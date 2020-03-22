 Для разработки и испытания вакцины от COVID-19 надо не меньше года, - ВОЗ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом в интервью воскресной программе BBC "Шоу Эндрю Марра" заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
Райан отметил, необходимо подтвердить, что вакцины эффективны и безвредны.
"Для разработки и испытания вакцин требуется много времени. Необходимо подтвердить, что они эффективны и безвредны, а затем и произвести их в таком количестве, чтобы хватило на всех, - сказал он.
Он добавил, что необходимо соблюдать осторожность, поскольку потенциально вакцину от нового коронавируса получат миллиарды людей, и она должна быть абсолютно безопасной и никому не навредить.
"Следует быть реалистами и признать, что нам понадобится по меньшей мере год, но это отнюдь не значит, что до этого времени ничего нельзя будет сделать", - отметил Райан.
Ось яка вона, третя світова війна...
читали, чим цю заразу рарять лікувати китайці ?
антипротозойними засобами, тобто, дійсно, як і малярію.
...
але не всі
але ніхто не поскаржиться
меньше пишіть, більше гуляйте
а у іранців чи італійців чому не виявили?
Похоже, что в свое жилищелюди перевезли целый магази!))
За год весь мир уже переболее .
Максимум на что сгодится эта вакцина - "шо бы по тренироваться".
Надеюсь мир сделает выводы и будет лучше готов к следующей пандемии.
универсальный антибиотик широкого спектра действия
и вакцину к одному, определенного вида рнк-генома вирусу.
Здоровья тебе, оно тебе ой как пригодится.
Толку ноль, зато понтов хоть отбавляй.
навіщо колоти його хворому ?
щоб взагалі добити ?
цим людям потрібна сиворотка, вже готові антитела.
Видимо, там, выше произошло с человеком то же самое, что и со мной))
---------------------------------------------------------------------------------
Это ВОЗ так стелит, чтобы в течение года доить бюджет для "проведения работ" по разработке вакцины.
В других странах вакцину разработали в течение 1-2 месяцев и уже проводят клинические испытания.
А наш ВОЗ только собирается. Как говорится, а ВОЗ и ныне там.
Кстати, в Китае уже закрылась последняя клиника, в которые лечились зараженные. Все, нет новых больных.
А не проще, купить уже проверенную вакцину, чем доить бюджет и в итоге все равно получить недовакцину?
Они согласятся за освобождение (если выживут) с большой радостью.
Или вообще заражайте анонимно и смотрите за результаты очередной вакцины... В советские (говорят) времена это практиковалось сплошь и рядом даже на целых областях и городах...
Вакцина нужна максимум через три месяца. Если ее не будет через полгода, то она потом вообще не нужна, уже все переболеют.