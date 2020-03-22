EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, Здоровье
  2645  24
Материалы по теме:
Все про:карантин (839) ОГА (1649) Запорожская область (752) COVID-19 (1616) коронавирус (305)

 18 человек проверяют на коронавирус в Запорожской области, - ОГА

В Запорожской области по состоянию на 22 марта 18 человек с подозрением на коронавирус.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Запорожской ОГА.

"В Запорожской области по состоянию на 22 марта 18 человек с подозрением на коронавирус (3 за минувшие сутки), 13 из них находятся в инфекционных стационарах, 5 находятся в изоляции дома под наблюдением медицинских работников первичного звена", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что на сайте Запорожской областной государственной администрации появился раздел "Все о коронавирусе". Здесь можно найти официальные источники информации, памятки о самоизоляции и профилактических мероприятиях, а также оперативную информацию о состоянии заболеваемости COVID-19 в Запорожской области, Украине, мире.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предприниматели устроили под зданием горсовета в Запорожье митинг из-за запрета торговли во время карантина. ФОТОрепортаж

Напомним, по данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 10.00 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 6 новых случаев, все они - в Киеве.

В настоящее время коронавирусная инфекция обнаружена в Черновицкой области - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровления), Житомирской области - 2 случая (1 летальный), Киевской области - 4 случая, Донецкой области - 1 случай, Днепропетровской области - 2 случая, Ивано-Франковской области - 2 случая (1 летальный), Львовской области -1 случай, Тернопольской области - 1 случай, Киеве - 9 случаев.

Медики напоминают, что при первых симптомах респираторных заболеваний нужно обязательно позвонить семейному врачу: "Оставайтесь дома, самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования".

Источник: https://censor.net.ua/n3183391
 
 
 Топ комментарии
 
а однопіліе браки обвинили филарета..
 показать весь комментарий
 
можешь передернуть на рабиновича..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дружина розмовляла з мамою мєнта. Інфа чи блєф: через 3 дні заборонять рух приватних автомобілів. Села будуть ВИЗДИХУВАТИ як в 1933 році.
 показать весь комментарий
 
 
Так і буде, бо у більшості з них немає магазинів.
 показать весь комментарий
 
Магази вже майже пусті. Дріжжі подорожчали в три рази. А так як з хлібом...
 показать весь комментарий
 
Так шо хлеба сами не спечём, без сыра, переживём. Остальное всё есть.
 показать весь комментарий
 
а що на росії їжу на фабриках виготовляють?
 показать весь комментарий
 
Дебілізм, приватні авто це ізоляція людей друг від друга.
 показать весь комментарий
 
Сёлам похер, мы 2 недели можем совсем со двора не выходить. Вы там себя берегите.
 показать весь комментарий
 
Хм, а на грипп, а на туберкулёз, а на орви почему никто не проверяет?
 показать весь комментарий
 
Вы отстали от жизни!
Сейчас в тренде коронавирус - даже футболку на алиэкспрессе можно купить с изображением коронавируса.
 показать весь комментарий
 
Передёрни на патрет Сывачелого и вирус тебя менёт!
 показать весь комментарий
 
5 й пункт - Открыл кошелек или посмотрел остаток на карточке
 показать весь комментарий
 
 
Филарет объявил причиной коронавируса однополые браки.
 показать весь комментарий
 
 
а вот статья, которая глубоко разочарует всех паникеров...
с сайта министерства здравоохранения Италии
Выходит, в 2017 году в марте даже большая смертность была. Как так?
http://www.salute.gov.it/portale/caldo/dettaglioContenutiCaldo.jsp?id=4547&area=emergenzaCaldo&menu=vuoto
 показать весь комментарий
 
 
Да, друзья, это не те тесты, которые нужны. В самолете из Китая летят экспресс-тесты. А нам необходимы - тест-системы ПЦР. Чтоб объяснить вам различия между ними, я воспользуюсь объяснением Евгения Закревская.
Есть два типа тестов:
� 1) Тест-системы ПЦР - лабораторное тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Эти тесты достоверно устанавливают как наличие так и отсутствие коронавируса у человека даже до начала проявления симптомов.
� 2) Экспресс-тесты. Гораздо менее точны. И главное - они "видят" не вирус, а только антитела, которые начинают производиться в организме только на 5-6 день после появления симптомов. А от заражения до симптомов может пройти еще два и более недель. Результатом такого теста является лишь не слишком точный ответ на вопрос - были ли в организме человека антитела против вируса 5-6 дней назад. То есть отрицательный результат теста почти не дает никакой полезной информации для борьбы с эпидемией. Отрицательный результат не может исключить наличие заражения. Положительный - тоже очень приблизительный и главное - его получают поздно.

Пока не понятно, что значит эта закупка - некомпетентность тех, кто занимался закупкой или просто наши чиновники МОЗ не смогли купить ничего иного, но это точно не победа, на которой хотят пиариться в Офисе президента. Хочется им сказать только одно:
- Повзрослейте уже. Вопрос выживания нации на кону. Каждая смерть ляжет на вас, если не будете делать все возможное, а будете продолжать пиаром заниматься и не покаетесь за свою глупость о том, что коронавирус - это "маркетинговый ход". Ваш приход во власть, Володимир Зеленський, - это действительно маркетинговый ход, а противостоять эпидемии коронавируса и спасение жизни украинцев - это реальная работа. Начинайте работать. И заканчивайте пиариться.(с)
 показать весь комментарий
 
 
Тест-системы ПЦР - лабораторное тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Эти тесты достоверно устанавливают как наличие так и отсутствие коронавируса у человека даже до начала проявления симптомов.

они тоже недостоверны, хотя лучше чем экспресс-тесты
 показать весь комментарий
 
 
Страну опять будут спасать волонтеры. Потому что, скорей всего, все бремя ответственности и возрождения Украины им придется взвалить на себя, а у правителей одно на уме - создать диктатуру - но нет на должную роль диктатора - все прохиндеи.....
 показать весь комментарий
 
У простейших зебилов днк аналогично как у вируса не известно кто кого
 показать весь комментарий
 
 
Тут жiнка, замовила солюву лампу.Написано вiд астми вилiковуэ, а там може i корону придуше.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх