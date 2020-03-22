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 Политика Украины, Общество
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 Сингапур запрещает транзит и въезд в страну по краткосрочным визам. МИД просит украинцев поторопиться с возвращением

С 23 марта правительство Сингапура запрещает транзит и въезд в страну по краткосрочным визам из-за повышенного риска ввоза коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Facebook.

По данным МИД, 23 марта 2020 в 23:59 (по местному времени) Правительство Сингапура запрещает транзит и въезд в страну по краткосрочным визам из-за повышенного риска ввоза вируса COVID-19. Подробнее по ссылке: https://bit.ly/2UqxMAF.

"Если вы находитесь в Сингапуре или планируете лететь транзитом через Сингапур, пожалуйста, воспользуйтесь возможностью выехать в следующие сутки. Не медлите с возвращением, ведь непреодолимые обстоятельства пандемии ежеминутно сокращают возможности любого пассажирского сообщения", - сказано в сообщении.

Также читайте: Инструкция от МИД и Минздрава для тех, кто возвращается из-за границы: "Не пытайтесь скрыть симптомы"

Сингапур запрещает транзит и въезд в страну по краткосрочным визам. МИД просит украинцев поторопиться с возвращением 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183393
 
 
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" МИД просит украинцев поторопиться с возвращением"

Зачем их просить поторопиться? Предупредили уже неоднократно. Кто не понял предупреждений - пусть остается там, где есть.
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Досада!Так и не слетал в Сингапур - экономическое чудо
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Короновируса нет только на острове Мадейра.Португалия это не Италия
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Досадное упущение...решено - все плывем на Мадейру!
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Зеленский обещал вернуть всех,даже с острова Пасхи,где только камни живут
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Какие еще страны остались, из которых "наших" людей увозят в родную гавань? Я уже со счета сбилась.
Сначала разводят тараканов в своем доме, а потом начинают с ними бороться))
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они там находились в надежде что война закончится, а тут вирус, придется "патриотам" возвращаться.
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да да да поторопитесь. Украина еще не все виды и мутации этого гребаного вируса по миру собрала.
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Полоний,Новичок,Короновирус,а Древнем Египте Клеопатра травила гадов ядом похлеще короновируса...,не пострадал только Марк Антоний.сильно любила тогдашнего Зеленского Пани Клеопатра
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а чего не спешить? пусть подцепят сперва вирус и тогда домой на родину с чистой совестью
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