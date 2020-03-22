 COVID-19: Сегодня в Украину самолетом доставят два вида тестов - для ПЦР и экспресс-тесты, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В частности, отмечается, что прибудут оба вида тестов: тесты для ПЦР (золотой стандарт диагностики) и тесты экспресс-диагностики.
Подчеркивается, что экспресс-тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для "санитарной сортировки", то есть в случае, если работник экстренной помощи прибывает к человеку, у которого повышенная температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь, медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус.
Если срабатывает тест на грипп, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические меры.
"Отметим, что в случае, когда негативны оба теста - и на грипп, и экспресс-тест на коронавирус, - то в условиях общенационального карантина человек все равно должен соблюдать режим самоизоляции следующие 14 дней.
Также добавим, что в регионах каждый день лаборатории уже проводят тесты ПЦР. Дополнительно к этим ПЦР-тестам на этой неделе в Украине появятся еще 11 аппаратов для ПЦР-диагностики. Это расширит количество точек в стране для диагностики заболеваний на коронавирус", - говорится в сообщении Минздрава.
do not resuscitate
@Nat_anest 20 мар.
Гайдлайн по лечению пациентов в критическом состоянии с коронавирусной инфекцией. Коллеги, разбирайте!
https://twitter.com/yourICM/status/1240990619545239554
do not resuscitate
@Nat_anest 3 ч
На фоне падающего снега за окном напишу обещанный тред об ОРДС или ARDS (англ).
Можем назвать его "ОРДС для не анестезиолога или ОРДС для не врача" - т.е упрощать буду максимально. Братья и сестры - анесты будьте снисходительны, все таки многое будет упрощено. Поехали...
Кто конкретно отвечал за заявку Украины?
Министр Емец - на выход? Вместе с Ляшко?
1. У мене дома ПРОБЛЕМА - немає роботи їду за кордон
2. Немає що їсти їду за кордон
3. Треба навчити дітей відправлю за кордон
4. Хвороба їду за кордон
5. Корона вірус повертаюсь до дому.
Экспресс-тесты гораздо менее точные и позволяют обнаружить в организме не сам вирус (или его отсутствие), а только антитела, которые начинают вырабатываться только на 5-6 день после появления симптомов. От заражения до появления первых симптомов может пройти минимум две недели.
Результатом такого теста является только не очень точный ответ на вопрос - были ли в организме человека антитела против вируса 5-6 дней назад. Отрицательный результат не может исключить наличие заражения. Положительный - тоже очень приблизительный.
Этот тест не дает никакой полезной информации в борьбе с эпидемией, к тому же, его результаты получают поздно, к моменту появления первых симптомов легкие больных уже обычно серьезно поражены. Проверять ими приезжающих в страну, которые уже являются носителями вируса, но пока не имеют симптомов, и лиц, контактировавших с больными, не имеет смысла.
"Для эффективной борьбы с эпидемией нужны тест-системы (ПЦР-тестирование). Для достоверной проверки групп риска, всех, кто вернулся в течение последних двух недель из-за границы, всех контактов заболевших, супер-переносчиков", - отмечает адвокат Евгения Закревская.
Без необходимого количества ПЦР-тестирования Министерство здравоохранения не обладает достоверной информацией о количестве больных в стране, а статистика не дает полной картины.
Как результат - невозможно ввести адекватные протоколы тестирования и уточнить необходимые карантинные мероприятия - усилить в отношении потенциально пораженных кластеров и уменьшить общее негативное влияние на экономику.
Перші тест системи були в Україні вже давно, але їх навіть і не думали застосовувати. Зелений виродок вирішив, що він тут Бог і почав звозити всіх підряд без належної перевірки. 05 лютого 2020, середа, 17:07
Перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, - МОЗ
Міністерство охорони здоров'я заявляє, що перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, хоча в регіонах вони можуть з'явиться з невеликою затримкою, і аналізи на перевірку будуть відправляти в Київ.
а, если и попадут на периферию то там, одним тестом , будут тестировать целые села...