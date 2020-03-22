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 Общество, За рубежом
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 В Китае выявили более 43 тыс. бессимптомных носителей коронавируса, которые не были включены в официальную статистику, - СМИ

Несколько десятков тысяч зараженных коронавирусом в Китае оказались не включены в официальную статистику из-за отсутствия симптомов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на закрытые данные правительства.

Согласно новой информации, в конце февраля в стране выявили более 43 тысяч граждан — бессимптомных носителей SARS-CoV-2. Они были помещены в карантин и взяты под медицинское наблюдение, однако их не учли в официальном списке инфицированных, который на тот момент достигал около 80 тысяч человек.

По версии издания, таким образом число заболевших в Китае может оказаться на треть выше правительственных данных и достигать 125 тысяч.

В настоящее время ученые не выяснили роль бессимптомных носителей в передаче вируса, однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует классифицировать всех людей, у которых был выявлен положительный результат на коронавирус, как подтвержденные случаи заражения COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Китае диагностировали 46 новых случаев заражения коронавирусом внутри страны, 45 больных прибыли из-за границы, - Госкомитет КНР

Китай удерживает первое место по числу зараженных коронавирусом (81,3 тысячи), однако по числу смертей страну обогнала Италия — там погибли почти 5 тысяч граждан, в то время как в Китае — 3,1 тысячи. С середины февраля, после жестких мер, предпринятых правительством, в стране прекратился экспоненциальный рост числа заражений.

По данным на 22 марта, общее число инфицированных SARS-CoV-2 в мире превысило 307 тысяч человек. 13 тысяч умерли, более 92,3 тысячи излечились. Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Помимо Китая, заболевших выявили в 167 странах мира.

Источник: https://censor.net.ua/n3183407
 
   
 Топ комментарии
 
Потім виявиться, що ще щось не враховується.
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И з таким Макаром..офіційна статистика сметрності впаде у сотні раз..про що я і говорив
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а як на рахунок тих 8 млн абонентів мобільного оператора, які більше не в мережі?
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И з таким Макаром..офіційна статистика сметрності впаде у сотні раз..про що я і говорив
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Це ще тих що виявили..а уявіть скільки не виявили..Китай..1.5 мільярда людей...І треба було цей кіпіш на увесь світ?
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Ты этот вопрос итальянским и испанским врачам задай, которые забыли когда последний раз высыпались..
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Все. Раз так щначіт смертність як звичаного грипу ГРВІ в межах одного відсотка що і требувалась доказать- як нас всіх поимели?
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От тільки китайці з їхньоюдотошністю змогли це витестувати , а увесь світ просто буде набивати шишки й ти шляхом запропонованим в Англії - перехворіти усім . Доречі, Німеччина з її питною водою зпід крану - росте у зараженні йу відносному до кількості заражених мінімум у смертності
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так те бессимптомные носители выздоровели или так и остались носителями вируса?

если их включили в выздоровевших ( 72 тыс.) то получается смертность среди тех у которых проявились симптомы составила 11%
( 3265 / ( 72361 - 43000) ) *100% = 11,12 %
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Нікуди їх не включили - тому їх додавати треба і статистика стає дуже неприємною для тих хто верещить про "чуму 21 століття" А скільки народу просто не тестувалось і не зверталось нікуди - чи ви думаєте вірус злякався карантину в Ухані і різко склав лапки ?
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Если бы Украине,хоть, десятую долю тех мер,что были приняты в Китае-Вы бы сейчас не интересовались короновирусом.
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а як на рахунок тих 8 млн абонентів мобільного оператора, які більше не в мережі?
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Так там ніби-то статисттика надана по 4G, а вони просто всі мігрували в 5G (карантин паідштовхнув вибрати швидший інтернет)... Але я все одно не вірю, що в Китаї (з їх антисанітарією) померло менше, ніж в Італії...
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Пнх гандон, если правда что так много случаев неучтено то єто обичний ГРВІ со смртность обичного грипа в один процент
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та ні вони всі в 8G мігрували.......... цікаво ДЕ в Ухані взявся 5G///////
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Дик у Китаї 5G у всіх великих містах з жовтня... 8 млн. абонентів - це ж не тільки по Уханю, це статистика по всьому Китаю. В Ухані всього живе 11 млн. людей, якби там померло 8 - це не можна було б не помітити!

Нє, я вірю, що там померло набагато більше, ніж кажуть, але не мільйони. Мільйони все-таки не приховаєш, а от десятки тисяч - запросто!
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У нас в Белгороде 5G интернет, я вот фантастику и видео для взрослых смотрю, но а мне больше ничего не интересно, почему то. Что б не скучать я ещё окурки с балкона кидаю. Ну а чо такого?
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А зачем ты сам себе подмахнул?😂🌷
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Штати зафіксували спалення біоматеріалів в районі Уханю, викиди відповідали спаленню сотен тисяч тон(це ще десь в лютому було)
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Ну да, там померли не 3000 і навіть не 10 тис. Але і не 8 млн, бо в Ухані всього 11 млн!
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В Китаї середній вік хворих був 46 років, а в Італії - 65. При таких даних смертність в Італії буде вдвічі більша.
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кажуть, що це могли бути туристи, які купували сімки на місці, не знаю правда, чи ні
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Откуда инфа? Мне интересно, честное слово. В Гугле не нахожу.
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заходишь на оф.сайт чайна мобайл и смотришь статистику по годам, с начала года -8лямов
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По годам не нашел, в вебархиве есть на 15 января 946,5 а на сейчас 942161
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Вы полагаете что в 21-ом веке можно скрыть пропаж 8 миллионов абонентов. У Водафона, я выбросив сим карту год буду продолжать числиться абонентом.
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в ватофона всього може 8 лямів абонентів не набереться
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да фейк это. слишком уж нереальные цифры.
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Потім виявиться, що ще щось не враховується.
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Потім виявиться, що деякі померлі почали оживати. )
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Що хочеш може бути. Наприклад ви можете виявиться троллем і привидом.
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залежить від кількості випитого алкоголю )
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Серостанова Анжелика

@agny262 20 мар.

Когда мир узнает о том, что происходило в Ухани и в Китае в конце декабря, январе, феврале и марте 2020 года - ужаснется.
Даже если узнает только о половине происходившего.
Пример - лагеря для уйгуров.
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Ужаснемся мы, когда зебилы нас сольют и нашу землю китайцам продаст. А весь мир будет хихикать.
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Мені здається, що карантин у нас є прикриттям такого факту:
У лютому цього року Україна купила російської свинини на $4,5 млн грн, що майже на 1000 т більше за минулорічні показники. Про це повідомляє прес-служба Міністерства сільського господарства Російської федерації. Зазначається, що Україна у лютому 2020 р. стала основним імпортером російської свинини. Згідно з цими даними, за місяць в Україну було поставлено свинини на $4,5 млн. У натуральному вираженні експорт з РФ зріс до 2700 т проти 1700 т минулого року.
https://agronews.ua/node/176483/
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Я ж говорю, что мир снимает кино. И мы все в нем участвуем))
Интересно, что теперь скажут наши власти.... Метро хоть откроют?))

«Мобільні групи продовжують проводити рейди. У п'ятницю мали інформацію про 18 адмінпротоколів. За вихідні їх кількість збільшилась. Станом на 11:00 22 березня поліцейські склали 28 адмінпротоколів стосовно підприємців, які намагались продовжувати роботу, порушуючи карантинні заходи» ДОЖИЛИСЯЯЯЯЯЯ.

https://dozor.kr.ua/post/na-kirovogradschini-zafiksuvali-novi-porushennya-pravil-karantinu--13651.html
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по книге Coronavirus Was Predicted In 1981 As Wuhan-400: Eyes of Darkness by Dean Koontz
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Тут некоторое галдели что китаезы вирус уже "пабедили".. Запомните, болваны, в странах тоталитарного режима не бывает ни эпидемий, не землетрясений, ни цунами. А если и признают, это уже когда полная ж-опа и шила в мешке не утаишь.
У Китаї виявили понад 43 тис. безсимптомних носіїв коронавірусу, які не були включені в офіційну статистику, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9640
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Чесно кажучи і Захід може приховувати маштаби пандемії, а що вже казати про китайський совок???

Але одне зрозуміло... ГРОШІ НЕ БРЕШУТЬ!!! Якщо КАПІТАЛІСТИ(які вміють рахувати гроші) відмінили усі спортивні змагання, ще й у період плейОфів в НХЛ, НБА, Ліги чемпіонів, де квитки можуть доходити у перекупників до 1000-2000 доларів... ТО ВСЕ ЦЕ ДУЖЕ І ДУЖЕ СЕРЙОЗНО!!!
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Так и умерших на самом деле в Китае больше
Верить красноперым диктаторам с отсутствующей оппозицией в стране, себя развести.
Если этот вирус такой вроде уже безобидный, чего вы приняли такие беспрецедентные меры и посадили на карантин 250 миллионов?
Почему пол Китая запрели по домам?
Почему на улице если ты без маски, тебя полиция запихивала в бусик и на принудительный карантин?
Почему круглосуточно дезинфицировали спецтранспортом города?
Вы так просто позволили простому гриппу обрушить свою экономику?
Коммунистические сказки для лохов.
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Почему при вирусе заперли только пол Китая? Теоретически вирусу это не преграда.
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Итак, страшная пандемия превратилась в пандемию типа герпесной инфекции, от нее, ксати, тоже мрут.
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Цензор с ссылкой на лента.ру ну ниHYя себе достоверность источников)))
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А там, если пройти по ссылке, лента сру ссылается на китайскую газету, а та в свою очередь, на некие закрытые данные из правительства Китая.
Как бы голимым кацапским вбросом не оказалось У Китаї виявили понад 43 тис. безсимптомних носіїв коронавірусу, які не були включені в офіційну статистику, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 367
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