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 В Нидерландах 23 марта продолжится судебное заседание по делу МН17

В Нидерландах из-за вспышки коронавируса не будут переносить судебное заседание по делу МН17, назначенное на 23 марта, но оно пройдет без присутствия общественности и прессы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"23 марта 2020 в 10:00 слушания по делу MH17 состоятся, но без присутствия общественности и прессы. Следить за судебным процессом все желающие смогут через прямую трансляцию ", - сообщили в суде.

Из-за ситуации с коронавирусом на суде будет присутствовать только один нидерландский прокурор вместо трех.

Стоит отметить, что в Нидерландах все суды из-за ситуации с коронавирусом прекратили свою работу со вторника, 17 марта. Рассматривались только срочные дела, но с ограниченным количеством участников.

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Напоминаем, в судебном комплексе "Схипхол" в Гааге 9 и 10 марта 2020 г. состоялись два судебных заседания по делу МН17. Суд объявил перерыв до 23 марта.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

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9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

Источник: https://censor.net.ua/n3183417
 
   
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Ось влада й добилася свого. Всі коментатори пишуть про коронавірус. А злочини путіна не хвилюють нікого. Найнебезпечніший вірус - рускій мір головного мозку. Мізки перетворює на вату.
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Пора вже провести справжнє розслідування і виводити на чисту воду справжніх злочинців.
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Так эта, кацапы, это уже и есть та ваша пабеда, о которой вы, дыбилы, так долго гаварили или нам нужно ищё нимношка падаждать, да ??? В Нидерландах 23 марта продолжится судебное заседание по делу МН17 - Цензор.НЕТ 9172
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Хороший знак , что суд не "заморозили" из-за пандемии. Кто говорил , что Нидерландьі "все сольют" ?
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Зря ***** старался, вирус рабрызгивал в ухани.
Сейчас свидетель под ником М53 все расскажет о том, кто и как сбил гражданский борт над оккупированным Донбассом.
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