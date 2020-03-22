 Минздрав привлекает к борьбе с коронавирусом студентов-медиков старших курсов и интернов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Минздрав начал сотрудничество и призвал к сотрудничеству учреждения высшего медицинского образования. Мы будем привлекать к работе со случаями COVID-19 или подозрениями на коронавирус студентов-медиков 5-6 курса и интернов. Призываю студентов-медиков сконтактировать с соответствующими ответственными лицами в вузах и выйти на помощь медикам на места, выполнить свою миссию", - сказал он на брифинге.
Ляшко также сообщил, что Минздрав обратился к Госслужбе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Госслужбе по вопросам труда, чтобы они делегировали в состав эпидбригад специалистов с образованием эпидемиологического профиля.
"Мы усилили эпидбригалы специалистами, которые имеют соответствующее образование и могут качественно и эффективно реагировать на распространение заболевания", - сказал он.
Ляшко в очередной раз призвал украинцев придерживаться правил карантина.
"Мы просим еще раз всех сократить контакты, меньше выходить на улицу, меньше ходить друг к другу в гости. Сегодня самоизоляция – это один из самых реальных способов защиты и самый реальный механизм избежать рисков заболеть COVID-19", - подчеркнул он.
Хотя было бы не плохо...
Важно понимать, что дефолта можно было избежать и можно избежать даже сейчас. МВФ предлагает нам $5 млрд за «антиколомойский» закон - закон, который блокирует возможность Коломойскому вернуть ПриватБанк или получить за него компенсацию. Пять миллиардов долларов - огромные деньги для стагнирующей украинской экономики. Колоссальные.
Но Украина не взяла эти деньги.
В выборе между Коломойским и дефолтом власть выбрала курс на дефолт. Не поднялась рука на Игоря Валерьевича, пришлось положить хер на весь народ. МВФ готов была закрыть глаза на отсутствие даже земельной реформы, на отсутствие других реформ, на что угодно, но МВФ не подписывался кормить наших олигархов. Поэтому олигархов будем кормить мы. Денег не будет.
Зеленский, разумеется, будет искать виноватых, если дефолт случится. В виноватых будем мы с вами, потому что выходили на акции протеста под парламент (это будет ложь, потому что антиколомойский закон в Раде даже ни разу не ставили в повестку дня, не то что на голосование). В виноватых будет коронавирус, и это тоже будет ложь, потому что МВФ ставил такие условия задолго до коронавируса, и все об этом знали многие месяцы и не делали ничего. В виноватых будет НБУ, хотя они сейчас делают всё плюс-минус правильно, но именно их головы полетят первыми, потому что козлы отпущения нужны всегда. В виноватых будет сам МВФ, потому что проклятые буржуи посмели ставить нам какие-то условия и не дают денег просто так, зажравшиеся сволочи, на святое покусились - на наших посконных олигархов, нехристи.
В виноватых, разумеется, не будет Владимира Зеленского. Владимир Зеленский не будет виноват в том, что имея тотальное большинство в парламенте, имея под контролем всех министров (кроме Авакова, тот сам себе контроль) и вообще тотальную власть над всеми и вся, зассал (уж простите) пойти против Игоря Коломойского и тем самым поставил страну на порог первого в истории Украины дефолта.
Виноваты будут все. Зеленский виноват не будет.
Каждый вечер вечер наступает вдруг.
Тільки в мене враження, наче Світобудова популярно, терпляче (й загалом порівняно ще лагідно!) намагається нам щось пояснити - як кошеняті, привчаючи до скриньки з піском?))
Так, це той самий день, що й у 2013-му, за Януковича і його самозванця-фсбшника Попова (саме того дня вони остаточно й безповоротно втратили Київ!), - 22 березня.
Це не кінець світу, це "снігопад для пам'яті" - як мовилось у казках, "щоб вам до знаку було".))
Ось вам СПРАВЖНЯ торгівля на крові, ЗЕбіли !
***
Накладна на 100 000 респіраторів, вивезених в Іспанію, яку виклала "Нова Митниця", щоб спростувати "фейк".
Вказана ціна на партію - 7500 дол.
Беремо калькулятор, і ділимо 7500 доларів на 100 000шт.
Отримуємо ціну за 1 респіратор 3 класу захисту - 2 гривні !!!
2 гривні за респіратор 3 класу, який захищає навіть від радіоактивного зараження.
Прікол, достойний "95 кварталу".
Маска найвищого ступеню захисту, дешевша за просту марлеву пов'язку!!!
Вони продали маски і створили штучний дефіцит, щоб на вас нажитися. І тепер на той самий респіратор в Україні вам продають по ціні від 100 грн.
Іспанцям - по 2, нам - по 100.
Здихай, скот!
А все своє останнє - віддай за маску по астрономічній ціні.
"Нам прібарахлітса надо, щоб і внукам хватило".
2 гривні - саме з цієї ціни було сплачено мито в Бюджет України.
"Успіхи в боротьбі з контрабандою" Зеленського - надихають.
Ну і так: літак вилетів 6 березня, а прилетів в Іспанію - 19 березня.
Мабуть, в діру у часі і просторі попав.
О люди! люди небораки!
Нащо здалися вам царі?
Нащо здалися вам псарі?
Ви ж таки люди, не собаки!
Вночі і ожеледь, і мряка,
І сніг, і холод. І Нева
Тихесенько кудись несла
Тоненьку кригу попід мостом.
А я, отож таки вночі,
Іду та кашляю йдучи.
Дивлюсь: неначе ті ягнята,
Ідуть задрипані дівчата,
А дід (сердешний інвалід)
За ними гнеться, шкандибає,
Мов у кошару заганяє
Чужу худобу. Де ж той світ!?
І де та правда!? Горе! Горе!
Ненагодованих і голих
Женуть (последний долг отдать),
Женуть до матері байстрят
Дівчаточок, як ту отару.
Чи буде суд! Чи буде кара!
Царям, царятам на землі?
Чи буде правда меж людьми?
Повинна буть, бо сонце стане
І осквернену землю спалить.
Многое изменится
М.Лермонтов.Почти 200 лет назад,1830 год.
Чи збирають 100 хворих аби з вівторка ввести надзвичайний стан? скоріш за все мабуть як раз це турбує "Вовочку"
Врачей в летах вообще надо в оплачиваемые отпуска поотправлять что бы не по умирали...
грипп в сезоне 2016/17 забрал из жизни 25000 человек
правда, ты узнал об этом только сегодня? так как грипп - это фигня, а коронавирус - это модно, это в тренде
https://twitter.com/BauldganBabukan/status/1241409614765264896
Бердянськ. Інфекційне відділення міської лікарні. Днями звільнились майже всі санітарки та медсестри. Пряма мова: -Нехай син Зєлєнського без жодних засобіа захисту там працює!