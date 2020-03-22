 Карантина недостаточно для победы над коронавирусом, - ВОЗ

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на The New York Times, об этом сообщил представитель ВОЗ Марк Райан.
Он отметил, что следует принять меры для общественного здоровья, чтобы впоследствии избежать возрождения вируса.
"Страны не могут просто закрыть свои общества, чтобы победить вирус", - подчеркнул Райан.
Кто там собирался переболеть, можемПавтарить?)
зедрисня вже впоралася, вже об'явила карантин, навіть є перші видужавші
а ви оце таке кажете!
астанавітєсь!
а инъекции цианида , подозреваемым в заболевании, не помогут?
всі хочуть бюджет Горлівки
Они обалдели? (с) кабмин.
Может еще и зарплату врачам, как футболистам?