EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  4585  119
Материалы по теме:
Все про:переговоры (3761) Донбасс (20976) Кулеба Дмитрий (316) Трехсторонняя контактная группа (201)

 Это не будет площадкой для прямого диалога с представителями "Л/ДНР", - Кулеба про Консультативный совет с ОРДЛО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил, каким будет "консультативный совет" с представителями ОРДЛО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Документ, который появился в СМИ, является проектом документа, он еще окончательно не принят, в нем говорится о создании общественного совета. То есть общественный совет - это представители не органов власти, а представители общества, той части Украины, в которой мы с вами принадлежим, смогут поговорить с представителями общества, не с представителями незаконных "ДНР" или "ЛНР" и их представителями условной "власти", а с представителями людей, живущих на оккупированных территориях", - сказал Кулеба

"Никоим образом это не влияет на структуру ТКГ, которая называется трехсторонняя, потому что там есть Россия, Украина, а между ними есть ОБСЕ. И это фундаментальный принцип. Я с чего начал, хочу тем же же и завершить - что модель принципиальная остается той же: есть государство-агрессор - Российская Федерация, жертва агрессии - Украина, является ОБСЕ в ТКГ между ними. И есть Франция и Германия в "нормандском формате" между ними ", - добавил глава МИД.

Он также отметил, что в этой группе, которая сейчас, по его словам, еще только обсуждается, "за столом будут сидеть с одной стороны представители украинского общества, а с другой - представители тоже украинского общества, часть которого сейчас находится под российской оккупацией".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подписанный в Минске протокол не является юридическим документом, обязательным к выполнению, - Ермак

"Там не будут сидеть, как вот эти, 10 на 10, там не будут сидеть представители "ЛНР" и "ДНР", так называемых официальных органов, которые на самом деле не являются официальными, поэтому за стол не садятся. Это не площадка для прямого диалога между украинской легитимной властью и нелегитимной "властью" "ЛНР" и "ДНР". Это принципиальный момент", - отметил министр.

Кулеба также обратил внимание, что к работе этого совета планируют привлечь также вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, но не уточнил, предполагают их вводить в десятку представителей свободной части Украины, или в десятку представителей оккупированных территорий.

"Давайте дождемся, увидим окончательный список тех, кто будет участвовать в этом общественном, подчеркиваю, обсуждении с украинской стороны, тогда мы сможем понять, кто входит в его состав", - сказал глава МИД.

Читайте также: Очередные уступки России усугубят кризис во время пандемии коронавируса, - общественные деятели обратились к Зеленскому

Напоминаем, 11 марта на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске было договорено на встрече 25 марта подписать решение о создании так называемой консультативного совета. Официально документы встречи не были обнародованы. В опубликованном СМИ документе говорится о том, что в упомянутой консультативном совете должны вести переговоры полномочные представители Украины, с одной стороны, и ее отдельных районов в Донецкой и Луганской областей, с другой, а Россия становится только наблюдателем, вместе с Германией, Францией и ОБСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3183412
 
 
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
с небольшого ручейка начинается река....
 показать весь комментарий
 
 
и их представителями условной "власти", а с представителями людей, живущих на оккупированных территориях", сам понял что сказал?
 показать весь комментарий
 
 
Если это так, то на хера эта хрень вообще нужна? Все равно ***** все решает, а не безмозглые "общественники" от орков даунецких. Пускай "общественники" на ток шоу медведчуковских тусуются в режиме видеконференции. И сивоха на них перед телеком дрочит. Вместе с главным дрочером кивой и прочими мразями путинскими из ОПЗЖ.
Пробный шар путинский? Или тактика мелких зеленых шагов к капитуляции?
 показать весь комментарий
 
 
прям как в детстве - это не совет совсем, а так - понарошку
 показать весь комментарий
 
 
та не тарахти от тут уже - или вы, кодла зеленая, на самом деле думаете, шо есть еще кто то на етом свете тупее вас, и люди ничего не видят и не понимают?
 показать весь комментарий
 
 
Якась тупа маячня. Нас навіть не за баранів тримають, а за пусте місце.
 показать весь комментарий
 
 
когіток зав'яз - всій пташці кабздець
чув про таке?
 показать весь комментарий
 
 
в подписанных документах рф-ия белая и пушистая - наблюдатель. наблюдает как "неразумные" Украинцы воюют между собой. вся остальная брехня - это выдумки и ложь.
 показать весь комментарий
 
Хочет переодетых с ростова ? Или даже с окопов.Они же форму снимут. Мы это уже проходили. Если собрались сдавать интересы Украины,могли бы что поумнее придумать.А это именно сдача,замаскированная под фуфло лишь бы прямо об этом не говорить. Мы на такое не подписывались. И такой мир будет хуже войны. Парашенко тоже ничего не изменит. Как бы он не усирался на пиаре и не рядился в патриота вскрывающего заговор. Он все сдал ради власти в 14 году. Изменить положение может только военный переворот типа Пиночета. Где в расход без разговоров пойдут все бывшие. Коммунисты ,олигархи,их прихлебатели и силовики. Только так можно изменить страну и выйти с нуля в плюсы,а затем и на уровень Запада. Придется умертвить тысячу ради миллионов. Или они умертвят нас.
 показать весь комментарий
 
зеленский решил по указанию Авакова
принять на службу в нацгвардию
донбасятину, которая убивала
украинцев ?
зеленский отмороженный дегенерат или тупо
на поводке у Авакова,
только на кой хер Авакову кацапы ? они же его прокидают
при первой возможности
 показать весь комментарий
 
Господи Всемогутній спаси і сохрани Україну від таких ідіотів керманичів як наш 95кврл,не дай цим дятлам тупорилим просрати українців і їх землю.і не введи нас людей українських у спокусу повідривати цим ***** прокацапським головий й головки їхні тупі,амінь.
 показать весь комментарий
 
 
У зе-комнды сложная задача - доказать, что капитуляция - это правильно и хорошо.
 показать весь комментарий
 
 
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил, каким будет "консультативный совет" с представителями ОРДЛО. Источник: https://censor.net.ua/n3183412

Це про всю Зе владу :

Це не буде майданчиком для прямого діалогу з представниками "Л/ДНР", - Кулеба про "консультативну раду" з ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6518
 показать весь комментарий
 
 
навіщо ці громадські платформи, якщо все залежить від однієї людини з ніком - фуйло?
 показать весь комментарий
 
 
Михаил Ивановичь в молодости с брилиантовой руки
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх