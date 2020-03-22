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 ЦОЗ ошибочно объявил о выздоровлении 8 человек от коронавируса, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА (обновлено)

В Центре общественного здоровья Минздрава преждевременно заявили о выздоровлении восьми человек от COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, на странице ЦОЗ в Facebook 22 марта появилось сообщение о том, что количество пациентов, вылечившихся от коронавируса, по Украине достигло восьми человек.

"От COVID-19 в Украине выздоровели уже 8 человек", - было сказано в сообщении.

Однако спустя некоторое время в Минздраве это опровергли. Как оказалось, у 8 человек было подозрение на COVID-19, которое сняли по результатам повторных тестов. 

"Для получения окончательного результата им было сделано 2 повторных теста на COVID-19, которые были отрицательные. У этих людей не обнаружено коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении Минздрава.

ЦОЗ ошибочно объявил о выздоровлении 8 человек от коронавируса, - Минздрав 01

Отмечается, что большинство людей, страдающих новый коронавирус, переносят его, как обычный ОРВИ. Собственно, эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана неизвестным ранее возбудителем.

"Еженедельно в Украине регистрируется более 200 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. Поэтому, если вы чувствуете симптомы респираторной инфекции, вероятность того, что у вас обычная ОРВИ, значительно выше", - сказано в сообщении.

Отмечается, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 и грипп имеют сходную клиническую картину. В обоих случаях развивается респираторное заболевание, которое может иметь как легкое течение, так и тяжелую форму и даже привести к смерти.

"Новый коронавирус SARS-CoV-2 и вирусы гриппа передаются капельным путем. Поэтому предотвратить распространение инфекции помогут такие меры, как гигиена рук и соблюдение этикета кашля: руки надо мыть с мылом, часто и тщательно, а кашлять и чихать следует в сгиб локтя или в одноразовую салфетку, которую следует немедленно выбросить в закрытый мусорник", - сообщили в ЦОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав привлекает к борьбе с коронавирусом студентов-медиков старших курсов и интернов

По данным ведомства, последовательный интервал для COVID-19 оценивается в 5-6 дней, а для вирусов гриппа он составляет 3 дня. Это означает, что грипп может распространяться быстрее, чем COVID-19.

ЦОЗ ошибочно объявил о выздоровлении 8 человек от коронавируса, - Минздрав 02

Предполагается, что инфицированный вирусом SARS-CoV-2 человек может заразить от 2 до 2,5 человек - это больше по сравнению с гриппом. Однако, оценки как SARS-CoV-2, так и вирусов гриппа очень контекстные и специфические для времени, что затрудняет прямые сравнения.

Также отмечается, что дети являются важными факторами передачи вируса гриппа в обществе. Для вируса SARS-CoV-2 начальные данные показывают, что дети инфицируются реже, чем взрослые, и частота случаев в возрастной группе до 19 лет является низкой.

Предварительные данные, полученные в КНР, показывают, что дети заражаются от взрослых, а не наоборот.

Известная на данное время информация свидетельствует о том, что смертность в результате COVID-19 является выше уровня смертности гриппа, особенно сезонного.

Несмотря на то, что в КНР осуществляют клинические испытания лекарственных средств и разрабатывают более 20 вакцин от COVID-19, еще нет лицензированных вакцин или терапевтических средств.

В то же время, существуют противовирусные препараты и вакцины для защиты от гриппа. Ежегодная вакцинация является доказанным эффективным средством предупреждения гриппа и его осложнений.

Вакцина против гриппа не эффективна против коронавируса SARS-CoV-2.

"Помните! Обычное мытье рук защищает не только от новой коронавирусной инфекции COVID-19, но и от других опасных заболеваний", - добавили в ЦОЗ.


Больше читайте здесь: https://phc.org.ua/.../covid-19-i-grip-scho-mizh-nimi-spilnog ...

ЦОЗ ошибочно объявил о выздоровлении 8 человек от коронавируса, - Минздрав 03
ЦОЗ ошибочно объявил о выздоровлении 8 человек от коронавируса, - Минздрав 04

Источник: https://censor.net.ua/n3183404
 
 
 Топ комментарии
 
Неделю назад заболели и уже здоровые... зебобе просто шею свернут, оно даже на гиляку не тянет)
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Когда властям срочно нужны хорошие новости
В Украине уже 8 человек победили коронавирус, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 3593
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Почему победили, а не сокрушающе разгромили, чтобы и другим неповадно было?
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Уже опровергли...Взяли повторный, а он показал заражение....
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Неделю назад заболели и уже здоровые... зебобе просто шею свернут, оно даже на гиляку не тянет)
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Але першими про це заявили журналісти Прямого каналу!
Ти вважаєш Петю брехуном?
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а каким боком прямой в пете? В Україні вже 8 осіб перемогли коронавірус, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 9764все никак из парадигмы предвыборной не выйдешь?
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В Торе сказано:"Все договоры,клятвы,обещания гоям,не обьязательны к исполнению"
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Разве что они болели в лёгкой форме и уже давно, поэтому у них первый положительный тест брали давно после заражения, вот второй тест и был уже отрицательным. Хуже, что до первого теста они очень многих могли заразить, и кому-то из этих новых заражённых может не так повезти с болезнью.
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так це... ви ж не думаєте, що перші заражені в Україні з'явилися тоді, коли про це заявила зедрисня?
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Давайте статистику по грипу..хто скільки побідив..вашу мать
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А знайєте чого не буде такої статистки ..бо ті хто мав хворіти на грип хворі на коронавірус...
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А почему так мало? А я думал больше! В Украине уже 8 человек победили коронавирус, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 1489
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який цілющий в нас клімат В Украине уже 8 человек победили коронавирус, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 9005 тому всі українці і втікають з Європи
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Рідне сало з горілкою лікують від всіх вірусів
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Це ті,хто не звертався за допомогою до МОЗ. В Украине уже 8 человек победили коронавирус, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 8699
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- возможность легкой реализации любых идей, создание любых объектов и форм;
- ограничения по творческим задумкам отсутствуют;
- возможность создания любых героев и персонажей в неограниченном количестве;
-нет необходимости в локациях;
- на любом этапе можно вносить правки;
- и многое другое.
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Тестів немає а хворих здоровими вже роблять. В Китаї теж виписували з клінік а через 2 дні знаходили мертвими.
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Когда властям срочно нужны хорошие новости
В Украине уже 8 человек победили коронавирус, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 3593
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...Ми застерігаємо владу від використання надзвичайного стану у політичних цілях, зокрема для капітулянтських поступок перед Росією та для переслідування опозиції. Такі дії влади неминуче спричинять масштабний протестний вибух. Як це вже було не раз, українські громадяни вийдуть на захист своєї держави, незважаючи на заборони та обмеження. Викликаний діями влади масовий протест ще більше поглибить кризу, зумовлену пандемією та неминучими економічними потрясіннями.

Найбільш зацікавленою в такому сценарії є Росія. Кремлівський режим обов'язково скористається нестабільністю в Україні.
Відповідальність за негативні наслідки такого розвитку подій нестиме персонально президент Зеленський.

У цей непростий час влада зобов'язана бути прикладом мудрості та виваженості. Вся країна має сконцентрувати свої зусилля на подолання трьох загроз: пандемія вірусу COVID-19, відсіч збройній агресії Росії та зменшення негативних наслідків від економічної кризи.

Необхідно категорично відмовитися від розгляду питань, а тим більше ухвалення рішень, які викликають масове суспільне несприйняття.

У зв'язку з цим, ми вимагаємо від президента Зеленського:

✔️ Зобов'язати Леоніда Кучму та Андрія Єрмака відкликати свої підписи під протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, що відбулося у Мінську 11 березня 2020 року.

✔️ Заборонити українській делегації остаточно підписувати 25 березня 2020 року "Рішення Тристоронньої контактної групи про заснування Консультативної ради (робочої групи) ".

✔️ Негайно припинити будь-які переговори щодо створення так званої "Консультативної ради", як такі що суперечать Конституції, законам та національним інтересам України.

🇺🇦 Київ, 21 березня 2020 року 🇺🇦 - https://blogs.pravda.com.ua/authors/haran/5e773d2ee53b9/
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Когда примется антиколомойский закон,чтобы деньги МВФ спасли от дефолта?
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Почему победили, а не сокрушающе разгромили, чтобы и другим неповадно было?
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8 героев обратили вирус в паническое бегство в другие организмы!
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от ето сейчас для чего было? - типа позитивчика немного забросили?
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Только не говорите, что это Шахов и его подельник (не помню его погоняло).
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Як 5 млрд. долларів МВФ допомоги подіяли швидко, може вже треба і карантин знімати?
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8 выздоровели а трое умерли (и ето только официально). Тоесть смертность 30%
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как это возможно посмотрите статистику например Польша зараженных 536 а вылечился 1 всего в Турции уже 947 вылечилось 0 -Франция 14459 вылечилось 12 в Мордоре 306 вылечилось 16 и у нас 47 зараженных и какой результат выздоровших вот это медицина у нас!!!
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Кажу..якщо я вам буд скидувати приблизну статистику по смертності від звичайного грипу..буде теж саме
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Во время эпидемии в Одессе закрывается больница с девятью аппаратами ИВЛ: так решила команда Запорожана

Уже 23 марта Одесса мажет лишится важного многопрофильного медучреждения - Университетской клиники, что на Тенистой, 8. Захватившие власть в Одесском национальном медицинском университете сторонники экс-ректора Запорожана решили, что городу она не нужна.
По словам сотрудников клиники, с понедельника весь персонал отправляют в «вынужденный простой».

В Украине уже 8 человек победили коронавирус, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 9077

«Очень интересная формулировка, - удивляется врач клиники Александр Тимаков. - Ургентировать не разрешают, хотя пациенты приезжают с разными острыми состояниями. Мы их должны отправлять только в опорные клиники, которые определены городским приказом. Стационар, в котором есть девять аппаратов ИВЛ, огромное реанимационное отделение, высококлассные специалисты, оказывается не нужны ни университету, ни городу именно в этот период, когда мы входим в очень жестокую эпидемию коронавируса… Хотя опыт Китая показал, что иногда нужно даже быстро строить дополнительные стационары, хоть и временно».
Медики говорят, что в устной форме им приказали выписать всех больных или перевести их в другие медучреждения. Также о скором закрытии говорит обещание самопровозглашенного руководства вуза выставить с 24 марта у входов в клинику охрану и никого не пускать.
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как говорил мой начальник Владимир Ильич (без подколок сейчас) - фамилию не скажу,
"на фоне всеобщих неудач наши неудачи кажутся успехами"
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кстати мужик с Днепра и приколист тот еще...
дело было в брежневские времена, так от - "совсем не обязательно меня по имени отчеству, можно просто "Ильич" "
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мне кстати очень повезло на людей с которыми по жизни сталкивался - грех жаловаться...
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Слава великому оманскому ослу...величайшему лидеру всей галактики и ее окрестностей...
Если бы не он...то этого бы не произошло...
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8 человек бы не выжили..
Их выздоровление это личная заслуга оманского осла ...
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В Днепре прошел тендер на закупку оборудования для опорной горбольницы № 21 без торгов на 34 миллиона гривен. Замечена некоторая переплата: респираторы закупили по 76 гривен, хотя до вируса они стоили по 17... В Україні вже 8 осіб перемогли коронавірус, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 4860
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Вакцина против гриппа не эффективна против коронавируса SARS-CoV-2.Источник: https://censor.net.ua/n3183404

https://comedonchisciotte.org/bergamo-e-fake-quanti-dei-morti-hanno-ricevuto-lanti-influenzale/

Вакцина против гриппа повышает риск коронавируса на 36%
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О да..... Это, вне всяких сомнений, "перемога". Особенно на фоне ТЫСЯЧ свезенных со всего мира, не собирающихся сидеть на карантине....
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Тут сразу 3 умерло а потом оп и 8 выздоровеели ?? Мда
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ну да...налицо недобросовестная конкуренция В Україні вже 8 осіб перемогли коронавірус, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 4777
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а наш дурбеник вже радісну новину всім українцям розповів.
а тут - облом.
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Вже спростували, то хотіли сказати, що у 8-х людей не підтвердилося.
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ВЫ ХОТЕЛИ НОВОСТИ?НАТЕ ВАШИ НОВОСТИ. З цим поспішили.З телебаченням поспішили.З землею поспішають. Поспіхуни якісь.
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аха!!нет бы написать!!простым и доступным:,,и моя ошибка!!что вся власть!!сплошная ошибка!!" ЦГЗ передчасно оголосив про одужання 8 осіб від коронавірусу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7638 ЦГЗ передчасно оголосив про одужання 8 осіб від коронавірусу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6636
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