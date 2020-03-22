 137 украинцев возвращаются из Салоников в Украину, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Facebook.

"137 украинцев уже на борту самолета и направляются на Родину", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в аэропорту они пройдут все необходимые контрольные процедуры и будут направлены на самоизоляцию на 14 дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инструкция от МИД и Минздрава для тех, кто возвращается из-за границы: "Не пытайтесь скрыть симптомы"