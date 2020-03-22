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 35 гражданам разрешили пересечь линию разграничения после закрытия КПВВ, - пресс-центр ОС

После закрытия КПВВ на Донбассе небольшой группе граждан был разрешен переход через линию разграничения с связи "с критически важными жизненными ситуациями".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"С сегодняшнего дня в районе проведения операции Объединенных сил прекращен пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств. Такие меры введены с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Однако, учитывая исключительные обстоятельства, было принято 35 индивидуальных решений по пропуску граждан через КПВВ в связи с критически важными жизненными ситуациями", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в дальнейшем, на период действия ограничений, пропуск лиц через линию разграничения будет возможен только при чрезвычайных обстоятельствах гуманитарного характера и наличия соответствующих подтверждающих документов.

Источник: https://censor.net.ua/n3183414
 
 
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Это не тех, что с оспой, впустили в Украину?
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Визначалося під час візуального огляду... 35 гражданам разрешили пересечь линию разграничения после закрытия КПВВ, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 7568
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А Сивоха их встречал? И вобще какие это критические жизненные обстоятельства?
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То типа - вона була трошки вагітна ... Якщо вже закривати кордон то ***** ЗАКРИВАТИ !
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Все как обычно, в лучших традициях - строго нельзя, но если очень надо, то чуть-чуть можно!
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А якщо налякати ордловців короновірусом, щоб не стріляли?
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