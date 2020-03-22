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Все про:вакцина (436) COVID-19 (1616) коронавирус (305)

 Для разработки и испытания вакцины от COVID-19 надо не меньше года, - ВОЗ

Разработка и испытания вакцины от нового коронавируса COVID-19 займут по меньшей мере год.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом в интервью воскресной программе BBC "Шоу Эндрю Марра" заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Райан отметил, необходимо подтвердить, что вакцины эффективны и безвредны.

"Для разработки и испытания вакцин требуется много времени. Необходимо подтвердить, что они эффективны и безвредны, а затем и произвести их в таком количестве, чтобы хватило на всех, - сказал он.

Он добавил, что необходимо соблюдать осторожность, поскольку потенциально вакцину от нового коронавируса получат миллиарды людей, и она должна быть абсолютно безопасной и никому не навредить.

"Следует быть реалистами и признать, что нам понадобится по меньшей мере год, но это отнюдь не значит, что до этого времени ничего нельзя будет сделать", - отметил Райан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцины от COVID-19 разрабатывают одновременно несколько научных групп, есть более десятка "вакцин-кандидатов", - Супрун

Источник: https://censor.net.ua/n3183409
 
   
 Топ комментарии
 
за год сам вирус научится не убивать
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Уже 3 месяца прошло, чучело чернож*пое! Пока ты нам с каждого утюга вещал, что "эпидемия локальная" и "закрывать границы нет необходимости"! ВОЗ давно обнулил себя.
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Как раз за год зеракл всех туристов в Украину свезет
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за год сам вирус научится не убивать
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Как раз за год зеракл всех туристов в Украину свезет
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И на базе платформы примирения больных орков из ОРДЛО свезет
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Этот вирус неопасен для популяции. Он убивает мало детей и не мешает репродуктивному возрасту делать детей.
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Вирус умнее чем многие люди. Детей он не убивает, а использует как носителей чтобы размножаться. К тому же даже для детей вирус не такой уже и безневинный. Даже не приводя к летальному исходу, поражаются легкие пневмонией и воспалением и другими побочными болезнями. К тому же вирус продолжает мутировать и приспосабливаться
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Іспанія піднялась на третю сходинку за зараженністю (дослідженною) , але вражає Німеччина , майже співсатвна за Іспанією та США, а смертність в рази менша- 92 людини , а екологія у них - з Рейну ВЖЕ воду можна пити (а було як в Італії) , а з крану вони пьют вже не перший рік. Привіт тим, хто Грету проклинає
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Это лишь доказывает, что Грета не права и влияние человека на природу такое, что проходит за недели.
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Німеччина очистила свою екологію до рівня питної води з кранів - почитайте що у них було
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Італя найбрудніша країна ЕС -хімія текстиль та онкозахворювання (так, вилікувані завдяки чи не найпродуктивнішому поборюванню онкології у Європі) - а ось що ми бачимо сьогодні?
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Если вы считаете что экология спасет вас от болезней, то вы заблуждаетесь.
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Майже 28 тис інфікованих (виявлених) Іспанія - 1720 померлих й за півтори тисячі Німеччина-( мабуть німці вявляють скрупульозніше) - 92 померлих
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Подумалось...
Ось яка вона, третя світова війна...
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так, біологічну зброю ніхто ще не відміняв.
читали, чим цю заразу рарять лікувати китайці ?
антипротозойними засобами, тобто, дійсно, як і малярію.
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якраз всі перехворіємо і матимемо власний імунітет
але не всі
але ніхто не поскаржиться
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Ця гидота мутує, тож імунітету від неї не може бути...
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вакцина- це і є привнесений імунітет
меньше пишіть, більше гуляйте
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Дякую за пораду, але, наскільки я зрозумів з Вашого поста, Ви мали на увазі саме "власний імунітет".
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в китайців виявили повторне зараження.
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невідомо чим.
а у іранців чи італійців чому не виявили?
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Бронхіти та запалення легенів завжди мають рецидиви.
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Тому і сподівання на те, що організм адаптується до цієї зарази...
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Організм не адаптуюється до бронхітів. Людина, яка хворіла бронхітом може зробити КТ бронхів і легенів і побачити залишки бронхіту та рубці на легенях. Така людина має зниження свого імунітету.
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Вірус мутує і тому проти нового вірусу не буде повного імунітету. Можна лише піднімати імунітет природніми засобами: ехінацея, настойка воскової молі, чи ліками: адамантановими...
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ви не розумієте різниці між бронхітом і вірусом?:
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Чудово знаю, а ви мабуть це не розумієте.
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Уже 3 месяца прошло, чучело чернож*пое! Пока ты нам с каждого утюга вещал, что "эпидемия локальная" и "закрывать границы нет необходимости"! ВОЗ давно обнулил себя.
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Лето впереди, а придётся дома сидеть.
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Это не самое страшное, что может быть.......................
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Им нестрашно и вечность дома сидеть: https://www.youtube.com/watch?v=6t5UWAZZ3Mk
Похоже, что в свое жилищелюди перевезли целый магази!))
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Ну и какой от неё смысл будет?
За год весь мир уже переболее .
Максимум на что сгодится эта вакцина - "шо бы по тренироваться".
Надеюсь мир сделает выводы и будет лучше готов к следующей пандемии.
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Свого часу пеніцелін теж пізно винайшли (хоч і випадково), але як він допоміг населенню, всім відомо...
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нашел что сравнивать:
универсальный антибиотик широкого спектра действия
и вакцину к одному, определенного вида рнк-генома вирусу.
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Можна знову переглянути всі серії сватів або випуски 95 кварталу...
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А якщо на це алергія, Іване, що тоді робити? Для розробки і випробування вакцини від COVID-19 треба не менше року, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4748
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Лікувати печінку, бо найчастіше алергія є хворобою печінки.
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Дякую за пораду, Хасане, але мене алергія на лайно вельми влаштовує... Для розробки і випробування вакцини від COVID-19 треба не менше року, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8847
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Если успеешь понять кто ты, то ты поймешь.
Здоровья тебе, оно тебе ой как пригодится.
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Импотентная организация.
Толку ноль, зато понтов хоть отбавляй.
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Так испытывай на тяжелых больных, для кого не хватает лечения - у них хоть какой шанс будет.
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Ну да, так они вылечатся или умрут, а так просто умрут. Надо чтобы пандемия побольше продержалась, чтобы купили вакцину не несколько сот миллионов человек, а пару миллиардов.
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вакцина це ослаблений збудник.
навіщо колоти його хворому ?
щоб взагалі добити ?
цим людям потрібна сиворотка, вже готові антитела.
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У мене близька родичка працює на підприємстві, яке виробляє подібне. Але ні, вони призупинили роботу, бо ніхто не може приїхати на роботу.
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Ні. Скоріше це фармацевтична компанія.
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Зараз вже буде легше добиратися до роботи...
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Там їдуть не тільки з Києва, а відсутність однієї ланки зупиняє виробництво.
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...и что самое обидное, по истечении этого года она будет и нафиг никому не нужна, ибо все кто можно, уже переболеют...
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говорит тот,который к разработке вакцины не имеет ничего общего ,но который хорошо будет зарабатывать на том,"что еще год" будет продавать то,что от коронавируса не спасает...лохотронщики
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Вакцину не пустят в производство, даже если её создадут. Такие правила. Нужно полгода тестирований, а потом сертификация.
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Где тот п***дар чорножопый что главный в ВОЗ рассказывавший два месяца назад что ничего страшного епидемия пошла на спад? Ето все что нужно знать о международных организациях которые только поедают выделенные им деньги Для розробки і випробування вакцини від COVID-19 треба не менше року, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9309
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А через год вирус мутирует и опять все заново.
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Ви точно Ірина, чи чоловік до компа дорвався? Для розробки і випробування вакцини від COVID-19 треба не менше року, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9667
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Я Ирина. И я пробел ставлю правильно. ПОЛОТЕНЦЕ СТЕРИЛЬНОЕ банное). А вот супруг...))) Но у него свой комп имеется) Если хотите, я удалю картинку, а то Вы меня прям засмущали... Для розробки і випробування вакцини від COVID-19 треба не менше року, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7756
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Та ні, не треба, трошки гумору це добре.
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я тут недавно чисто случайно ошиблась)) "за *********". Ужас стоял перед моими глазами, когда уже было поздно редактировать. И я дописала: За своё бабло - вот так правильно)
Видимо, там, выше произошло с человеком то же самое, что и со мной))
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Від імені партії "Слуга народу" закликаю вчених всього Світу прискорити наукові розробки по виготовленню вакцини від коронавірусу!
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Короче,пейте парацетамол да не парьтесь.
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Но почему-то все силы брошены на поиски вакцины только на химическом лабораторном уровне а вакцина возможно лежит у нас под ногами или самим носом.Почему никто не исследует тех кто выздоровел и почему,что ел что пил чем мылся чем подтирался и т.д почему один заболел а сосед из которым больной контактировал нет.А вакцина где-то рядом ведь жизнь и без лабораторий всегда находит лазейку,главное побыстрее ее найти.
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Тому, що було лише симптоматичне лікування і одужали ті, хто має гарний імунітет.
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Для разработки и испытания вакцины от COVID-19 надо не меньше года, - ВОЗ

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Это ВОЗ так стелит, чтобы в течение года доить бюджет для "проведения работ" по разработке вакцины.
В других странах вакцину разработали в течение 1-2 месяцев и уже проводят клинические испытания.
А наш ВОЗ только собирается. Как говорится, а ВОЗ и ныне там.
Кстати, в Китае уже закрылась последняя клиника, в которые лечились зараженные. Все, нет новых больных.
А не проще, купить уже проверенную вакцину, чем доить бюджет и в итоге все равно получить недовакцину?
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испытывайте на заключенных с большим сроком или пожизненных.
Они согласятся за освобождение (если выживут) с большой радостью.
Или вообще заражайте анонимно и смотрите за результаты очередной вакцины... В советские (говорят) времена это практиковалось сплошь и рядом даже на целых областях и городах...
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надо не меньше года..

Вакцина нужна максимум через три месяца. Если ее не будет через полгода, то она потом вообще не нужна, уже все переболеют.
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А для того щоб перехворіти і набути імунітету природного 2-3 неділі. Ну, так як було раніше в моєму дитинстві. А зараз чомусь через загрозу життю старих людей ставлять під загрозу імунітет молодих і наполегливо схиляють до вакцинацій, під благим соусом яких можна гарно маніпулювати суспільтвом та заробляти на "вірусах" та страху перед ними гарні гроші.
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