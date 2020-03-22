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 Карантина недостаточно для победы над коронавирусом, - ВОЗ

Карантинных мер недостаточно для борьбы с коронавирусом COVID-19, надо уделить внимание общественному здоровью, чтобы предотвратить рецидив.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на The New York Times, об этом сообщил представитель ВОЗ Марк Райан.

Он отметил, что следует принять меры для общественного здоровья, чтобы впоследствии избежать возрождения вируса.

"Страны не могут просто закрыть свои общества, чтобы победить вирус", - подчеркнул Райан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН и ВОЗ разрабатывают для Украины два плана помощи в борьбе с COVID-19 с бюджетом около $58 млн, - Кислица

Источник: https://censor.net.ua/n3183411
 
   
 Топ комментарии
 
Раніше вважав що сама непотрібна організація це ООН.
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Надо еще 5 млрд. долларов от МВФ безвозвратной помощи, срочную распродажу земли и чрезвычайное положение.
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Знаю як перемогти коронавірус. Треба термінову яку-небудь іншу проблему разів у 100 гірше тоді поо коронавірус всі забудуть
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Надо еще 5 млрд. долларов от МВФ безвозвратной помощи, срочную распродажу земли и чрезвычайное положение.
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Раніше вважав що сама непотрібна організація це ООН.
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Весь 2019 ООН була озабочєна украдєнним дєтством Ґрєти Тунберг.
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І на кажіть, бідна Грета, сподіваюсь вони з коронавірусом стануть друзями.
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Це напевно так, але ж з чогось починати ж треба?
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Упс, а кто там говорил про колективньій иммунитет?
Кто там собирался переболеть, можемПавтарить?)
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Знаю як перемогти коронавірус. Треба термінову яку-небудь іншу проблему разів у 100 гірше тоді поо коронавірус всі забудуть
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Разве что цунами или нашествие инопланетян.
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Радиопьеса "Война миров" в США в1938г. привела к панике миллион американцев.Все тикали з городов,100км. пробки,барикадировались,скупляли оружие,полицию завалили звонками и.тд.После паники требовали моральной компенсации.Герберт Уэлс токо одному человеку компенсировал туфли,который тот якобы испортил убегая от марсиан.
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Якщо Трам скаже що вони переносять вибори в США на невизначений строк - то ипідемія різко закінчиться: 70% так званих ЗМІ в США належать демократам, хоча давайте називати речі своїми іменами - лівакам іпаним!
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ффторжєнійо напланєтян - 100500% проканає отвлєкалочка
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нє, так нізя
зедрисня вже впоралася, вже об'явила карантин, навіть є перші видужавші
а ви оце таке кажете!
астанавітєсь!
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не достаточно для борьбы... ?
а инъекции цианида , подозреваемым в заболевании, не помогут?
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зато вполне достаточно для победы над собственным народом...
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Если после пандемии ВОЗ не будет расформирована, или ее финансирование не сократится до уровня бюджета Горловки за 2015 год - я сильно удивлюсь.
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Горлівка - взірець процвітання рускага міра
всі хочуть бюджет Горлівки
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А це ідея...треба кордони горлівки розширити на всю європу тоді всім будеине до коронавірусу. А пілюлі від кізяків найдуться...
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ВОЗ САМ должен вымереть от короны потому, что их удел быть на "передовых позициях" войны с короновирусом, а не не сидеть дома (за линией фронта)...
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ка же Аваков Царювать будет, все рабы разбежатся
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ИДИ Карантину недостатньо для перемоги над коронавірусом, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1443 , чучело чернож*пое! То есть ОПЯТЬ "не надо закрывать границы"??? Надо "вылечить всех от всех болезней на свете"??? Займись лучше вакциной и лекарством! А то уже 3 месяца прошло, а ты опять нам вещаешь, что "для вакцины нужен год"! Такая же бездарь, как и зеленые удоды!
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Перечитал. И что же я "не понял"? Про "общественное здоровье"- НЕРЕАЛЬНУЮ вещь, которую нам впаривают вместо лекарства и вакцины?
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То есть они предлагают заново открыть границы? Карантину недостатньо для перемоги над коронавірусом, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6842
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Неожиданно ? А вообще они ****"т что слюна на язык принесет - сами панику розгоняют ****** ...
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Замкнули здорових киян в одному місці з чумними депутатами.
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Обратно в СССР, так и манят, так и манят...
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Общественному здоровью?
Они обалдели? (с) кабмин.
Может еще и зарплату врачам, как футболистам?
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