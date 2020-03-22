 В Китае выявили более 43 тыс. бессимптомных носителей коронавируса, которые не были включены в официальную статистику, - СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на закрытые данные правительства.
Согласно новой информации, в конце февраля в стране выявили более 43 тысяч граждан — бессимптомных носителей SARS-CoV-2. Они были помещены в карантин и взяты под медицинское наблюдение, однако их не учли в официальном списке инфицированных, который на тот момент достигал около 80 тысяч человек.
По версии издания, таким образом число заболевших в Китае может оказаться на треть выше правительственных данных и достигать 125 тысяч.
В настоящее время ученые не выяснили роль бессимптомных носителей в передаче вируса, однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует классифицировать всех людей, у которых был выявлен положительный результат на коронавирус, как подтвержденные случаи заражения COVID-19.
Китай удерживает первое место по числу зараженных коронавирусом (81,3 тысячи), однако по числу смертей страну обогнала Италия — там погибли почти 5 тысяч граждан, в то время как в Китае — 3,1 тысячи. С середины февраля, после жестких мер, предпринятых правительством, в стране прекратился экспоненциальный рост числа заражений.
По данным на 22 марта, общее число инфицированных SARS-CoV-2 в мире превысило 307 тысяч человек. 13 тысяч умерли, более 92,3 тысячи излечились. Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Помимо Китая, заболевших выявили в 167 странах мира.
если их включили в выздоровевших ( 72 тыс.) то получается смертность среди тех у которых проявились симптомы составила 11%
( 3265 / ( 72361 - 43000) ) *100% = 11,12 %
Нє, я вірю, що там померло набагато більше, ніж кажуть, але не мільйони. Мільйони все-таки не приховаєш, а от десятки тисяч - запросто!
Серостанова Анжелика
@agny262 20 мар.
Когда мир узнает о том, что происходило в Ухани и в Китае в конце декабря, январе, феврале и марте 2020 года - ужаснется.
Даже если узнает только о половине происходившего.
Пример - лагеря для уйгуров.
У лютому цього року Україна купила російської свинини на $4,5 млн грн, що майже на 1000 т більше за минулорічні показники. Про це повідомляє прес-служба Міністерства сільського господарства Російської федерації. Зазначається, що Україна у лютому 2020 р. стала основним імпортером російської свинини. Згідно з цими даними, за місяць в Україну було поставлено свинини на $4,5 млн. У натуральному вираженні експорт з РФ зріс до 2700 т проти 1700 т минулого року.
https://agronews.ua/node/176483/
Интересно, что теперь скажут наши власти.... Метро хоть откроют?))
«Мобільні групи продовжують проводити рейди. У п'ятницю мали інформацію про 18 адмінпротоколів. За вихідні їх кількість збільшилась. Станом на 11:00 22 березня поліцейські склали 28 адмінпротоколів стосовно підприємців, які намагались продовжувати роботу, порушуючи карантинні заходи» ДОЖИЛИСЯЯЯЯЯЯ.
https://dozor.kr.ua/post/na-kirovogradschini-zafiksuvali-novi-porushennya-pravil-karantinu--13651.html
Але одне зрозуміло... ГРОШІ НЕ БРЕШУТЬ!!! Якщо КАПІТАЛІСТИ(які вміють рахувати гроші) відмінили усі спортивні змагання, ще й у період плейОфів в НХЛ, НБА, Ліги чемпіонів, де квитки можуть доходити у перекупників до 1000-2000 доларів... ТО ВСЕ ЦЕ ДУЖЕ І ДУЖЕ СЕРЙОЗНО!!!
Верить красноперым диктаторам с отсутствующей оппозицией в стране, себя развести.
Если этот вирус такой вроде уже безобидный, чего вы приняли такие беспрецедентные меры и посадили на карантин 250 миллионов?
Почему пол Китая запрели по домам?
Почему на улице если ты без маски, тебя полиция запихивала в бусик и на принудительный карантин?
Почему круглосуточно дезинфицировали спецтранспортом города?
Вы так просто позволили простому гриппу обрушить свою экономику?
Коммунистические сказки для лохов.
Как бы голимым кацапским вбросом не оказалось