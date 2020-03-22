EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, Здоровье
  1680  42
Материалы по теме:
Все про:карантин (839) Минздрав (2341) студенты (499) Ляшко Виктор (96) COVID-19 (1616) коронавирус (305)

 Минздрав привлекает к борьбе с коронавирусом студентов-медиков старших курсов и интернов

Министерство здравоохранения Украины приняло решение привлекать к борьбе с распространением коронавируса COVID-19 в стране студентов-медиков старших курсов и интернов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Минздрав начал сотрудничество и призвал к сотрудничеству учреждения высшего медицинского образования. Мы будем привлекать к работе со случаями COVID-19 или подозрениями на коронавирус студентов-медиков 5-6 курса и интернов. Призываю студентов-медиков сконтактировать с соответствующими ответственными лицами в вузах и выйти на помощь медикам на места, выполнить свою миссию", - сказал он на брифинге.

Ляшко также сообщил, что Минздрав обратился к Госслужбе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Госслужбе по вопросам труда, чтобы они делегировали в состав эпидбригад специалистов с образованием эпидемиологического профиля.

"Мы усилили эпидбригалы специалистами, которые имеют соответствующее образование и могут качественно и эффективно реагировать на распространение заболевания", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция будет проверять самоизоляцию всех, кто вернулся из-за границы, - Минздрав

Ляшко в очередной раз призвал украинцев придерживаться правил карантина.

"Мы просим еще раз всех сократить контакты, меньше выходить на улицу, меньше ходить друг к другу в гости. Сегодня самоизоляция – это один из самых реальных способов защиты и самый реальный механизм избежать рисков заболеть COVID-19", - подчеркнул он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Карантин - это не каникулы": Зеленская и другие известные мамы Украины призвали позаботиться о детях. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3183399
 
 
 Топ комментарии
 
29.01.20 16:48 Большинство регионов Украины готово к борьбе с коронавирусом, - Минздрав
 показать весь комментарий
 
Zele-Jugend под танки? Так шо, уже всё?
 показать весь комментарий
 
Дешева робоча сила, за "зарах» і стипендії будуть їх на разик відправляти на боротьбу з епідемією?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
29.01.20 16:48 Большинство регионов Украины готово к борьбе с коронавирусом, - Минздрав
 показать весь комментарий
 
 
Вирус тоже готов к борьбе с регионами!
 показать весь комментарий
 
 
Нет, вряд ли коронавирус столь избирателен.
Хотя было бы не плохо...
 показать весь комментарий
 
 
"Патриарх Кирилл счел коронавирус божьей милостью и путем к богу" )
 показать весь комментарий
 
 
А кондиционер упавший на голову, тоже можно рассматривать как Божью милость или это обычный форс мажор?

 показать весь комментарий
 
Власть вместо повышения зарплат медикам решила использовать бесплатных подопытных кроликов - студентов, которые еще и за учебу платят. Я хренею.Пусть значит молодежь рискует жизнями бесплатно, а власть будет покупать себе мерседесы по 3. 5 млн и наживаться на горе народа. Где закупки препаратов , рекомендованных медиками Китая и Италии? Где закупки аппаратов ИВЛ? Я уже не говорю про маски и тесты.
 показать весь комментарий
 
У нас власть просто не догоняет многого. Или не хочет и догонять. У нас неделю назад вынужденно "ушли на карантин" многие семьи, которые жили с копеек от зарплаты до зарплаты. У нас большое количество бедных людей разного возраста, в том числе и дети. Нужно срочно думать и о них. Этих людей с недели нужно просто начинать тупо кормить, т.к. у них заканчиваются или закончились деньги и еда. Через время эти люди будут умирать не от вируса а от тупого истощения. Об этом власти и не вспоминают, а подумать нужно было еще вчера.
 показать весь комментарий
 
Крупнейший мегаполис страны и единственный украинский глобальный город останавливает весь общественный транспорт. По сути, экономика Киева останавливается. Это локаут (именно локаут), от которого полшага до дефолта всей страны.
Важно понимать, что дефолта можно было избежать и можно избежать даже сейчас. МВФ предлагает нам $5 млрд за «антиколомойский» закон - закон, который блокирует возможность Коломойскому вернуть ПриватБанк или получить за него компенсацию. Пять миллиардов долларов - огромные деньги для стагнирующей украинской экономики. Колоссальные.
Но Украина не взяла эти деньги.
В выборе между Коломойским и дефолтом власть выбрала курс на дефолт. Не поднялась рука на Игоря Валерьевича, пришлось положить хер на весь народ. МВФ готов была закрыть глаза на отсутствие даже земельной реформы, на отсутствие других реформ, на что угодно, но МВФ не подписывался кормить наших олигархов. Поэтому олигархов будем кормить мы. Денег не будет.
Зеленский, разумеется, будет искать виноватых, если дефолт случится. В виноватых будем мы с вами, потому что выходили на акции протеста под парламент (это будет ложь, потому что антиколомойский закон в Раде даже ни разу не ставили в повестку дня, не то что на голосование). В виноватых будет коронавирус, и это тоже будет ложь, потому что МВФ ставил такие условия задолго до коронавируса, и все об этом знали многие месяцы и не делали ничего. В виноватых будет НБУ, хотя они сейчас делают всё плюс-минус правильно, но именно их головы полетят первыми, потому что козлы отпущения нужны всегда. В виноватых будет сам МВФ, потому что проклятые буржуи посмели ставить нам какие-то условия и не дают денег просто так, зажравшиеся сволочи, на святое покусились - на наших посконных олигархов, нехристи.
В виноватых, разумеется, не будет Владимира Зеленского. Владимир Зеленский не будет виноват в том, что имея тотальное большинство в парламенте, имея под контролем всех министров (кроме Авакова, тот сам себе контроль) и вообще тотальную власть над всеми и вся, зассал (уж простите) пойти против Игоря Коломойского и тем самым поставил страну на порог первого в истории Украины дефолта.
Виноваты будут все. Зеленский виноват не будет.
Каждый вечер вечер наступает вдруг.
 показать весь комментарий
 
 
СІМ РОКІВ ТОМУ, НА ЦЬОМУ САМОМУ МІСЦІ...
Тільки в мене враження, наче Світобудова популярно, терпляче (й загалом порівняно ще лагідно!) намагається нам щось пояснити - як кошеняті, привчаючи до скриньки з піском?))
Так, це той самий день, що й у 2013-му, за Януковича і його самозванця-фсбшника Попова (саме того дня вони остаточно й безповоротно втратили Київ!), - 22 березня.
Це не кінець світу, це "снігопад для пам'яті" - як мовилось у казках, "щоб вам до знаку було".))

Минздрав привлекает к борьбе с коронавирусом студентов-медиков старших курсов и интернов - Цензор.НЕТ 5680
 показать весь комментарий
 
Дешева робоча сила, за "зарах» і стипендії будуть їх на разик відправляти на боротьбу з епідемією?
 показать весь комментарий
 
 
Я так розумію що це добровільно. Не тільки ж бабки стригти з паціентів за фуфломіцини виписані. тут такий момент що потрібно суспілсьтво спасати. Тут все правильно.
 показать весь комментарий
 
 
Ну а ****? Студентам можно же платить! А что государство дало этим студентам, за какой хй они должны себя подвергать опасности? Может бесплатное обучение, достойную стипендию? Маразм крепчает, попкорн заканчивается, но шоу-клоунов в самом разгаре.(Правда концовку уже можно предвидеть)
 показать весь комментарий
 
 
Так заразись назло Зеленскому! Докажи что он не прав!
 показать весь комментарий
 
 
а как только закончат вуз-уже можно?уже государство все дало?
 показать весь комментарий
 
ЗЕленський продав наші маски в Іспанію.
Ось вам СПРАВЖНЯ торгівля на крові, ЗЕбіли !
***
Накладна на 100 000 респіраторів, вивезених в Іспанію, яку виклала "Нова Митниця", щоб спростувати "фейк".
Вказана ціна на партію - 7500 дол.Минздрав привлекает к борьбе с коронавирусом студентов-медиков старших курсов и интернов - Цензор.НЕТ 7437
Беремо калькулятор, і ділимо 7500 доларів на 100 000шт.
Отримуємо ціну за 1 респіратор 3 класу захисту - 2 гривні !!!

2 гривні за респіратор 3 класу, який захищає навіть від радіоактивного зараження.
Прікол, достойний "95 кварталу".
Маска найвищого ступеню захисту, дешевша за просту марлеву пов'язку!!!

Вони продали маски і створили штучний дефіцит, щоб на вас нажитися. І тепер на той самий респіратор в Україні вам продають по ціні від 100 грн.
Іспанцям - по 2, нам - по 100.
Здихай, скот!
А все своє останнє - віддай за маску по астрономічній ціні.
"Нам прібарахлітса надо, щоб і внукам хватило".
2 гривні - саме з цієї ціни було сплачено мито в Бюджет України.
"Успіхи в боротьбі з контрабандою" Зеленського - надихають.

Ну і так: літак вилетів 6 березня, а прилетів в Іспанію - 19 березня.
Мабуть, в діру у часі і просторі попав.
 показать весь комментарий
 
 
так вони в хіспанії по 15 йєвро. А пару місяців тому тут по 10 гривень
 показать весь комментарий
 
(c) Шевченко

О люди! люди небораки!
Нащо здалися вам царі?
Нащо здалися вам псарі?
Ви ж таки люди, не собаки!
Вночі і ожеледь, і мряка,
І сніг, і холод. І Нева
Тихесенько кудись несла
Тоненьку кригу попід мостом.
А я, отож таки вночі,
Іду та кашляю йдучи.
Дивлюсь: неначе ті ягнята,
Ідуть задрипані дівчата,
А дід (сердешний інвалід)
За ними гнеться, шкандибає,
Мов у кошару заганяє
Чужу худобу. Де ж той світ!?
І де та правда!? Горе! Горе!
Ненагодованих і голих
Женуть (последний долг отдать),
Женуть до матері байстрят
Дівчаточок, як ту отару.
Чи буде суд! Чи буде кара!
Царям, царятам на землі?
Чи буде правда меж людьми?
Повинна буть, бо сонце стане
І осквернену землю спалить.
 показать весь комментарий
 
для чого? похоронні команди можна формувати з будь-кого
 показать весь комментарий
 
Посылать людей на войну необученными - значит предавать их. (Конфуций)
 показать весь комментарий
 
 
Да щас. Если взятки не будут давать то студенты "отморозятся".
 показать весь комментарий
 
Когда Корона упадет,
Многое изменится
М.Лермонтов.Почти 200 лет назад,1830 год.
 показать весь комментарий
 
Дуже дивно, але за сьогодні не виявлено жодного інфікованого, невже лабораторія у неділю не працює чи коронавірус відступив? Чи вже треба карантин відміняти. А може всі хто захворіли вже по домівках сидять і не звертаються до лікарів. бо розуміють що жодного сенсу немає і їх ніхто лікувати не буде?
Чи збирають 100 хворих аби з вівторка ввести надзвичайний стан? скоріш за все мабуть як раз це турбує "Вовочку"
 показать весь комментарий
 
Меркель, которая недавно призывала по ТВ оберегаться и быть осторожными, заметили в супермаркете без маски... Вино, может и не плохое, но у Старой Европы явно что-то не то...
Минздрав привлекает к борьбе с коронавирусом студентов-медиков старших курсов и интернов - Цензор.НЕТ 9934
 показать весь комментарий
 
Всех медиков старше 18 мобилизуют,или статья.Нужно курсантов тоже привлекать.Срочников и контрактников,кто не на фронте.К тому идёт.Вон Испанию показали.Поликлиника и больница вместе.Лежат на полу. Неприкаянные.Там персонал -счмертники.Суперинфекция и мутация не загорами.
 показать весь комментарий
 
 
Если дровосек стал президентом,то этой стране не нужен Сократ или Архимед с Пифагором.Покупайте мыло и маску шута
 показать весь комментарий
 
 
правильно что студентов! им короновирус что насморк в отличии от пожилых врачей.
Врачей в летах вообще надо в оплачиваемые отпуска поотправлять что бы не по умирали...
 показать весь комментарий
 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971219303285

грипп в сезоне 2016/17 забрал из жизни 25000 человек
правда, ты узнал об этом только сегодня? так как грипп - это фигня, а коронавирус - это модно, это в тренде
 показать весь комментарий
 
22 марта кстати, день 40 Святых,молитесь,а вдруг поможет
 показать весь комментарий
 
в твитере пишут

Бердянськ. Інфекційне відділення міської лікарні. Днями звільнились майже всі санітарки та медсестри. Пряма мова: -Нехай син Зєлєнського без жодних засобіа захисту там працює!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх