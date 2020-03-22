 137 украинцев возвращаются из Салоников в Украину, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Facebook.
"137 украинцев уже на борту самолета и направляются на Родину", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в аэропорту они пройдут все необходимые контрольные процедуры и будут направлены на самоизоляцию на 14 дней.
В дополнение к возрасту, сыграла роль жизненная ситуация старшего поколения: многие молодые люди живут со своими бабушками и дедушками по финансовым и социальным причинам - в Италии принято жить со своей семьей. Это, вероятно, усугубило ситуацию на севере. Молодые люди часто ездят в большие городские районы для работы, например, в Милан или Бергамо. Там они вступали в контакт с молодыми инфицированными людьми, у которых нет симптомов - и везли вирус домой к своим родителям, бабушкам и дедушкам.
Кроме того, огромное количество китайцев в северной Италии работало в текстильной промышленности и, конечно, летало туда-сюда. Даже после запрета на полеты они приезжали в Италию через третьи страны. Официально в Италии живут 321 000 китайцев, но, вероятно, есть еще большое количество нелегалов.
Еще одна причина драматичесой ситуации в Италии: воздух на севере страны хуже, чем в любом другом регионе Европы - 24 из 100 самых загрязненных городов Европы находятся в Италии. Это приносит много болезней. «Смертность растет, потому что люди здесь имеют много заболеваний из-за загрязнения воздуха», - сказал Лоренцо Казани, директор клиники для пожилых в Ломбардии. Особенно сильно поражаются легкие, говорит он, что проблематично для пожилых людей.
https://inshe.tv/proisshestviya/2020-03-22/517220/
Кто-нибудь вообще знает, кто-то видел, кто выходит из всех этих летающих птичек? Выходят они или выползают? Украинцы или кто другой? Или то вообще не люди прилетают, а каки-то приборы или орудия? Никто из журнаилситов ничего не рассказывает... Хрен его знает, сколько еще будут собирать отех. кто давно на нашу страну рукой махнул.
Нет, я просто не понимаю уже ничего.
Статья Тайм.
В США ориентировочная стоимость лечения коронавируса:
С покрытием работодателя: $ 9 763
Без какой-либо медицинской страховки: $ 34 927,43
Ну если вы все полные дауны, которые сделали это вместе, то кто вам теперь доктор?
За особистим наказом 3еленського, в період січень-березень цього року, з державного резерву, було вивезено та продано за кордон 1390 тонн медичних масок. Вага однієї маски 4 грами. Кількість вивезених масок становило 347500000 шт. це по майже 9 масок на кожну! людину.
Оптова ціна на момент вивезення масок складала $0.63-$0.82 за штуку. Таким чином 3еленський, лише за період січень-березень цього року, вкрав та привласнив 284950000$. Двісті, *****, вісімдесят п'ять мільйонів доларів США, по 95 млн$ щомісяця.
А тепер давай поговоримо про бариг.
в стране голод, в одной семье еще пока все ок, но соседи уже доедают последний хер без соли. и тут папа продает соседям картошку из запасов семьи. дорого продает. так дошло или надо еще проще?