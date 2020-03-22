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 137 украинцев возвращаются из Салоников в Украину, - МИД

Граждане Украины, которые находились в грецком городе Салоники, возвращаются в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Facebook.

"137 украинцев уже на борту самолета и направляются на Родину", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в аэропорту они пройдут все необходимые контрольные процедуры и будут направлены на самоизоляцию на 14 дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инструкция от МИД и Минздрава для тех, кто возвращается из-за границы: "Не пытайтесь скрыть симптомы"

137 украинцев возвращаются из Салоников в Украину, - МИД 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183395
 
 
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Урааа! Побольше штаммов вирулентных и разных! 137 украинцев возвращаются из Салоников в Украину, - МИД - Цензор.НЕТ 7227
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о. еще одни по горящим путевкам отдыхающие. свежих штамов нам в копилку. на этот раз греческих
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Оксфордский университет, который опубликовал новый доклад, дает объяснение этому. Основной причиной является старение страны - Италия занимает второе место по численности населения в мире со средним возрастом 46,3 года. В Китае ситуация совершенно иная: всего двенадцать процентов населения старше 65 лет, в Италии - чуть меньше четверти населения. Но одно это не объясняет ситуацию.
В дополнение к возрасту, сыграла роль жизненная ситуация старшего поколения: многие молодые люди живут со своими бабушками и дедушками по финансовым и социальным причинам - в Италии принято жить со своей семьей. Это, вероятно, усугубило ситуацию на севере. Молодые люди часто ездят в большие городские районы для работы, например, в Милан или Бергамо. Там они вступали в контакт с молодыми инфицированными людьми, у которых нет симптомов - и везли вирус домой к своим родителям, бабушкам и дедушкам.
Кроме того, огромное количество китайцев в северной Италии работало в текстильной промышленности и, конечно, летало туда-сюда. Даже после запрета на полеты они приезжали в Италию через третьи страны. Официально в Италии живут 321 000 китайцев, но, вероятно, есть еще большое количество нелегалов.
Еще одна причина драматичесой ситуации в Италии: воздух на севере страны хуже, чем в любом другом регионе Европы - 24 из 100 самых загрязненных городов Европы находятся в Италии. Это приносит много болезней. «Смертность растет, потому что люди здесь имеют много заболеваний из-за загрязнения воздуха», - сказал Лоренцо Казани, директор клиники для пожилых в Ломбардии. Особенно сильно поражаются легкие, говорит он, что проблематично для пожилых людей.
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Промышленность при Вовке снова грохнулась - будем надеяться что Украина не Италия
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Nataliia Radchenko У нас ок. 12 миллонов пенсионеров. Многие молодые люди и даже семьи живут с родителями, т. к. жилья не хватает. Китайцев у нас мало, зато есть заробитчане, прямиком из Италии. Ну, с воздухом получше, т.к. экономика совсем плоха. так что совпадение по 3 3 пунктам из 4. Такие дела.
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да это самая большая опасность совместное проживание , этого в США нет, но закрытие школ и в США может привести к помощи бабушек-дедушек если родители вынуждены работать (например в необходимых службах в этот период)
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Италия очень сильно продвинулась по излечивали онкологии - чуть ли не лидер в Европе , но не боролась со страшной экологией ( привет Девочке из Швеции) , плюс именно в 2019 году влилась в вены текстильной промышленности большая заробитчанская сила из Китая и их миграция в новый Год в январе 2020 запустил этот ужас ... Все же , Украина не Италия в лучшем положении в данном случае
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вот и сложились - пожилое население, спасенные от онкологии (гордость медицины Италии), химия-загрязнения от развитой текстильной промышленности- кормилицы индустрии моды , большие китайские поселения с неостановленными вовремя контактами с Китаем( первые два Китайца аж 31 числа были изолированы в аэропорту Ломбардии , после чего перекрыли сообщения с Китаем .
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Урааа! Побольше штаммов вирулентных и разных! 137 украинцев возвращаются из Салоников в Украину, - МИД - Цензор.НЕТ 7227
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о. еще одни по горящим путевкам отдыхающие. свежих штамов нам в копилку. на этот раз греческих
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Да там работяги скорее всего. Из тех,кому по большому счету начхать на Украину. Наверное большинство на полдороги к оформлению греческого гражданства были. А тут облом такой.
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приїхали греки*-привезли цитрини)
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Суспільства і небуло ...- а це те , що є для багатьох " внутрішнім" - як чітко вказують Поляки - бидлячество .... Мда... Розумію - у багатьох " тваринний " страх - а можна було сказати - ми боїмося, май відповідальність..- вийди ...

https://inshe.tv/proisshestviya/2020-03-22/517220/
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О! Салоники! Ну как же я могла забыть?)))

Кто-нибудь вообще знает, кто-то видел, кто выходит из всех этих летающих птичек? Выходят они или выползают? Украинцы или кто другой? Или то вообще не люди прилетают, а каки-то приборы или орудия? Никто из журнаилситов ничего не рассказывает... Хрен его знает, сколько еще будут собирать отех. кто давно на нашу страну рукой махнул.
Нет, я просто не понимаю уже ничего.
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из журнаилситов - опять описка)) Из журналистов)
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не хватает одного предложения. РАЗМЕЩЕНЫ где то В ЛАЗАРЕТ на карантин. вот так выглядит продуманная, правильно подаваемая информация
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а шо оманский ишак лично не встречает ??
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оно устало, а відпочити ніде - всюди клятий вірус
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Похоже, что тут готовится общеевропейский могильник. Украина еще покажет миру как нужно умирать !
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для понимания,почему все возвращаются домой...зелебеня вряд ли оплатит лечение за рубежом.а сам не каждый потянет,да если еще семьей 3-4 человека

Статья Тайм.
В США ориентировочная стоимость лечения коронавируса:
С покрытием работодателя: $ 9 763
Без какой-либо медицинской страховки: $ 34 927,43
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фуйня яка - пару таблеток жаропонижаючий...- і крутиться рулетка ...- пенсіонери і так Пенсійному в тягар
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я не пойму почему наш гарант который постоянно был с людьми на инагурации на обмене пленных ни разу подлец не приехал в аэропорт не обнял не поддержал людей лично пускай даже с видосиком ни один борт ни одной встречи не было показать что он с народом ни в Санжарах его не было также
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там такие рожи (на фото выше)... в масках все, чтобы лиц не было видно!!! Бандиты какие-то. Титушня. Эти люди - не украинцы. У нас масок нету. А эти все их таких богатых стран возвращаются!! Не верю.
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73% даунов сделали президентом такого же дауна как они и теперь эти же дауны скулят, что даун свозит со всего мира потенциально зараженных граждан и отпускает их без карантина.
Ну если вы все полные дауны, которые сделали это вместе, то кто вам теперь доктор?
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немного математики

За особистим наказом 3еленського, в період січень-березень цього року, з державного резерву, було вивезено та продано за кордон 1390 тонн медичних масок. Вага однієї маски 4 грами. Кількість вивезених масок становило 347500000 шт. це по майже 9 масок на кожну! людину.
Оптова ціна на момент вивезення масок складала $0.63-$0.82 за штуку. Таким чином 3еленський, лише за період січень-березень цього року, вкрав та привласнив 284950000$. Двісті, *****, вісімдесят п'ять мільйонів доларів США, по 95 млн$ щомісяця.

А тепер давай поговоримо про бариг.
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какие "такие"? все в открытом доступе в интернете. и сколько продали масок и сколько они стоили при таможенном оформлении. а дальше калькулятор в зубы и вперед.
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Пожалуйста хоть одну ссылку на товарные позиции держрезерву.
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подсказка - набираешь в гугле "Украина продала маски из госрезерва" и читаешь все ссылки. думаешь (если конечно ты еще не забыл как это делается).
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Хорош врать, или давай официальную инфу про личный приказ или ты брехло.
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простой вопрос - как ты думаешь кто принимает решение о вскрытии госрезерва и изъятии оттуда чего бы то нибыло?
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Ну да конечно, только лично през. Есть список фирм которые занимались продажей масок до введения запрета, и делали они это вполне легально.
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ты смотри какой законник выискался. я тут вчера одного такого присадил примером он заткнулся. и тебе его повторю. он простой - как для даунов. может дойдет

в стране голод, в одной семье еще пока все ок, но соседи уже доедают последний хер без соли. и тут папа продает соседям картошку из запасов семьи. дорого продает. так дошло или надо еще проще?
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то что ручной кабмин и не менее ручная рада не приняли этого закона до того как фирмы друзей и приблеженных к вазелину вывезут и продадут маски - это их половые проблемы. вирус в европе бушует с конца февраля. на момент "легальной" отгрузки в италии уже был писец тундровый, иран уже хоронил людей а в санжарах украинцы были на обсервации после доставки из китая. но тебе же пох. ты же зебаран
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Опять брехня без доказухи, факты в студию кому принадлежат фирмы, я например уверен что лично Поросенко и его шобле, опровергни.
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Поговорити звісно можна, але коли буде що обговорювать. Бо писати болдом страшні цифри не дуже добавляє ваги посту. Хоча б якесь джерело було, щоб обговорювать можна було. А так поки що нама чого.
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Что еще за грецкий город такой, греческие города знаю))
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это потому что ты зеленый дебил. поэтому и не знаешь
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а чем зеленый от коричневого отличается.. ну, вот от тебя к примеру? 137 українців повертаються із міста Салоніки в Україну, - МЗС - Цензор.НЕТ 1127
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Сам ты дебил, не грецкий город а греческий.
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В "санжари" їх найух ...у "широкий лан" в палатки на два тиждні ...
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фіг там.. завтра по нашому єдиному в місті хз з яких причин незакритому супермаркету Епіцентр будуть лазити і гроші витрачати
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Интересное слово ,,самоизоляция,,по последним данным всем кто приезжают в Украину принуждают подписывать обязательство об самоизоляции на 14 дней но никто их так и не контролирует.Оказывается что государство этой бумажкой самоустраняется от ответственности за распространения заразы возложили всю вину на тех кого они так громогласно возвращают на Родину заботясь об гражданах Украины.
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Какая радость!!!! Надо выпить спирт...........наши едут...уррра!!!
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Лукашенко правильно зробив.. Знали, шо в світі коїться, тепер сидіть там і не вякайте.. А ця казлота ретельно збирає геморой для країни
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Что ещё не всех собрали - ну давайте продолжайте...
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никаких возвращений не должно быть, пусть сидят там куда их никто не отправлял до конца эпидемии.
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У нас в стране нац. безопасностью кто-нибудь занимается??
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Похоже, Зеленский скоро будет виновен в тысячах смертей украинцев!
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