 С понедельника в Сумах останавливается почти весь коммунальный транспорт - будут выполняться только спецрейсы

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, соответствующее решение сегодня, 22 марта, принял исполнительный комитет Сумского городского совета.
Согласно сообщению, решение вступает в силу с момента обнародования, которое уже размещено на официальном сайте горсовета. Следовательно, на территории г. Суммы работу городского автомобильного и электрического пассажирского транспорта коммунального предприятия "Электроавтотранс" (кроме маршрутов №57А "Барановка – Центр", №64А "Добровольная – Центр" и №59А "Басы – Центр") прекращается с 00 час. 01 мин. 23 марта до окончания карантина на регулярных маршрутах города.
Вместе с тем, коммунальный транспорт будет направляться для выполнения спецрейсов по доставке работников больниц, крупных бюджетообразующих предприятий и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.
Кроме того, для ограничения пребывания в местах скопления лиц преклонного возраста (наиболее подверженных заражению COVID-19) с 23 марта отменяется перевозки пассажиров льготных категорий в частном пассажирском транспорте.
Следовательно, на территории г. Суммы работу городского автомобильного и электрического пассажирского транспорта коммунального предприятия "Электроавтотранс" (кроме маршрутов №57А "Барановка - Центр", №64А "Добровольная - Центр" и №59А "Басы - Центр") прекращается с 00 час. 01 мин. 23 марта до окончания карантина на регулярных маршрутах города.
Вместе с тем, коммунальный транспорт будет направляться для выполнения спецрейсов по доставке работников больниц, крупных бюджетообразующих предприятий и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.Источник: https://censor.net.ua/n3183416
Уж если кому и суждено помереть, то хоть не голодным и не больным раком желудка). А так... с таким подходом, скоро не от одной болячки, так от другой... на радугу! А кому-то и в ад((.
Поки ще у нас тролейбуси всі ходять...
А ось маршрутних таксі, кажуть, зоставили лише два номери до нашого району...
Мэр города Нью-Йорк Билл де Блазио заявил, что в настоящее время в городе зарегистрировано более 8 тысяч случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.
- Рассказывал про" олигархов ", по итогу все олигархи сбежавшие при Барыге вернулись и вертят всю страну как хотят !
- Рассказывал про мародеров, по итогу все маски во время эпидемии проданы за границу !
Часто палиться ты начал!)))
(ніт)
20 год ·
Друзья мои, буду откровенен как всегда.
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После вчерашнего демарша мэров на «Свободе слова» у Шустера, завтра в 14-00 у нас селекторное совещание с Президентом.
Почти через год после избрания, Глава государства, наконец, снизошёл до нас, смердов, руководителей областных центров и городов - миллионников.
Лидеров территориальных громад, избранных сотнями тысяч людей.
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Я хотел бы заручиться вашей поддержкой,
друзья мои.
Простых людей, которым небезразличны права местного самоуправления.
Кто думает о своих городах, посёлках и территориальных громадах.
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Нам говорят, что у правительства нет денег на борьбу с эпидемией? Знайте, они - лгут.
Нам говорят, что у депутатов нет денег на борьбу с эпидемией? Знайте, они - лгут.
Нам говорят, что Города обязаны отдать последнее? Знайте, они - лгут.
...
Давайте напомним им всем.
Этим дармоедам, которые сидят в парламенте, которые только на финансирование своих партий выделили почти 300 миллионов гривен!
Тем, кто на свои депутатские округа повыписывал 2 миллиарда гривен, так называемого «соцэконома».
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Эти деньги своих депутатов Президент не хочет перекинуть на нужды медицины?
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Только содержание несуществующей партии «Слуга Народа» обходится налогоплательщикам в 140 миллионов тогда, когда Кабмин выделил на борьбу с эпидемией лишь 100!
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Пожалуйста, репост.
Пусть знают, что мы знаем.
И не будем молчать.
Киеееееееев