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 Общество, Здоровье
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 COVID-19: Сегодня в Украину самолетом доставят два вида тестов - для ПЦР и экспресс-тесты, - Минздрав

22 марта в Украину самолетом доставят партию тестов для определения коронавирусной инфекции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, отмечается, что прибудут оба вида тестов: тесты для ПЦР (золотой стандарт диагностики) и тесты экспресс-диагностики.

Подчеркивается, что экспресс-тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для "санитарной сортировки", то есть в случае, если работник экстренной помощи прибывает к человеку, у которого повышенная температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь, медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус.

Если срабатывает тест на грипп, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические меры.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Карантин - это не каникулы": Зеленская и другие известные мамы Украины призвали позаботиться о детях. ВИДЕО

"Отметим, что в случае, когда негативны оба теста - и на грипп, и экспресс-тест на коронавирус, - то в условиях общенационального карантина человек все равно должен соблюдать режим самоизоляции следующие 14 дней.

Также добавим, что в регионах каждый день лаборатории уже проводят тесты ПЦР. Дополнительно к этим ПЦР-тестам на этой неделе в Украине появятся еще 11 аппаратов для ПЦР-диагностики. Это расширит количество точек в стране для диагностики заболеваний на коронавирус", - говорится в сообщении Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Плохие новости. Самолетом из Китая доставят не те тесты, которые нужны", - Закревская

Источник: https://censor.net.ua/n3183413
 
 
 Топ комментарии
 
Это те тесты, которые были уже типа закуплены или "почти закупленны" по словам Зели еще два месяца назад?
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@Nat_anest 20 мар.

Гайдлайн по лечению пациентов в критическом состоянии с коронавирусной инфекцией. Коллеги, разбирайте!

https://twitter.com/yourICM/status/1240990619545239554
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Суч…. ,🤢🦠🐛зелёная богуцкая доказывала ,что эта эпидемия, «величайшая афера «
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40 сторінок табличок англійською, це точно для форумчан?
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для нефахівців про гострий респіраторний дистрес-синдром



do not resuscitate

@Nat_anest 3 ч

На фоне падающего снега за окном напишу обещанный тред об ОРДС или ARDS (англ).
Можем назвать его "ОРДС для не анестезиолога или ОРДС для не врача" - т.е упрощать буду максимально. Братья и сестры - анесты будьте снисходительны, все таки многое будет упрощено. Поехали...
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Читай ВСЕ "Коллеги, разбирайте!" не для "буков"
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Это те тесты, которые были уже типа закуплены или "почти закупленны" по словам Зели еще два месяца назад?
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И кто же ответит из МОЗ за эту преступную халатность?
Кто конкретно отвечал за заявку Украины?
Министр Емец - на выход? Вместе с Ляшко?
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В принципі мала би Седлецька, але вона на обсервації сиділа, лежала....
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Ткните адвокатшу мордой в эту новость.да, соевые, страдать, зрада накрылась)))))
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А теперь САМ прочитай что нацарапал. COVID-19: Сегодня в Украину самолетом доставят два вида тестов - для ПЦР и экспресс-тесты, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9909
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Яке право мав зелений карлик впускати заробітчан і туристів без тестування - інфікувати всю країну?
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Питання таке:
1. У мене дома ПРОБЛЕМА - немає роботи їду за кордон
2. Немає що їсти їду за кордон
3. Треба навчити дітей відправлю за кордон
4. Хвороба їду за кордон
5. Корона вірус повертаюсь до дому. COVID-19: Сегодня в Украину самолетом доставят два вида тестов - для ПЦР и экспресс-тесты, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9691
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Пытання такэ-коли нема питань,то хочется шось написать на Цензоре
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Лабораторное тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) позволяет достоверно установили наличие или отсутствие коронавируса у человека, даже до начала проявления симптомов.
Экспресс-тесты гораздо менее точные и позволяют обнаружить в организме не сам вирус (или его отсутствие), а только антитела, которые начинают вырабатываться только на 5-6 день после появления симптомов. От заражения до появления первых симптомов может пройти минимум две недели.
Результатом такого теста является только не очень точный ответ на вопрос - были ли в организме человека антитела против вируса 5-6 дней назад. Отрицательный результат не может исключить наличие заражения. Положительный - тоже очень приблизительный.
Этот тест не дает никакой полезной информации в борьбе с эпидемией, к тому же, его результаты получают поздно, к моменту появления первых симптомов легкие больных уже обычно серьезно поражены. Проверять ими приезжающих в страну, которые уже являются носителями вируса, но пока не имеют симптомов, и лиц, контактировавших с больными, не имеет смысла.
"Для эффективной борьбы с эпидемией нужны тест-системы (ПЦР-тестирование). Для достоверной проверки групп риска, всех, кто вернулся в течение последних двух недель из-за границы, всех контактов заболевших, супер-переносчиков", - отмечает адвокат Евгения Закревская.
Без необходимого количества ПЦР-тестирования Министерство здравоохранения не обладает достоверной информацией о количестве больных в стране, а статистика не дает полной картины.
Как результат - невозможно ввести адекватные протоколы тестирования и уточнить необходимые карантинные мероприятия - усилить в отношении потенциально пораженных кластеров и уменьшить общее негативное влияние на экономику.
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а процентное соотношение одних тестов к другим какое?
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Интересно, а чего "доставят" больше- тестов на короновирус или *опомоев с короновирусом COVID-19: Сегодня в Украину самолетом доставят два вида тестов - для ПЦР и экспресс-тесты, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4726

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Также добавим, что в регионах каждый день лаборатории уже проводят тесты ПЦР. COVID-19: Сегодня в Украину самолетом доставят два вида тестов - для ПЦР и экспресс-тесты, - Минздрав - Цензор.НЕТ 980 Дополнительно к этим ПЦР-тестам на этой неделе в Украине появятся еще 11 аппаратов для ПЦР-диагностики. COVID-19: Сегодня в Украину самолетом доставят два вида тестов - для ПЦР и экспресс-тесты, - Минздрав - Цензор.НЕТ 980 Это расширит количество точек в стране для диагностики заболеваний на коронавирус", - говорится в сообщении Минздрава.
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Це ж надо, так подати інформацію, ні скільки тестів, ні куди їх відправлять.
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Пока что в Украину пребывает больше эвакуированных потенциально-зараженных людей чем тестов
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22 марта в Украину самолетом доставят партию тестов для определения коронавирусной инфекции

Перші тест системи були в Україні вже давно, але їх навіть і не думали застосовувати. Зелений виродок вирішив, що він тут Бог і почав звозити всіх підряд без належної перевірки. 05 лютого 2020, середа, 17:07
Перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, - МОЗ
Міністерство охорони здоров'я заявляє, що перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, хоча в регіонах вони можуть з'явиться з невеликою затримкою, і аналізи на перевірку будуть відправляти в Київ.
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... и все тесты будут только в Киеве!
а, если и попадут на периферию то там, одним тестом , будут тестировать целые села...
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А в Британії щодо цього щось робиться?
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Прошу провести прямую трансляцию прбытия этого борта с демонстрацией всего что привезли, видео желательно без пауз.
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как всех переключили на вирус, про войну забыли. удобное время зебилам сдать страну хйлу, пустить воду в крым, и свалить из страны. на другое зебыдло просто неспособно, ну не может оно управлять страной.
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Украина должна тоже тесты от коронавируса производить!!!
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Цікава штука, на міжнародному сайті про корону нам спочатку записали 7 одужавших, а тепер зняли.
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Предлагаю их продать сразу испанцам, например!
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