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 С понедельника в Сумах останавливается почти весь коммунальный транспорт - будут выполняться только спецрейсы

В Сумах с понедельника, 23 марта, останавливается работа городского коммунального пассажирского транспорта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, соответствующее решение сегодня, 22 марта, принял исполнительный комитет Сумского городского совета.

Согласно сообщению, решение вступает в силу с момента обнародования, которое уже размещено на официальном сайте горсовета. Следовательно, на территории г. Суммы работу городского автомобильного и электрического пассажирского транспорта коммунального предприятия "Электроавтотранс" (кроме маршрутов №57А "Барановка – Центр", №64А "Добровольная – Центр" и №59А "Басы – Центр") прекращается с 00 час. 01 мин. 23 марта до окончания карантина на регулярных маршрутах города.

Вместе с тем, коммунальный транспорт будет направляться для выполнения спецрейсов по доставке работников больниц, крупных бюджетообразующих предприятий и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Кроме того, для ограничения пребывания в местах скопления лиц преклонного возраста (наиболее подверженных заражению COVID-19) с 23 марта отменяется перевозки пассажиров льготных категорий в частном пассажирском транспорте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 23 марта в Киеве будут работать только временные маршруты общественного транспорта, - Киевпастранс. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/n3183416
 
   
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- Рассказывал про лысые Карпаты, по итогу вырубка выросла в 7 раз !
- Рассказывал про" олигархов ", по итогу все олигархи сбежавшие при Барыге вернулись и вертят всю страну как хотят !
- Рассказывал про мародеров, по итогу все маски во время эпидемии проданы за границу !

С понедельника в Сумах останавливается почти весь коммунальный транспорт - будут выполняться только спецрейсы - Цензор.НЕТ 6968
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Borys Filatov
20 год ·

Друзья мои, буду откровенен как всегда.
...
После вчерашнего демарша мэров на «Свободе слова» у Шустера, завтра в 14-00 у нас селекторное совещание с Президентом.
Почти через год после избрания, Глава государства, наконец, снизошёл до нас, смердов, руководителей областных центров и городов - миллионников.
Лидеров территориальных громад, избранных сотнями тысяч людей.
...
Я хотел бы заручиться вашей поддержкой,
друзья мои.
Простых людей, которым небезразличны права местного самоуправления.
Кто думает о своих городах, посёлках и территориальных громадах.
...
Нам говорят, что у правительства нет денег на борьбу с эпидемией? Знайте, они - лгут.
Нам говорят, что у депутатов нет денег на борьбу с эпидемией? Знайте, они - лгут.
Нам говорят, что Города обязаны отдать последнее? Знайте, они - лгут.
...
Давайте напомним им всем.
Этим дармоедам, которые сидят в парламенте, которые только на финансирование своих партий выделили почти 300 миллионов гривен!
Тем, кто на свои депутатские округа повыписывал 2 миллиарда гривен, так называемого «соцэконома».
...
Эти деньги своих депутатов Президент не хочет перекинуть на нужды медицины?
...
Только содержание несуществующей партии «Слуга Народа» обходится налогоплательщикам в 140 миллионов тогда, когда Кабмин выделил на борьбу с эпидемией лишь 100!
...
Пожалуйста, репост.
Пусть знают, что мы знаем.
И не будем молчать.
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А я знаю как не допустить медицинского колапса. Спрашивать за кого голосовал! Если за бубочку давать диск сватов и отправлять домой! З понеділка в Сумах зупиняється майже весь комунальний транспорт - виконуватимуться тільки спецрейси - Цензор.НЕТ 5653
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В нас вже закривали, потім частину таки пустили, як людям на роботу добиратись.
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такую за которую платят зарплату что бы люди могли пойти в магазин и купить себе и близким как минимум - еды С понедельника в Сумах останавливается почти весь коммунальный транспорт - будут выполняться только спецрейсы - Цензор.НЕТ 740
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рашистські троляки проти запобіжних заходів. Ім трeба колапс мeд систeми та смeрть украінців
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В сенсі? В різних людей різна робота, в тому числі необхідна для підтримки життєдіяльності суспільства.
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Читай не только заголовки,
Следовательно, на территории г. Суммы работу городского автомобильного и электрического пассажирского транспорта коммунального предприятия "Электроавтотранс" (кроме маршрутов №57А "Барановка - Центр", №64А "Добровольная - Центр" и №59А "Басы - Центр") прекращается с 00 час. 01 мин. 23 марта до окончания карантина на регулярных маршрутах города.

Вместе с тем, коммунальный транспорт будет направляться для выполнения спецрейсов по доставке работников больниц, крупных бюджетообразующих предприятий и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.Источник: https://censor.net.ua/n3183416
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от мне интересно где там написано "г. Суммы"??? шо млять за суммы?
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а, точно написано в статье Суммы! вот ведь бестолочи безграмотные!
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И передай придуркам выше, страдальцам за общество
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кафельок.. кафельок..какой кафельок? в мене 2 сусіди срати хотіли на заборонияк і їх роботодавці... кожного дня на свої будівельні шабашки кіздують.. з 7 ранку вже їдуть пїсля 7 приїзжають З понеділка в Сумах зупиняється майже весь комунальний транспорт - виконуватимуться тільки спецрейси - Цензор.НЕТ 9686
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К тем, кого возили автобусы-троллейбусы, добавятся водители... (Метро, троллейбусы, трамваи, автобусы, маршрутки). Всем водителям теперь тоже прийдется дома "сидать". На работу - нельзя. Это грех. Все сидят. Интересно, как долго будем сидеть... Чтобы купить что-топокушать тем же детям, которые, как правило, когда сидят дома, любят поточить)) Вот идут и идут к холодильнику)) И без конца - Мама, я кушать хочу)) И что детю сказать, почему в доме шаром покати? нехорошо все это...
Уж если кому и суждено помереть, то хоть не голодным и не больным раком желудка). А так... с таким подходом, скоро не от одной болячки, так от другой... на радугу! А кому-то и в ад((.
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Не вмер, так здох. Голодный человек, особенно женщина...знаете ли... ЭТО ОЧЕНЬ страшно!! И голодной бабище, которая привыкла кушать печеньки-конфетки, попадись кто на пути к лакомствам, не поздоровится!! Это я вам точно говорю! Она разорвет в клочья любого, кто ей запретит либо идти НА работу, либо В отдел сладостей! Как минимум матом накроет, а то и морду даст. И правильно сделает!
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Согласен что тупо запретить людям ходить на работу и разогнать торговлю оставив без средств к существованию это геноцид что будет когда закончатся сбережения неясно а уже есть и такие которые в ломбарды тянутся причем так активно что пускают туда по одному-очередь
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У нас ломбарды все открыты! А через дорогу рыночек, на котром всеь микрорайон еще позавчера покупал овощи и фрукты... уксус, растительное масло да тапочки). Закрыли вчера, твари. У людей в тех закрытых ларьках пропадает картошка с морковкой... люди теряют возможность продать, получив какие-то деньги. А те, кто покупал у них, теперь вынуждены ехать за несколько километров на рынок. Хотя...чертиего знает, будет он завтра работать... Супермаркеты не всегда то, что нужно... Сговорились все...
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А я вирішив сходити завтра на роботу...
Поки ще у нас тролейбуси всі ходять...
А ось маршрутних таксі, кажуть, зоставили лише два номери до нашого району...
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Удачи Вам! Старайтесь не попадаться правоохРЕнителям на глаза! У нас пытающихся поработать штрафуют (предпринимателей!!). К стати, рядом с ломбардами, о которых я выше сказала, кучка алкашей сутками топчутся пьяные в драбадан. И никто их не разгоняет!! НИКОГДА! Для них все, что происходит рядом, то заграница). Но рынок надо закрыть. Бухай - не хочу.
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Сейчас начнется соревнование между мэрами городов кто глубже поимеет жителей.
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В Нью-Йорке обнаружили более 8 тысяч зараженных коронавирусом
Мэр города Нью-Йорк Билл де Блазио заявил, что в настоящее время в городе зарегистрировано более 8 тысяч случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.
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Нехай би написали, що у Сумах масок в аптеках немає з січня. Тобто, з того моменту, як Радуцький зачистив всі запаси. Дизентифікаторів немає також. І до одного місця увесь той карантин.
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ты что думаешь что только в аптеках Сум этого нету ?
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Ні, не думаю. Але всі чомусь пишуть про карантин, і зовсім не пишуть про мародерство. Чому Радуцький досі очолює комітет з охорони здоров'я в Раді, а не сидить у тюрязі? ВООЗ написало, що карантин практично безкорисний.
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- Рассказывал про лысые Карпаты, по итогу вырубка выросла в 7 раз !
- Рассказывал про" олигархов ", по итогу все олигархи сбежавшие при Барыге вернулись и вертят всю страну как хотят !
- Рассказывал про мародеров, по итогу все маски во время эпидемии проданы за границу !

С понедельника в Сумах останавливается почти весь коммунальный транспорт - будут выполняться только спецрейсы - Цензор.НЕТ 6968
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СуМы а не СуММы, плять, понабирали гуглотранслейтов
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Від тюрми та Суми не зарікайтеся.😁
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Т.е. Сумы ты сейчас помойкой тюремной обозвал, правильно, патрийот?
Часто палиться ты начал!)))
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У Сумах, як у всякому нормальному місті є тюрма. З мого будинку її видно.
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Це електорат Зеленського: смороду розуміють лише максимально спрощені меседжі, а від простого стьобу у Петро Такой почалися борошна в галузі п'ятої крапки - "місто Торби назвали тюремною помийкою!!!111!1"
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Borys Filatov
20 год ·

Друзья мои, буду откровенен как всегда.
...
После вчерашнего демарша мэров на «Свободе слова» у Шустера, завтра в 14-00 у нас селекторное совещание с Президентом.
Почти через год после избрания, Глава государства, наконец, снизошёл до нас, смердов, руководителей областных центров и городов - миллионников.
Лидеров территориальных громад, избранных сотнями тысяч людей.
...
Я хотел бы заручиться вашей поддержкой,
друзья мои.
Простых людей, которым небезразличны права местного самоуправления.
Кто думает о своих городах, посёлках и территориальных громадах.
...
Нам говорят, что у правительства нет денег на борьбу с эпидемией? Знайте, они - лгут.
Нам говорят, что у депутатов нет денег на борьбу с эпидемией? Знайте, они - лгут.
Нам говорят, что Города обязаны отдать последнее? Знайте, они - лгут.
...
Давайте напомним им всем.
Этим дармоедам, которые сидят в парламенте, которые только на финансирование своих партий выделили почти 300 миллионов гривен!
Тем, кто на свои депутатские округа повыписывал 2 миллиарда гривен, так называемого «соцэконома».
...
Эти деньги своих депутатов Президент не хочет перекинуть на нужды медицины?
...
Только содержание несуществующей партии «Слуга Народа» обходится налогоплательщикам в 140 миллионов тогда, когда Кабмин выделил на борьбу с эпидемией лишь 100!
...
Пожалуйста, репост.
Пусть знают, что мы знаем.
И не будем молчать.
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Автору текста две буквы ММ нм лбу выжечь паяльником!!
Киеееееееев
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А я знаю как не допустить медицинского колапса. Спрашивать за кого голосовал! Если за бубочку давать диск сватов и отправлять домой!
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******** взагалі не лікувати.. їх святий Томос під бубоніння святого Петра і так вилікує З понеділка в Сумах зупиняється майже весь комунальний транспорт - виконуватимуться тільки спецрейси - Цензор.НЕТ 3911
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у тебя же дорогу на ольгино закрыли..в обьездную ехал???неурочка??
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Ти,лапоть в кокошнику,до Томоса своїми брудними руками не лізь.
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Та после нарика его и трогать как то не хочется.
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вчера менты пресовали паанов. аж 13 чел в автобусе было. и вчера в с. севериновка тростянецкого р-на поп проводил службу. прихожане трех сел занимались распространением вируса.. ПОЧЕМУ ПОП НЕ НА НАРАХ????????????????????
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Моей сестре, в Киеве, дали пропуск на маршрутки
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Зебилье продолжает со всех углов мира свозить заражённых в Украину а потом будут карантином с этим всем бороться суки упоротые.
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одно дебильное решение за другим! зараженных всего 47 (!!!) более, чем за неделю, мы неделю на карантине, теперь общественный транспорт останавливают З понеділка в Сумах зупиняється майже весь комунальний транспорт - виконуватимуться тільки спецрейси - Цензор.НЕТ 4526 что происходит, чего боятся зе-дебилы у власти??? чего нам не говорят?
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в сумах мер-послєдоватєль двбйба клічька.
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