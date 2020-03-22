 Это не будет площадкой для прямого диалога с представителями "Л/ДНР", - Кулеба про Консультативный совет с ОРДЛО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Документ, который появился в СМИ, является проектом документа, он еще окончательно не принят, в нем говорится о создании общественного совета. То есть общественный совет - это представители не органов власти, а представители общества, той части Украины, в которой мы с вами принадлежим, смогут поговорить с представителями общества, не с представителями незаконных "ДНР" или "ЛНР" и их представителями условной "власти", а с представителями людей, живущих на оккупированных территориях", - сказал Кулеба

"Никоим образом это не влияет на структуру ТКГ, которая называется трехсторонняя, потому что там есть Россия, Украина, а между ними есть ОБСЕ. И это фундаментальный принцип. Я с чего начал, хочу тем же же и завершить - что модель принципиальная остается той же: есть государство-агрессор - Российская Федерация, жертва агрессии - Украина, является ОБСЕ в ТКГ между ними. И есть Франция и Германия в "нормандском формате" между ними ", - добавил глава МИД.

Он также отметил, что в этой группе, которая сейчас, по его словам, еще только обсуждается, "за столом будут сидеть с одной стороны представители украинского общества, а с другой - представители тоже украинского общества, часть которого сейчас находится под российской оккупацией".

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"Там не будут сидеть, как вот эти, 10 на 10, там не будут сидеть представители "ЛНР" и "ДНР", так называемых официальных органов, которые на самом деле не являются официальными, поэтому за стол не садятся. Это не площадка для прямого диалога между украинской легитимной властью и нелегитимной "властью" "ЛНР" и "ДНР". Это принципиальный момент", - отметил министр.

Кулеба также обратил внимание, что к работе этого совета планируют привлечь также вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, но не уточнил, предполагают их вводить в десятку представителей свободной части Украины, или в десятку представителей оккупированных территорий.

"Давайте дождемся, увидим окончательный список тех, кто будет участвовать в этом общественном, подчеркиваю, обсуждении с украинской стороны, тогда мы сможем понять, кто входит в его состав", - сказал глава МИД.

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Напоминаем, 11 марта на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске было договорено на встрече 25 марта подписать решение о создании так называемой консультативного совета. Официально документы встречи не были обнародованы. В опубликованном СМИ документе говорится о том, что в упомянутой консультативном совете должны вести переговоры полномочные представители Украины, с одной стороны, и ее отдельных районов в Донецкой и Луганской областей, с другой, а Россия становится только наблюдателем, вместе с Германией, Францией и ОБСЕ.