

Важно понимать, что дефолта можно было избежать и можно избежать даже сейчас. МВФ предлагает нам $5 млрд за «антиколомойский» закон - закон, который блокирует возможность Коломойскому вернуть ПриватБанк или получить за него компенсацию. Пять миллиардов долларов - огромные деньги для стагнирующей украинской экономики. Колоссальные.
Но Украина не взяла эти деньги.

В выборе между Коломойским и дефолтом власть выбрала курс на дефолт. Не поднялась рука на Игоря Валерьевича, пришлось положить хер на весь народ.
МВФ готов был закрыть глаза на отсутствие даже земельной реформы, на отсутствие других реформ, на что угодно, но
МВФ не подписывался кормить наших олигархов.
Поэтому олигархов будем кормить мы. Денег не будет.

Зеленский, разумеется, будет искать виноватых, если дефолт случится. В виноватых будем мы с вами, потому что выходили на акции протеста под парламент (это будет ложь, потому что антиколомойский закон в Раде даже ни разу не ставили в повестку дня, не то что на голосование). В виноватых будет коронавирус, и это тоже будет ложь, потому что МВФ ставил такие условия задолго до коронавируса, и все об этом знали многие месяцы и не делали ничего. В виноватых будет НБУ, хотя они сейчас делают всё плюс-минус правильно, но именно их головы полетят первыми, потому что козлы отпущения нужны всегда. В виноватых будет сам МВФ, потому что проклятые буржуи посмели ставить нам какие-то условия и не дают денег просто так, зажравшиеся сволочи, на святое покусились - на наших посконных олигархов, нехристи.

В виноватых, разумеется, не будет Владимира Зеленского. Владимир Зеленский не будет виноват в том, что имея тотальное большинство в парламенте, имея под контролем всех министров (кроме Авакова, тот сам себе контроль) и вообще тотальную власть над всеми и вся, зассал (уж простите) пойти против Игоря Коломойского и тем самым поставил страну на порог первого в истории Украины дефолта.
Виноваты будут все. Зеленский виноват не будет.

Каждый вечер вечер наступает вдруг.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1070861.0
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Парахаботы хватит плакать!!. ламбарды будут работать исключительно для того что бы принимать излишки и ненужное имущество которые у народа появились в следствии конца эпохи бедности. Опять эти парахаботы нагнетают...
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Якщо держава такими радикальними методами "хвилюється" за здоровя своїх громадян, то чому вона не забезпечить хоча б безкоштовними масками та дезинфікуючими засобами? Бо якщо пандемії запалюють, значить це комусь дуже вигідно і потрібно. От наприклад Японія, Південна корея та той самий Китай який першим мав ввести надзвичайний стан а ВОЗ заблокувати всі рухи з цієї держави в перший день, нічого такого не робили і спокійно вже справляються з цим захворюванням без паніки та негативного впливу на свої економіки.
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в блокаду ленинграда тоже многие прибарахлились. внукам хватило.
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поддерживаю! я лично зп за март в валюту, и чето в ломб занесу... Бо с апреля уволили... карантин конченый...
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DW на русском@dw_russian 22 ч

Необычный шаг со стороны сети немецких магазинов ALDI:
сеть наймет уволенных сотрудников McDonald´s, которые лишились работы из-за закрытия точек фастфуда.
Это также позволит смягчить нагрузку на персонал супермаркетов. #COVID_19
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Куди ж без ломбардів... крадене кудись потрібно збувати!
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Да! Кстати, у нас банки закрывают маленькие отделения, второе- Трамп продлил сроки ежегодного уплаты федерал инком тах на 90 дней
У нас уже зарегистрировались на пособия по безработице- 2.5 миллиона человек- в основном сфера услуг, рестораны, бары,салоны красоты,офисы и т.д. это временная мера.
Ходят разговоры, о том что Трамп собирается выплатить единоразовую помощь по 1000 долларов на взрослого и 500 долларов на каждого ребенка до 18 лет.
Статистика по Сан Антонио ТХ( более 2 млн населения) - количество кейсов на Короно вирус- 8!!!!!!! В штате обьявлена черезвычайная ситуация! Все общественные мероприятия отмененны, вся сфера услуг- закрыта.
Теперь новости по моей специальности- у нас отменили действия требований по безопасности и елетронным логбукам- для медицинских грузов, воды, пищи , мед обородувания! Водители могут ехать нарушая требования Депортамента Транспорта и им ничего за это не будет.
Сейчас в Сенате подается закон о временном упрощении лицензий на ношения оружия для защиты безопасности водителям коммерческих транспортных средств. Это связано с возсожностью нападений и ограблений грузовиков и водителей, из- за ухудшения экономической ситуации и кризисов! Хотят сделать временное разрешение для нас водителей на ношение нарезного короткоствольного оружия. Буевально сегодня вышла эта новость!
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8 человек на 2 миллиона это конечно трагедия - понятно что вирус создан для исскуственной паники
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Короче, Нацбанк так все красиво рассказывает... типо, обеспечили банки валютой, можете забирать свои депозиты, а по факту предлагают двойной обмен: если депозит был в долларах, обменять их по курсу сдачи сначала на гривны, а потом купить Еевро! - Наперсточники ху*вы! НБУ пропонує Кабміну дозволити обмінникам і ломбардам працювати під час карантину - Цензор.НЕТ 7694
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Нахрена ломбарды, ведь эпоха бедности уже закончилась?
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Это трагедия, но... я написал это потому что Сан Антонио по площади больше чем 5 миллионный Киев! У нас нет жилых многоэтажек, поэтому всего 8 кайсов, в отличие от Киева, или Милана!!!!!
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наверное кто выбрал зелю еще не поняли что и им тоже будет ... пи...да))
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А работать в них кто будет ? Хозяева? СМЕРТНИЧКИ и это так сужу со своей колокольни .Лучше карантин полный ,чем корона на голову
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